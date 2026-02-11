APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches pour en bénéficier

Sommaire
- Qu'est-ce que l'APA et à qui s'adresse-t-elle ?
- Les trois conditions pour en bénéficier
- La grille AGGIR expliquée : comprendre les 6 niveaux de GIR
- APA à domicile : plan d'aide et montants plafonds 2026
- APA en établissement : comment ça fonctionne en EHPAD
- Quel reste à charge selon vos revenus ?
- Comment constituer un dossier APA : pièces, délais et interlocuteurs
- L'APA est-elle récupérable sur la succession ?
- Cumuls possibles : APA, aides au logement, crédit d'impôt et PCH
- Résidence autonomie : quelle APA s'applique ?
Qu'est-ce que l'APA et à qui s'adresse-t-elle ?
L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) est une aide financière versée par le conseil départemental aux personnes âgées en perte d'autonomie. Créée par la loi du 20 juillet 2001 et mise en place le 1er janvier 2002, elle permet de financer une partie des dépenses liées à l'accompagnement quotidien : intervention d'une aide à domicile, portage de repas, aménagement du logement ou encore prise en charge du tarif dépendance en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
Fin 2024, environ 1,4 million de personnes bénéficiaient de l'APA en France, dont 832 000 à domicile et plus de 560 000 en établissement. Sept bénéficiaires sur dix sont des femmes, et plus d'un tiers des personnes de 85 ans et plus perçoivent cette allocation.
Il existe deux formes d'APA selon le lieu de vie de la personne :
Point essentiel : l'APA n'est pas soumise à condition de revenus pour son attribution. Toute personne remplissant les critères d'âge, de résidence et de perte d'autonomie peut en bénéficier. En revanche, le montant effectivement versé dépend à la fois du niveau de dépendance et des ressources du bénéficiaire.
Fin 2024, environ 1,4 million de personnes bénéficiaient de l'APA en France, dont 832 000 à domicile et plus de 560 000 en établissement. Sept bénéficiaires sur dix sont des femmes, et plus d'un tiers des personnes de 85 ans et plus perçoivent cette allocation.
Il existe deux formes d'APA selon le lieu de vie de la personne :
- L'APA à domicile finance un programme personnalisé d'accompagnement, appelé « plan d'aide », élaboré après une visite d'évaluation au domicile. Elle concerne aussi les personnes vivant en résidence autonomie (anciennement appelée logement-foyer) ou en accueil familial.
- L'APA en établissement aide à payer une partie du tarif dépendance facturé par les EHPAD et les USLD (Unités de Soins de Longue Durée).
Les trois conditions pour en bénéficier
Pour bénéficier de l'APA, trois conditions doivent être réunies simultanément :
1. Avoir 60 ans ou plus
C'est la condition d'âge, sans dérogation possible. Les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap relèvent d'un autre dispositif : la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), versée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
2. Résider en France de manière stable et régulière
Cette condition s'applique que la personne vive à son domicile, chez un proche, chez un accueillant familial ou en résidence autonomie. Les personnes étrangères doivent justifier d'une carte de résident ou d'un titre de séjour en cours de validité.
3. Présenter une perte d'autonomie évaluée en GIR 1 à 4
Le degré de perte d'autonomie est mesuré grâce à la grille AGGIR (voir ci-dessous). Seules les personnes classées dans les groupes GIR 1 à GIR 4 sont éligibles à l'APA. Les personnes évaluées en GIR 5 ou GIR 6, considérées comme suffisamment autonomes, ne peuvent pas en bénéficier. Elles peuvent toutefois demander une aide-ménagère ou une aide auprès de leur caisse de retraite.
Important : l'APA ne peut pas être attribuée si la personne perçoit déjà certaines prestations, notamment l'allocation simple d'aide sociale pour les personnes âgées ou la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
1. Avoir 60 ans ou plus
C'est la condition d'âge, sans dérogation possible. Les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap relèvent d'un autre dispositif : la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), versée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
2. Résider en France de manière stable et régulière
Cette condition s'applique que la personne vive à son domicile, chez un proche, chez un accueillant familial ou en résidence autonomie. Les personnes étrangères doivent justifier d'une carte de résident ou d'un titre de séjour en cours de validité.
