Cette allocation de 66€ par jour que 9 aidants sur 10 oublient de demander

Une aide massive ignorée par ceux qui y ont droit
Les chiffres sont accablants. En 2023, seulement 1 400 personnes ont bénéficié de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) en France. Or, selon les estimations officielles, plus de 300 000 actifs seraient éligibles à cette aide.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le taux de non-recours dépasse les 99%. ! La raison principale : cette allocation reste largement méconnue des aidants eux-mêmes, mais aussi de nombreux employeurs et professionnels de santé.
Créée en septembre 2020, l'AJPA indemnise les personnes qui réduisent ou cessent temporairement leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, à hauteur de 66,64€ par jour. Sur une année, cela peut représenter jusqu'à 4 398€ (66 jours x 66,64€). Cette aide concerne les salariés du privé, les fonctionnaires, les indépendants, et même les demandeurs d'emploi indemnisés.
Alors on se demande pourquoi un tel fiasco ? Trois erreurs reviennent systématiquement et éliminent la grande majorité des demandes. Les voici, avec les solutions pour les éviter.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le taux de non-recours dépasse les 99%. ! La raison principale : cette allocation reste largement méconnue des aidants eux-mêmes, mais aussi de nombreux employeurs et professionnels de santé.
Créée en septembre 2020, l'AJPA indemnise les personnes qui réduisent ou cessent temporairement leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, à hauteur de 66,64€ par jour. Sur une année, cela peut représenter jusqu'à 4 398€ (66 jours x 66,64€). Cette aide concerne les salariés du privé, les fonctionnaires, les indépendants, et même les demandeurs d'emploi indemnisés.
Alors on se demande pourquoi un tel fiasco ? Trois erreurs reviennent systématiquement et éliminent la grande majorité des demandes. Les voici, avec les solutions pour les éviter.
Les 3 erreurs fatales
Erreur 1 Éliminatoire
Être rémunéré par le proche aidé
Via l'APA ou la PCH = AJPA impossible
Solution
Choisir : soit salaire via APA/PCH, soit AJPA
Erreur 2 Éliminatoire
Ne pas demander le congé à l'employeur
AJPA refusée sans congé proche aidant validé
Solution
Courrier à l'employeur 1 mois avant, puis demande CAF
Erreur 3 Éliminatoire
Être retraité sans activité
L'AJPA compense une perte de salaire = pas de salaire, pas d'AJPA
Exception
Si cumul emploi-retraite : AJPA possible en réduisant l'activité
Les conditions que beaucoup ignorent
Au-delà de ces trois erreurs, d'autres conditions font souvent défaut :
Pour le proche aidé, il doit présenter l'une des situations suivantes :
Attention : un proche en GIR 5 ou 6 (autonomie préservée) ne donne pas droit à l'AJPA, même si vous l'aidez quotidiennement.
L'AJPA n'est pas non plus cumulable avec l'AAH, les indemnités de congé maternité/paternité, ni avec les allocations chômage. Si vous êtes au chômage, chaque jour d'AJPA sera déduit de vos indemnités France Travail.
Pour le proche aidé, il doit présenter l'une des situations suivantes :
- Un taux d'incapacité d'au moins 80% reconnu par la MDPH
- Une perte d'autonomie classée en GIR 1, 2, 3 ou 4 avec APA attribuée
- Une invalidité avec majoration pour tierce personne
L'AJPA n'est pas non plus cumulable avec l'AAH, les indemnités de congé maternité/paternité, ni avec les allocations chômage. Si vous êtes au chômage, chaque jour d'AJPA sera déduit de vos indemnités France Travail.
Comment ne pas passer à côté
Si vous remplissez les conditions, voici la marche à suivre :
1. Demander d'abord le congé proche aidant à votre employeur
Envoyez un courrier (ou mail avec accusé de réception) au moins 1 mois avant la date souhaitée. Votre employeur ne peut pas refuser.
2. Faire la demande d'AJPA à la CAF ou MSA
Rendez-vous sur le site de la CAF (rubrique « Demander une prestation ») ou remplissez le formulaire Cerfa 16108*01.
3. Compléter l'attestation mensuelle
Chaque mois, la CAF vous envoie une attestation à faire remplir par votre employeur. Sans ce document retourné, le versement s'arrête.
Bon à savoir : l'AJPA ouvre automatiquement des droits à la retraite. Vous ne perdez donc pas de trimestres pendant votre congé.
1. Demander d'abord le congé proche aidant à votre employeur
Envoyez un courrier (ou mail avec accusé de réception) au moins 1 mois avant la date souhaitée. Votre employeur ne peut pas refuser.
2. Faire la demande d'AJPA à la CAF ou MSA
Rendez-vous sur le site de la CAF (rubrique « Demander une prestation ») ou remplissez le formulaire Cerfa 16108*01.
3. Compléter l'attestation mensuelle
Chaque mois, la CAF vous envoie une attestation à faire remplir par votre employeur. Sans ce document retourné, le versement s'arrête.
Bon à savoir : l'AJPA ouvre automatiquement des droits à la retraite. Vous ne perdez donc pas de trimestres pendant votre congé.
Sources :
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, janvier 2026
- France Travail, 2024
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, janvier 2026
- France Travail, 2024