Aspa : le plafond annuel qui limite ce que l'État récupère vraiment sur votre succession

Le chiffre que personne ne regarde
8 463,42 euros par an. C'est le montant maximum que l'État peut récupérer sur votre succession au titre de l'Aspa pour chaque année où vous avez perçu l'allocation. Pour un couple, ce plafond monte à 11 322,77 euros. Ces chiffres figurent dans la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse publiée le 22 décembre 2025, et ils s'appliquent depuis le 1er janvier 2026.
Or la plupart des familles raisonnent autrement. Elles additionnent mentalement 1 043 euros par mois pendant dix, quinze ou vingt ans, et le total les terrifie. Sur quinze ans de perception à taux plein, le cumul brut atteint 187 847 euros. Le réflexe est immédiat : renoncer à demander l'aide, car "l'État reprendra tout". Sauf que ce raisonnement oublie deux verrous.
Le premier, c'est le seuil de déclenchement. Aucune récupération n'est possible si l'actif net de votre succession reste inférieur à 108 586,14 euros en métropole (150 000 euros dans les départements d'outre-mer). En dessous, vos héritiers ne remboursent pas un centime, quelle que soit la durée de perception. Le second verrou, bien moins connu, c'est justement ce plafond annuel.
Or la plupart des familles raisonnent autrement. Elles additionnent mentalement 1 043 euros par mois pendant dix, quinze ou vingt ans, et le total les terrifie. Sur quinze ans de perception à taux plein, le cumul brut atteint 187 847 euros. Le réflexe est immédiat : renoncer à demander l'aide, car "l'État reprendra tout". Sauf que ce raisonnement oublie deux verrous.
Le premier, c'est le seuil de déclenchement. Aucune récupération n'est possible si l'actif net de votre succession reste inférieur à 108 586,14 euros en métropole (150 000 euros dans les départements d'outre-mer). En dessous, vos héritiers ne remboursent pas un centime, quelle que soit la durée de perception. Le second verrou, bien moins connu, c'est justement ce plafond annuel.
Comment le plafond protège l'héritage
Le mécanisme est précis. La caisse de retraite multiplie le plafond annuel par le nombre d'années de versement, puis compare le résultat au total réellement versé. Elle retient le plus petit des deux. Et surtout, elle ne peut récupérer que la fraction de la succession qui dépasse le seuil de 108 586 euros.
Prenons un cas concret. Vous avez perçu l'Aspa pendant huit ans, à hauteur de 250 euros par mois en complément de votre petite retraite. Le total versé est de 24 000 euros. Le plafond théorique de récupération atteint 8 463 multiplié par 8, soit 67 707 euros. Mais vous n'avez touché que 24 000 euros : c'est ce montant qui sert de base. Si votre succession nette s'élève à 130 000 euros, seule la part au-dessus du seuil est visée, c'est-à-dire 21 414 euros. L'État récupère donc 21 414 euros, pas 24 000, et encore moins 67 707.
Le résultat est sans appel. Dans ce cas de figure, huit années d'Aspa ont rapporté 24 000 euros au bénéficiaire de son vivant, et ses héritiers remboursent 21 414 euros. Le gain net pour la famille est modeste, c'est vrai. Mais si la succession avait été inférieure à 108 586 euros, la récupération aurait été de zéro. Et c'est le cas de la majorité des allocataires.
Prenons un cas concret. Vous avez perçu l'Aspa pendant huit ans, à hauteur de 250 euros par mois en complément de votre petite retraite. Le total versé est de 24 000 euros. Le plafond théorique de récupération atteint 8 463 multiplié par 8, soit 67 707 euros. Mais vous n'avez touché que 24 000 euros : c'est ce montant qui sert de base. Si votre succession nette s'élève à 130 000 euros, seule la part au-dessus du seuil est visée, c'est-à-dire 21 414 euros. L'État récupère donc 21 414 euros, pas 24 000, et encore moins 67 707.