3. Présenter une perte d'autonomie évaluée en GIR 1 à 4
Le degré de perte d'autonomie est mesuré grâce à la grille AGGIR (voir ci-dessous). Seules les personnes classées dans les groupes GIR 1 à GIR 4 sont éligibles à l'APA. Les personnes évaluées en GIR 5 ou GIR 6, considérées comme suffisamment autonomes, ne peuvent pas en bénéficier. Elles peuvent toutefois demander une aide-ménagère ou une aide auprès de leur caisse de retraite.
Important : l'APA ne peut pas être attribuée si la personne perçoit déjà certaines prestations, notamment l'allocation simple d'aide sociale pour les personnes âgées ou la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
La grille AGGIR expliquée : comprendre les 6 niveaux de GIR
La grille AGGIR — pour « Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources » — est l'outil national utilisé pour mesurer le degré de perte d'autonomie d'une personne âgée. C'est sur cette évaluation que repose l'éligibilité à l'APA et le calcul du montant de l'aide.
Comment se déroule l'évaluation ?
Un ou plusieurs membres de l'équipe médico-sociale du conseil départemental se déplacent au domicile de la personne. Ils observent ses capacités à accomplir seule les gestes du quotidien et lui posent des questions. Le conjoint ou un proche peut assister à la visite, avec l'accord de la personne évaluée. Le médecin traitant peut également être sollicité.
La grille comporte 17 rubriques appelées « variables » :
Les 6 niveaux de GIR
Le classement n'est pas figé : si l'état de santé de la personne s'aggrave, une réévaluation du GIR peut être demandée à tout moment auprès du conseil départemental, entraînant éventuellement un passage à un niveau supérieur d'aide.
Pour une explication détaillée de chaque niveau et des aides associées, consultez notre guide complet de la grille AGGIR.
Comment se déroule l'évaluation ?
Un ou plusieurs membres de l'équipe médico-sociale du conseil départemental se déplacent au domicile de la personne. Ils observent ses capacités à accomplir seule les gestes du quotidien et lui posent des questions. Le conjoint ou un proche peut assister à la visite, avec l'accord de la personne évaluée. Le médecin traitant peut également être sollicité.
La grille comporte 17 rubriques appelées « variables » :
- 10 variables dites « discriminantes » servent à calculer le GIR. Elles évaluent les capacités physiques et mentales : cohérence (converser de façon sensée), orientation (se repérer dans le temps et l'espace), toilette, habillage, alimentation, élimination (continence), transferts (se lever, s'asseoir), déplacements à l'intérieur, déplacements à l'extérieur et communication à distance (téléphone, alarme).
- 7 variables dites « illustratives » complètent l'évaluation sans entrer dans le calcul du GIR. Elles portent sur la gestion du budget, la cuisine, le ménage, les transports, les achats, le suivi du traitement médical et les activités de loisirs.
Les 6 niveaux de GIR
- GIR 1 : perte d'autonomie totale. La personne est confinée au lit ou au fauteuil et a besoin d'une présence continue. → Éligible à l'APA
- GIR 2 : dépendance lourde pour la plupart des activités quotidiennes, ou fonctions mentales altérées avec autonomie physique partielle. → Éligible à l'APA
- GIR 3 : autonomie mentale conservée mais besoin d'aide corporelle plusieurs fois par jour. → Éligible à l'APA
- GIR 4 : besoin d'aide pour se lever, se coucher, s'habiller ou se laver, ou aide pour les repas. → Éligible à l'APA
- GIR 5 : aide ponctuelle pour la toilette, les repas ou le ménage. → Non éligible à l'APA
- GIR 6 : personne autonome pour tous les actes essentiels. → Non éligible à l'APA
Pour une explication détaillée de chaque niveau et des aides associées, consultez notre guide complet de la grille AGGIR.
