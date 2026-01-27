Droits et aides sociales PCH : cette aide que 7 bénéficiaires de l'AAH sur 10 oublient de demander Ils perçoivent l'Allocation aux adultes handicapés mais ignorent qu'une autre aide existe pour financer leurs besoins quotidiens. La Prestation de compensation du handicap reste largement méconnue des retraités en situation de handicap. Pourtant, elle est cumulable avec l'AAH et peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois.

Une aide méconnue malgré 1,35 million de bénéficiaires potentiels 1,35 million de Français qui perçoivent l'Allocation aux adultes handicapés, seuls 434 000 bénéficient également de la Prestation de compensation du handicap. Autrement dit, près de 7 personnes sur 10 passent à côté d'une aide à laquelle elles pourraient prétendre.



Selon une étude de la DREES publiée en avril 2023, le manque d'information constitue la première cause de non-recours aux prestations sociales pour 40% des Français. La PCH n'échappe pas à ce phénomène. Beaucoup de bénéficiaires de l'AAH ignorent tout simplement que cette aide existe, ou pensent à tort qu'elle n'est pas cumulable avec leur allocation. D'autres estiment que les démarches sont trop complexes, ou ne se sentent pas concernés car ils n'ont jamais entendu parler de cette prestation.



Or, la réalité est tout autre : l'AAH et la PCH sont totalement cumulables, comme le confirme le site officiel Le constat est frappant : sur lesqui perçoivent l'Allocation aux adultes handicapés, seulsbénéficient également de la Prestation de compensation du handicap. Autrement dit, près depassent à côté d'une aide à laquelle elles pourraient prétendre.Selon une étude de la DREES publiée en avril 2023, le manque d'information constitue la première cause de non-recours aux prestations sociales pour. La PCH n'échappe pas à ce phénomène. Beaucoup de bénéficiaires de l'AAH ignorent tout simplement que cette aide existe, ou pensent à tort qu'elle n'est pas cumulable avec leur allocation. D'autres estiment que les démarches sont trop complexes, ou ne se sentent pas concernés car ils n'ont jamais entendu parler de cette prestation.Or, la réalité est tout autre :, comme le confirme le site officiel Service-Public.fr . Ces deux aides répondent à des besoins différents et sont versées par des organismes distincts : la CAF ou la MSA pour l'AAH, le conseil départemental pour la PCH.

Ce que finance la PCH : bien plus qu'une simple allocation 1 033,32 € par mois en janvier 2026), la PCH rembourse les dépenses concrètes liées au handicap. Elle ne vise pas à assurer un niveau de vie, mais à compenser les surcoûts que génère la perte d'autonomie au quotidien. C'est une aide personnalisée, calculée en fonction de vos besoins réels.



La PCH se compose de cinq éléments cumulables selon votre situation :

👤 Aide humaine 💶 Tarif emploi direct 2026 18,96 €/heure 📊 Part dans la PCH 90% des dépenses 🔧 Aides techniques 💶 Plafond sur 10 ans 13 200 € 📄 Exemples Fauteuil, prothèses, barres d'appui 🏠 Aménagement logement 💶 Plafond sur 10 ans 10 000 € 📄 Exemples Douche PMR, monte-escalier, rampe 🚗 Véhicule et transports 💶 Plafond sur 10 ans 10 000 € à 24 000 € 📄 24 000 € si Trajets domicile-travail ⚠️ Charges + Aide animalière 💶 Charges spécifiques 100 €/mois 💶 Charges exceptionnelles 6 000 € sur 10 ans 🐕 Aide animalière 6 000 € sur 10 ans

L'aide humaine représente à elle seule 90% des dépenses de PCH. Elle permet de financer l'intervention d'une auxiliaire de vie, d'un service d'aide à domicile, ou de dédommager un aidant familial. Depuis le 1er janvier 2026, le tarif plancher national pour les services prestataires est fixé à 25 € de l'heure.



Au total, en cumulant les cinq éléments, la PCH peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros sur 10 ans selon vos besoins. Contrairement à l'AAH qui garantit un revenu minimum (par mois en janvier 2026), la PCH rembourse les dépenses concrètes liées au handicap. Elle ne vise pas à assurer un niveau de vie, mais àque génère la perte d'autonomie au quotidien. C'est une aide personnalisée, calculée en fonction de vos besoins réels.La PCH se compose decumulables selon votre situation :L'aide humaine représente à elle seule. Elle permet de financer l'intervention d'une auxiliaire de vie, d'un service d'aide à domicile, ou de dédommager un aidant familial. Depuis le, le tarif plancher national pour les services prestataires est fixé àAu total, en cumulant les cinq éléments, la PCH peut représentersur 10 ans selon vos besoins.

