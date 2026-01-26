AAH et PCH : oui, vous pouvez cumuler ces deux aides en 2026

AAH et PCH : deux aides distinctes mais cumulables
La réponse est claire : oui, l'AAH et la PCH sont cumulables. Cette information, confirmée par le site officiel Service-Public.fr, surprend encore de nombreuses personnes en situation de handicap.
Pourquoi cette confusion ? Parce que ces deux aides répondent à des besoins totalement différents et sont versées par des organismes distincts. L'AAH, versée par la CAF ou la MSA, garantit un revenu minimum mensuel. La PCH, versée par le conseil départemental, rembourse les dépenses liées à la perte d'autonomie : aide humaine, aménagement du logement, transport adapté ou équipements spécifiques.
En clair, percevoir l'AAH n'empêche absolument pas de demander la PCH. Mieux encore : les bénéficiaires de l'AAH avec un taux d'incapacité d'au moins 80% peuvent également prétendre à la Majoration pour la vie autonome (MVA), soit 104,77 € supplémentaires par mois, versés automatiquement sous conditions.
Pourquoi cette confusion ? Parce que ces deux aides répondent à des besoins totalement différents et sont versées par des organismes distincts. L'AAH, versée par la CAF ou la MSA, garantit un revenu minimum mensuel. La PCH, versée par le conseil départemental, rembourse les dépenses liées à la perte d'autonomie : aide humaine, aménagement du logement, transport adapté ou équipements spécifiques.
En clair, percevoir l'AAH n'empêche absolument pas de demander la PCH. Mieux encore : les bénéficiaires de l'AAH avec un taux d'incapacité d'au moins 80% peuvent également prétendre à la Majoration pour la vie autonome (MVA), soit 104,77 € supplémentaires par mois, versés automatiquement sous conditions.
Rappel des conditions pour bénéficier de l'AAH en 2026
L'Allocation aux adultes handicapés s'adresse aux personnes dont le handicap limite ou empêche l'accès à l'emploi. En janvier 2026, son montant maximum est de 1 033,32 € par mois pour une personne sans autres ressources. Une revalorisation est attendue au 1er avril 2026, estimée entre 0,9% et 2% selon les projections de la Commission des comptes de la Sécurité sociale.
Pour en bénéficier, il faut remplir plusieurs critères. D'abord, justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou d'un taux compris entre 50% et 79% accompagné d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Ensuite, avoir au moins 20 ans (ou 16 ans si l'on n'est plus à la charge de ses parents). Enfin, résider en France de façon stable et régulière, et ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés chaque année.
Point important : depuis le 1er octobre 2023, l'AAH est déconjugalisée. Seuls les revenus de la personne handicapée sont pris en compte, et non plus ceux du conjoint. Cette réforme majeure a permis à des milliers de couples de voir leur allocation augmenter ou de l'obtenir pour la première fois.
Pour en bénéficier, il faut remplir plusieurs critères. D'abord, justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou d'un taux compris entre 50% et 79% accompagné d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Ensuite, avoir au moins 20 ans (ou 16 ans si l'on n'est plus à la charge de ses parents). Enfin, résider en France de façon stable et régulière, et ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés chaque année.
Point important : depuis le 1er octobre 2023, l'AAH est déconjugalisée. Seuls les revenus de la personne handicapée sont pris en compte, et non plus ceux du conjoint. Cette réforme majeure a permis à des milliers de couples de voir leur allocation augmenter ou de l'obtenir pour la première fois.
Les conditions pour obtenir la PCH en 2026
La Prestation de compensation du handicap répond à une logique différente. Elle ne vise pas à garantir un revenu, mais à financer les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne.
Pour y avoir droit, la personne doit présenter soit une difficulté absolue pour réaliser une activité essentielle (se laver, s'habiller, se déplacer...), soit au moins deux difficultés graves parmi une liste de 20 activités évaluées par la MDPH. Ces difficultés doivent être durables, c'est-à-dire prévisibles pour au moins un an.
Contrairement à l'AAH, la PCH n'est pas soumise à condition de ressources pour son attribution. Toutefois, les revenus influent sur le taux de prise en charge : 100% si les ressources annuelles de patrimoine sont inférieures ou égales à 30 915,30 €, 80% au-delà de ce seuil. À noter : depuis le 1er janvier 2026, le tarif plancher national pour l'aide humaine à domicile est fixé à 25 € de l'heure.
