EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite

Sommaire
- Qu'est-ce qu'un EHPAD exactement ?
- EHPAD, résidence autonomie, résidence senior : quelles différences ?
- Mon proche a-t-il besoin d'un EHPAD ? Les signaux qui doivent alerter
- La grille AGGIR : comment le niveau de dépendance est évalué
- Comment trouver le bon EHPAD : les outils de recherche
- Public, associatif ou privé commercial : lequel choisir ?
- Qualiscope : comment lire les notes qualité des EHPAD
- Visiter un EHPAD : la checklist des points à vérifier
- Comment se compose la facture d'un EHPAD
- Combien coûte un EHPAD en 2026 : les tarifs moyens
- Les aides financières pour payer l'EHPAD
- La réduction d'impôt EHPAD en 2026
- L'obligation alimentaire : quand les enfants doivent contribuer
- Le quotidien en EHPAD : droits, contrat et vie sociale
- Maltraitance et recours : que faire si quelque chose ne va pas
- L'avenir des EHPAD : les défis à venir
Qu'est-ce qu'un EHPAD exactement ?
Un EHPAD — Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes — est une maison de retraite médicalisée. Concrètement, c'est un lieu de vie qui accueille des personnes âgées en perte d'autonomie et qui dispose d'une équipe soignante présente 24 heures sur 24 : aides-soignants, infirmiers, médecin coordonnateur, psychologue, kinésithérapeute.
La France compte environ 7 500 EHPAD répartis sur tout le territoire, pour un total de 615 000 places. Fin 2023, selon la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le service statistique du ministère de la Santé), 573 100 personnes vivaient en EHPAD. Le taux d'occupation moyen s'établit à 92,1 %, en recul par rapport aux niveaux d'avant la crise sanitaire (95 à 98 %).
Le profil type du résident a évolué : l'âge médian est de 88 ans et 8 mois, les femmes représentent 71,7 % des résidents, et 85 % sont en situation de perte d'autonomie (classés GIR 1 à 4 sur la grille d'évaluation de la dépendance). Plus d'un résident sur trois (38 %) est atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, soit 4 points de plus qu'en 2019.
Les personnes qui entrent en EHPAD ont en moyenne 85 ans et 11 mois. Chaque année, environ 268 000 nouvelles admissions sont enregistrées. La durée moyenne de séjour est de 2 ans et 3 mois, mais un quart des résidents restent moins de deux mois et un autre quart plus de trois ans.Pour comprendre ce que ces chiffres signifient concrètement, consultez notre article : Ce que personne ne dit sur la durée de séjour en EHPAD.
Certains EHPAD disposent d'unités spécialisées pour les personnes atteintes de troubles cognitifs : les Unités de Vie Protégée (UVP, des espaces sécurisés pour les personnes atteintes d'Alzheimer), les Unités d'Hébergement Renforcé (UHR, pour les troubles du comportement sévères) et les Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA, des espaces d'accueil de jour au sein de l'EHPAD pour les résidents présentant des troubles modérés). Environ un tiers des EHPAD publics disposent d'un PASA, contre seulement 16 % des établissements des grands groupes privés.
Pour comprendre les différences entre ces unités et savoir laquelle convient à votre proche, consultez notre guide des unités spécialisées en EHPAD.
La France compte environ 7 500 EHPAD répartis sur tout le territoire, pour un total de 615 000 places. Fin 2023, selon la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le service statistique du ministère de la Santé), 573 100 personnes vivaient en EHPAD. Le taux d'occupation moyen s'établit à 92,1 %, en recul par rapport aux niveaux d'avant la crise sanitaire (95 à 98 %).
Le profil type du résident a évolué : l'âge médian est de 88 ans et 8 mois, les femmes représentent 71,7 % des résidents, et 85 % sont en situation de perte d'autonomie (classés GIR 1 à 4 sur la grille d'évaluation de la dépendance). Plus d'un résident sur trois (38 %) est atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, soit 4 points de plus qu'en 2019.
Les personnes qui entrent en EHPAD ont en moyenne 85 ans et 11 mois. Chaque année, environ 268 000 nouvelles admissions sont enregistrées. La durée moyenne de séjour est de 2 ans et 3 mois, mais un quart des résidents restent moins de deux mois et un autre quart plus de trois ans.Pour comprendre ce que ces chiffres signifient concrètement, consultez notre article : Ce que personne ne dit sur la durée de séjour en EHPAD.
Certains EHPAD disposent d'unités spécialisées pour les personnes atteintes de troubles cognitifs : les Unités de Vie Protégée (UVP, des espaces sécurisés pour les personnes atteintes d'Alzheimer), les Unités d'Hébergement Renforcé (UHR, pour les troubles du comportement sévères) et les Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA, des espaces d'accueil de jour au sein de l'EHPAD pour les résidents présentant des troubles modérés). Environ un tiers des EHPAD publics disposent d'un PASA, contre seulement 16 % des établissements des grands groupes privés.
Pour comprendre les différences entre ces unités et savoir laquelle convient à votre proche, consultez notre guide des unités spécialisées en EHPAD.
EHPAD, résidence autonomie, résidence senior : quelles différences ?
L'EHPAD n'est pas la seule solution d'hébergement pour les personnes âgées. Selon le niveau d'autonomie de votre proche, d'autres structures peuvent être plus adaptées.
Pour tout savoir sur cette formule, consultez notre guide Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère.
Il existe aussi les USLD (Unités de Soins de Longue Durée), des structures rattachées à des hôpitaux qui accueillent des personnes nécessitant une surveillance médicale lourde et constante, au-delà de ce que peut offrir un EHPAD. Et dans les zones rurales, les MARPA (Maisons d'Accueil Rurales pour Personnes Âgées) proposent de petites structures de 15 à 25 résidents, à mi-chemin entre le domicile et l'EHPAD.
👉 Le point essentiel à retenir : l'EHPAD est la seule structure qui combine hébergement permanent, restauration, animation et soins médicaux quotidiens pour les personnes dépendantes. Si votre proche a besoin d'aide pour les gestes de la vie courante (se lever, se laver, manger) et nécessite une présence soignante, c'est vers l'EHPAD qu'il faut s'orienter.
EHPAD Médicalisé
Public concerné
Personnes en perte d'autonomie (GIR 1-4)
Soins
Équipe soignante 24h/24
Coût moyen mensuel
2 200 à 4 500 €
Résidence
autonomie Non médicalisé
autonomie Non médicalisé
Public concerné
Seniors autonomes ou peu dépendants (GIR 5-6)
Soins
Pas d'équipe soignante sur place
Coût moyen mensuel
500 à 1 200 €
Résidence
senior Services à la carte
senior Services à la carte
Public concerné
Seniors autonomes souhaitant du confort
Soins
Aucun soin, services hôteliers
Coût moyen mensuel
800 à 3 000 €
Pour tout savoir sur cette formule, consultez notre guide Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère.
