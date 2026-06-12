Aspa : après ce vote de l'Assemblée, ce que vos héritiers devront vraiment rembourser

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La proposition initiale visait à extraire le domicile principal du calcul successoral. En commission, un amendement de la rapporteure avait même supprimé toute récupération sur succession.Le gouvernement a jugé la mesure trop coûteuse : l'État récupère environpar an via ce mécanisme. Par amendement, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a réécrit le texte en profondeur.Le dispositif retenu s'appelle le, et il existe déjà pour le RSA et la prime d'activité. Les retraités propriétaires de leur logement ou hébergés à titre gratuit verraient le montant mensuel de leur Aspa réduit de quelques dizaines d'euros. En contrepartie, la récupération sur succession serait supprimée pour ces bénéficiaires. Vous touchez un peu moins chaque mois, mais vos héritiers ne rembourseront rien.Sauf que le texte va plus loin, et c'est le point que les dépêches n'ont pas développé. Les députés ont validé unpour les allocataires actuels : chaque personne qui touche déjà l'Aspa pourrait choisir entre le régime en vigueur (montant intégral, récupération maintenue) et le nouveau dispositif (montant réduit, récupération supprimée).Le détail décisif : les personnes qui opteraient pour le nouveau régime ne seraient soumises à aucun remboursement sur succession,avant l'entrée en application de la loi.Pour lesqui n'ont jamais fait la demande par peur de la récupération, l'obstacle disparaîtrait. Pour les 750 000 allocataires actuels dont les familles redoutent la facture successorale, le droit d'option rétroactif changerait la donne.Le coût global du dispositif a été estimé comme « neutre » par le ministre Farandou, mais cette neutralité repose sur l'équilibre entre la baisse du montant mensuel et la suppression de la récupération. Le Sénat demandera probablement des projections plus fines.