APA à domicile : plan d'aide et montants plafonds 2026
L'APA à domicile finance un plan d'aide personnalisé, élaboré par l'équipe médico-sociale après la visite d'évaluation. Ce plan détaille les aides nécessaires au maintien à domicile : heures d'aide à domicile, portage de repas, téléassistance, aides techniques (déambulateur, barres d'appui), aménagement du logement ou encore accueil de jour.
Le montant de l'APA ne peut pas dépasser un plafond mensuel, qui dépend du niveau de perte d'autonomie. Au 1er janvier 2026, ces plafonds ont été revalorisés de 1,71 % par rapport à 2025 :
Attention : si le montant calculé après participation du bénéficiaire est inférieur à 36,06 €, l'APA n'est pas versée.
Ces plafonds peuvent être majorés dans deux situations :
Le montant de l'APA ne peut pas dépasser un plafond mensuel, qui dépend du niveau de perte d'autonomie. Au 1er janvier 2026, ces plafonds ont été revalorisés de 1,71 % par rapport à 2025 :
GIR 1 Dépendance totale
Plafond mensuel du plan d'aide
2 080,33 €
GIR 2 Dépendance lourde
Plafond mensuel du plan d'aide
1 682,30 €
GIR 3 Dépendance modérée
Plafond mensuel du plan d'aide
1 215,99 €
GIR 4 Dépendance partielle
Plafond mensuel du plan d'aide
811,52 €
Attention : si le montant calculé après participation du bénéficiaire est inférieur à 36,06 €, l'APA n'est pas versée.
Ces plafonds peuvent être majorés dans deux situations :
- Aide au répit de l'aidant : si le proche aidant est considéré comme indispensable par l'équipe médico-sociale et qu'il a besoin de souffler, une majoration pouvant atteindre 583,52 € par an peut financer un accueil de jour ou un hébergement temporaire.
- Hospitalisation de l'aidant : une majoration ponctuelle pouvant aller jusqu'à 1 159,32 € par hospitalisation permet de payer des solutions de remplacement pendant l'absence de l'aidant.
APA en établissement : comment ça fonctionne en EHPAD
L'APA en établissement concerne les personnes hébergées en EHPAD ou en USLD (Unité de Soins de Longue Durée). Elle aide à payer une partie du tarif dépendance, l'une des trois composantes de la facture en EHPAD — les deux autres étant le tarif hébergement (à la charge du résident ou de l'aide sociale) et le tarif soins (pris en charge par l'Assurance maladie).
Concrètement, chaque EHPAD applique un tarif dépendance journalier qui varie selon le niveau de perte d'autonomie du résident. L'APA en établissement couvre la différence entre le tarif dépendance correspondant au GIR du résident et le tarif dépendance le plus bas, applicable aux GIR 5 et 6. Ce tarif de base, que tout résident doit payer, est souvent appelé « ticket modérateur » (c'est-à-dire la part minimale restant à la charge de chaque résident).
Le montant de l'APA en EHPAD varie donc d'un établissement à l'autre, puisque chaque structure fixe ses propres tarifs dépendance. À titre indicatif, pour un résident classé en GIR 1 ou GIR 2 avec des revenus modestes, l'APA en établissement peut représenter entre 320 et 530 € par mois. Pour décrypter chaque ligne de la facture en EHPAD, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026.
Qui évalue le GIR en EHPAD ? C'est le médecin coordonnateur de l'établissement qui détermine le niveau de perte d'autonomie du résident, en concertation avec l'équipe soignante.
Garantie de reste à vivre : la loi prévoit qu'après le paiement de tous les frais, il doit rester au résident au minimum 125,23 € par mois pour ses dépenses personnelles (coiffeur, vêtements, abonnements, cadeaux).
