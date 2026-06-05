EHPAD et Résidences Seniors Résidences seniors : cette visite de juin peut vous éviter une erreur à 800 € par mois Par Fabrice Crozier | Publié le 05/06/2026 à 08:45 Un hall lumineux, un buffet de bienvenue, un appartement témoin impeccable. Les 12 et 13 juin, 116 résidences services seniors ouvrent leurs portes au grand public. Ce que vous y verrez est parfaitement réel. Mais comme toujours le diable se cache dans les détails, et ce que vous n'y verrez pas peut changer votre budget de plusieurs centaines d'euros par mois. Partager : W f X in @

Un week-end vitrine pour un marché en pleine accélération Les Jardins d'Arcadie l'annoncent depuis deux semaines : les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026, leurs 116 résidences accueilleront le public de 10 h à 18 h, gratuitement, partout en France.



Happy Senior fait de même du 12 au 14 juin. D'autres groupes organisent leurs propres opérations au fil du printemps.



Le secteur présente ces événements comme les promoteurs immobiliers : appartement témoin, buffet, animations, sourires, et 30 séjours découverte d'une semaine offerts aux visiteurs chez les Jardins d'Arcadie.



Le marché accélère : le groupe ACAPACE exploite désormais plus de 10 500 logements et annonce 6 ouvertures d'ici fin 2026. Plus de 22 % des Français ont désormais plus de 65 ans, et la demande ne faiblit pas.



Ce dynamisme est réel. Reste à savoir ce que la visite montre, et ce qu'elle omet.

Services ou autonomie : une lettre de différence, 450 € d'écart résidence services seniors n'a rien à voir avec une



La résidence services est un produit privé commercial. Elle ne relève pas du secteur médico-social, ne dispose d'aucune autorisation délivrée par une autorité publique, et n'est pas habilitée à l'aide sociale à l'hébergement.



La résidence autonomie, elle, est gérée par une structure publique ou associative, à vocation sociale, avec un loyer modéré. En moyenne, un studio y coûte environ 900 € charges comprises.



Le même studio en résidence services privée démarre à 1 350 € en moyenne nationale, d'après les données publiées par le ministère chargé des personnes âgées. Et ce chiffre, nous allons le voir, ne raconte qu'une partie de l'histoire. La confusion commence avec le nom. Unen'a rien à voir avec une résidence autonomie , et encore moins avec un EHPAD.La résidence services est un produit. Elle ne relève pas du secteur médico-social, ne dispose d'aucune autorisation délivrée par une autorité publique, et n'est pas habilitée à l'aide sociale à l'hébergement.La résidence autonomie, elle, est gérée par une structure publique ou associative, à vocation sociale, avec un loyer modéré. En moyenne, un studio y coûtecharges comprises.Le même studio en résidence services privée démarre àen moyenne nationale, d'après les données publiées par le ministère chargé des personnes âgées. Et ce chiffre, nous allons le voir, ne raconte qu'une partie de l'histoire.

Le loyer affiché, les charges cachées, le coût réel Le prix qu'une résidence services affiche à l'entrée est presque toujours un loyer nu. C'est le chiffre que vous verrez dans la brochure et sur le panneau d'accueil le jour des portes ouvertes.



Or la facture mensuelle se décompose en trois couches. La première, c'est ce loyer.



La deuxième, ce sont les charges collectives obligatoires : sécurité 24 h/24, conciergerie, entretien des parties communes, accès aux espaces partagés. Ces charges s'appliquent à tous les résidents, qu'ils utilisent les services ou non.



La troisième couche, ce sont les services à la carte (restauration, ménage, blanchisserie, accompagnement) facturés en sus du loyer. Selon les opérateurs, un repas quotidien au restaurant coûte entre 12 et 18 €, et les formules pension complète peuvent ajouter plusieurs centaines d'euros par mois.



Résultat : un T2 dont le loyer est affiché à 900 € peut monter à 1 700 € en usage courant. La moyenne nationale pour un T2 tout compris atteint 1 670 € selon les données du ministère chargé des personnes âgées.



La DREES a mesuré le profil des résidents dans son étude de mars 2023. Le constat est net : les personnes vivant en résidence services seniors disposent d'un niveau de vie significativement supérieur à celui des seniors en logement ordinaire.



L'âge médian des résidents est de 86 ans, et les femmes représentent 73 % de la population de ces établissements. Nous ne sommes pas dans le logement social, mais dans un marché immobilier avec des prestations hôtelières en supplément.



Le reconnaître avant de signer change tout.

La brochure promet, le bail précise Le bail est un bail classique, mais depuis la loi du 28 décembre 2015, les résidences services doivent disposer d'un conseil de résidents obligatoire. Ce conseil est consulté pour les décisions relatives à la gestion des services collectifs.



Sur le papier, c'est un garde-fou. Sauf que peu de visiteurs savent qu'il existe, et encore moins y siègent.



Le jour des portes ouvertes, demandez à rencontrer un membre du conseil des résidents, pas seulement un commercial. Je reçois régulièrement des lecteurs qui ont signé sans savoir que ce conseil existait.



Autre point aveugle : les charges collectives dites non individualisables sont facturées à tous, même si vous ne mettez jamais les pieds dans la salle de fitness ou au restaurant. Elles font partie du contrat et ne sont pas résiliables séparément.



Et si votre autonomie décline ?



La résidence services n'est pas un établissement de soins. Elle n'est pas adaptée à la dépendance lourde, et le jour où les besoins changent, c'est souvent un départ vers un EHPAD qu'il faut organiser dans l'urgence.

Trois vérifications avant de signer un bail



La première : demandez le décompte complet du coût mensuel en distinguant loyer, charges collectives et services à la carte avec les tarifs unitaires. Le chiffre global, pas le chiffre vitrine.



La deuxième : vérifiez si la résidence est conventionnée APL. C'est la seule condition pour bénéficier d'une aide personnalisée au logement, et beaucoup de résidences services ne le sont pas.



La troisième : comparez avec une résidence autonomie dans le même département. Elles sont moins connues, souvent moins clinquantes, mais leur vocation sociale les rend accessibles à des budgets deux fois inférieurs.

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Le marché des résidences services seniors se porte bien, et les portes ouvertes de juin sont une occasion réelle de découvrir un cadre de vie qui convient à beaucoup de retraités. La seule condition : y entrer avec les bons chiffres en tête, pas seulement ceux de la brochure. Si vous visitez une résidence en juin, trois vérifications séparent la bonne surprise de la mauvaise.La première : demandez ledu coût mensuel en distinguant loyer, charges collectives et services à la carte avec les tarifs unitaires. Le chiffre global, pas le chiffre vitrine.La deuxième : vérifiez si la résidence est. C'est la seule condition pour bénéficier d'une aide personnalisée au logement, et beaucoup de résidences services ne le sont pas.La troisième : comparez avec unedans le même département. Elles sont moins connues, souvent moins clinquantes, mais leur vocation sociale les rend accessibles à des budgets deux fois inférieurs.Le marché des résidences services seniors se porte bien, et les portes ouvertes de juin sont une occasion réelle de découvrir un cadre de vie qui convient à beaucoup de retraités. La seule condition : y entrer avec les bons chiffres en tête, pas seulement ceux de la brochure.

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