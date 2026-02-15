Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides

Qu'est-ce que la grille AGGIR ?
La grille AGGIR — pour Autonomie Gérontologique et Groupe Iso Ressources — est l'outil national qui mesure la perte d'autonomie d'une personne âgée. C'est elle qui détermine le niveau de dépendance, appelé GIR (Groupe Iso-Ressources), et qui conditionne l'accès à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).
Elle est utilisée lors d'une demande d'APA à domicile, lors d'une admission en EHPAD, et lors d'une demande d'aide auprès de la caisse de retraite. L'évaluation classe la personne dans l'un des 6 niveaux GIR, du GIR 1 (dépendance totale) au GIR 6 (autonomie complète). Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l'APA.
Pour une vision complète du parcours en établissement, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Elle est utilisée lors d'une demande d'APA à domicile, lors d'une admission en EHPAD, et lors d'une demande d'aide auprès de la caisse de retraite. L'évaluation classe la personne dans l'un des 6 niveaux GIR, du GIR 1 (dépendance totale) au GIR 6 (autonomie complète). Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l'APA.
Pour une vision complète du parcours en établissement, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Les 17 variables de la grille AGGIR
La grille repose sur 17 critères répartis en deux catégories. Pour chaque critère, le professionnel attribue une note : A (la personne fait seule, correctement et habituellement), B (elle fait seule mais de façon partielle ou incorrecte), ou C (elle ne fait pas seule).
Les 10 variables discriminantes sont les seules qui comptent pour calculer le GIR. Elles couvrent les capacités mentales et corporelles :
Les 7 variables illustratives n'entrent pas dans le calcul du GIR mais aident à élaborer le plan d'aide : gestion du budget, cuisine, ménage, transports, achats, suivi du traitement, activités de loisirs.
Les 10 variables discriminantes sont les seules qui comptent pour calculer le GIR. Elles couvrent les capacités mentales et corporelles :
🧠 Fonctions mentales
Cohérence
Communiquer et se comporter de façon sensée
Orientation
Se repérer dans le temps et l'espace
🧑🦽 Soins corporels
Toilette
Se laver seul
Habillage
S'habiller et se déshabiller
Alimentation
Manger les aliments préparés
Élimination
Assumer l'hygiène urinaire et fécale
🚶 Mobilité et communication
Transferts
Se lever, se coucher, s'asseoir
Déplacements intérieur
Se déplacer dans le logement
Déplacements extérieur
Se déplacer à partir de la porte d'entrée
Communication à distance
Utiliser le téléphone ou une alarme
Les 7 variables illustratives n'entrent pas dans le calcul du GIR mais aident à élaborer le plan d'aide : gestion du budget, cuisine, ménage, transports, achats, suivi du traitement, activités de loisirs.
Les 6 niveaux GIR expliqués
Le GIR classe la personne sur une échelle de 1 à 6. Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l'APA, à domicile comme en EHPAD.
Pour connaître les montants de l'APA selon votre GIR, consultez notre guide APA 2026 : montants, conditions et démarches.
En EHPAD, le GIR détermine aussi le tarif dépendance facturé par l'établissement. Plus la dépendance est forte, plus ce tarif est élevé — et plus l'APA compense une partie du surcoût. Pour décrypter chaque ligne de la facture, consultez notre article Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture.
GIR 1 Dépendance totale
Profil
Confinée au lit, fonctions mentales gravement altérées
Besoin
Présence continue d'intervenants indispensable
APA
Éligible
GIR 2 Dépendance sévère
Profil
Confinement lit/fauteuil avec fonctions mentales partielles, OU fonctions mentales altérées mais mobilité conservée
APA
Éligible
GIR 3 Dépendance corporelle
Profil
Autonomie mentale conservée, aide corporelle plusieurs fois par jour
APA
Éligible
GIR 4 Dépendance partielle
Profil
Aide pour transferts, toilette ou repas, déplacements possibles dans le logement
APA
Éligible
GIR 5 Aide ponctuelle
Profil
Autonome pour se déplacer, manger, s'habiller. Aide ponctuelle toilette/ménage
APA
Non éligible — aide-ménagère ou aide caisse de retraite
GIR 6 Autonomie
Profil
Autonome pour tous les actes essentiels de la vie courante
APA
Non éligible — aide-ménagère ou aide caisse de retraite
Pour connaître les montants de l'APA selon votre GIR, consultez notre guide APA 2026 : montants, conditions et démarches.
En EHPAD, le GIR détermine aussi le tarif dépendance facturé par l'établissement. Plus la dépendance est forte, plus ce tarif est élevé — et plus l'APA compense une partie du surcoût. Pour décrypter chaque ligne de la facture, consultez notre article Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture.
