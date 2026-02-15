Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture en maison de retraite

Combien coûte un EHPAD en 2026 ?
Le prix moyen d'une place en EHPAD en France atteint 2 628 € par mois en 2026, selon les données transmises par les établissements à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). Ce montant correspond à une chambre seule dans un établissement non habilité à l'aide sociale. Ces moyennes peuvent varier selon le type de places (habilité ou non à l'aide sociale) et le niveau de dépendance des résidents.
👉 Si l'établissement est habilité à l'aide sociale — c'est-à-dire qu'il accepte les résidents dont les frais sont en partie pris en charge par le département —, la moyenne nationale descend à 2 214 € par mois. L'écart dépasse donc 400 € mensuels entre les deux catégories.
Mais ces moyennes cachent des disparités considérables d'un département à l'autre. La fourchette va de 2 060 € dans la Meuse à plus de 4 500 € à Paris. L'Île-de-France affiche une moyenne de 3 618 €, quand la Bretagne se situe autour de 2 533 € et le Grand Est autour de 2 583 €.
Pour comparer les prix de façon fiable, le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr met à disposition un comparateur alimenté par les données que les établissements transmettent chaque année à la CNSA. Pour un panorama complet du fonctionnement de ces établissements, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
👉 Si l'établissement est habilité à l'aide sociale — c'est-à-dire qu'il accepte les résidents dont les frais sont en partie pris en charge par le département —, la moyenne nationale descend à 2 214 € par mois. L'écart dépasse donc 400 € mensuels entre les deux catégories.
Mais ces moyennes cachent des disparités considérables d'un département à l'autre. La fourchette va de 2 060 € dans la Meuse à plus de 4 500 € à Paris. L'Île-de-France affiche une moyenne de 3 618 €, quand la Bretagne se situe autour de 2 533 € et le Grand Est autour de 2 583 €.
Province Départements les moins chers
Prix moyen mensuel
2 060 € à 2 600 €
Exemples
Meuse, Bretagne, Grand Est
Île-de-France Zone la plus chère
Prix moyen mensuel
3 618 € (jusqu'à 4 500 € à Paris)
Écart avec la province
+1 000 € à +2 400 €/mois
Pour comparer les prix de façon fiable, le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr met à disposition un comparateur alimenté par les données que les établissements transmettent chaque année à la CNSA. Pour un panorama complet du fonctionnement de ces établissements, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Comment se décompose la facture ?
La facture en EHPAD repose sur trois tarifs distincts. Comprendre cette répartition est indispensable pour savoir ce que vous payez réellement et quelles aides peuvent intervenir.
👉 Le tarif hébergement couvre la chambre, la restauration, le ménage, le linge de maison et les animations. C'est la part la plus lourde : entre 65% et 70% de la facture totale, soit en moyenne 70 € par jour (environ 2 100 € par mois). Ce tarif est entièrement à la charge du résident ou de sa famille, sauf en cas d'aide sociale.
👉 Le tarif dépendance correspond à l'aide apportée au quotidien : toilette, habillage, repas, déplacements. Il varie selon le niveau de perte d'autonomie (évalué par la grille AGGIR, de GIR 1 pour les personnes les plus dépendantes à GIR 6 pour les plus autonomes).. En 2026, il s'établit en moyenne à 690 € par mois en GIR 1-2, 440 € en GIR 3-4 et 190 € en GIR 5-6. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) prend en charge une partie de ce tarif. Le reste — appelé « ticket modérateur » — est à la charge du résident. Les bénéficiaires de l'APA dont les revenus sont inférieurs à 2 846,77 € par mois ne paient que le tarif GIR 5-6.
👉 Le tarif soins finance les infirmiers, le médecin coordonnateur, les kinésithérapeutes et le matériel médical. Il est intégralement pris en charge par l'Assurance maladie et n'apparaît pas sur votre facture.
👉 Le tarif hébergement couvre la chambre, la restauration, le ménage, le linge de maison et les animations. C'est la part la plus lourde : entre 65% et 70% de la facture totale, soit en moyenne 70 € par jour (environ 2 100 € par mois). Ce tarif est entièrement à la charge du résident ou de sa famille, sauf en cas d'aide sociale.
