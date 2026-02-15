Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère

Deux résidentes participent à un atelier de peinture dans l'espace commun d'une résidence autonomie © SeniorActu
Qu'est-ce qu'une résidence autonomie ?
Les résidences autonomie — autrefois appelées « foyers-logements » avant la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 — sont des établissements médico-sociaux qui proposent des logements privatifs à loyer modéré aux personnes âgées encore autonomes.
Concrètement, chaque résident dispose de son propre appartement (studio ou deux-pièces le plus souvent), qu'il peut meubler et aménager à sa guise, tout en ayant accès à des espaces collectifs : salle de restaurant, salon, salle d'animation, jardin. C'est un vrai « chez-soi », avec la sécurité et la convivialité en plus.
À qui s'adressent-elles ? Aux personnes âgées de 60 ans et plus, seules ou en couple, dont le niveau d'autonomie est évalué en GIR 5 ou GIR 6 sur la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) — c'est-à-dire des personnes autonomes ou ayant besoin d'une aide ponctuelle uniquement. Une dérogation est parfois possible pour les personnes en GIR 4, à condition que la résidence ait signé des conventions avec un EHPAD et un service de soins à domicile. Pour connaître les montants et conditions de l'aide liée au GIR, consultez notre guide complet de l'APA 2026.
La France compte environ 2 300 résidences autonomie, qui accueillent au total près de 100 000 résidents. Elles sont majoritairement gérées par des structures publiques (67 %) ou associatives à but non lucratif (29 %), ce qui explique leurs tarifs modérés. Chaque résidence accueille en moyenne une cinquantaine de personnes.
Contrairement à un EHPAD, les résidences autonomie ne sont pas médicalisées. Les soins courants sont assurés par des intervenants extérieurs : médecin traitant, infirmier libéral, service de soins infirmiers à domicile. Pour comprendre l'ensemble des solutions d'hébergement, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Concrètement, chaque résident dispose de son propre appartement (studio ou deux-pièces le plus souvent), qu'il peut meubler et aménager à sa guise, tout en ayant accès à des espaces collectifs : salle de restaurant, salon, salle d'animation, jardin. C'est un vrai « chez-soi », avec la sécurité et la convivialité en plus.
À qui s'adressent-elles ? Aux personnes âgées de 60 ans et plus, seules ou en couple, dont le niveau d'autonomie est évalué en GIR 5 ou GIR 6 sur la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) — c'est-à-dire des personnes autonomes ou ayant besoin d'une aide ponctuelle uniquement. Une dérogation est parfois possible pour les personnes en GIR 4, à condition que la résidence ait signé des conventions avec un EHPAD et un service de soins à domicile. Pour connaître les montants et conditions de l'aide liée au GIR, consultez notre guide complet de l'APA 2026.
La France compte environ 2 300 résidences autonomie, qui accueillent au total près de 100 000 résidents. Elles sont majoritairement gérées par des structures publiques (67 %) ou associatives à but non lucratif (29 %), ce qui explique leurs tarifs modérés. Chaque résidence accueille en moyenne une cinquantaine de personnes.
Contrairement à un EHPAD, les résidences autonomie ne sont pas médicalisées. Les soins courants sont assurés par des intervenants extérieurs : médecin traitant, infirmier libéral, service de soins infirmiers à domicile. Pour comprendre l'ensemble des solutions d'hébergement, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Résidence autonomie ou EHPAD : quelles différences ?
Le choix entre résidence autonomie et EHPAD dépend avant tout du niveau d'autonomie de la personne âgée. Voici les principales différences à connaître :
👉 Point important : si l'état de santé d'un résident de résidence autonomie se dégrade, il est possible qu'il doive être réorienté vers un EHPAD. En effet, depuis le décret n° 2025-116 du 7 février 2025, ces établissements ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de résidents dépendants (maximum 20 % en GIR 1 à 3). Pour connaître en détail le fonctionnement des EHPAD et leurs tarifs, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026.