Qui réalise l'évaluation et comment ?
L'évaluation n'est pas réalisée par le médecin traitant. Elle est confiée à des professionnels habilités selon la situation.
👉 À domicile (demande d'APA) : c'est l'équipe médico-sociale du conseil départemental qui se déplace. Un professionnel observe les gestes quotidiens, interroge la personne et ses proches, puis cote chaque variable de la grille.
👉 En EHPAD : c'est le médecin coordonnateur qui évalue, généralement lors de l'admission.
Pour les GIR 5 et 6 : des évaluateurs des caisses de retraite interviennent dans le cadre des demandes d'aide.
La visite dure environ une heure. À l'issue, un algorithme officiel croise les cotations des 10 variables discriminantes pour attribuer le GIR. Le professionnel peut aussi s'appuyer sur un certificat médical transmis par le demandeur.
Conseil pratique : le jour de la visite, ne minimisez pas les difficultés de votre proche. Notez à l'avance les situations concrètes où il a besoin d'aide (toilette, repas, déplacements, gestion du traitement). Si possible, demandez à l'aide à domicile ou à l'infirmier habituel d'être présent pour témoigner de la réalité quotidienne.
Pour plus de détails, le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr détaille l'ensemble de la procédure d'évaluation.
👉 À domicile (demande d'APA) : c'est l'équipe médico-sociale du conseil départemental qui se déplace. Un professionnel observe les gestes quotidiens, interroge la personne et ses proches, puis cote chaque variable de la grille.
👉 En EHPAD : c'est le médecin coordonnateur qui évalue, généralement lors de l'admission.
Pour les GIR 5 et 6 : des évaluateurs des caisses de retraite interviennent dans le cadre des demandes d'aide.
La visite dure environ une heure. À l'issue, un algorithme officiel croise les cotations des 10 variables discriminantes pour attribuer le GIR. Le professionnel peut aussi s'appuyer sur un certificat médical transmis par le demandeur.
Conseil pratique : le jour de la visite, ne minimisez pas les difficultés de votre proche. Notez à l'avance les situations concrètes où il a besoin d'aide (toilette, repas, déplacements, gestion du traitement). Si possible, demandez à l'aide à domicile ou à l'infirmier habituel d'être présent pour témoigner de la réalité quotidienne.
Pour plus de détails, le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr détaille l'ensemble de la procédure d'évaluation.
Comment contester ou faire réévaluer un GIR ?
Si le GIR attribué ne reflète pas la réalité quotidienne de votre proche, il est possible de contester ou de demander une réévaluation.
👉 Demander une réévaluation
La réévaluation peut être demandée à tout moment en cas de changement de situation : dégradation de la santé, retour d'hospitalisation, nouvelle difficulté quotidienne, ou évolution de la situation de l'aidant. Adressez un courrier au conseil départemental (ou au Centre Communal d'Action Sociale de la mairie) avec un certificat médical récent et tout justificatif utile.
👉 Contester une décision
En cas de désaccord avec la décision, la procédure se déroule en deux temps.
Consultez la fiche service-public.gouv.fr sur la révision de l'APA pour les démarches détaillées.
👉 Demander une réévaluation
La réévaluation peut être demandée à tout moment en cas de changement de situation : dégradation de la santé, retour d'hospitalisation, nouvelle difficulté quotidienne, ou évolution de la situation de l'aidant. Adressez un courrier au conseil départemental (ou au Centre Communal d'Action Sociale de la mairie) avec un certificat médical récent et tout justificatif utile.
👉 Contester une décision
En cas de désaccord avec la décision, la procédure se déroule en deux temps.
Étape 1 Recours amiable (obligatoire)
Quoi
Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)
À qui
Président du conseil départemental (courrier recommandé avec AR)
Délai pour agir
2 mois après la notification de la décision
Si pas de réponse
Le silence au bout de 2 mois vaut rejet
Étape 2 Recours contentieux
Quoi
Saisine du tribunal administratif
Quand
Dans les 2 mois suivant la réponse ou le rejet implicite
Coût
Gratuit — aide juridictionnelle accessible aux revenus modestes
Consultez la fiche service-public.gouv.fr sur la révision de l'APA pour les démarches détaillées.
Sources :
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Comment fonctionne la grille AGGIR ? », mis à jour le 28 janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, « Peut-on demander la révision du montant de l'APA ? », 2026
- Annexe 2-1 du Code de l'action sociale et des familles, Légifrance
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Comment fonctionne la grille AGGIR ? », mis à jour le 28 janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, « Peut-on demander la révision du montant de l'APA ? », 2026
- Annexe 2-1 du Code de l'action sociale et des familles, Légifrance