👉 Le tarif dépendance correspond à l'aide apportée au quotidien : toilette, habillage, repas, déplacements. Il varie selon le niveau de perte d'autonomie (évalué par la grille AGGIR, de GIR 1 pour les personnes les plus dépendantes à GIR 6 pour les plus autonomes).. En 2026, il s'établit en moyenne à 690 € par mois en GIR 1-2, 440 € en GIR 3-4 et 190 € en GIR 5-6. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) prend en charge une partie de ce tarif. Le reste — appelé « ticket modérateur » — est à la charge du résident. Les bénéficiaires de l'APA dont les revenus sont inférieurs à 2 846,77 € par mois ne paient que le tarif GIR 5-6.
👉 Le tarif soins finance les infirmiers, le médecin coordonnateur, les kinésithérapeutes et le matériel médical. Il est intégralement pris en charge par l'Assurance maladie et n'apparaît pas sur votre facture.
🏠 Hébergement
Moyenne mensuelle
~2 100 € (70 €/jour)
Qui paie ?
Le résident (ou ASH)
🩺 Dépendance
Moyenne mensuelle (GIR 3-4)
~440 €
Qui paie ?
APA + ticket modérateur résident
🏥 Soins
Coût
Variable selon les besoins
Qui paie ?
100% Assurance maladie
Public, associatif ou privé : quel impact sur le prix ?
Le statut de l'établissement est l'un des facteurs qui pèsent le plus sur la facture. Les écarts atteignent plus de 1 000 € par mois entre un EHPAD public et un établissement privé commercial.
Les EHPAD publics (rattachés à un hôpital ou autonomes) affichent les tarifs les plus modérés : environ 1 900 € par mois en moyenne pour les places à tarif encadré par le département. Ils sont tous habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Les EHPAD associatifs (gérés par des associations à but non lucratif) se situent en position intermédiaire, autour de 2 100 € par mois. La plupart sont également habilités à l'aide sociale.
Les EHPAD privés commerciaux (groupes comme Emeis, DomusVi, etc.) pratiquent les tarifs les plus élevés, avec une moyenne de 2 900 € par mois, pouvant dépasser 5 000 € dans le haut de gamme. Ils sont rarement habilités à l'aide sociale et fixent librement leurs prix d'hébergement.
👉 Un point de vigilance : depuis 2025, les EHPAD habilités à l'aide sociale peuvent pratiquer un tarif différent pour les résidents non bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH), avec un écart maximal de 35%. Concrètement, dans un même établissement, un résident aidé et un résident non aidé ne paieront pas le même montant. Les premiers retours de terrain montrent des hausses effectives de l'ordre de 10% à 12% pour les résidents non ASH.rs retours de terrain montrent des hausses effectives de l'ordre de 10% à 12% pour les résidents non ASH.
Pour approfondir les différences entre ces trois statuts et leurs conséquences au-delà du prix, consultez notre article Pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout.
Les EHPAD publics (rattachés à un hôpital ou autonomes) affichent les tarifs les plus modérés : environ 1 900 € par mois en moyenne pour les places à tarif encadré par le département. Ils sont tous habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Les EHPAD associatifs (gérés par des associations à but non lucratif) se situent en position intermédiaire, autour de 2 100 € par mois. La plupart sont également habilités à l'aide sociale.
Les EHPAD privés commerciaux (groupes comme Emeis, DomusVi, etc.) pratiquent les tarifs les plus élevés, avec une moyenne de 2 900 € par mois, pouvant dépasser 5 000 € dans le haut de gamme. Ils sont rarement habilités à l'aide sociale et fixent librement leurs prix d'hébergement.
Public Tarifs encadrés
Prix moyen mensuel
~1 900 €
Habilité aide sociale
Oui (100% des places)
Associatif Non lucratif
Prix moyen mensuel
~2 100 €
Habilité aide sociale
Oui (majorité des places)
Privé Commercial
Prix moyen mensuel
~2 900 € (jusqu'à 5 000 €+)
Habilité aide sociale
Rarement
👉 Un point de vigilance : depuis 2025, les EHPAD habilités à l'aide sociale peuvent pratiquer un tarif différent pour les résidents non bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH), avec un écart maximal de 35%. Concrètement, dans un même établissement, un résident aidé et un résident non aidé ne paieront pas le même montant. Les premiers retours de terrain montrent des hausses effectives de l'ordre de 10% à 12% pour les résidents non ASH.rs retours de terrain montrent des hausses effectives de l'ordre de 10% à 12% pour les résidents non ASH.
Pour approfondir les différences entre ces trois statuts et leurs conséquences au-delà du prix, consultez notre article Pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout.
