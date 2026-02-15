Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère

L'un des principaux atouts de la résidence autonomie est son coût modéré, bien inférieur à celui d'un EHPAD ou d'une résidence services privée.



Les tarifs en 2025-2026 : le prix médian d'un studio (T1) en résidence autonomie s'établit autour de 1 000 € par mois, selon les données transmises par les établissements à la CNSA. Mais les écarts sont importants : on peut trouver des logements à moins de 500 € par mois en Normandie ou dans le Grand Est, tandis que la Bretagne affiche un tarif médian de 1 435 € en T1. En Île-de-France, le tarif médian reste étonnamment bas (761 € en T1) grâce à la forte présence d'établissements publics.



La facture mensuelle en résidence autonomie se décompose en plusieurs parties : le loyer et les charges locatives, les prestations obligatoires incluses (gestion administrative, espaces communs, sécurité 24h/24, actions de prévention), et les prestations facultatives choisies par le résident (restauration, blanchisserie, téléassistance).



👉 À titre de comparaison, un séjour en EHPAD coûte en moyenne environ 2 500 € par mois en France, et le reste à charge pour les familles dépasse souvent 1 800 € même après déduction des aides. La résidence autonomie représente donc une économie considérable pour les seniors encore autonomes.