Il existe aussi les USLD (Unités de Soins de Longue Durée), des structures rattachées à des hôpitaux qui accueillent des personnes nécessitant une surveillance médicale lourde et constante, au-delà de ce que peut offrir un EHPAD. Et dans les zones rurales, les MARPA (Maisons d'Accueil Rurales pour Personnes Âgées) proposent de petites structures de 15 à 25 résidents, à mi-chemin entre le domicile et l'EHPAD.
👉 Le point essentiel à retenir : l'EHPAD est la seule structure qui combine hébergement permanent, restauration, animation et soins médicaux quotidiens pour les personnes dépendantes. Si votre proche a besoin d'aide pour les gestes de la vie courante (se lever, se laver, manger) et nécessite une présence soignante, c'est vers l'EHPAD qu'il faut s'orienter.
Mon proche a-t-il besoin d'un EHPAD ? Les signaux qui doivent alerter
La décision d'envisager un EHPAD ne se prend pas du jour au lendemain. Elle mûrit souvent pendant des mois, voire des années, en réponse à une dégradation progressive de l'autonomie. Certains signaux doivent vous mettre en alerte.
Les signes physiques : chutes répétées, incapacité à se lever seul du lit ou d'un fauteuil, difficultés à se laver ou s'habiller sans aide, perte de poids importante, dénutrition, incontinence mal gérée.
Les signes cognitifs : oublis fréquents des médicaments, confusion sur les jours ou les lieux, errance (sortir du domicile sans savoir où aller), laisser le gaz ouvert, ne plus reconnaître certains proches.
Les signes sociaux : isolement croissant, abandon des activités habituelles, logement qui se dégrade (ménage non fait, réfrigérateur vide ou contenant des aliments périmés), refus de l'aide à domicile.
L'épuisement de l'aidant : c'est un signal tout aussi important. Quand la personne qui accompagne votre proche au quotidien — souvent le conjoint ou un enfant — ne dort plus, ne sort plus, s'effondre physiquement ou moralement, le maintien à domicile n'est plus tenable. Et c'est aussi dans l'intérêt du proche dépendant.
Ce qui ne signifie pas qu'un EHPAD est nécessaire : une difficulté ponctuelle après une hospitalisation (un hébergement temporaire peut suffire), un besoin d'aide ménagère ou de portage de repas (les services à domicile existent), une solitude qui pourrait être comblée par un accueil de jour ou une résidence autonomie.
Les signes physiques : chutes répétées, incapacité à se lever seul du lit ou d'un fauteuil, difficultés à se laver ou s'habiller sans aide, perte de poids importante, dénutrition, incontinence mal gérée.
Les signes cognitifs : oublis fréquents des médicaments, confusion sur les jours ou les lieux, errance (sortir du domicile sans savoir où aller), laisser le gaz ouvert, ne plus reconnaître certains proches.
Les signes sociaux : isolement croissant, abandon des activités habituelles, logement qui se dégrade (ménage non fait, réfrigérateur vide ou contenant des aliments périmés), refus de l'aide à domicile.
L'épuisement de l'aidant : c'est un signal tout aussi important. Quand la personne qui accompagne votre proche au quotidien — souvent le conjoint ou un enfant — ne dort plus, ne sort plus, s'effondre physiquement ou moralement, le maintien à domicile n'est plus tenable. Et c'est aussi dans l'intérêt du proche dépendant.
Ce qui ne signifie pas qu'un EHPAD est nécessaire : une difficulté ponctuelle après une hospitalisation (un hébergement temporaire peut suffire), un besoin d'aide ménagère ou de portage de repas (les services à domicile existent), une solitude qui pourrait être comblée par un accueil de jour ou une résidence autonomie.
La grille AGGIR : comment le niveau de dépendance est évalué
Pour entrer en EHPAD et bénéficier de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie, l'aide financière pour la dépendance), le niveau de perte d'autonomie de votre proche doit être évalué. Cette évaluation est réalisée à l'aide de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources), qui classe les personnes en 6 niveaux appelés GIR (Groupes Iso-Ressources).
Les personnes classées en GIR 5 et GIR 6 sont considérées comme autonomes ou nécessitant une aide ponctuelle. Elles ne sont pas éligibles à l'APA et n'ont généralement pas besoin d'un EHPAD. Une résidence autonomie ou le maintien à domicile avec des services adaptés est plus approprié.
Qui réalise cette évaluation ? En cas de demande d'APA à domicile, c'est une équipe médico-sociale du département (conseil départemental). Pour l'entrée en EHPAD, c'est le médecin coordonnateur de l'établissement qui évalue le GIR du futur résident sur la base du dossier médical, puis réévalue régulièrement.
Pour une explication détaillée de chaque niveau et des aides associées, consultez notre guide complet de la grille AGGIR et des niveaux GIR.
GIR 1 Dépendance totale
Profil
Personne confinée au lit ou au fauteuil, fonctions mentales gravement altérées, présence constante nécessaire
Éligible APA
OUI
GIR 2 Dépendance forte
Profil
Personne confinée au lit/fauteuil avec fonctions mentales partielles, OU fonctions mentales très altérées mais mobilité conservée
Éligible APA
OUI
GIR 3 Dépendance modérée
Profil
Autonomie mentale conservée, autonomie physique partielle. Aide nécessaire plusieurs fois par jour pour la toilette, l'habillage
Éligible APA
OUI
GIR 4 Dépendance légère
Profil
Aide pour les transferts, la toilette, l'habillage. Se déplace seul à l'intérieur mais a besoin d'aide pour les activités corporelles
Éligible APA
OUI
Les personnes classées en GIR 5 et GIR 6 sont considérées comme autonomes ou nécessitant une aide ponctuelle. Elles ne sont pas éligibles à l'APA et n'ont généralement pas besoin d'un EHPAD. Une résidence autonomie ou le maintien à domicile avec des services adaptés est plus approprié.
Qui réalise cette évaluation ? En cas de demande d'APA à domicile, c'est une équipe médico-sociale du département (conseil départemental). Pour l'entrée en EHPAD, c'est le médecin coordonnateur de l'établissement qui évalue le GIR du futur résident sur la base du dossier médical, puis réévalue régulièrement.
Pour une explication détaillée de chaque niveau et des aides associées, consultez notre guide complet de la grille AGGIR et des niveaux GIR.
Comment trouver le bon EHPAD : les outils de recherche
La recherche d'un EHPAD adapté peut sembler compliquée, mais plusieurs outils officiels facilitent considérablement les démarches.