Quelles aides pour réduire le reste à charge ?
Plusieurs dispositifs permettent de diminuer la facture. Ils sont cumulables, mais chacun répond à des conditions propres.
👉 L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) est la principale aide. Elle prend en charge une partie du tarif dépendance pour les résidents évalués en GIR 1 à 4. Son montant dépend du GIR et des revenus du résident. Pour connaître les montants précis selon votre situation, consultez notre article sur les montants de l'APA selon votre GIR.
👉 L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) s'adresse aux personnes dont les revenus ne couvrent pas les frais d'hébergement. En contrepartie, le bénéficiaire reverse 90% de ses revenus à l'établissement. Un minimum de 125 € par mois lui est garanti en 2026 pour ses dépenses personnelles. Attention : l'ASH est récupérable sur la succession du bénéficiaire, et les enfants peuvent être sollicités au titre de l'obligation alimentaire. Les petits-enfants en sont dispensés. L'établissement doit être habilité à l'aide sociale pour que cette aide s'applique.
👉 Les aides au logement (APL ou ALS) sont versées par la CAF sous conditions de ressources. Elles viennent en déduction de la part hébergement de la facture. L'EHPAD doit être conventionné pour l'APL.
👉 La réduction d'impôt est égale à 25% des frais d'hébergement et de dépendance réellement payés, dans la limite de 10 000 € par an et par personne hébergée. La réduction maximale atteint donc 2 500 € par an. Seules les personnes imposables en bénéficient. Les aides perçues (APA, APL) doivent être déduites avant le calcul.
👉 Un exemple concret : Madeleine, 80 ans, en GIR 3, est hébergée dans un EHPAD public à 2 200 €/mois. Elle perçoit une pension de 1 400 €, une APA de 350 € et une APL de 150 €. Son reste à charge mensuel est de 1 700 € (2 200 – 350 – 150). Elle peut en outre récupérer jusqu'à 2 500 € via la réduction d'impôt annuelle, soit environ 210 € de moins par mois rapportés sur l'année. Son reste à charge réel descend à environ 1 490 € par mois.
👉 L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) est la principale aide. Elle prend en charge une partie du tarif dépendance pour les résidents évalués en GIR 1 à 4. Son montant dépend du GIR et des revenus du résident. Pour connaître les montants précis selon votre situation, consultez notre article sur les montants de l'APA selon votre GIR.
👉 L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) s'adresse aux personnes dont les revenus ne couvrent pas les frais d'hébergement. En contrepartie, le bénéficiaire reverse 90% de ses revenus à l'établissement. Un minimum de 125 € par mois lui est garanti en 2026 pour ses dépenses personnelles. Attention : l'ASH est récupérable sur la succession du bénéficiaire, et les enfants peuvent être sollicités au titre de l'obligation alimentaire. Les petits-enfants en sont dispensés. L'établissement doit être habilité à l'aide sociale pour que cette aide s'applique.
👉 Les aides au logement (APL ou ALS) sont versées par la CAF sous conditions de ressources. Elles viennent en déduction de la part hébergement de la facture. L'EHPAD doit être conventionné pour l'APL.
👉 La réduction d'impôt est égale à 25% des frais d'hébergement et de dépendance réellement payés, dans la limite de 10 000 € par an et par personne hébergée. La réduction maximale atteint donc 2 500 € par an. Seules les personnes imposables en bénéficient. Les aides perçues (APA, APL) doivent être déduites avant le calcul.
👉 Un exemple concret : Madeleine, 80 ans, en GIR 3, est hébergée dans un EHPAD public à 2 200 €/mois. Elle perçoit une pension de 1 400 €, une APA de 350 € et une APL de 150 €. Son reste à charge mensuel est de 1 700 € (2 200 – 350 – 150). Elle peut en outre récupérer jusqu'à 2 500 € via la réduction d'impôt annuelle, soit environ 210 € de moins par mois rapportés sur l'année. Son reste à charge réel descend à environ 1 490 € par mois.
Que faire si le prix est trop élevé ?
Quand la pension ne suffit pas et que les aides ne comblent pas l'écart, plusieurs leviers restent à actionner.
👉 Demander l'ASH au département. Trop peu de familles y pensent : seuls 18% des résidents en EHPAD en bénéficient, alors que beaucoup y auraient droit. Le dossier se retire en mairie ou au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). La crainte de la récupération sur succession freine de nombreuses familles, mais le dispositif peut représenter plusieurs centaines d'euros d'aide mensuelle.
