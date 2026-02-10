AAH 2026 : montant, conditions, cumuls et démarches pour en bénéficier

✅ Cumul total avec l'AAH ☑️ Prestation de Compensation du Handicap PCH ☑️ Allocations logement APL, ALS, ALF ☑️ Majoration pour la Vie Autonome MVA (104,77 €) ☑️ Prime d'activité Sous conditions ⚠️ Cumul partiel ou impossible ⚠️ Pension d'invalidité / retraite Différentiel ⚠️ RSA Déduit de l'AAH ⛔ Allocation de Solidarité Spécifique Non cumulable

Les règles de cumul sont souvent mal comprises. Voici un résumé clair.(aucune réduction de l'AAH) : l'AAH se cumule intégralement avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), qui finance les aides humaines, techniques et l'aménagement du logement. Elle se cumule aussi avec les allocations logement (APL, ALS, ALF), les prestations familiales et la MVA.(l'AAH est réduite) : si vous percevez une pension d'invalidité, une pension de retraite ou une rente d'accident du travail inférieure à 1 033,32 €, l'AAH complète la différence. Par exemple, si votre pension d'invalidité est depar mois, votre AAH sera de(soit 1 033,32 – 450). Votre total mensuel reste donc à. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) peut aussi être cumulé avec l'AAH, mais le montant du RSA est déduit de l'AAH.: si vous commencez à travailler en milieu ordinaire, vos salaires ne sont pas pris en compte pendant les. Vous conservez l'intégralité de votre AAH pendant cette période. À partir du 7e mois, un abattement progressif s'applique : 80 % sur la tranche de revenus qui ne dépasse pas 30 % du SMIC, puis 40 % au-delà. Concrètement, travailler en plus de l'AAH reste toujours financièrement avantageux. Si vous travaillez en Ésat (Établissement et Service d'Aide par le Travail), des règles spécifiques s'appliquent.: si votre taux d'incapacité est d'au moins 80 %, vous pouvez continuer à percevoir l'AAH après l'âge légal de la retraite, en complément de votre pension si celle-ci est inférieure à l'AAH. Si votre taux est compris entre 50 et 79 %, l'AAH prend fin à l'âge de la retraite et peut être remplacée par l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), sous conditions de ressources.: l'AAH ne peut pas être cumulée avec l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).