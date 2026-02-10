AAH 2026 : montant, conditions, cumuls et démarches pour en bénéficier

Qu'est-ce que l'AAH et à quoi sert-elle ?
L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide financière versée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Elle garantit un revenu minimum aux personnes dont le handicap limite ou empêche l'accès à l'emploi.
L'AAH n'est pas imposable : elle n'a pas à figurer sur la déclaration de revenus. Elle est versée chaque mois, généralement autour du 5, directement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Son montant dépend de vos ressources. Si vous ne percevez aucun autre revenu, vous touchez le montant maximum. Si vous avez d'autres ressources (pension, salaire, rente), l'AAH vient compléter la différence pour vous amener jusqu'au plafond. C'est ce qu'on appelle une allocation « différentielle » : elle s'adapte à votre situation pour garantir un socle minimum.
L'AAH n'est pas imposable : elle n'a pas à figurer sur la déclaration de revenus. Elle est versée chaque mois, généralement autour du 5, directement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Son montant dépend de vos ressources. Si vous ne percevez aucun autre revenu, vous touchez le montant maximum. Si vous avez d'autres ressources (pension, salaire, rente), l'AAH vient compléter la différence pour vous amener jusqu'au plafond. C'est ce qu'on appelle une allocation « différentielle » : elle s'adapte à votre situation pour garantir un socle minimum.
Quel est le montant de l'AAH en 2026 ?
Depuis le 1er avril 2025, le montant maximum de l'AAH est de 1 033,32 € par mois pour une personne seule sans autres revenus. Ce montant est identique que votre taux d'incapacité soit de 80 % ou plus, ou compris entre 50 et 79 %.
La prochaine revalorisation interviendra au 1er avril 2026. Le décret n'est pas encore publié à la date du 10 février 2026, mais les estimations tablent sur une hausse comprise entre 0,9 % et 2 %, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Cette revalorisation est automatique : aucune démarche n'est nécessaire. Pour rappel, le gel des prestations sociales proposé par le gouvernement a été rejeté par l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025, par 308 voix contre 99. Le montant de l'AAH sera donc bien revalorisé en fonction de l'inflation.
Malgré ces revalorisations successives, l'AAH reste inférieure au seuil de pauvreté, fixé à 1 288 € par mois pour une personne seule selon les dernières données de l'Insee (revenus 2023). De nombreuses associations continuent de demander son alignement sur le SMIC ou, a minima, sur ce seuil.
À noter : si vous vivez seul dans un logement indépendant, percevez l'AAH à taux plein et avez un taux d'incapacité d'au moins 80 %, vous pouvez aussi bénéficier de la Majoration pour la Vie Autonome (MVA), un complément de 104,77 € par mois versé automatiquement par la CAF ou la MSA, sans démarche supplémentaire. Avec la MVA, le total peut donc atteindre 1 138,09 € par mois.
La prochaine revalorisation interviendra au 1er avril 2026. Le décret n'est pas encore publié à la date du 10 février 2026, mais les estimations tablent sur une hausse comprise entre 0,9 % et 2 %, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Actuel Depuis avril 2025
Montant maximum mensuel
1 033,32 €
Estimation Avril 2026
Si hausse de 0,9 %
≈ 1 042 €
Si hausse de 2 %
≈ 1 054 €
Premier versement revalorisé
Début mai 2026
Cette revalorisation est automatique : aucune démarche n'est nécessaire. Pour rappel, le gel des prestations sociales proposé par le gouvernement a été rejeté par l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025, par 308 voix contre 99. Le montant de l'AAH sera donc bien revalorisé en fonction de l'inflation.
Malgré ces revalorisations successives, l'AAH reste inférieure au seuil de pauvreté, fixé à 1 288 € par mois pour une personne seule selon les dernières données de l'Insee (revenus 2023). De nombreuses associations continuent de demander son alignement sur le SMIC ou, a minima, sur ce seuil.
À noter : si vous vivez seul dans un logement indépendant, percevez l'AAH à taux plein et avez un taux d'incapacité d'au moins 80 %, vous pouvez aussi bénéficier de la Majoration pour la Vie Autonome (MVA), un complément de 104,77 € par mois versé automatiquement par la CAF ou la MSA, sans démarche supplémentaire. Avec la MVA, le total peut donc atteindre 1 138,09 € par mois.
Qui peut bénéficier de l'AAH ? Les conditions d'éligibilité
Pour percevoir l'AAH, quatre conditions doivent être remplies simultanément.
Première condition : le handicap. Votre taux d'incapacité permanente doit être d'au moins 80 %. Si votre taux est compris entre 50 % et 79 %, vous pouvez quand même y avoir droit, à condition que votre handicap entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. C'est la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein de votre Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), qui évalue ce taux.
Deuxième condition : l'âge. Vous devez avoir au moins 20 ans. L'âge minimum est réduit à 16 ans si vous n'êtes plus considéré à la charge de vos parents pour les prestations familiales.
