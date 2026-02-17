EHPAD : pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout

Chaque année, des milliers de familles choisissent un EHPAD sans connaître les conséquences financières du statut de l'établissement. Un décryptage indispensable, alors que l'écart de prix peut dépasser 1 000 € par mois.

Ce qu'il faut retenir

La France compte environ 7 500 EHPAD répartis en trois statuts : public (45%), associatif (31%) et privé commercial (24%) L'écart de tarif hébergement peut dépasser 1 000 € par mois entre un EHPAD public et un établissement privé commercial L'habilitation à l'aide sociale — qui permet de bénéficier de l'ASH — concerne 93% des EHPAD publics mais seulement 44% des privés lucratifs Cinq grands groupes (Clariane, DomusVi, Emeis, Colisée, Domidep) concentrent 56% des EHPAD privés commerciaux La plateforme Qualiscope de la HAS permet depuis septembre 2025 de comparer la qualité des établissements, quel que soit leur statut



Trois statuts, trois logiques très différentes

7 500 EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), offrant près de 615 000 places. Derrière ce chiffre global se cachent trois modèles de fonctionnement très distincts qui déterminent à la fois le prix, l'accès aux aides et le type de prestations.

Les EHPAD publics représentent environ 45% des établissements. Rattachés à un hôpital, à un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ou à un conseil départemental, ils ont une vocation sociale. Leurs tarifs d'hébergement sont encadrés par les pouvoirs publics.

représentent environ des établissements. Rattachés à un hôpital, à un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ou à un conseil départemental, ils ont une vocation sociale. Leurs tarifs d'hébergement sont encadrés par les pouvoirs publics. Les EHPAD associatifs — dits « à but non lucratif » — constituent environ 31% du parc. Gérés par des associations, fondations ou mutuelles, ils réinvestissent leurs excédents dans l'établissement. Leurs tarifs se situent généralement entre ceux du public et du privé.

— dits « à but non lucratif » — constituent environ du parc. Gérés par des associations, fondations ou mutuelles, ils réinvestissent leurs excédents dans l'établissement. Leurs tarifs se situent généralement entre ceux du public et du privé. Les EHPAD privés commerciaux — dits « lucratifs » — forment les 24% restants. Exploités par des entreprises ou des groupes, ils fixent librement leurs tarifs d'hébergement pour les résidents non bénéficiaires de l'aide sociale. Ils proposent souvent des prestations hôtelières plus développées.



👉 Pour une vision complète du fonctionnement de ces établissements, consultez notre La France compte environ(Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), offrant près de. Derrière ce chiffre global se cachent trois modèles de fonctionnement très distincts qui déterminent à la fois le prix, l'accès aux aides et le type de prestations.👉 Pour une vision complète du fonctionnement de ces établissements, consultez notre guide complet de l'EHPAD



Comparatif détaillé : prix, aides et disponibilité



Public Tarifs encadrés 💶 Tarif hébergement moyen 60 €/jour (~1 800 €/mois) ☑️ Habilitation aide sociale (ASH) 93 à 99% des places ⏱️ Délai d'attente moyen Plusieurs mois (forte demande) Associatif Non lucratif 💶 Tarif hébergement moyen 67 à 78 €/jour (~2 100 €/mois) ☑️ Habilitation aide sociale (ASH) Environ 84% des places ⏱️ Délai d'attente moyen Variable selon établissement Privé commercial Lucratif 💶 Tarif hébergement moyen 95 à 115 €/jour (~2 900 à 3 500 €/mois) ☑️ Habilitation aide sociale (ASH) Environ 44% des places ⏱️ Délai d'attente moyen Places souvent disponibles plus vite

Concrètement, pour une chambre individuelle en 2025, l'écart entre un EHPAD public rural et un établissement privé commercial en zone urbaine peut dépasser 1 500 € par mois. En Île-de-France, certains établissements privés dépassent 3 500 € mensuels, tandis que des EHPAD publics en zone rurale restent en dessous de 2 000 €.



Autre différence notable : la taille des structures. Les EHPAD publics accueillent en moyenne 88 résidents, contre 75 dans l'associatif et 76 dans le privé commercial. Les structures privées proposent en revanche davantage de chambres individuelles et de prestations hôtelières. Le statut juridique d'un EHPAD influence directement trois critères essentiels pour les familles : le prix mensuel, l'accès à l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) — c'est-à-dire l'aide du département pour payer l'EHPAD — et les délais d'attente.Concrètement, pour une chambre individuelle en 2025, l'écart entre un EHPAD public rural et un établissement privé commercial en zone urbaine peut dépasser. En Île-de-France, certains établissements privés dépassentmensuels, tandis que des EHPAD publics en zone rurale restent en dessous deAutre différence notable : la taille des structures. Les EHPAD publics accueillent en moyenne, contredans l'associatif etdans le privé commercial. Les structures privées proposent en revanche davantage deet de prestations hôtelières.