Pour-les-personnes-agees.gouv.fr est le portail officiel de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). Il propose un annuaire complet de tous les EHPAD de France avec un comparateur de prix : vous pouvez consulter les tarifs hébergement et dépendance de chaque établissement, comparer plusieurs EHPAD sur une même zone géographique, et simuler le reste à charge après les aides.
ViaTrajectoire est la plateforme officielle d'orientation et d'admission. C'est par ce site que transitent la plupart des dossiers d'admission en EHPAD. Vous pouvez y déposer un dossier unique qui sera transmis simultanément à plusieurs établissements. C'est un gain de temps considérable car il évite de remplir un dossier différent pour chaque EHPAD. Pour tout savoir sur cette plateforme et créer votre dossier, consultez notre guide ViaTrajectoire : cet outil méconnu qui simplifie votre recherche d'EHPAD.
Qualiscope (anciennement sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé) publie les résultats des évaluations qualité des EHPAD, avec des notes allant de A (très bon) à D (insuffisant), basées sur 157 critères dont 18 obligatoires.
Le bouche-à-oreille et la visite restent irremplaçables. Parlez-en à votre médecin traitant, aux assistants sociaux de l'hôpital si votre proche est hospitalisé, au Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC) de votre département. Et surtout : visitez plusieurs établissements avant de vous décider.
Pour-les-personnes-agees.gouv.fr est le portail officiel de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). Il propose un annuaire complet de tous les EHPAD de France avec un comparateur de prix : vous pouvez consulter les tarifs hébergement et dépendance de chaque établissement, comparer plusieurs EHPAD sur une même zone géographique, et simuler le reste à charge après les aides.
ViaTrajectoire est la plateforme officielle d'orientation et d'admission. C'est par ce site que transitent la plupart des dossiers d'admission en EHPAD. Vous pouvez y déposer un dossier unique qui sera transmis simultanément à plusieurs établissements. C'est un gain de temps considérable car il évite de remplir un dossier différent pour chaque EHPAD. Pour tout savoir sur cette plateforme et créer votre dossier, consultez notre guide ViaTrajectoire : cet outil méconnu qui simplifie votre recherche d'EHPAD.
Qualiscope (anciennement sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé) publie les résultats des évaluations qualité des EHPAD, avec des notes allant de A (très bon) à D (insuffisant), basées sur 157 critères dont 18 obligatoires.
Le bouche-à-oreille et la visite restent irremplaçables. Parlez-en à votre médecin traitant, aux assistants sociaux de l'hôpital si votre proche est hospitalisé, au Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC) de votre département. Et surtout : visitez plusieurs établissements avant de vous décider.
Public, associatif ou privé commercial : lequel choisir ?
Les EHPAD se répartissent en trois grandes catégories selon leur statut juridique, et ce statut a un impact direct sur les tarifs, l'habilitation à l'aide sociale et les services proposés.
Les EHPAD publics représentent environ 45 % des établissements. Ils sont rattachés à un hôpital ou gérés par un centre communal d'action sociale (CCAS). Leur tarif hébergement moyen est le plus bas (2 143 € par mois). La quasi-totalité est habilitée à l'aide sociale, ce qui signifie que les résidents aux revenus modestes peuvent bénéficier de l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement, versée par le département pour compléter les revenus du résident). Ils sont généralement mieux notés en termes de qualité (PASA plus fréquents : 33 % en sont équipés).
Les EHPAD privés à but non lucratif (associatifs) représentent environ 31 % du parc. Gérés par des fondations, des mutuelles ou des associations, ils affichent un tarif intermédiaire (2 335 € par mois en moyenne). Beaucoup sont habilités à l'aide sociale, mais pas tous.
Les EHPAD privés commerciaux représentent environ 24 % du parc. Leur tarif moyen est le plus élevé (2 935 € par mois). Cinq grands groupes dominent ce secteur — Clariane (ex-Korian), Emeis (ex-Orpea), DomusVi, Colisée et Domidep — et gèrent à eux seuls 13 % de l'ensemble des EHPAD en France, soit 14 % des lits. Selon la DREES, ces établissements ont un taux d'encadrement légèrement inférieur (60,2 postes à temps plein pour 100 résidents, contre 62,7 dans les autres EHPAD privés) et sont moins souvent équipés de PASA (16 % seulement). Ils sont rarement habilités à l'aide sociale. Pour un panorama complet de ces acteurs et de ce que leur taille implique, consultez notre article : Grands groupes d'EHPAD : pourquoi leur taille ne garantit rien.
En pratique : si les revenus de votre proche sont modestes et que l'ASH sera nécessaire, orientez-vous en priorité vers un EHPAD public ou associatif habilité. Si le budget le permet et que le confort hôtelier est une priorité, le privé commercial offre souvent des prestations plus récentes.
Pour approfondir les différences entre ces trois statuts et leurs conséquences concrètes, consultez notre article Pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout.
Les EHPAD publics représentent environ 45 % des établissements. Ils sont rattachés à un hôpital ou gérés par un centre communal d'action sociale (CCAS). Leur tarif hébergement moyen est le plus bas (2 143 € par mois). La quasi-totalité est habilitée à l'aide sociale, ce qui signifie que les résidents aux revenus modestes peuvent bénéficier de l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement, versée par le département pour compléter les revenus du résident). Ils sont généralement mieux notés en termes de qualité (PASA plus fréquents : 33 % en sont équipés).
Les EHPAD privés à but non lucratif (associatifs) représentent environ 31 % du parc. Gérés par des fondations, des mutuelles ou des associations, ils affichent un tarif intermédiaire (2 335 € par mois en moyenne). Beaucoup sont habilités à l'aide sociale, mais pas tous.
Les EHPAD privés commerciaux représentent environ 24 % du parc. Leur tarif moyen est le plus élevé (2 935 € par mois). Cinq grands groupes dominent ce secteur — Clariane (ex-Korian), Emeis (ex-Orpea), DomusVi, Colisée et Domidep — et gèrent à eux seuls 13 % de l'ensemble des EHPAD en France, soit 14 % des lits. Selon la DREES, ces établissements ont un taux d'encadrement légèrement inférieur (60,2 postes à temps plein pour 100 résidents, contre 62,7 dans les autres EHPAD privés) et sont moins souvent équipés de PASA (16 % seulement). Ils sont rarement habilités à l'aide sociale. Pour un panorama complet de ces acteurs et de ce que leur taille implique, consultez notre article : Grands groupes d'EHPAD : pourquoi leur taille ne garantit rien.