Troisième condition : la résidence. Vous devez résider en France de manière stable et régulière. Si vous êtes étranger, vous devez être ressortissant de l'Espace économique européen ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité.
Quatrième condition : les ressources. Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond annuel. Depuis la déconjugalisation de l'AAH, entrée en vigueur le 1er octobre 2023, seuls vos revenus personnels sont pris en compte. Les revenus de votre conjoint ne comptent plus dans le calcul.
Les ressources examinées sont celles qui figurent sur votre avis d'imposition de 2024, à la ligne « Revenu net catégoriel » (pour une demande faite en 2026).
Au-delà de ce plafond, l'AAH est réduite proportionnellement. Elle n'est pas coupée d'un coup : elle diminue progressivement en fonction de vos revenus.
Un point important : si vous étiez en couple et bénéficiez de l'AAH avant octobre 2023, la CAF ou la MSA applique automatiquement le mode de calcul le plus avantageux pour vous. Si l'ancien calcul (avec les revenus du conjoint) vous donnait plus, il est conservé. Dès que le nouveau calcul déconjugalisé devient plus favorable, il s'applique de manière automatique et définitive.
Première condition : le handicap. Votre taux d'incapacité permanente doit être d'au moins 80 %. Si votre taux est compris entre 50 % et 79 %, vous pouvez quand même y avoir droit, à condition que votre handicap entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. C'est la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein de votre Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), qui évalue ce taux.
Deuxième condition : l'âge. Vous devez avoir au moins 20 ans. L'âge minimum est réduit à 16 ans si vous n'êtes plus considéré à la charge de vos parents pour les prestations familiales.
Troisième condition : la résidence. Vous devez résider en France de manière stable et régulière. Si vous êtes étranger, vous devez être ressortissant de l'Espace économique européen ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité.
Quatrième condition : les ressources. Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond annuel. Depuis la déconjugalisation de l'AAH, entrée en vigueur le 1er octobre 2023, seuls vos revenus personnels sont pris en compte. Les revenus de votre conjoint ne comptent plus dans le calcul.
Les ressources examinées sont celles qui figurent sur votre avis d'imposition de 2024, à la ligne « Revenu net catégoriel » (pour une demande faite en 2026).
Plafonds Ressources annuelles 2026
Personne seule (sans enfant)
12 399,84 €/an
Personne seule + 1 enfant
≈ 18 600 €/an
Personne seule + 2 enfants
≈ 24 800 €/an
Au-delà de ce plafond, l'AAH est réduite proportionnellement. Elle n'est pas coupée d'un coup : elle diminue progressivement en fonction de vos revenus.
Un point important : si vous étiez en couple et bénéficiez de l'AAH avant octobre 2023, la CAF ou la MSA applique automatiquement le mode de calcul le plus avantageux pour vous. Si l'ancien calcul (avec les revenus du conjoint) vous donnait plus, il est conservé. Dès que le nouveau calcul déconjugalisé devient plus favorable, il s'applique de manière automatique et définitive.
Avec quelles aides peut-on cumuler l'AAH ?
Les règles de cumul sont souvent mal comprises. Voici un résumé clair.
Cumul total (aucune réduction de l'AAH) : l'AAH se cumule intégralement avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), qui finance les aides humaines, techniques et l'aménagement du logement. Elle se cumule aussi avec les allocations logement (APL, ALS, ALF), les prestations familiales et la MVA.
Cumul partiel (l'AAH est réduite) : si vous percevez une pension d'invalidité, une pension de retraite ou une rente d'accident du travail inférieure à 1 033,32 €, l'AAH complète la différence. Par exemple, si votre pension d'invalidité est de 450 € par mois, votre AAH sera de 583,32 € (soit 1 033,32 – 450). Votre total mensuel reste donc à 1 033,32 €. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) peut aussi être cumulé avec l'AAH, mais le montant du RSA est déduit de l'AAH.
Cumul avec le travail : si vous commencez à travailler en milieu ordinaire, vos salaires ne sont pas pris en compte pendant les 6 premiers mois. Vous conservez l'intégralité de votre AAH pendant cette période. À partir du 7e mois, un abattement progressif s'applique : 80 % sur la tranche de revenus qui ne dépasse pas 30 % du SMIC, puis 40 % au-delà. Concrètement, travailler en plus de l'AAH reste toujours financièrement avantageux. Si vous travaillez en Ésat (Établissement et Service d'Aide par le Travail), des règles spécifiques s'appliquent.
Cumul à la retraite : si votre taux d'incapacité est d'au moins 80 %, vous pouvez continuer à percevoir l'AAH après l'âge légal de la retraite, en complément de votre pension si celle-ci est inférieure à l'AAH. Si votre taux est compris entre 50 et 79 %, l'AAH prend fin à l'âge de la retraite et peut être remplacée par l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), sous conditions de ressources.
Aide non cumulable : l'AAH ne peut pas être cumulée avec l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).
Cumul total (aucune réduction de l'AAH) : l'AAH se cumule intégralement avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), qui finance les aides humaines, techniques et l'aménagement du logement. Elle se cumule aussi avec les allocations logement (APL, ALS, ALF), les prestations familiales et la MVA.