L'habilitation aide sociale : le critère que vous ne pouvez pas ignorer

déterminant pour le financement du séjour. Seuls les EHPAD « habilités » permettent à un résident aux ressources insuffisantes de bénéficier de l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement), versée par le département.



En pratique, la quasi-totalité des EHPAD publics sont habilités : 93 à 99% de leurs places ouvrent droit à cette aide. Dans les EHPAD associatifs, cette proportion est d'environ 84%. En revanche, dans les EHPAD privés commerciaux, seules 44% des places sont habilitées. Ce pourcentage tombe même à 19% dans les établissements des cinq grands groupes, selon la DREES.



Sans habilitation, le résident et sa famille doivent assumer l'intégralité du tarif hébergement, qui reste la part la plus lourde de la facture en EHPAD.



👉 Pour vérifier si un établissement est habilité, rendez-vous sur



👉 Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'aide sociale à l'hébergement, consultez notre article dédié à l' L'habilitation à l'aide sociale est un critère souvent méconnu des familles, mais il estpour le financement du séjour. Seuls les EHPAD « habilités » permettent à un résident aux ressources insuffisantes de bénéficier de l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement), versée par le département.En pratique, la quasi-totalité des EHPAD publics sont habilités :de leurs places ouvrent droit à cette aide. Dans les EHPAD associatifs, cette proportion est d'environ. En revanche, dans les EHPAD privés commerciaux, seulesdes places sont habilitées. Ce pourcentage tombe même àdans les établissements des cinq grands groupes, selon la DREES.Sans habilitation, le résident et sa famille doivent assumer, qui reste la part la plus lourde de la facture en EHPAD.👉 Pour vérifier si un établissement est habilité, rendez-vous sur le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr , qui permet de rechercher chaque EHPAD et de consulter son statut d'habilitation.👉 Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'aide sociale à l'hébergement, consultez notre article dédié à l' ASH en EHPAD



Les grands groupes privés : qui sont-ils ?

Le secteur privé commercial est dominé par cinq grands groupes qui concentrent à eux seuls 56% des EHPAD lucratifs et 14% de l'ensemble des places en France. Ce sont : Clariane (ex-Korian, 269 EHPAD en France), DomusVi (260 EHPAD), Emeis (ex-Orpea, 229 EHPAD), Colisée (163 EHPAD) et Domidep (144 EHPAD).



Le Top 5 représente aujourd'hui 85 600 lits. En 25 ans, la concentration s'est fortement accélérée : en 2000, les cinq premiers groupes ne géraient que 16 500 lits.



Depuis le scandale provoqué par le livre Les Fossoyeurs en 2022, qui a révélé des dysfonctionnements graves au sein du groupe Orpea (devenu Emeis), le secteur a été soumis à des contrôles renforcés. La loi « bien-vieillir » du 8 avril 2024 a instauré de nouvelles obligations de transparence et de qualité pour l'ensemble des EHPAD, publics comme privés.



Selon la DREES, les EHPAD des grands groupes affichent des tarifs plus élevés (en moyenne 98 €/jour contre 89 € pour les autres privés lucratifs) et un taux d'encadrement légèrement inférieur. Ils restent toutefois plus présents en zone urbaine et disposent souvent de structures plus modernes.



Comment bien choisir ? Les critères qui comptent vraiment





1. Visitez l'établissement. Aucun comparatif ne remplace une visite sur place. Observez l'ambiance, échangez avec les résidents et le personnel, vérifiez la propreté et la luminosité des espaces de vie.



2. Consultez les évaluations officielles. Depuis septembre 2025, la plateforme



3. Demandez le projet d'établissement. Ce document décrit la philosophie de l'accompagnement, les activités proposées et les engagements envers les résidents. Il doit vous être remis avant toute signature du contrat de séjour.



4. Vérifiez l'habilitation à l'aide sociale et le détail complet de la tarification. Pour décrypter la facture d'un EHPAD, consultez notre article sur les



Pour savoir quels signaux surveiller lors de vos visites, consultez notre guide des Le statut juridique d'un EHPAD ne dit pas tout de sa qualité. Un EHPAD public peut être vétuste, un privé commercial peut offrir un excellent accompagnement. Pour choisir en connaissance de cause, voici les critères qui comptent :Aucun comparatif ne remplace une visite sur place. Observez l'ambiance, échangez avec les résidents et le personnel, vérifiez la propreté et la luminosité des espaces de vie.Depuis septembre 2025, la plateforme Qualiscope de la Haute Autorité de Santé (HAS) publie les résultats d'évaluation de plus de 3 500 EHPAD. Une note de A à D permet de comparer la qualité des établissements, quel que soit leur statut.Ce document décrit la philosophie de l'accompagnement, les activités proposées et les engagements envers les résidents. Il doit vous être remis avant toute signature du contrat de séjour.et le détail complet de la tarification. Pour décrypter la facture d'un EHPAD, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026 Pour savoir quels signaux surveiller lors de vos visites, consultez notre guide des signes de maltraitance à ne pas ignorer en EHPAD