Public 45 % des EHPAD
Tarif mensuel moyen (hébergement + dépendance GIR 5-6)
2 143 €/mois
Habilité aide sociale (ASH)
Quasi-totalité
Associatif 31 % des EHPAD
Tarif mensuel moyen (hébergement + dépendance GIR 5-6)
2 335 €/mois
Habilité aide sociale (ASH)
Souvent (pas toujours)
Privé
commercial 24 % des EHPAD
commercial 24 % des EHPAD
Tarif mensuel moyen (hébergement + dépendance GIR 5-6)
2 935 €/mois
Habilité aide sociale (ASH)
Rarement
En pratique : si les revenus de votre proche sont modestes et que l'ASH sera nécessaire, orientez-vous en priorité vers un EHPAD public ou associatif habilité. Si le budget le permet et que le confort hôtelier est une priorité, le privé commercial offre souvent des prestations plus récentes.
Pour approfondir les différences entre ces trois statuts et leurs conséquences concrètes, consultez notre article Pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout.
Qualiscope : comment lire les notes qualité des EHPAD
Depuis septembre 2025, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie les résultats des évaluations des EHPAD sur la plateforme Qualiscope. Chaque établissement reçoit une note globale allant de A (très bon) à D (insuffisant), basée sur 157 critères d'évaluation, dont 18 critères obligatoires.
Parmi les critères évalués : le respect des droits des résidents, la qualité des soins, la prévention des chutes, la gestion de la douleur, la formation du personnel, l'hygiène des locaux, la qualité de la restauration, l'accompagnement de la fin de vie.
Attention cependant : une note A ne garantit pas que l'EHPAD conviendra à votre proche. L'évaluation mesure des processus organisationnels, pas nécessairement le ressenti quotidien des résidents. Inversement, un établissement noté B peut parfaitement convenir si l'ambiance, l'emplacement géographique et les prestations correspondent aux attentes de votre famille.
👉 Notre conseil : utilisez Qualiscope comme un filtre de présélection (évitez les notes C et D), mais ne vous dispensez jamais d'une visite sur place. L'atmosphère d'un EHPAD ne se mesure pas dans un rapport : le sourire du personnel, la propreté des espaces communs, l'odeur dans les couloirs, l'ambiance à l'heure du déjeuner en disent plus que n'importe quel score.
Parmi les critères évalués : le respect des droits des résidents, la qualité des soins, la prévention des chutes, la gestion de la douleur, la formation du personnel, l'hygiène des locaux, la qualité de la restauration, l'accompagnement de la fin de vie.
Attention cependant : une note A ne garantit pas que l'EHPAD conviendra à votre proche. L'évaluation mesure des processus organisationnels, pas nécessairement le ressenti quotidien des résidents. Inversement, un établissement noté B peut parfaitement convenir si l'ambiance, l'emplacement géographique et les prestations correspondent aux attentes de votre famille.
👉 Notre conseil : utilisez Qualiscope comme un filtre de présélection (évitez les notes C et D), mais ne vous dispensez jamais d'une visite sur place. L'atmosphère d'un EHPAD ne se mesure pas dans un rapport : le sourire du personnel, la propreté des espaces communs, l'odeur dans les couloirs, l'ambiance à l'heure du déjeuner en disent plus que n'importe quel score.
Visiter un EHPAD : la checklist des points à vérifier
La visite est le moment décisif. Prévoyez de vous y rendre à l'improviste si possible (ou au moins sans prévenir très à l'avance) pour voir l'établissement dans son fonctionnement quotidien réel, pas dans une version apprêtée.
👉 Ce qu'il faut observer :
👉 Les questions à poser au directeur : quel est le tarif hébergement exact (et les prestations incluses) ? Quels sont les suppléments éventuels ? L'EHPAD est-il habilité à l'aide sociale ? Quel est le délai d'attente moyen ? Comment fonctionne le Conseil de la Vie Sociale (CVS, l'instance de représentation des résidents et des familles) ?
👉 Ce qu'il faut observer :
- L'accueil : êtes-vous reçu rapidement ? Le personnel est-il souriant, disponible ? Quelqu'un prend-il le temps de répondre à vos questions sans vous presser ?
- Les espaces communs : sont-ils propres, lumineux, bien entretenus ? Y a-t-il une odeur désagréable ? Les résidents sont-ils dans les espaces de vie ou « parqués » devant une télévision ?
- Les chambres : quelle est la taille minimale ? Le résident peut-il apporter des meubles personnels ? Y a-t-il une salle de bain privative adaptée ?
- Les repas : les menus sont-ils variés et adaptés (textures modifiées, régimes spéciaux) ? Pouvez-vous goûter un repas ?
- Les activités : consultez le programme d'animation. Y a-t-il des sorties, des ateliers, des activités physiques adaptées ? Un animateur est-il présent à temps plein ?
- Le personnel : quel est le ratio soignants/résidents ? L'EHPAD emploie-t-il un médecin coordonnateur, un psychologue, un kinésithérapeute ?
- La nuit : combien de soignants sont présents la nuit ? C'est une question cruciale, car beaucoup d'EHPAD fonctionnent avec un effectif minimal nocturne.
- La fin de vie : l'établissement accompagne-t-il les résidents en fin de vie sur place, ou les transfère-t-il systématiquement à l'hôpital ?
Comment se compose la facture d'un EHPAD
La facture d'un EHPAD se décompose en trois postes distincts, chacun financé différemment. Comprendre cette répartition est indispensable pour estimer le coût réel à votre charge.
1. Le tarif hébergement couvre le logement, la restauration, l'entretien des locaux, le linge, les animations. C'est la partie la plus importante de la facture, et c'est le résident (ou sa famille) qui la paie. L'ASH peut la prendre en charge si les revenus sont insuffisants.
2. Le tarif dépendance couvre l'aide à la vie quotidienne liée à la perte d'autonomie : aide pour la toilette, l'habillage, les repas, les déplacements. Son montant varie selon le GIR du résident. Il est partiellement pris en charge par l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie). Même avec l'APA, le résident paie un « ticket modérateur » correspondant au tarif dépendance du GIR 5-6 (environ 6,10 € par jour en moyenne, soit environ 185 € par mois).
3. Le tarif soins couvre les soins médicaux et paramédicaux : médecin, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes. Ce poste est intégralement financé par l'Assurance maladie. Le résident n'a rien à payer pour les soins dispensés par l'équipe de l'EHPAD.
👉 Attention : certaines prestations ne sont pas incluses dans ces tarifs et peuvent générer des surcoûts : coiffeur, pédicure, téléphone, télévision, blanchisserie du linge personnel, certains produits d'hygiène. Demandez systématiquement la liste détaillée des prestations incluses et des suppléments.