Qui peut prétendre à la PCH ? Les conditions d'accès à la PCH diffèrent de celles de l'AAH. Il ne s'agit pas d'un taux d'incapacité fixé à 80%, mais d'une évaluation des difficultés concrètes dans la vie quotidienne. L'approche est plus fonctionnelle : ce qui compte, c'est ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire au quotidien.



Pour être éligible, il faut présenter soit une difficulté absolue (impossibilité totale) pour réaliser une activité essentielle comme se laver, s'habiller, manger ou se déplacer, soit au moins deux difficultés graves parmi une liste de 20 activités évaluées par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. La difficulté est qualifiée de grave lorsque l'activité est réalisée difficilement, de façon altérée ou incomplète.



Autre différence majeure avec l'AAH : la PCH n'est pas soumise à condition de ressources pour son attribution. Tout le monde peut la demander, quel que soit son niveau de revenus. Seul le taux de prise en charge varie selon votre patrimoine : 100% si vos ressources annuelles sont inférieures ou égales à 30 915,30 €, 80% au-delà de ce seuil. Et bonne nouvelle : les revenus d'activité professionnelle et les pensions de retraite ne sont pas pris en compte dans ce calcul.



Attention à la condition d'âge : la demande initiale de PCH doit en principe être faite avant 60 ans. Toutefois, une dérogation existe si votre handicap répondait aux critères d'attribution avant cet âge. Dans ce cas, vous pouvez demander la PCH jusqu'à 75 ans. Et une fois que vous êtes bénéficiaire, vous conservez vos droits sans limite d'âge, tant que votre situation le justifie.

Comment faire la demande sans perdre de temps

1 Préparer le dossier 📄 Formulaire Cerfa n°15692*01 ⚠️ Certificat médical Cerfa 15695*01 < 1 an 2 Déposer à la MDPH 📧 En ligne ou courrier Selon département ⏱️ Délai moyen 4 à 6 mois

Dans votre dossier, décrivez précisément vos difficultés quotidiennes : comment vous vous lavez, vous habillez, vous déplacez dans votre logement et à l'extérieur. Plus votre description est concrète et détaillée, plus l'équipe d'évaluation pourra mesurer vos besoins réels et vous attribuer un plan d'aide adapté.



Une visite à domicile peut être organisée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH pour évaluer votre situation dans votre environnement. La Commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) rendra ensuite sa décision dans un délai moyen de 4 à 6 mois. En cas d'accord, le conseil départemental versera la PCH chaque mois directement sur votre compte bancaire. La bonne nouvelle : si vous percevez déjà l'AAH, vous connaissez la MDPH. C'est exactement le même interlocuteur pour demander la PCH, et vous pouvez utiliser le même formulaire de demande. Inutile de multiplier les démarches auprès de différents organismes.Dans votre dossier, décrivez précisément vos difficultés quotidiennes : comment vous vous lavez, vous habillez, vous déplacez dans votre logement et à l'extérieur. Plus votre description est concrète et détaillée, plus l'équipe d'évaluation pourra mesurer vos besoins réels et vous attribuer un plan d'aide adapté.Une visite à domicile peut être organisée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH pour évaluer votre situation dans votre environnement. La Commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) rendra ensuite sa décision dans un délai moyen de 4 à 6 mois. En cas d'accord, le conseil départemental versera la PCH chaque mois directement sur votre compte bancaire.

Ne laissez plus cette aide vous échapper Si vous percevez l'AAH et que votre handicap vous empêche d'accomplir certains gestes du quotidien, la PCH vous concerne très probablement. En la demandant, vous ne risquez absolument rien : elle est entièrement cumulable avec l'AAH, avec la Majoration pour la vie autonome (104,77 € par mois pour ceux qui vivent en logement indépendant), et même avec MaPrimeAdapt' pour financer l'aménagement de votre logement.



Le non-recours à cette aide représente un manque à gagner considérable pour des milliers de retraités en situation de handicap. Des centaines d'euros chaque mois qui pourraient financer une aide à domicile, adapter une salle de bains, ou simplement améliorer le quotidien. Ne faites pas partie des 7 personnes sur 10 qui passent à côté de ce droit. Contactez la MDPH de votre département ou demandez à un proche aidant de vous accompagner dans les démarches.

Sources :

- Service-Public.fr, Handicap : peut-on cumuler la PCH avec d'autres allocations ?, consulté janvier 2026

- DREES, Prestations sociales : pour quatre personnes sur dix, le non-recours est principalement lié au manque d'information, avril 2023

- DREES, Les aides sociales aux personnes handicapées continuent d'augmenter de 4% en 2024, janvier 2026

- Assemblée nationale, Rapport sur la PCH, audition IGAS 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/01/2026 à 07:00



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