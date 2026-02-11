APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches pour en bénéficier

Pour bénéficier de l'APA, trois conditions doivent être réunies simultanément :



1. Avoir 60 ans ou plus

C'est la condition d'âge, sans dérogation possible. Les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap relèvent d'un autre dispositif : la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), versée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).



2. Résider en France de manière stable et régulière

Cette condition s'applique que la personne vive à son domicile, chez un proche, chez un accueillant familial ou en résidence autonomie. Les personnes étrangères doivent justifier d'une carte de résident ou d'un titre de séjour en cours de validité.



3. Présenter une perte d'autonomie évaluée en GIR 1 à 4

Le degré de perte d'autonomie est mesuré grâce à la grille AGGIR (voir ci-dessous). Seules les personnes classées dans les groupes GIR 1 à GIR 4 sont éligibles à l'APA. Les personnes évaluées en GIR 5 ou GIR 6, considérées comme suffisamment autonomes, ne peuvent pas en bénéficier. Elles peuvent toutefois demander une aide-ménagère ou une aide auprès de leur caisse de retraite.



Important : l'APA ne peut pas être attribuée si la personne perçoit déjà certaines prestations, notamment l'allocation simple d'aide sociale pour les personnes âgées ou la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.