Pour décrypter en détail chaque ligne de la facture, consultez notre article Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture.
1. Le tarif hébergement couvre le logement, la restauration, l'entretien des locaux, le linge, les animations. C'est la partie la plus importante de la facture, et c'est le résident (ou sa famille) qui la paie. L'ASH peut la prendre en charge si les revenus sont insuffisants.
2. Le tarif dépendance couvre l'aide à la vie quotidienne liée à la perte d'autonomie : aide pour la toilette, l'habillage, les repas, les déplacements. Son montant varie selon le GIR du résident. Il est partiellement pris en charge par l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie). Même avec l'APA, le résident paie un « ticket modérateur » correspondant au tarif dépendance du GIR 5-6 (environ 6,10 € par jour en moyenne, soit environ 185 € par mois).
3. Le tarif soins couvre les soins médicaux et paramédicaux : médecin, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes. Ce poste est intégralement financé par l'Assurance maladie. Le résident n'a rien à payer pour les soins dispensés par l'équipe de l'EHPAD.
👉 Attention : certaines prestations ne sont pas incluses dans ces tarifs et peuvent générer des surcoûts : coiffeur, pédicure, téléphone, télévision, blanchisserie du linge personnel, certains produits d'hygiène. Demandez systématiquement la liste détaillée des prestations incluses et des suppléments.
Pour décrypter en détail chaque ligne de la facture, consultez notre article Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture.
Combien coûte un EHPAD en 2026 : les tarifs moyens
Le coût d'un EHPAD varie considérablement selon le statut de l'établissement (public, associatif, commercial), la zone géographique et le niveau de dépendance du résident. Les chiffres ci-dessous sont issus des données CNSA et DREES les plus récentes.
Les écarts géographiques sont considérables. Dans la Meuse, le tarif moyen tourne autour de 2 060 € par mois. En Île-de-France, il atteint 3 475 €, et à Paris, il peut dépasser 4 500 €.
Pour 2026, la hausse maximale des tarifs hébergement pour les places non habilitées à l'aide sociale est plafonnée à +0,86 % (contre +3,21 % en 2025). C'est une bonne nouvelle relative pour les familles, même si les montants restent très élevés par rapport aux revenus de la plupart des retraités.
👉 Le reste à charge réel : après déduction de l'APA et des aides au logement, le reste à charge moyen est estimé à environ 1 800 € par mois. Or, selon les données de l'amendement au PLF 2026, ce reste à charge dépasse les ressources courantes pour 75 % des résidents.
Pour un décryptage complet des prix par statut d'établissement, de la décomposition de la facture et de toutes les aides disponibles, consultez notre guide détaillé des tarifs EHPAD 2026.
Public 45 % des EHPAD
Tarif mensuel moyen (hébergement + dépendance GIR 5-6)
2 143 €/mois
Habilité aide sociale (ASH)
Quasi-totalité
Associatif 31 % des EHPAD
Tarif mensuel moyen (hébergement + dépendance GIR 5-6)
2 335 €/mois
Habilité aide sociale (ASH)
Souvent (pas toujours)
Privé
commercial 24 % des EHPAD
commercial 24 % des EHPAD
Tarif mensuel moyen (hébergement + dépendance GIR 5-6)
2 935 €/mois
Habilité aide sociale (ASH)
Rarement
Les écarts géographiques sont considérables. Dans la Meuse, le tarif moyen tourne autour de 2 060 € par mois. En Île-de-France, il atteint 3 475 €, et à Paris, il peut dépasser 4 500 €.
Pour 2026, la hausse maximale des tarifs hébergement pour les places non habilitées à l'aide sociale est plafonnée à +0,86 % (contre +3,21 % en 2025). C'est une bonne nouvelle relative pour les familles, même si les montants restent très élevés par rapport aux revenus de la plupart des retraités.
👉 Le reste à charge réel : après déduction de l'APA et des aides au logement, le reste à charge moyen est estimé à environ 1 800 € par mois. Or, selon les données de l'amendement au PLF 2026, ce reste à charge dépasse les ressources courantes pour 75 % des résidents.
Pour un décryptage complet des prix par statut d'établissement, de la décomposition de la facture et de toutes les aides disponibles, consultez notre guide détaillé des tarifs EHPAD 2026.
Les aides financières pour payer l'EHPAD
Plusieurs dispositifs peuvent réduire significativement la facture. Il est essentiel de les connaître et de les demander le plus tôt possible, car les délais de traitement peuvent être longs.
👉 L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) est la principale aide. Elle est versée directement à l'EHPAD et déduite de votre facture. Elle couvre tout ou partie du tarif dépendance selon vos revenus :
⚠️ Attention : l'APA ne couvre que le tarif dépendance. Elle ne prend pas en charge l'hébergement (logement, repas, entretien), qui représente pourtant la plus grosse part de la facture. Pour les résidents aux revenus modestes, c'est l'ASH et l'obligation alimentaire des enfants qui comblent l'écart (voir plus bas).
Pour connaître les montants détaillés selon votre GIR et vos revenus, consultez notre guide complet de l'APA 2026.
Exemple concret : Monique, 88 ans, GIR 2, retraite de 1 150 €/mois, EHPAD public
Le calcul pour Monique : la facture totale s'élève à environ 2 823 €/mois (hébergement + dépendance). L'APA réduit le tarif dépendance : elle ne paie que le ticket modérateur de 185 €. L'APL réduit l'hébergement d'environ 200 €. Son reste à charge réel est donc d'environ 2 143 – 200 + 185 = 2 128 €/mois. Avec une retraite de 1 150 €, il manque près de 1 000 € chaque mois. C'est cet écart que l'ASH et l'obligation alimentaire des enfants et beaux-enfants doivent combler.
Pour en bénéficier, il faut avoir 60 ans ou plus et être classé en GIR 1 à 4. La demande se fait auprès du conseil départemental de votre lieu de résidence. À noter : 23 départements expérimentent depuis juillet 2025 un nouveau mode de calcul fusionnant soins et dépendance, avec une participation forfaitaire unique de 6,10 € par jour.
👉 L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) prend en charge le tarif hébergement quand les revenus du résident et de sa famille (via l'obligation alimentaire) sont insuffisants. Conditions : avoir 65 ans ou plus (60 ans en cas d'inaptitude au travail), des ressources insuffisantes, et être accueilli dans un EHPAD habilité à l'aide sociale. Le résident conserve au minimum 10 % de ses revenus, avec un plancher de 125 € par mois. Environ 120 000 résidents en bénéficient, soit 18 % du total. Attention : l'ASH est récupérable sur la succession (voir plus bas). Pour comprendre les conditions et les conséquences de cette aide, consultez notre article ASH en EHPAD : cette aide méconnue récupérable sur votre succession.