Cumul partiel (l'AAH est réduite) : si vous percevez une pension d'invalidité, une pension de retraite ou une rente d'accident du travail inférieure à 1 033,32 €, l'AAH complète la différence. Par exemple, si votre pension d'invalidité est de 450 € par mois, votre AAH sera de 583,32 € (soit 1 033,32 – 450). Votre total mensuel reste donc à 1 033,32 €. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) peut aussi être cumulé avec l'AAH, mais le montant du RSA est déduit de l'AAH.
✅ Cumul total avec l'AAH
Prestation de Compensation du Handicap
PCH
Allocations logement
APL, ALS, ALF
Majoration pour la Vie Autonome
MVA (104,77 €)
Prime d'activité
Sous conditions
⚠️ Cumul partiel ou impossible
Pension d'invalidité / retraite
Différentiel
RSA
Déduit de l'AAH
Allocation de Solidarité Spécifique
Non cumulable
Cumul avec le travail : si vous commencez à travailler en milieu ordinaire, vos salaires ne sont pas pris en compte pendant les 6 premiers mois. Vous conservez l'intégralité de votre AAH pendant cette période. À partir du 7e mois, un abattement progressif s'applique : 80 % sur la tranche de revenus qui ne dépasse pas 30 % du SMIC, puis 40 % au-delà. Concrètement, travailler en plus de l'AAH reste toujours financièrement avantageux. Si vous travaillez en Ésat (Établissement et Service d'Aide par le Travail), des règles spécifiques s'appliquent.
Cumul à la retraite : si votre taux d'incapacité est d'au moins 80 %, vous pouvez continuer à percevoir l'AAH après l'âge légal de la retraite, en complément de votre pension si celle-ci est inférieure à l'AAH. Si votre taux est compris entre 50 et 79 %, l'AAH prend fin à l'âge de la retraite et peut être remplacée par l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), sous conditions de ressources.
Aide non cumulable : l'AAH ne peut pas être cumulée avec l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).
Comment demander l'AAH ? Les démarches
La demande se fait auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de votre lieu de résidence. Vous pouvez déposer votre dossier en ligne sur le téléservice de la MDPH si votre département le propose, ou par courrier en remplissant le formulaire cerfa n°15692.
Le dossier comprend le formulaire de demande, un certificat médical de moins de 6 mois, une photocopie d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
La CDAPH évalue votre taux d'incapacité et se prononce sur votre droit à l'AAH. La CAF ou la MSA vérifie ensuite les conditions administratives (âge, ressources, résidence) et calcule le montant.
Le délai d'instruction peut atteindre 4 à 6 mois, voire plus selon les départements. Pour éviter toute interruption, pensez à demander le renouvellement au moins 6 mois avant la fin de vos droits.
L'AAH est généralement attribuée pour 1 à 5 ans. Si votre handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, elle peut être accordée pour 10 ans, voire à vie depuis 2019.
Pour toutes les informations officielles, consultez la fiche AAH sur service-public.fr. Pour connaître le montant exact et les dates de revalorisation, rendez-vous sur monparcourshandicap.gouv.fr.
Le dossier comprend le formulaire de demande, un certificat médical de moins de 6 mois, une photocopie d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
La CDAPH évalue votre taux d'incapacité et se prononce sur votre droit à l'AAH. La CAF ou la MSA vérifie ensuite les conditions administratives (âge, ressources, résidence) et calcule le montant.
Le délai d'instruction peut atteindre 4 à 6 mois, voire plus selon les départements. Pour éviter toute interruption, pensez à demander le renouvellement au moins 6 mois avant la fin de vos droits.
L'AAH est généralement attribuée pour 1 à 5 ans. Si votre handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, elle peut être accordée pour 10 ans, voire à vie depuis 2019.
Pour toutes les informations officielles, consultez la fiche AAH sur service-public.fr. Pour connaître le montant exact et les dates de revalorisation, rendez-vous sur monparcourshandicap.gouv.fr.
Sources :
- Service-Public.fr, fiche AAH, vérifiée le 1er janvier 2026
- Mon Parcours Handicap (monparcourshandicap.gouv.fr), montant AAH 2026
- Handicap.fr, « Handicap : tout ce qui change en janvier 2026 », 20 janvier 2026
- Aide-Sociale.fr, « Montant AAH : calcul 2026, taux plein et situations possibles », janvier 2026
- Insee, données revenus 2023, publiées juillet 2025 (seuil de pauvreté)
- Service-Public.fr, fiche AAH, vérifiée le 1er janvier 2026
- Mon Parcours Handicap (monparcourshandicap.gouv.fr), montant AAH 2026
- Handicap.fr, « Handicap : tout ce qui change en janvier 2026 », 20 janvier 2026
- Aide-Sociale.fr, « Montant AAH : calcul 2026, taux plein et situations possibles », janvier 2026
- Insee, données revenus 2023, publiées juillet 2025 (seuil de pauvreté)