Pour y avoir droit, la personne doit présenter soit une difficulté absolue pour réaliser une activité essentielle (se laver, s'habiller, se déplacer...), soit au moins deux difficultés graves parmi une liste de 20 activités évaluées par la MDPH. Ces difficultés doivent être durables, c'est-à-dire prévisibles pour au moins un an.
Contrairement à l'AAH, la PCH n'est pas soumise à condition de ressources pour son attribution. Toutefois, les revenus influent sur le taux de prise en charge : 100% si les ressources annuelles de patrimoine sont inférieures ou égales à 30 915,30 €, 80% au-delà de ce seuil. À noter : depuis le 1er janvier 2026, le tarif plancher national pour l'aide humaine à domicile est fixé à 25 € de l'heure.
AAH Revenu minimum
Montant janvier 2026
1 033,32 €/mois
Taux incapacité requis
≥ 80% ou 50-79% + RSDAE
Versée par
CAF ou MSA
PCH Compensation handicap
Montant
Variable selon besoins
Condition handicap
1 difficulté absolue ou 2 graves
Versée par
Conseil départemental
Comment demander ces deux aides simultanément
Bonne nouvelle : les démarches pour l'AAH et la PCH passent toutes les deux par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre lieu de résidence. Un seul dossier peut suffire pour demander les deux prestations.
Le formulaire unique permet de cocher les prestations souhaitées : AAH, PCH, carte mobilité inclusion, orientation professionnelle... Une équipe pluridisciplinaire évaluera ensuite vos besoins, et la Commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) rendra sa décision.
Étape 1 Constituer le dossier
Formulaire
Cerfa n°15692*01
Certificat médical
Cerfa 15695*01 (moins d'1 an)
Étape 2 Déposer à la MDPH
En ligne ou courrier
Selon votre département
Délai moyen
4 à 6 mois
Le formulaire unique permet de cocher les prestations souhaitées : AAH, PCH, carte mobilité inclusion, orientation professionnelle... Une équipe pluridisciplinaire évaluera ensuite vos besoins, et la Commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) rendra sa décision.
Ce qu'il faut retenir
Le cumul AAH et PCH constitue un droit trop souvent méconnu. Ces deux aides, complémentaires par nature, permettent d'assurer à la fois un revenu minimum et une prise en charge des dépenses liées au handicap. Les bénéficiaires de l'AAH ne doivent pas hésiter à solliciter également la PCH si leur situation le justifie.
Pour les personnes remplissant les conditions des deux dispositifs, le cumul peut représenter un soutien financier significatif : jusqu'à 1 033,32 € d'AAH (et davantage après la revalorisation d'avril 2026), auxquels peuvent s'ajouter 104,77 € de MVA pour ceux vivant en logement indépendant, plus le remboursement des dépenses couvertes par la PCH. La MDPH de votre département reste l'interlocuteur unique pour évaluer vos droits et vous accompagner dans vos démarches.
Pour les personnes remplissant les conditions des deux dispositifs, le cumul peut représenter un soutien financier significatif : jusqu'à 1 033,32 € d'AAH (et davantage après la revalorisation d'avril 2026), auxquels peuvent s'ajouter 104,77 € de MVA pour ceux vivant en logement indépendant, plus le remboursement des dépenses couvertes par la PCH. La MDPH de votre département reste l'interlocuteur unique pour évaluer vos droits et vous accompagner dans vos démarches.
Sources :
- Service-Public.fr, Handicap : peut-on cumuler la PCH avec d'autres allocations ?, consulté en janvier 2026
- Service-Public.fr, Prestation de compensation du handicap (PCH), vérifié le 1er janvier 2026
- Mon Parcours Handicap (monparcourshandicap.gouv.fr), Montants PCH 2026
- Solidarites.gouv.fr, Ce qui change au 1er janvier 2026 dans le champ des solidarités
- Service-Public.fr, Handicap : peut-on cumuler la PCH avec d'autres allocations ?, consulté en janvier 2026
- Service-Public.fr, Prestation de compensation du handicap (PCH), vérifié le 1er janvier 2026
- Mon Parcours Handicap (monparcourshandicap.gouv.fr), Montants PCH 2026
- Solidarites.gouv.fr, Ce qui change au 1er janvier 2026 dans le champ des solidarités