👉 Les aides au logement (APL ou ALS) peuvent être versées en EHPAD. Elles sont généralement payées directement à l'établissement et déduites de la facture. Leur montant dépend des ressources du résident et du tarif hébergement.
👉 La Complémentaire Santé Solidaire (C2S, anciennement CMU-C) peut prendre en charge certains frais restant à charge pour les résidents aux revenus les plus modestes.
👉 L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) est la principale aide. Elle est versée directement à l'EHPAD et déduite de votre facture. Elle couvre tout ou partie du tarif dépendance selon vos revenus :
Tranche 1 Reste à charge minimal
Revenus mensuels
Moins de 2 846,77 €
Votre reste à charge
≈ 185 €/mois (ticket modérateur GIR 5-6)
L'APA couvre
La quasi-totalité du tarif dépendance
Tranche 2 Reste à charge progressif
Revenus mensuels
De 2 846,77 € à 4 379,70 €
Votre reste à charge
Croissant selon vos revenus (de 185 € à plusieurs centaines d'€)
L'APA couvre
Une partie du tarif dépendance, dégressive
Tranche 3 Reste à charge élevé
Revenus mensuels
Plus de 4 379,70 €
Votre reste à charge
Ticket modérateur + 80 % de la différence avec votre tarif GIR
L'APA couvre
Seulement 20 % du surcoût lié à votre GIR
⚠️ Attention : l'APA ne couvre que le tarif dépendance. Elle ne prend pas en charge l'hébergement (logement, repas, entretien), qui représente pourtant la plus grosse part de la facture. Pour les résidents aux revenus modestes, c'est l'ASH et l'obligation alimentaire des enfants qui comblent l'écart (voir plus bas).
Pour connaître les montants détaillés selon votre GIR et vos revenus, consultez notre guide complet de l'APA 2026.
Exemple concret : Monique, 88 ans, GIR 2, retraite de 1 150 €/mois, EHPAD public
Facture Ce que l'EHPAD facture
Tarif hébergement
2 143 €/mois
Tarif dépendance GIR 2
≈ 680 €/mois
Tarif soins
0 € (payé par l'Assurance maladie)
Aides Ce qui est pris en charge
APA (tarif dépendance)
≈ 495 €/mois (dépendance GIR 2 – ticket modérateur)
APL en EHPAD (estimation)
≈ 200 €/mois
Le calcul pour Monique : la facture totale s'élève à environ 2 823 €/mois (hébergement + dépendance). L'APA réduit le tarif dépendance : elle ne paie que le ticket modérateur de 185 €. L'APL réduit l'hébergement d'environ 200 €. Son reste à charge réel est donc d'environ 2 143 – 200 + 185 = 2 128 €/mois. Avec une retraite de 1 150 €, il manque près de 1 000 € chaque mois. C'est cet écart que l'ASH et l'obligation alimentaire des enfants et beaux-enfants doivent combler.
Pour en bénéficier, il faut avoir 60 ans ou plus et être classé en GIR 1 à 4. La demande se fait auprès du conseil départemental de votre lieu de résidence. À noter : 23 départements expérimentent depuis juillet 2025 un nouveau mode de calcul fusionnant soins et dépendance, avec une participation forfaitaire unique de 6,10 € par jour.
👉 L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) prend en charge le tarif hébergement quand les revenus du résident et de sa famille (via l'obligation alimentaire) sont insuffisants. Conditions : avoir 65 ans ou plus (60 ans en cas d'inaptitude au travail), des ressources insuffisantes, et être accueilli dans un EHPAD habilité à l'aide sociale. Le résident conserve au minimum 10 % de ses revenus, avec un plancher de 125 € par mois. Environ 120 000 résidents en bénéficient, soit 18 % du total. Attention : l'ASH est récupérable sur la succession (voir plus bas). Pour comprendre les conditions et les conséquences de cette aide, consultez notre article ASH en EHPAD : cette aide méconnue récupérable sur votre succession.
👉 Les aides au logement (APL ou ALS) peuvent être versées en EHPAD. Elles sont généralement payées directement à l'établissement et déduites de la facture. Leur montant dépend des ressources du résident et du tarif hébergement.
👉 La Complémentaire Santé Solidaire (C2S, anciennement CMU-C) peut prendre en charge certains frais restant à charge pour les résidents aux revenus les plus modestes.
La réduction d'impôt EHPAD en 2026
Les résidents en EHPAD peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses d'hébergement et de dépendance, dans la limite de 10 000 € de dépenses par an, soit un avantage fiscal maximal de 2 500 € par an.
Point crucial à comprendre en 2026 : il s'agit bien d'une réduction d'impôt, pas d'un crédit d'impôt. La différence est fondamentale. Une réduction d'impôt diminue le montant de l'impôt dû : si vous ne payez pas d'impôt, vous ne bénéficiez de rien. Un crédit d'impôt, lui, est remboursé même si vous n'êtes pas imposable.
Les députés avaient voté en octobre 2025 la transformation de cette réduction en crédit d'impôt, ce qui aurait bénéficié aux résidents non imposables — les plus modestes. Mais cette mesure a été exclue du texte définitif du budget 2026, adopté le 2 février 2026 via l'article 49.3. Le dispositif reste donc une réduction d'impôt classique, qui ne profite qu'aux contribuables imposables.
👉 Comment en bénéficier : déclarez vos dépenses sur le formulaire 2042-RICI, cases 7CD ou 7CE. Déduisez au préalable toutes les aides perçues (APA, ASH, APL). Un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année, calculé sur la base de l'année précédente.
Point crucial à comprendre en 2026 : il s'agit bien d'une réduction d'impôt, pas d'un crédit d'impôt. La différence est fondamentale. Une réduction d'impôt diminue le montant de l'impôt dû : si vous ne payez pas d'impôt, vous ne bénéficiez de rien. Un crédit d'impôt, lui, est remboursé même si vous n'êtes pas imposable.
Les députés avaient voté en octobre 2025 la transformation de cette réduction en crédit d'impôt, ce qui aurait bénéficié aux résidents non imposables — les plus modestes. Mais cette mesure a été exclue du texte définitif du budget 2026, adopté le 2 février 2026 via l'article 49.3. Le dispositif reste donc une réduction d'impôt classique, qui ne profite qu'aux contribuables imposables.
👉 Comment en bénéficier : déclarez vos dépenses sur le formulaire 2042-RICI, cases 7CD ou 7CE. Déduisez au préalable toutes les aides perçues (APA, ASH, APL). Un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année, calculé sur la base de l'année précédente.
