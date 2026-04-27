EHPAD et Résidences Seniors Adieu Ehpad, bonjour Maisons France Autonomie : une révolution, vraiment ? Le gouvernement a tranché : les Ehpad s'appelleront "Maisons France Autonomie" d'ici 2027. Un nouveau nom, une nouvelle image, une nouvelle promesse. Sauf que les 573 100 résidents, eux, restent dans les mêmes chambres, avec le même personnel (voire moins), et les mêmes grilles tarifaires. Alors, simple habillage cosmétique ou amorce d'une véritable révolution à venir pour le secteur ?

Nouveau : Posez une question à votre IA !

Obtenez des précisions ou des analyses complémentaires sur cet article en un clic

ChatGPT Claude Mistral Perplexity



On change le nom. Encore... En France, quand un secteur est en crise, c'est un classique : on change le nom.



Les hospices sont ainsi devenus maisons de retraite, les maisons de retraite sont devenues Ehpad, et maintenant les Ehpad vont devenir Maisons France Autonomie.



À chaque rebaptême, une même promesse : changer le regard, moderniser l'image, tourner la page. Sauf que la page, elle, ne se tourne pas toute seule.

573 000 résidents. Les mêmes chiffres, sous une nouvelle appellation. Les chiffres sont là, implacables.



Fin 2023, 573 100 personnes vivent dans les 7 400 Ehpad français, selon la DREES. Ces établissements offrent 609 970 places installées, mais le secteur est en recul depuis 2019.



La moitié des résidents ont plus de 88 ans et 8 mois, et plus de 268 000 d'entre eux souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. 38 % de l'effectif total, en hausse de 4 points depuis 2019 !



Dans le même temps, le taux d'hébergement recule : de 4,9 % en 2003 à 3,7 % en 2023. Les familles fuient l'Ehpad tant qu'elles le peuvent et n'y arrivent souvent qu'en dernier recours, dans l'urgence et l'épuisement. De guerre lasse.



Et la situation ne va pas s'améliorer, démographie oblige. Bien au contraire.



Chronologie de la transformation des Ehpad en Maisons France Autonomie : de la création du label en 2002 à l'annonce de 2026 et la deadline 2027 EHPAD → MAISONS FRANCE AUTONOMIE Calendrier officiel de transformation — Gouvernement, avril 2026 1 Création du label Ehpad 2002 Loi du 2 janvier 2002 — naissance de l'appellation officielle. 7 450 Ehpad en France aujourd'hui 2 Loi Bien vieillir — nouveaux droits 2024 Droits renforcés : visites quotidiennes, animaux de compagnie, vie privée. Partiellement appliquée fin 2025 3 Deadline label Maisons France Autonomie 2027 Critères définitifs attendus sept. 2026. Mise en place progressive d'ici 2027. Aucun budget supplémentaire annoncé 573 100 résidents concernés par cette transformation Source : DREES, enquête EHPA 2023 — novembre 2025 © SeniorActu.com

Ce que le label exige : un critère annoncé, les autres à venir Le 24 avril 2026, la nouvelle ministre Camille Galliard-Minier a donc fait l'annonce la future appellation dans La Voix du Nord.



L'objectif affiché : faire de ces structures "des lieux où l'on a envie de vivre et de travailler", rompre avec "une image dégradée et une sémantique qui renvoie trop souvent à la fin de vie".



On ne peut pas lui donner tort sur le diagnostic — le mot "Ehpad" est devenu toxique après le scandale Orpea de 2022, qui avait révélé des défaillances graves dans certains groupes privés. Malheureusement, entre le diagnostic et le traitement, il y a un monde, et ce que le gouvernement annonce concrètement, reste mince.



Pour obtenir le label, les établissements devront proposer de l'accueil temporaire — des places pour souffler quelques jours, soulager les aidants qui s'épuisent en silence. L'objectif affiché : 50 000 places supplémentaires d'ici 2030, pour un secteur qui en manque cruellement dans la plupart des territoires.



Les autres critères du label seront précisés d'ici septembre 2026.



On annonce donc le nom avant d'avoir défini ce qu'il recouvre, et sans aucun budget supplémentaire : pas un euro de plus pour les soignants, ni même de plancher sur les ratios d'encadrement.

Alors que la réforme précédente n'est pas encore digérée... 8 avril 2024, la réforme précédente censée transformer le quotidien des résidents, n'est elle-même que partiellement appliquée. Plusieurs de ses décrets d'application n'avaient toujours été publiés fin 2025, dixit le contrôle parlementaire du Sénat.



Le nouveau label arrive donc avant même que l'ancienne réforme ne soit digérée.