Pour comprendre l'ensemble du parcours en maison de retraite, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Concrètement, chaque EHPAD applique un tarif dépendance journalier qui varie selon le niveau de perte d'autonomie du résident. L'APA en établissement couvre la différence entre le tarif dépendance correspondant au GIR du résident et le tarif dépendance le plus bas, applicable aux GIR 5 et 6. Ce tarif de base, que tout résident doit payer, est souvent appelé « ticket modérateur » (c'est-à-dire la part minimale restant à la charge de chaque résident).
Le montant de l'APA en EHPAD varie donc d'un établissement à l'autre, puisque chaque structure fixe ses propres tarifs dépendance. À titre indicatif, pour un résident classé en GIR 1 ou GIR 2 avec des revenus modestes, l'APA en établissement peut représenter entre 320 et 530 € par mois. Pour décrypter chaque ligne de la facture en EHPAD, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026.
Qui évalue le GIR en EHPAD ? C'est le médecin coordonnateur de l'établissement qui détermine le niveau de perte d'autonomie du résident, en concertation avec l'équipe soignante.
Garantie de reste à vivre : la loi prévoit qu'après le paiement de tous les frais, il doit rester au résident au minimum 125,23 € par mois pour ses dépenses personnelles (coiffeur, vêtements, abonnements, cadeaux).
Pour comprendre l'ensemble du parcours en maison de retraite, consultez notre guide complet de l'EHPAD en 2026.
Quel reste à charge selon vos revenus ?
L'attribution de l'APA ne dépend pas des revenus. En revanche, le montant effectivement versé par le conseil départemental, lui, en dépend. Une participation financière peut rester à votre charge, calculée en fonction de vos ressources mensuelles.
Pour l'APA à domicile en 2026, les seuils de participation sont les suivants :
Même dans le cas le plus défavorable, le bénéficiaire conserve au minimum 10 % de prise en charge par l'APA. Le calcul tient compte de l'ensemble des revenus déclarés, y compris les revenus du patrimoine, à l'exception de la résidence principale occupée par la personne ou son conjoint.
Pour l'APA en établissement, le calcul est différent. Jusqu'à 2 846,77 € de revenus mensuels, la participation se limite au tarif dépendance GIR 5-6 (le « ticket modérateur »). Au-delà, une participation supplémentaire s'ajoute progressivement.
Pour les personnes en couple, les revenus du conjoint sont pris en compte. Le total est alors divisé par 1,7 (à domicile) ou par 2 (en établissement) pour déterminer les ressources retenues.
Pour l'APA à domicile en 2026, les seuils de participation sont les suivants :
0 % Aucune participation
Revenus mensuels
Inférieurs ou égaux à 933,89 €
0 à 90 % Participation progressive
Revenus mensuels
Entre 933,89 € et 3 439,31 €
90 % Participation maximale
Revenus mensuels
Supérieurs à 3 439,31 €
Même dans le cas le plus défavorable, le bénéficiaire conserve au minimum 10 % de prise en charge par l'APA. Le calcul tient compte de l'ensemble des revenus déclarés, y compris les revenus du patrimoine, à l'exception de la résidence principale occupée par la personne ou son conjoint.
Pour l'APA en établissement, le calcul est différent. Jusqu'à 2 846,77 € de revenus mensuels, la participation se limite au tarif dépendance GIR 5-6 (le « ticket modérateur »). Au-delà, une participation supplémentaire s'ajoute progressivement.
Pour les personnes en couple, les revenus du conjoint sont pris en compte. Le total est alors divisé par 1,7 (à domicile) ou par 2 (en établissement) pour déterminer les ressources retenues.
Comment constituer un dossier APA : pièces, délais et interlocuteurs
La demande d'APA s'effectue auprès du conseil départemental de votre lieu de résidence. Selon le département, la démarche peut se faire en ligne ou à l'aide d'un formulaire papier.
Les services du département disposent de 10 jours pour accuser réception du dossier et signaler d'éventuelles pièces manquantes. La visite d'évaluation au domicile intervient dans le mois suivant la réception du dossier complet.