L'obligation alimentaire : quand les enfants doivent contribuer
Lorsqu'une personne âgée ne peut pas payer intégralement son EHPAD et demande l'ASH, le département se tourne vers les obligés alimentaires — c'est-à-dire les enfants et les beaux-enfants (gendres et belles-filles) — pour leur demander de contribuer financièrement. À noter : depuis la loi du 8 avril 2024, les petits-enfants sont dispensés de l'obligation alimentaire dans le cadre de l'ASH.
Cette obligation est inscrite dans le Code civil (articles 205 à 207). Chaque obligé alimentaire voit sa contribution calculée proportionnellement à ses revenus, ses charges et sa situation familiale. Le département évalue les ressources de tous les obligés avant de fixer les montants.
Peut-on refuser ? L'obligation alimentaire peut être contestée ou levée dans certains cas : si le parent a abandonné ses enfants, s'il a été déchu de l'autorité parentale, s'il a commis des violences ou maltraitances à leur encontre, ou en cas de rupture familiale grave et documentée. Mais hors de ces situations exceptionnelles, l'obligation est légale et contraignable : un juge peut vous y obliger si vous refusez. Pour un décryptage complet de cette obligation, consultez notre article Ce que vous serez peut-être obligé de payer.
👉 La récupération sur succession : les sommes versées au titre de l'ASH sont récupérables par le département sur la succession dès le premier euro d'actif net successoral. La récupération peut aussi s'exercer sur les donations effectuées dans les dix ans précédant ou suivant la demande d'ASH, sur les primes d'assurance-vie versées après 70 ans, et sur les legs. C'est un point que beaucoup de familles ignorent et qui peut créer de mauvaises surprises au moment du règlement de la succession.
Cette obligation est inscrite dans le Code civil (articles 205 à 207). Chaque obligé alimentaire voit sa contribution calculée proportionnellement à ses revenus, ses charges et sa situation familiale. Le département évalue les ressources de tous les obligés avant de fixer les montants.
Peut-on refuser ? L'obligation alimentaire peut être contestée ou levée dans certains cas : si le parent a abandonné ses enfants, s'il a été déchu de l'autorité parentale, s'il a commis des violences ou maltraitances à leur encontre, ou en cas de rupture familiale grave et documentée. Mais hors de ces situations exceptionnelles, l'obligation est légale et contraignable : un juge peut vous y obliger si vous refusez. Pour un décryptage complet de cette obligation, consultez notre article Ce que vous serez peut-être obligé de payer.
👉 La récupération sur succession : les sommes versées au titre de l'ASH sont récupérables par le département sur la succession dès le premier euro d'actif net successoral. La récupération peut aussi s'exercer sur les donations effectuées dans les dix ans précédant ou suivant la demande d'ASH, sur les primes d'assurance-vie versées après 70 ans, et sur les legs. C'est un point que beaucoup de familles ignorent et qui peut créer de mauvaises surprises au moment du règlement de la succession.
Le quotidien en EHPAD : droits, contrat et vie sociale
Une aide-soignante accompagne un résident âgé en déambulateur dans le couloir d'un EHPAD © SeniorActu
À l'entrée en EHPAD, un contrat de séjour est signé entre le résident (ou son représentant légal) et l'établissement. Ce document fixe les prestations fournies, les tarifs, les conditions de résiliation et les droits du résident. Lisez-le attentivement : il engage les deux parties.
Les droits fondamentaux du résident sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne âgée : droit à la dignité, au respect de la vie privée, à l'information, au libre choix, au maintien des liens familiaux. Le résident doit pouvoir recevoir des visites sans restriction d'horaires disproportionnée — un droit renforcé en 2026 après les restrictions liées à la crise sanitaire.
Chaque résident conserve un minimum de 125 € par mois pour ses dépenses personnelles, quelles que soient les aides perçues. L'EHPAD ne peut en aucun cas saisir la totalité des revenus du résident.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance obligatoire dans chaque EHPAD. Il réunit des représentants des résidents, des familles et du personnel. C'est le lieu où exprimer des suggestions, des réclamations ou des préoccupations. N'hésitez pas à y participer ou à contacter les représentants des familles.
Un projet de vie personnalisé doit être élaboré pour chaque résident dans les premiers mois suivant l'admission. Il définit les attentes, les habitudes, les préférences de la personne (heure de réveil, goûts alimentaires, activités souhaitées) et les objectifs de soins. C'est un document important : demandez-le, consultez-le, participez à son élaboration.
Les droits fondamentaux du résident sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne âgée : droit à la dignité, au respect de la vie privée, à l'information, au libre choix, au maintien des liens familiaux. Le résident doit pouvoir recevoir des visites sans restriction d'horaires disproportionnée — un droit renforcé en 2026 après les restrictions liées à la crise sanitaire.
Chaque résident conserve un minimum de 125 € par mois pour ses dépenses personnelles, quelles que soient les aides perçues. L'EHPAD ne peut en aucun cas saisir la totalité des revenus du résident.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance obligatoire dans chaque EHPAD. Il réunit des représentants des résidents, des familles et du personnel. C'est le lieu où exprimer des suggestions, des réclamations ou des préoccupations. N'hésitez pas à y participer ou à contacter les représentants des familles.
Un projet de vie personnalisé doit être élaboré pour chaque résident dans les premiers mois suivant l'admission. Il définit les attentes, les habitudes, les préférences de la personne (heure de réveil, goûts alimentaires, activités souhaitées) et les objectifs de soins. C'est un document important : demandez-le, consultez-le, participez à son élaboration.
Maltraitance et recours : que faire si quelque chose ne va pas
La maltraitance en EHPAD reste une réalité préoccupante, qu'elle soit physique (brusqueries, contention abusive), psychologique (infantilisation, humiliation), médicamenteuse (surdosage de calmants) ou par négligence (repas sautés, toilettes insuffisantes, appels au secours non pris en charge).
👉 Si vous suspectez une maltraitance, agissez immédiatement :
Le changement d'EHPAD est toujours possible. Le contrat de séjour prévoit les conditions de résiliation. Le résident (ou sa famille) peut quitter l'établissement à tout moment, sous réserve d'un préavis généralement d'un mois. Si vous souhaitez transférer votre proche dans un autre EHPAD, commencez les démarches d'inscription dans le nouvel établissement avant de résilier le contrat en cours, car les places ne sont pas toujours disponibles immédiatement.
Pour connaître tous les signes d'alerte et les recours possibles, consultez notre article Les signes de maltraitance à ne pas ignorer.
👉 Si vous suspectez une maltraitance, agissez immédiatement :
- Appelez le 3977 : c'est le numéro national de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les appels sont confidentiels.