Personne seule 👤 Plafonds 2026
Plafond récupération annuel
8 463,42 €/an
Seuil de déclenchement
108 586,14 €
Couple 👥 Plafonds 2026
Plafond récupération annuel
11 322,77 €/an
Seuil de déclenchement
108 586,14 €
Le résultat est sans appel. Dans ce cas de figure, huit années d'Aspa ont rapporté 24 000 euros au bénéficiaire de son vivant, et ses héritiers remboursent 21 414 euros. Le gain net pour la famille est modeste, c'est vrai. Mais si la succession avait été inférieure à 108 586 euros, la récupération aurait été de zéro. Et c'est le cas de la majorité des allocataires.
Trois situations où la récupération s'efface
Le plafond annuel n'est pas la seule protection. La loi prévoit des cas où le recouvrement est reporté, même quand la succession dépasse le seuil. Si votre conjoint, votre partenaire de Pacs ou votre concubin vous survit, le remboursement est différé jusqu'à son propre décès. Autrement dit, tant que votre compagnon ou votre compagne est en vie, personne ne paie rien. La dette existe toujours, mais elle dort.
Même mécanisme pour les héritiers à charge. Si l'un d'entre eux était à votre charge au moment du décès et qu'il a au moins 65 ans (ou 60 ans s'il est reconnu invalide ou inapte au travail), le recouvrement sur sa part de succession est lui aussi différé jusqu'à son décès. Ce n'est pas une exonération : la créance reste inscrite. Mais en pratique, pour un héritier âgé aux revenus modestes, ce report revient souvent à ne jamais rembourser, car la prescription de cinq ans peut courir entre-temps.
Troisième cas, et celui-ci est bien une exclusion définitive : le capital d'exploitation agricole. Les terres, les bâtiments d'exploitation, le cheptel, les vignes et les arbres fruitiers sont exclus de l'actif net successoral. Pour un retraité agricole, cette exception peut faire basculer la succession sous le seuil de 108 586 euros, et donc supprimer toute récupération. Nous qui pensons souvent que le droit social est monolithique, il faut reconnaître que ces dispositifs changent radicalement le calcul pour des milliers de familles.
Même mécanisme pour les héritiers à charge. Si l'un d'entre eux était à votre charge au moment du décès et qu'il a au moins 65 ans (ou 60 ans s'il est reconnu invalide ou inapte au travail), le recouvrement sur sa part de succession est lui aussi différé jusqu'à son décès. Ce n'est pas une exonération : la créance reste inscrite. Mais en pratique, pour un héritier âgé aux revenus modestes, ce report revient souvent à ne jamais rembourser, car la prescription de cinq ans peut courir entre-temps.
Troisième cas, et celui-ci est bien une exclusion définitive : le capital d'exploitation agricole. Les terres, les bâtiments d'exploitation, le cheptel, les vignes et les arbres fruitiers sont exclus de l'actif net successoral. Pour un retraité agricole, cette exception peut faire basculer la succession sous le seuil de 108 586 euros, et donc supprimer toute récupération. Nous qui pensons souvent que le droit social est monolithique, il faut reconnaître que ces dispositifs changent radicalement le calcul pour des milliers de familles.
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Le calcul que vos héritiers doivent poser
La question n'est pas "faut-il demander l'Aspa". La question, c'est combien elle vous rapporte de votre vivant, comparé à ce qu'elle coûtera réellement à votre succession. Et dans la grande majorité des cas, la réponse joue en votre faveur.
Faisons le calcul pour une personne seule qui touche 700 euros de retraite. L'Aspa complète ses revenus à hauteur de 343,59 euros par mois, soit 4 123 euros par an. Sur dix ans, cela représente 41 230 euros de pouvoir d'achat supplémentaire. Si cette personne décède avec un patrimoine net de 120 000 euros, la récupération porte sur la fraction au-dessus du seuil : 120 000 moins 108 586, soit 11 414 euros. L'État ne peut pas réclamer davantage, même si le total versé atteint 41 230 euros.