👉 Chercher un EHPAD public ou habilité à l'aide sociale. Les tarifs y sont encadrés par le département. Pour vérifier l'habilitation d'un établissement, consultez sa fiche sur le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Les places habilitées les moins chères se trouvent dans les départements ruraux (Meuse, Bretagne, Pays de la Loire).
👉 Vérifier les places habilitées dans un EHPAD partiellement habilité. Environ 55% des EHPAD sont totalement habilités à l'aide sociale (surtout publics et associatifs). D'autres n'ont qu'un nombre limité de places à tarif encadré. Même si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'ASH, ces places restent moins chères car le prix est fixé par le département.
👉 Solliciter les enfants au titre de l'obligation alimentaire. Le Code civil impose aux enfants de contribuer aux frais de leurs parents dans le besoin. Cette participation est prise en compte dans le calcul de l'ASH. En revanche, les petits-enfants sont dispensés de cette obligation dans le cadre de l'ASH.
👉 Comparer systématiquement les établissements. Les écarts de prix pour des prestations comparables peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros dans un même département. Le comparateur officiel de la CNSA et les fiches détaillées des EHPAD permettent de vérifier le prix d'hébergement, les tarifs dépendance et les prestations incluses avant toute décision.
👉 Demander l'ASH au département. Trop peu de familles y pensent : seuls 18% des résidents en EHPAD en bénéficient, alors que beaucoup y auraient droit. Le dossier se retire en mairie ou au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). La crainte de la récupération sur succession freine de nombreuses familles, mais le dispositif peut représenter plusieurs centaines d'euros d'aide mensuelle.
👉 Chercher un EHPAD public ou habilité à l'aide sociale. Les tarifs y sont encadrés par le département. Pour vérifier l'habilitation d'un établissement, consultez sa fiche sur le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Les places habilitées les moins chères se trouvent dans les départements ruraux (Meuse, Bretagne, Pays de la Loire).
👉 Vérifier les places habilitées dans un EHPAD partiellement habilité. Environ 55% des EHPAD sont totalement habilités à l'aide sociale (surtout publics et associatifs). D'autres n'ont qu'un nombre limité de places à tarif encadré. Même si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'ASH, ces places restent moins chères car le prix est fixé par le département.
👉 Solliciter les enfants au titre de l'obligation alimentaire. Le Code civil impose aux enfants de contribuer aux frais de leurs parents dans le besoin. Cette participation est prise en compte dans le calcul de l'ASH. En revanche, les petits-enfants sont dispensés de cette obligation dans le cadre de l'ASH.
👉 Comparer systématiquement les établissements. Les écarts de prix pour des prestations comparables peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros dans un même département. Le comparateur officiel de la CNSA et les fiches détaillées des EHPAD permettent de vérifier le prix d'hébergement, les tarifs dépendance et les prestations incluses avant toute décision.
Sources :
- CNSA, prix hébergement et tarifs dépendance des EHPAD, données fin 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, comprendre sa facture en EHPAD, mis à jour 2026
- Service-public.gouv.fr, aide sociale à l'hébergement (ASH), vérifié le 1er janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, réduction d'impôt frais d'accueil liés à la dépendance, 2026
- CNSA, prix hébergement et tarifs dépendance des EHPAD, données fin 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, comprendre sa facture en EHPAD, mis à jour 2026
- Service-public.gouv.fr, aide sociale à l'hébergement (ASH), vérifié le 1er janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, réduction d'impôt frais d'accueil liés à la dépendance, 2026
Pour aller plus loin :
- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides
- APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches
- ASH en EHPAD : cette aide méconnue récupérable sur votre succession
- Obligation alimentaire : ce que vous serez peut-être obligé de payer
- EHPAD public, associatif ou privé : pourquoi le choix change tout
- Tarifs EHPAD 2026 : le plafond de 0,86% ne couvre pas tous les frais
- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR pour obtenir les bonnes aides
- APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches
- ASH en EHPAD : cette aide méconnue récupérable sur votre succession
- Obligation alimentaire : ce que vous serez peut-être obligé de payer
- EHPAD public, associatif ou privé : pourquoi le choix change tout
- Tarifs EHPAD 2026 : le plafond de 0,86% ne couvre pas tous les frais