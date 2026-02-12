EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite

À l'entrée en EHPAD, un contrat de séjour est signé entre le résident (ou son représentant légal) et l'établissement. Ce document fixe les prestations fournies, les tarifs, les conditions de résiliation et les droits du résident. Lisez-le attentivement : il engage les deux parties.



Les droits fondamentaux du résident sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne âgée : droit à la dignité, au respect de la vie privée, à l'information, au libre choix, au maintien des liens familiaux. Le résident doit pouvoir recevoir des visites sans restriction d'horaires disproportionnée — un droit renforcé en 2026 après les restrictions liées à la crise sanitaire.



Chaque résident conserve un minimum de 125 € par mois pour ses dépenses personnelles, quelles que soient les aides perçues. L'EHPAD ne peut en aucun cas saisir la totalité des revenus du résident.



Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance obligatoire dans chaque EHPAD. Il réunit des représentants des résidents, des familles et du personnel. C'est le lieu où exprimer des suggestions, des réclamations ou des préoccupations. N'hésitez pas à y participer ou à contacter les représentants des familles.



Un projet de vie personnalisé doit être élaboré pour chaque résident dans les premiers mois suivant l'admission. Il définit les attentes, les habitudes, les préférences de la personne (heure de réveil, goûts alimentaires, activités souhaitées) et les objectifs de soins. C'est un document important : demandez-le, consultez-le, participez à son élaboration.