Un deuxième habillage en deux ans, alors que les ratios soignants-résidents, le reste à charge, les places en accueil temporaire sur tout le territoire ne sont même pas évoqués dans l'annonce.

Sur le même sujet :

Loi Bien vieillir : ce que vos proches peuvent exiger de leur établissement dès aujourd'hui Vous devez savoir que la loi Bien vieillir du, la réforme précédente censée transformer le quotidien des résidents, n'est elle-même que partiellement appliquée. Plusieurs de ses décrets d'application n'avaient toujours été publiés fin 2025, dixit le contrôle parlementaire du Sénat.Le nouveau label arrive donc avant même que l'ancienne réforme ne soit digérée.Un deuxième habillage en deux ans, alors que les ratios soignants-résidents, le reste à charge, les places en accueil temporaire sur tout le territoire ne sont même pas évoqués dans l'annonce.

Ce qui ne bouge pas : les droits de vos proches Pour autant, dire que tout ceci n'est que de la communication de crise serait mentir, car ce qui ne change pas est déjà gravé dans le marbre.



Les droits acquis par la loi de 2024 restent en effet intacts : visites quotidiennes sans préavis, animal de compagnie sous conditions, espace de vie privatif inviolable sans consentement écrit. Ne vous y trompez pas, ce sont de vraies avancées, obtenues de haute lutte, et elles demeurent quelle que soit la pancarte inscrite à l'entrée.



La médicalisation reste. Les soins infirmiers, les grilles GIR, les protocoles de prise en charge ne bougent pas — les 85 % de résidents en perte d'autonomie sont toujours pris en charge selon les mêmes règles.



Et votre contrat de séjour reste valide. La structure ne peut pas modifier les conditions d'accueil au prétexte d'un changement de nom.

Notre verdict : cosmétique, jusqu'à preuve du contraire Alors, révolution ou simple ajustement cosmétique ?



Pour l'instant, soyons honnêtes, il ne s'agit que de cosmétique. Nous l'écrivons en connaissance de cause, pas par cynisme ni en raison d'un a priori négatif sur la nouvelle ministre ni sur sa volonté de faire évoluer les choses dans la bonne direction.



Mais une vraie révolution du secteur ressemblerait plus à des ratios soignants-résidents contraignants, à un reste à charge plafonné pour que les familles modestes ne soient pas exclues, à des places en accueil temporaire qui existent vraiment partout sur le territoire (et pas seulement dans les grandes villes), qu'à un simple changement de sigle.



Rien de tout cela n'est hélas dans l'annonce du 24 avril. Espérons que tout cela puisse intervenir d'ici septembre 2026, quand les critères du label seront précisés. Nous regarderons alors les annonces avec objectivité, en souhaitant qu'elle permette (enfin) au secteur de la prise en charge du grand âge de faire sa nécessaire et urgente mutation.

Ce qu'il faut retenir

Le gouvernement a annoncé le 24 avril 2026 le remplacement progressif du label "Ehpad" par "Maisons France Autonomie" d'ici 2027, sur déclaration de la ministre Galliard-Minier dans La Voix du Nord.

La seule condition concrète annoncée est l'accueil temporaire, avec un objectif de 50 000 places supplémentaires d'ici 2030. Les autres critères du label seront définis d'ici septembre 2026. Aucun budget supplémentaire n'a été annoncé.

La loi Bien vieillir du 8 avril 2024 est elle-même partiellement appliquée : plusieurs décrets n'avaient pas encore été publiés fin 2025. Le nouveau label arrive avant que l'ancienne réforme ne soit digérée.

Les droits acquis par la loi de 2024 restent intacts : visites quotidiennes sans préavis, animal de compagnie, vie privée protégée. Votre contrat de séjour reste valide quel que soit le nouveau nom.

Notre verdict : habillage cosmétique pour l'instant. Une vraie réforme impliquerait des ratios soignants contraignants, un reste à charge plafonné, des places en accueil temporaire partout sur le territoire.

Sources :

- Camille Galliard-Minier, interview dans La Voix du Nord, 24 avril 2026

- Orange Actu / AFP, "Les Ehpad vont changer de nom et devenir des Maisons France Autonomie", 25 avril 2026

- DREES, Études et Résultats n° 1351, novembre 2025

- Légifrance, LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, "Loi Bien vieillir : quelles nouveautés pour les résidents en EHPAD ?", 2024

- Sénat, contrôle de l'application de la loi du 8 avril 2024, dernière mise à jour avril 2025

Pour aller plus loin :



- Loi Bien vieillir : tous les droits nouveaux de vos proches en Ehpad

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/04/2026 à 07:00



La rédaction vous conseille < > Colocation senior : elle divise la facture EHPAD par deux, mais un angle mort guette les familles Silver économie : pourquoi les robots vont remplacer le personnel soignant