🏠 Résidence autonomie
Public accueilli
Personnes autonomes (GIR 5-6)
Type de logement
Appartement privatif (studio ou T2)
Soins médicaux
Par intervenants extérieurs uniquement
Coût mensuel moyen
500 à 1 400 € / mois
Vocation
Sociale — loyer modéré
🏥 EHPAD
Public accueilli
Personnes dépendantes (GIR 1-4)
Type de logement
Chambre médicalisée
Soins médicaux
Personnel soignant sur place 24h/24
Coût mensuel moyen
Environ 2 500 € / mois
Vocation
Médicale — soins et accompagnement
👉 Point important : si l'état de santé d'un résident de résidence autonomie se dégrade, il est possible qu'il doive être réorienté vers un EHPAD. En effet, depuis le décret n° 2025-116 du 7 février 2025, ces établissements ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de résidents dépendants (maximum 20 % en GIR 1 à 3). Pour connaître en détail le fonctionnement des EHPAD et leurs tarifs, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026.
Combien coûte une résidence autonomie en 2026 ?
L'un des principaux atouts de la résidence autonomie est son coût modéré, bien inférieur à celui d'un EHPAD ou d'une résidence services privée.
Les tarifs en 2025-2026 : le prix médian d'un studio (T1) en résidence autonomie s'établit autour de 1 000 € par mois, selon les données transmises par les établissements à la CNSA. Mais les écarts sont importants : on peut trouver des logements à moins de 500 € par mois en Normandie ou dans le Grand Est, tandis que la Bretagne affiche un tarif médian de 1 435 € en T1. En Île-de-France, le tarif médian reste étonnamment bas (761 € en T1) grâce à la forte présence d'établissements publics.
La facture mensuelle en résidence autonomie se décompose en plusieurs parties : le loyer et les charges locatives, les prestations obligatoires incluses (gestion administrative, espaces communs, sécurité 24h/24, actions de prévention), et les prestations facultatives choisies par le résident (restauration, blanchisserie, téléassistance).
👉 À titre de comparaison, un séjour en EHPAD coûte en moyenne environ 2 500 € par mois en France, et le reste à charge pour les familles dépasse souvent 1 800 € même après déduction des aides. La résidence autonomie représente donc une économie considérable pour les seniors encore autonomes.
Les tarifs en 2025-2026 : le prix médian d'un studio (T1) en résidence autonomie s'établit autour de 1 000 € par mois, selon les données transmises par les établissements à la CNSA. Mais les écarts sont importants : on peut trouver des logements à moins de 500 € par mois en Normandie ou dans le Grand Est, tandis que la Bretagne affiche un tarif médian de 1 435 € en T1. En Île-de-France, le tarif médian reste étonnamment bas (761 € en T1) grâce à la forte présence d'établissements publics.
La facture mensuelle en résidence autonomie se décompose en plusieurs parties : le loyer et les charges locatives, les prestations obligatoires incluses (gestion administrative, espaces communs, sécurité 24h/24, actions de prévention), et les prestations facultatives choisies par le résident (restauration, blanchisserie, téléassistance).
👉 À titre de comparaison, un séjour en EHPAD coûte en moyenne environ 2 500 € par mois en France, et le reste à charge pour les familles dépasse souvent 1 800 € même après déduction des aides. La résidence autonomie représente donc une économie considérable pour les seniors encore autonomes.
Quelles aides pour financer une résidence autonomie ?
Plusieurs aides financières peuvent réduire le coût d'un hébergement en résidence autonomie. Voici les principales :
Enfin, les résidents peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance déclarés, dans la limite de 10 000 € par an et par personne.
- L'Aide Personnalisée au Logement (APL) ou l'Allocation de Logement Sociale (ALS) : ces aides versées par la CAF (ou la MSA pour le régime agricole) prennent en charge une partie du loyer. L'APL est accessible si la résidence est conventionnée. Dans le cas contraire, l'ALS peut être demandée. Les deux aides ne sont pas cumulables. Le montant dépend des ressources du résident, de la commune et du loyer.
- L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) : versée par le département, elle prend en charge une partie des frais d'hébergement si les ressources du résident sont insuffisantes. Attention : la résidence autonomie doit être habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'ASH pour que cette aide s'applique. La demande se fait auprès du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ou de la mairie.