- Contactez l'ARS (Agence Régionale de Santé) de votre région, qui est l'autorité de contrôle et peut diligenter une inspection.
- Saisissez le procureur de la République en cas de maltraitance grave (violences physiques, abus financiers).
- Alertez le CVS (Conseil de la Vie Sociale) de l'établissement.
Pour connaître tous les signes d'alerte et les recours possibles, consultez notre article Les signes de maltraitance à ne pas ignorer.
L'avenir des EHPAD : les défis à venir
Le modèle des EHPAD fait face à des défis majeurs dans les années à venir. La DREES a publié en février 2026 une étude de projections qui donne la mesure de l'effort nécessaire : d'ici 2050, la France comptera 23 millions de personnes de 60 ans ou plus (contre 18 millions en 2021), dont 738 000 personnes supplémentaires en perte d'autonomie.
Si les pratiques actuelles d'entrée en EHPAD sont maintenues, il faudrait créer 365 000 places supplémentaires d'ici 2050, en plus des 640 000 existantes. Et pour assurer les soins aux personnes dépendantes, à domicile comme en établissement, entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires.
Parallèlement, la situation financière des EHPAD publics reste très dégradée. Selon l'enquête de la Fédération Hospitalière de France (FHF), 7 EHPAD publics sur 10 étaient en déficit en 2024, avec un déficit moyen de 3 104 € par place. Cette crise financière fragilise la qualité de l'accueil et complique le recrutement d'un personnel déjà en tension.
Le « virage domiciliaire » — la volonté politique de privilégier le maintien à domicile le plus longtemps possible — est une réponse partielle, mais il ne supprimera pas le besoin d'EHPAD pour les personnes les plus dépendantes. Les nouvelles formes d'habitat intermédiaire (résidences autonomie, habitat inclusif, accueil familial) se développent, mais elles ne sont pas adaptées aux personnes en GIR 1 ou 2 qui nécessitent des soins lourds.
👉 Ce que cela signifie pour les familles : anticiper le plus possible. Plus vous commencez vos recherches tôt, plus vous aurez le choix de l'établissement. Et n'attendez pas que la situation soit critique pour constituer les dossiers d'aide financière — les délais de traitement de l'APA et de l'ASH peuvent atteindre plusieurs mois.
Si les pratiques actuelles d'entrée en EHPAD sont maintenues, il faudrait créer 365 000 places supplémentaires d'ici 2050, en plus des 640 000 existantes. Et pour assurer les soins aux personnes dépendantes, à domicile comme en établissement, entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires.
Parallèlement, la situation financière des EHPAD publics reste très dégradée. Selon l'enquête de la Fédération Hospitalière de France (FHF), 7 EHPAD publics sur 10 étaient en déficit en 2024, avec un déficit moyen de 3 104 € par place. Cette crise financière fragilise la qualité de l'accueil et complique le recrutement d'un personnel déjà en tension.
Le « virage domiciliaire » — la volonté politique de privilégier le maintien à domicile le plus longtemps possible — est une réponse partielle, mais il ne supprimera pas le besoin d'EHPAD pour les personnes les plus dépendantes. Les nouvelles formes d'habitat intermédiaire (résidences autonomie, habitat inclusif, accueil familial) se développent, mais elles ne sont pas adaptées aux personnes en GIR 1 ou 2 qui nécessitent des soins lourds.
👉 Ce que cela signifie pour les familles : anticiper le plus possible. Plus vous commencez vos recherches tôt, plus vous aurez le choix de l'établissement. Et n'attendez pas que la situation soit critique pour constituer les dossiers d'aide financière — les délais de traitement de l'APA et de l'ASH peuvent atteindre plusieurs mois.
Sources :
- DREES, Études et Résultats n° 1351, « Établissements d'hébergement pour personnes âgées : des résidents aussi âgés et autant en perte d'autonomie », novembre 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1346, « Ehpad : un résident sur dix est accueilli dans un établissement géré par l'un des cinq grands groupes d'Ehpad », septembre 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1365, « Soutien à l'autonomie des personnes âgées : entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires en 2050 », février 2026
- CNSA, Repères statistiques, données tarifs EHPAD 2025-2026
- Synerpa / Uni Santé, « EHPAD : des disparités d'offre observées en 2024 », septembre 2024
- FHF, « Enquête nationale sur la situation des EHPAD publics en 2024 », mai 2025
- Service-public.gouv.fr, fiches APA, ASH, obligation alimentaire, 2026
- Vie-publique.fr, PLF 2026, février 2026
- DREES, Études et Résultats n° 1351, « Établissements d'hébergement pour personnes âgées : des résidents aussi âgés et autant en perte d'autonomie », novembre 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1346, « Ehpad : un résident sur dix est accueilli dans un établissement géré par l'un des cinq grands groupes d'Ehpad », septembre 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1365, « Soutien à l'autonomie des personnes âgées : entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires en 2050 », février 2026
- CNSA, Repères statistiques, données tarifs EHPAD 2025-2026
- Synerpa / Uni Santé, « EHPAD : des disparités d'offre observées en 2024 », septembre 2024
- FHF, « Enquête nationale sur la situation des EHPAD publics en 2024 », mai 2025
- Service-public.gouv.fr, fiches APA, ASH, obligation alimentaire, 2026
- Vie-publique.fr, PLF 2026, février 2026
Pour aller plus loin :
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides
- APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches
- Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture
- Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère
- MARPA : cette alternative en milieu rural peut vous surprendre
- ViaTrajectoire : cet outil méconnu qui simplifie votre recherche
- ASH en EHPAD : cette aide méconnue récupérable sur votre succession
- Obligation alimentaire : ce que vous serez peut-être obligé de payer
- EHPAD Alzheimer : le guide des unités spécialisées
- EHPAD public, associatif ou privé : pourquoi le choix change tout
- Maltraitance en EHPAD : les signes à ne pas ignorer
- Durée de séjour en EHPAD : ce que personne ne dit
- Grands groupes d'EHPAD : pourquoi leur taille ne garantit rien
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides
- APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches
- Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture
- Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère
- MARPA : cette alternative en milieu rural peut vous surprendre
- ViaTrajectoire : cet outil méconnu qui simplifie votre recherche
- ASH en EHPAD : cette aide méconnue récupérable sur votre succession
- Obligation alimentaire : ce que vous serez peut-être obligé de payer
- EHPAD Alzheimer : le guide des unités spécialisées
- EHPAD public, associatif ou privé : pourquoi le choix change tout
- Maltraitance en EHPAD : les signes à ne pas ignorer
- Durée de séjour en EHPAD : ce que personne ne dit
- Grands groupes d'EHPAD : pourquoi leur taille ne garantit rien