En cas d'urgence médicale ou sociale, une APA forfaitaire provisoire peut être attribuée rapidement, sans attendre l'instruction complète du dossier. Son montant est fixé à 1 040,17 € en 2026 (soit la moitié du plafond GIR 1). Cette avance sera ensuite déduite des versements à venir.
Pour l'APA en établissement, c'est la direction de l'EHPAD qui vous indique les formalités à accomplir lors de l'admission.
Pour vérifier les démarches applicables dans votre département, consultez le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr, qui propose un accès département par département.
Le formulaire Cerfa n°10544 doit être rempli dans le mois suivant la notification d'attribution, pour indiquer le salarié embauché ou le service d'aide à domicile choisi. L'APA peut être versée directement au bénéficiaire, sous forme de chèques emploi service universel (CESU), ou directement au prestataire d'aide à domicile.
Étape 1 Obtenir le dossier
Où se procurer le formulaire
Site du conseil départemental, mairie (CCAS), point info senior ou en ligne
Étape 2 Rassembler les pièces
Documents obligatoires
Pièce d'identité, justificatif de domicile, dernier avis d'impôt, RIB
Étape 3 Visite d'évaluation
Évaluation à domicile
L'équipe médico-sociale vient évaluer vos besoins et votre GIR
Étape 4 Décision
Délai de réponse
2 mois maximum après dépôt du dossier complet
Les services du département disposent de 10 jours pour accuser réception du dossier et signaler d'éventuelles pièces manquantes. La visite d'évaluation au domicile intervient dans le mois suivant la réception du dossier complet.
En cas d'urgence médicale ou sociale, une APA forfaitaire provisoire peut être attribuée rapidement, sans attendre l'instruction complète du dossier. Son montant est fixé à 1 040,17 € en 2026 (soit la moitié du plafond GIR 1). Cette avance sera ensuite déduite des versements à venir.
Pour l'APA en établissement, c'est la direction de l'EHPAD qui vous indique les formalités à accomplir lors de l'admission.
Pour vérifier les démarches applicables dans votre département, consultez le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr, qui propose un accès département par département.
Le formulaire Cerfa n°10544 doit être rempli dans le mois suivant la notification d'attribution, pour indiquer le salarié embauché ou le service d'aide à domicile choisi. L'APA peut être versée directement au bénéficiaire, sous forme de chèques emploi service universel (CESU), ou directement au prestataire d'aide à domicile.
L'APA est-elle récupérable sur la succession ?
Non. C'est l'une des caractéristiques majeures de l'APA et une différence importante avec certaines autres aides sociales. Après le décès de la personne âgée, le montant de l'APA qu'elle a perçu n'est pas récupérable sur la succession. Il n'est pas non plus récupérable auprès d'un héritier, d'un donataire (celui qui a reçu une donation) ou d'un bénéficiaire de contrat d'assurance-vie.
Cette règle distingue clairement l'APA de l'aide sociale à l'hébergement (ASH), qui elle peut faire l'objet d'un recours sur succession par le département. Cette différence est essentielle pour les familles qui hésitent à faire une demande par crainte de voir le patrimoine entamé.
Autre point fiscal important : l'APA est exonérée d'impôt sur le revenu. Les sommes perçues n'ont pas à être déclarées. En revanche, si vous bénéficiez de l'APA à domicile, vous pouvez déclarer votre reste à charge (la part que vous payez vous-même) et bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile.
Cette règle distingue clairement l'APA de l'aide sociale à l'hébergement (ASH), qui elle peut faire l'objet d'un recours sur succession par le département. Cette différence est essentielle pour les familles qui hésitent à faire une demande par crainte de voir le patrimoine entamé.
Autre point fiscal important : l'APA est exonérée d'impôt sur le revenu. Les sommes perçues n'ont pas à être déclarées. En revanche, si vous bénéficiez de l'APA à domicile, vous pouvez déclarer votre reste à charge (la part que vous payez vous-même) et bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile.