Le bénéfice net pour la famille est donc de 29 816 euros. Dix années de revenus décents en échange d'une ponction limitée sur un héritage qui, sans l'Aspa, n'aurait de toute façon pas empêché la précarité du parent. Jugez-en plutôt : renoncer à l'Aspa pour "protéger l'héritage", c'est accepter de vivre avec 700 euros par mois pendant des années, pour épargner à ses enfants une récupération qui, dans notre exemple, est quatre fois inférieure à l'aide perçue.
Et n'oubliez pas un dernier détail. L'action en recouvrement de la caisse de retraite se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connaissance du décès. Passé ce délai, aucune récupération n'est possible. Ce n'est pas un conseil (la caisse est généralement informée rapidement), mais c'est un droit que la loi garantit, et il arrive que des dossiers passent entre les mailles du filet.
Faisons le calcul pour une personne seule qui touche 700 euros de retraite. L'Aspa complète ses revenus à hauteur de 343,59 euros par mois, soit 4 123 euros par an. Sur dix ans, cela représente 41 230 euros de pouvoir d'achat supplémentaire. Si cette personne décède avec un patrimoine net de 120 000 euros, la récupération porte sur la fraction au-dessus du seuil : 120 000 moins 108 586, soit 11 414 euros. L'État ne peut pas réclamer davantage, même si le total versé atteint 41 230 euros.
Aspa perçue (10 ans) ✅ Gain du vivant
Complément mensuel
343,59 €/mois
Total perçu sur 10 ans
41 230 €
Récupération au décès ⚠️ Coût succession
Part au-dessus du seuil
11 414 €
Bénéfice net pour la famille
29 816 €
Le bénéfice net pour la famille est donc de 29 816 euros. Dix années de revenus décents en échange d'une ponction limitée sur un héritage qui, sans l'Aspa, n'aurait de toute façon pas empêché la précarité du parent. Jugez-en plutôt : renoncer à l'Aspa pour "protéger l'héritage", c'est accepter de vivre avec 700 euros par mois pendant des années, pour épargner à ses enfants une récupération qui, dans notre exemple, est quatre fois inférieure à l'aide perçue.
Et n'oubliez pas un dernier détail. L'action en recouvrement de la caisse de retraite se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connaissance du décès. Passé ce délai, aucune récupération n'est possible. Ce n'est pas un conseil (la caisse est généralement informée rapidement), mais c'est un droit que la loi garantit, et il arrive que des dossiers passent entre les mailles du filet.
Ce qu'il faut retenir
- La récupération de l'Aspa sur la succession est plafonnée à 8 463,42 euros par an pour une personne seule et 11 322,77 euros pour un couple
- Elle ne se déclenche que si l'actif net successoral dépasse 108 586,14 euros en métropole, et ne porte que sur la fraction au-dessus de ce seuil
- Le conjoint survivant et les héritiers à charge de plus de 65 ans bénéficient d'un report du recouvrement jusqu'à leur propre décès (la dette subsiste mais le paiement est différé)
- Les biens agricoles (terres, bâtiments d'exploitation, cheptel) sont exclus définitivement du calcul
- Dans la grande majorité des cas, l'Aspa rapporte bien plus au bénéficiaire de son vivant qu'elle ne coûte à ses héritiers
Sources :
- Circulaire CNAV 2025-29 du 22 décembre 2025, revalorisation à compter du 1er janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), vérifiée le 1er janvier 2026
- Article L815-13 du Code de la sécurité sociale
- La Finance pour tous, L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), janvier 2026
- Circulaire CNAV 2025-29 du 22 décembre 2025, revalorisation à compter du 1er janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), vérifiée le 1er janvier 2026
- Article L815-13 du Code de la sécurité sociale
- La Finance pour tous, L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), janvier 2026