EHPAD et Résidences Seniors

Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture en maison de retraite

Par Fabrice Crozier | Publié le 15/02/2026 à 12:31 | mis à jour le 17/02/2026 à 13:06

Plus de 600 000 familles financent un hébergement en EHPAD, souvent sans comprendre le détail de la facture. Un décryptage complet des prix, des écarts et des aides pour reprendre le contrôle sur le reste à charge.