Droits et aides sociales Cette allocation de 66€ par jour que 9 aidants sur 10 oublient de demander En 2023, seules 1 400 personnes ont touché l'allocation journalière du proche aidant. Pourtant, des centaines de milliers de Français y ont droit. Revalorisée à 66,64€ par jour en 2026, cette aide peut atteindre 1 466€ par mois. Voici comment ne plus passer à côté.

Une aide massive ignorée par ceux qui y ont droit Les chiffres sont accablants. En 2023, seulement 1 400 personnes ont bénéficié de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) en France. Or, selon les estimations officielles, plus de 300 000 actifs seraient éligibles à cette aide.



Aussi incroyable que cela puisse paraître, le taux de non-recours dépasse les 99%. ! La raison principale : cette allocation reste largement méconnue des aidants eux-mêmes, mais aussi de nombreux employeurs et professionnels de santé.



Créée en septembre 2020, l'AJPA indemnise les personnes qui réduisent ou cessent temporairement leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, à hauteur de 66,64€ par jour. Sur une année, cela peut représenter jusqu'à 4 398€ (66 jours x 66,64€). Cette aide concerne les salariés du privé, les fonctionnaires, les indépendants, et même les demandeurs d'emploi indemnisés.



Alors on se demande pourquoi un tel fiasco ? Trois erreurs reviennent systématiquement et éliminent la grande majorité des demandes. Les voici, avec les solutions pour les éviter.

Les 3 erreurs fatales Erreur 1 Éliminatoire ⚠️ Être rémunéré par le proche aidé Via l'APA ou la PCH = AJPA impossible ✅ Solution Choisir : soit salaire via APA/PCH, soit AJPA Erreur 2 Éliminatoire ⚠️ Ne pas demander le congé à l'employeur AJPA refusée sans congé proche aidant validé ✅ Solution Courrier à l'employeur 1 mois avant, puis demande CAF Erreur 3 Éliminatoire ⚠️ Être retraité sans activité L'AJPA compense une perte de salaire = pas de salaire, pas d'AJPA ✅ Exception Si cumul emploi-retraite : AJPA possible en réduisant l'activité

Les conditions que beaucoup ignorent



Pour le proche aidé, il doit présenter l'une des situations suivantes :

Un taux d'incapacité d'au moins 80% reconnu par la MDPH

reconnu par la MDPH Une perte d'autonomie classée en GIR 1, 2, 3 ou 4 avec APA attribuée

avec APA attribuée Une invalidité avec majoration pour tierce personne Attention : un proche en GIR 5 ou 6 (autonomie préservée) ne donne pas droit à l'AJPA, même si vous l'aidez quotidiennement.



L'AJPA n'est pas non plus cumulable avec l'AAH, les indemnités de congé maternité/paternité, ni avec les allocations chômage. Si vous êtes au chômage, chaque jour d'AJPA sera déduit de vos indemnités France Travail. Au-delà de ces trois erreurs, d'autres conditions font souvent défaut :, il doit présenter l'une des situations suivantes :: un proche en GIR 5 ou 6 (autonomie préservée) ne donne pas droit à l'AJPA, même si vous l'aidez quotidiennement.L'AJPA n'est pas non plus cumulable avec l'AAH, les indemnités de congé maternité/paternité, ni avec les allocations chômage. Si vous êtes au chômage, chaque jour d'AJPA sera déduit de vos indemnités France Travail.

Comment ne pas passer à côté



1. Demander d'abord le congé proche aidant à votre employeur

Envoyez un courrier (ou mail avec accusé de réception) au moins 1 mois avant la date souhaitée. Votre employeur ne peut pas refuser.



2. Faire la demande d'AJPA à la CAF ou MSA

Rendez-vous sur



3. Compléter l'attestation mensuelle

Chaque mois, la CAF vous envoie une attestation à faire remplir par votre employeur. Sans ce document retourné, le versement s'arrête.



Bon à savoir : l'AJPA ouvre automatiquement des droits à la retraite. Vous ne perdez donc pas de trimestres pendant votre congé. Si vous remplissez les conditions, voici la marche à suivre :Envoyez un courrier (ou mail avec accusé de réception) au moins 1 mois avant la date souhaitée. Votre employeurRendez-vous sur le site de la CAF (rubrique « Demander une prestation ») ou remplissez le formulaire Cerfa 16108*01.Chaque mois, la CAF vous envoie une attestation à faire remplir par votre employeur. Sans ce document retourné, le versement s'arrête.: l'AJPA ouvre automatiquement des droits à la retraite. Vous ne perdez donc pas de trimestres pendant votre congé.

Sources :

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026

- Service-public.gouv.fr, janvier 2026

- France Travail, 2024

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 19/01/2026 à 07:00



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