- L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile : les résidents évalués en GIR 1 à 4 peuvent demander l'APA pour financer une aide dans les actes de la vie quotidienne. En résidence autonomie, l'APA est versée dans sa version « à domicile ». Pour connaître les montants et les conditions, consultez notre guide complet de l'APA 2026.
- Les aides des caisses de retraite : la CNAV, l'Agirc-Arrco ou la MSA proposent des aides ponctuelles (aide au déménagement, aide à l'adaptation du logement) pour les retraités autonomes qui ne relèvent pas de l'APA.
Enfin, les résidents peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance déclarés, dans la limite de 10 000 € par an et par personne.
Comment trouver une résidence autonomie ?
Pour rechercher une résidence autonomie près de chez vous, le premier réflexe est de consulter l'annuaire officiel du portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Il recense l'ensemble des résidences autonomie de France avec leurs coordonnées, leurs tarifs et leurs prestations.
👉 Les critères à vérifier avant de choisir :
👉 En milieu rural, il existe aussi les MARPA (Maisons d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie), un label porté par la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Ce sont des résidences autonomie de petite taille (30 résidents maximum) adaptées aux territoires ruraux. Elles offrent les mêmes services qu'une résidence autonomie classique, dans un cadre plus familial. Consultez notre article dédié pour en savoir plus sur les MARPA et leurs avantages.
La résidence autonomie représente une solution intermédiaire précieuse entre le maintien à domicile — parfois devenu trop risqué ou trop isolant — et l'entrée en EHPAD, qui n'est pas toujours nécessaire ni souhaitée. Pour les seniors autonomes à revenus modestes, c'est souvent l'option la plus adaptée et la plus accessible.
👉 Les critères à vérifier avant de choisir :
- La localisation : proximité des commerces, des transports en commun et des services de santé. Les résidences autonomie sont généralement situées en centre-ville ou en zone bien desservie.
- Le contrat de séjour : il est obligatoire et détaille les prestations, les tarifs et les conditions de facturation. Lisez-le attentivement avant de signer.
- Les prestations proposées : toutes les résidences doivent fournir un socle de 9 prestations minimales (logement, espaces communs, prévention de la perte d'autonomie, restauration, blanchisserie, sécurité 24h/24, internet, animations, gestion administrative). Vérifiez lesquelles sont incluses dans le loyer et lesquelles sont facturées en supplément.
- L'habilitation à l'aide sociale : si vos ressources sont modestes, vérifiez que la résidence est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'ASH.
- La visite sur place : visitez plusieurs résidences à différents moments de la journée. Échangez avec les résidents pour vous faire une idée de l'ambiance et de la qualité de vie.
La résidence autonomie représente une solution intermédiaire précieuse entre le maintien à domicile — parfois devenu trop risqué ou trop isolant — et l'entrée en EHPAD, qui n'est pas toujours nécessaire ni souhaitée. Pour les seniors autonomes à revenus modestes, c'est souvent l'option la plus adaptée et la plus accessible.
Sources :
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr (portail officiel CNSA), mis à jour le 13/06/2025
- DREES, Études et Résultats n°1284, « Résidences autonomie : avant le début de la crise sanitaire... », novembre 2023
- CNSA, « Résidences autonomie : des investissements concrets et durables », novembre 2024
- Données tarifaires CNSA, prix communiqués par les résidences, octobre 2025
- Décret n° 2025-116 du 7 février 2025 relatif aux résidences autonomie, Légifrance
- MSA, « Les MARPA : Maisons d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie », 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr (portail officiel CNSA), mis à jour le 13/06/2025
- DREES, Études et Résultats n°1284, « Résidences autonomie : avant le début de la crise sanitaire... », novembre 2023
- CNSA, « Résidences autonomie : des investissements concrets et durables », novembre 2024
- Données tarifaires CNSA, prix communiqués par les résidences, octobre 2025
- Décret n° 2025-116 du 7 février 2025 relatif aux résidences autonomie, Légifrance
- MSA, « Les MARPA : Maisons d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie », 2025
Pour aller plus loin :
- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides
- Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture en maison de retraite
- Vous cherchez une alternative à l'EHPAD ? La MARPA peut vous surprendre
- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides
- Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture en maison de retraite
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