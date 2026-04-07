Aspa : le plafond annuel qui limite ce que l'État récupère vraiment sur votre succession

Aspa perçue (10 ans) ✅ Gain du vivant 💶 Complément mensuel 343,59 €/mois 📊 Total perçu sur 10 ans 41 230 € Récupération au décès ⚠️ Coût succession ⚠️ Part au-dessus du seuil 11 414 € ✅ Bénéfice net pour la famille 29 816 €

La question n'est pas "faut-il demander l'Aspa". La question, c'est combien elle vous rapporte de votre vivant, comparé à ce qu'elle coûtera réellement à votre succession. Et dans la grande majorité des cas, la réponse joue en votre faveur.Faisons le calcul pour une personne seule qui touche 700 euros de retraite. L'Aspa complète ses revenus à hauteur de, soit 4 123 euros par an. Sur dix ans, cela représentede pouvoir d'achat supplémentaire. Si cette personne décède avec un patrimoine net de 120 000 euros, la récupération porte sur la fraction au-dessus du seuil : 120 000 moins 108 586, soit. L'État ne peut pas réclamer davantage, même si le total versé atteint 41 230 euros.Le bénéfice net pour la famille est donc de. Dix années de revenus décents en échange d'une ponction limitée sur un héritage qui, sans l'Aspa, n'aurait de toute façon pas empêché la précarité du parent. Jugez-en plutôt : renoncer à l'Aspa pour "protéger l'héritage", c'est accepter de vivre avec 700 euros par mois pendant des années, pour épargner à ses enfants une récupération qui, dans notre exemple, est quatre fois inférieure à l'aide perçue.Et n'oubliez pas un dernier détail. L'action en recouvrement de la caisse de retraite se prescrit parà compter de la date à laquelle elle a connaissance du décès. Passé ce délai, aucune récupération n'est possible. Ce n'est pas un conseil (la caisse est généralement informée rapidement), mais c'est un droit que la loi garantit, et il arrive que des dossiers passent entre les mailles du filet.