Vous cherchez une alternative à l'EHPAD ? La MARPA peut vous surprendre

Trois femmes âgées discutant devant leur petite résidence pour l'autonomie en milieu rural © SeniorActu
Qu'est-ce qu'une MARPA ?
La MARPA — Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie — est une petite résidence pour personnes âgées autonomes, implantée en milieu rural. Concrètement, il s'agit d'un ensemble de logements individuels regroupés autour d'espaces de vie commune, dans un bâtiment de plain-pied situé au cœur d'un bourg ou d'un village.
Le principe : vivre chez soi, mais entouré. Chaque résident dispose de son propre appartement — un T1bis de 30 m² pour une personne seule ou un T2 de 46 m² pour un couple — qu'il meuble et décore à son goût. Il conserve ses habitudes, reçoit ses proches librement et va et vient comme il le souhaite.
Le concept a été imaginé au milieu des années 1980 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Sécurité sociale du monde agricole. L'objectif initial : éviter que les retraités vivant à la campagne ne soient contraints de quitter leur territoire pour rejoindre un EHPAD en ville.
Depuis 2015, le sigle a changé de signification : à l'origine « Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Âgées », il désigne désormais une « Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie », en référence aux résidences autonomie créées par la loi sur l'Adaptation de la société au vieillissement.
👉 En 2024, la France compte 210 MARPA réparties sur 71 départements, selon les statistiques de la MSA. Le réseau accueille plus de 4 700 résidents, emploie 1 500 professionnels et affiche 80 projets en cours. Il s'ouvre environ 10 à 15 nouvelles structures chaque année.
Le principe : vivre chez soi, mais entouré. Chaque résident dispose de son propre appartement — un T1bis de 30 m² pour une personne seule ou un T2 de 46 m² pour un couple — qu'il meuble et décore à son goût. Il conserve ses habitudes, reçoit ses proches librement et va et vient comme il le souhaite.
Le concept a été imaginé au milieu des années 1980 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Sécurité sociale du monde agricole. L'objectif initial : éviter que les retraités vivant à la campagne ne soient contraints de quitter leur territoire pour rejoindre un EHPAD en ville.
Depuis 2015, le sigle a changé de signification : à l'origine « Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Âgées », il désigne désormais une « Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie », en référence aux résidences autonomie créées par la loi sur l'Adaptation de la société au vieillissement.
👉 En 2024, la France compte 210 MARPA réparties sur 71 départements, selon les statistiques de la MSA. Le réseau accueille plus de 4 700 résidents, emploie 1 500 professionnels et affiche 80 projets en cours. Il s'ouvre environ 10 à 15 nouvelles structures chaque année.
MARPA ou EHPAD : quelles différences ?
Si la MARPA et l'EHPAD accueillent toutes deux des personnes âgées, ces deux structures n'ont ni le même public, ni le même fonctionnement. La MARPA s'adresse aux seniors encore autonomes qui souhaitent vivre dans un cadre sécurisé sans quitter leur environnement rural. L'EHPAD, lui, est un établissement médicalisé destiné aux personnes en perte d'autonomie importante, qui ont besoin de soins quotidiens.
👉 En résumé, la MARPA se situe entre le domicile et l'EHPAD. Elle convient aux seniors qui n'ont pas besoin de soins permanents mais qui souhaitent rompre l'isolement et vivre dans un cadre sécurisé. Elle se rapproche des résidences autonomie (anciens foyers-logements), avec une différence majeure.
Pour mieux comprendre les niveaux de dépendance mentionnés ci-dessus, consultez notre guide de la grille AGGIR et des niveaux GIR.
MARPA Résidence autonomie rurale
Capacité maximale
30 résidents
Type de logement
Appartement privé (T1bis ou T2), meublé par le résident
Soins médicaux
Non médicalisé — intervenants extérieurs à la demande
Public accueilli
Personnes autonomes ou semi-autonomes (GIR 5-6, parfois GIR 4)
Implantation
Milieu rural, centre-bourg
EHPAD Maison de retraite médicalisée
Capacité moyenne
80 à 120 places (parfois plus)
Type de logement
Chambre individuelle ou double, mobilier fourni
Soins médicaux
Médicalisé — personnel soignant 24h/24
Public accueilli
Personnes dépendantes (GIR 1 à 4)
Implantation
Urbain et rural
👉 En résumé, la MARPA se situe entre le domicile et l'EHPAD. Elle convient aux seniors qui n'ont pas besoin de soins permanents mais qui souhaitent rompre l'isolement et vivre dans un cadre sécurisé. Elle se rapproche des résidences autonomie (anciens foyers-logements), avec une différence majeure.
