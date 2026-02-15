Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides

🧠 Fonctions mentales 1️⃣ Cohérence Communiquer et se comporter de façon sensée 2️⃣ Orientation Se repérer dans le temps et l'espace 🧑‍🦽 Soins corporels 3️⃣ Toilette Se laver seul 4️⃣ Habillage S'habiller et se déshabiller 5️⃣ Alimentation Manger les aliments préparés 6️⃣ Élimination Assumer l'hygiène urinaire et fécale 🚶 Mobilité et communication 7️⃣ Transferts Se lever, se coucher, s'asseoir 8️⃣ Déplacements intérieur Se déplacer dans le logement 9️⃣ Déplacements extérieur Se déplacer à partir de la porte d'entrée 🔟 Communication à distance Utiliser le téléphone ou une alarme

La grille repose surrépartis en deux catégories. Pour chaque critère, le professionnel attribue une note :(la personne fait seule, correctement et habituellement),(elle fait seule mais de façon partielle ou incorrecte), ou(elle ne fait pas seule).sont les seules qui comptent pour calculer le GIR. Elles couvrent les capacités mentales et corporelles :n'entrent pas dans le calcul du GIR mais aident à élaborer le plan d'aide : gestion du budget, cuisine, ménage, transports, achats, suivi du traitement, activités de loisirs.