Cumuls possibles : APA, aides au logement, crédit d'impôt et PCH
L'APA peut se cumuler avec plusieurs aides :
En revanche, l'APA ne peut pas être cumulée avec :
Bon à savoir : les personnes classées en GIR 1 ou GIR 2 peuvent, sur simple demande lors du dossier APA, obtenir automatiquement et définitivement la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité et stationnement, comme le prévoit la fiche officielle de service-public.gouv.fr.
- Les aides au logement (APL, ALS, ALF) : le cumul est possible sans restriction.
- Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile : le reste à charge de l'APA à domicile ouvre droit à cet avantage fiscal.
- L'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA, anciennement « minimum vieillesse ») : le cumul est possible.
- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : ces deux aides couvrent des besoins similaires (perte d'autonomie). Les personnes éligibles aux deux doivent choisir l'une ou l'autre. À partir de 60 ans, un droit d'option existe : lors du renouvellement, il est possible de passer de la PCH à l'APA ou inversement. Ce choix n'est pas définitif et peut être révisé.
- L'aide-ménagère du département ou l'aide de la caisse de retraite pour les services à domicile.
- L'allocation simple d'aide sociale pour les personnes âgées.
Résidence autonomie : quelle APA s'applique ?
Les résidences autonomie, anciennement appelées « logements-foyers », accueillent des personnes âgées qui conservent une certaine autonomie mais souhaitent bénéficier d'un cadre sécurisé et de services collectifs (restauration, animation, veille de nuit).
Point important : les personnes vivant en résidence autonomie relèvent de l'APA à domicile, et non de l'APA en établissement. Cela signifie que les plafonds du plan d'aide, les règles de calcul du reste à charge et les modalités de versement sont identiques à ceux de l'APA à domicile classique.
La demande se fait de la même manière : auprès du conseil départemental du lieu de résidence. L'équipe médico-sociale se déplace dans la résidence autonomie pour évaluer les besoins et le GIR de la personne.
Attention au changement de département : si vous avez emménagé dans une résidence autonomie il y a moins de 3 mois, vous devez adresser votre demande d'APA au conseil départemental de votre ancien lieu de résidence. Passé ce délai, c'est le département où se situe la résidence autonomie qui prend le relais.
Point important : les personnes vivant en résidence autonomie relèvent de l'APA à domicile, et non de l'APA en établissement. Cela signifie que les plafonds du plan d'aide, les règles de calcul du reste à charge et les modalités de versement sont identiques à ceux de l'APA à domicile classique.
La demande se fait de la même manière : auprès du conseil départemental du lieu de résidence. L'équipe médico-sociale se déplace dans la résidence autonomie pour évaluer les besoins et le GIR de la personne.
Attention au changement de département : si vous avez emménagé dans une résidence autonomie il y a moins de 3 mois, vous devez adresser votre demande d'APA au conseil départemental de votre ancien lieu de résidence. Passé ce délai, c'est le département où se situe la résidence autonomie qui prend le relais.
Sources :
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr (CNSA), fiche APA, mise à jour 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche Allocation personnalisée d'autonomie, vérifié le 1er janvier 2026
- Info.gouv.fr, APA : comment bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, 20 janvier 2026
- DREES, enquête Aide sociale 2024, données publiées en 2025
- Monparcourshandicap.gouv.fr, fiche APA, mise à jour 1er janvier 2026
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr (CNSA), fiche APA, mise à jour 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche Allocation personnalisée d'autonomie, vérifié le 1er janvier 2026
- Info.gouv.fr, APA : comment bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, 20 janvier 2026
- DREES, enquête Aide sociale 2024, données publiées en 2025
- Monparcourshandicap.gouv.fr, fiche APA, mise à jour 1er janvier 2026
Pour aller plus loin :
- AAH 2026 : montant, conditions, cumuls et démarches pour en bénéficier
- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite - EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR
- Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture
- AAH 2026 : montant, conditions, cumuls et démarches pour en bénéficier
- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite - EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer
- Grille AGGIR 2026 : comprendre les niveaux GIR
- Tarifs EHPAD 2026 : ce que cache vraiment votre facture