Pour mieux comprendre les niveaux de dépendance mentionnés ci-dessus, consultez notre guide de la grille AGGIR et des niveaux GIR.
Conditions d'admission et prix d'une MARPA
👉 Pour entrer en MARPA, trois conditions principales :
Côté prix, les résidents versent chaque mois une redevance qui couvre le loyer et les charges mutualisées. Selon le réseau MARPA, cette redevance s'élève en moyenne à 950 € par mois. Les prestations facultatives comme les repas ou la blanchisserie sont facturées en supplément, à la carte.
Ce montant est sensiblement inférieur au coût moyen d'un EHPAD, qui s'élève à environ 2 630 € par mois avant aides (hébergement + dépendance, source CNSA). Après déduction de l'APA et des APL, le reste à charge pour les familles se situe en moyenne autour de 1 800 € par mois, avec de fortes disparités selon les départements et le statut de l'établissement.
👉 Trois aides financières peuvent alléger la facture :
- Être âgé de 60 ans ou plus
- Être autonome ou semi-autonome, c'est-à-dire relever des GIR 5 ou 6 de la grille AGGIR (le niveau de dépendance évalué par le Conseil départemental). Certaines MARPA acceptent les résidents classés GIR 4
- Souhaiter vivre dans un logement individuel adapté, avec un accompagnement au quotidien sans prise en charge médicale permanente
Côté prix, les résidents versent chaque mois une redevance qui couvre le loyer et les charges mutualisées. Selon le réseau MARPA, cette redevance s'élève en moyenne à 950 € par mois. Les prestations facultatives comme les repas ou la blanchisserie sont facturées en supplément, à la carte.
Ce montant est sensiblement inférieur au coût moyen d'un EHPAD, qui s'élève à environ 2 630 € par mois avant aides (hébergement + dépendance, source CNSA). Après déduction de l'APA et des APL, le reste à charge pour les familles se situe en moyenne autour de 1 800 € par mois, avec de fortes disparités selon les départements et le statut de l'établissement.
👉 Trois aides financières peuvent alléger la facture :
- L'APL (Aide Personnalisée au Logement), versée par la CAF ou la MSA, qui réduit le montant du loyer
- L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement), accordée par le Conseil départemental aux résidents à faibles ressources
- L'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), pour les résidents évalués en GIR 4, qui finance une partie de l'accompagnement
Comment trouver une MARPA près de chez vous ?
Le réseau des MARPA est piloté par la Fédération nationale des MARPA, rattachée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Chaque projet de MARPA est porté par une collectivité territoriale (commune ou intercommunalité) et géré par un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ou une association loi 1901. Toutes les structures sont à but non lucratif.
Pour rechercher une MARPA, le site officiel du réseau propose un annuaire complet par département : marpa.fr/trouver-sa-residence. Les 210 MARPA actuellement en fonctionnement sont réparties sur 71 départements, principalement dans les zones rurales du centre et de l'ouest de la France, mais aussi dans les territoires d'outre-mer.
La demande d'admission se fait directement auprès de la MARPA choisie, avec un dossier administratif et un bilan médical. Une visite de pré-admission est organisée pour vérifier que la structure correspond aux attentes du futur résident. Dans la plupart des cas, un mois d'essai est prévu avant l'installation définitive.
👉 À noter : le nombre de places restant limité (24 résidents maximum par structure), les listes d'attente peuvent être longues dans certains départements. Il est recommandé d'anticiper sa démarche plusieurs mois à l'avance.
Pour rechercher une MARPA, le site officiel du réseau propose un annuaire complet par département : marpa.fr/trouver-sa-residence. Les 210 MARPA actuellement en fonctionnement sont réparties sur 71 départements, principalement dans les zones rurales du centre et de l'ouest de la France, mais aussi dans les territoires d'outre-mer.
La demande d'admission se fait directement auprès de la MARPA choisie, avec un dossier administratif et un bilan médical. Une visite de pré-admission est organisée pour vérifier que la structure correspond aux attentes du futur résident. Dans la plupart des cas, un mois d'essai est prévu avant l'installation définitive.
👉 À noter : le nombre de places restant limité (24 résidents maximum par structure), les listes d'attente peuvent être longues dans certains départements. Il est recommandé d'anticiper sa démarche plusieurs mois à l'avance.
Sources :
- Mutualité Sociale Agricole (MSA), page MARPA, 2026
- Fédération nationale des MARPA, chiffres-clés du réseau, 2025
- MSA, Chiffres utiles édition nationale 2025, juin 2025
- Mutualité Sociale Agricole (MSA), page MARPA, 2026
- Fédération nationale des MARPA, chiffres-clés du réseau, 2025
- MSA, Chiffres utiles édition nationale 2025, juin 2025