EHPAD et Résidences Seniors

Votre proche est en EHPAD ? Voici les signes de maltraitance à ne pas ignorer

Des centaines de milliers de familles confient un proche à un EHPAD sans connaître les signaux d'alerte ni les recours en cas de maltraitance. Un guide essentiel, alors que 11 % des établissements inspectés présentaient des situations dégradées.



Ce qu'il faut retenir

La maltraitance en EHPAD prend cinq formes : physique, psychologique, financière, négligence et médicamenteuse Des signes concrets permettent de la détecter : changement de comportement, marques inexpliquées, perte de poids, objets qui disparaissent Le 3977 est le premier recours : gratuit, confidentiel, accessible 7j/7 L'ARS peut déclencher une inspection et ordonner la fermeture d'un établissement Le contrat de séjour, la charte des droits et le Conseil de la Vie Sociale protègent les résidents Un changement d'EHPAD est possible à tout moment, sans préavis en cas de maltraitance avérée

Maltraitance en EHPAD : de quoi parle-t-on ?



Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près d'une personne âgée sur six dans le monde est victime d'une forme de maltraitance. En France, le numéro national 3977 reçoit chaque année des dizaines de milliers d'appels. Après le scandale Orpea en 2022, les signalements ont bondi de 40 %. Le plan de contrôle lancé la même année a révélé que 11 % des 7 500 EHPAD inspectés étaient en situation dégradée, avec 40 signalements transmis au procureur de la République. Le statut juridique de l'établissement — public, associatif ou privé — influe sur les moyens humains et financiers disponibles. Consultez notre article sur les



Cinq types de maltraitance sont officiellement reconnus. La maltraitance physique : coups, soins brutaux, contentions — c'est-à-dire immobilisations physiques — injustifiées. La maltraitance psychologique : humiliations, infantilisation, menaces, isolement forcé. La maltraitance financière : vols, procurations abusives, facturations indues. La négligence : hygiène insuffisante, repas inadaptés, sonnettes laissées sans réponse. Et la maltraitance médicamenteuse : sédatifs administrés sans consentement pour calmer un résident.



La Défenseure des droits qualifie cette maltraitance de « systémique » : elle résulte souvent de carences organisationnelles — manque de personnel, épuisement des soignants — plus que d'actes individuels. Selon la Fédération 3977, environ trois quarts des maltraitances signalées concernent le domicile et un quart les établissements. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces structures, consultez notre La maltraitance en Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) — autrement dit en maison de retraite médicalisée — ne se limite pas aux coups. Elle prend des formes multiples, souvent invisibles, qui s'installent dans le quotidien du résident sans que les proches en aient conscience.Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),dans le monde est victime d'une forme de maltraitance. En France, le numéro nationalreçoit chaque année des dizaines de milliers d'appels. Après le scandale Orpea en 2022, les signalements ont bondi de. Le plan de contrôle lancé la même année a révélé queinspectés étaient en situation dégradée, avectransmis au procureur de la République. Le statut juridique de l'établissement — public, associatif ou privé — influe sur les moyens humains et financiers disponibles. Consultez notre article sur les différences entre EHPAD public, associatif et privé pour mieux comprendre ces enjeux.Cinq types de maltraitance sont officiellement reconnus. La maltraitance: coups, soins brutaux, contentions — c'est-à-dire immobilisations physiques — injustifiées. La maltraitance: humiliations, infantilisation, menaces, isolement forcé. La maltraitance: vols, procurations abusives, facturations indues. La: hygiène insuffisante, repas inadaptés, sonnettes laissées sans réponse. Et la maltraitance: sédatifs administrés sans consentement pour calmer un résident.La Défenseure des droits qualifie cette maltraitance de: elle résulte souvent de carences organisationnelles — manque de personnel, épuisement des soignants — plus que d'actes individuels. Selon la Fédération 3977,des maltraitances signalées concernent le domicile etles établissements. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces structures, consultez notre guide complet de l'EHPAD

Comment détecter les signes de maltraitance ?

Sur le plan physique : bleus ou marques inexpliqués, chutes répétées sans cause identifiée, perte de poids rapide, hygiène corporelle dégradée, vêtements sales ou inadaptés.

: bleus ou marques inexpliqués, chutes répétées sans cause identifiée, perte de poids rapide, hygiène corporelle dégradée, vêtements sales ou inadaptés. Sur le plan comportemental : un résident habituellement bavard qui se tait, qui sursaute au contact du personnel, qui pleure sans raison ou refuse de manger. Un état dépressif soudain sans explication médicale est un signal fort.

: un résident habituellement bavard qui se tait, qui sursaute au contact du personnel, qui pleure sans raison ou refuse de manger. Un état dépressif soudain sans explication médicale est un signal fort. Sur le plan financier : objets personnels qui disparaissent, factures inhabituelles, demandes d'argent répétées, modifications récentes de procuration.



👉 Lors de chaque visite, posez des questions concrètes. Demandez à consulter le cahier de soins. Vérifiez que votre proche a bien reçu ses médicaments. Observez la chambre et les espaces communs. Et surtout, écoutez ce que votre parent vous dit — et ce qu'il ne dit pas. Un parent qui change soudainement de comportement, qui se replie sur lui-même ou qui supplie qu'on ne le laisse pas seul — ces signes doivent alerter. La maltraitance ne se voit pas toujours. Elle se devine., posez des questions concrètes. Demandez à consulter le cahier de soins. Vérifiez que votre proche a bien reçu ses médicaments. Observez la chambre et les espaces communs. Et surtout, écoutez ce que votre parent vous dit — et ce qu'il ne dit pas.

Quels sont les recours ?

3977 Écoute et orientation 📞 Numéro national gratuit et confidentiel 7j/7, de 9h à 19h 📝 Signalement en ligne 3977.fr ARS Inspection et contrôle 🏥 Agence Régionale de Santé Inspection, mise sous administration, fermeture 📊 EHPAD contrôlés fin 2024 96 % des 7 500 établissements Procureur Faits graves ⚖️ Tribunal judiciaire compétent Lettre recommandée ou téléphone ⚠️ Non-dénonciation sur personne vulnérable 3 ans + 45 000 € d'amende Défenseur Droits fondamentaux 📞 Défenseur des droits 09 69 39 00 00 ℹ️ Motifs de saisine Discrimination, restriction de liberté, consentement Le 3977 est le premier réflexe. Des écoutants professionnels analysent la situation, orientent vers les démarches adaptées et transmettent le dossier aux centres départementaux pour un suivi de proximité. L'appel peut être anonyme. Le signalement est aussi possible en ligne sur 3977.org.

est le premier réflexe. Des écoutants professionnels analysent la situation, orientent vers les démarches adaptées et transmettent le dossier aux centres départementaux pour un suivi de proximité. L'appel peut être anonyme. Le signalement est aussi possible en ligne sur 3977.org. L'Agence Régionale de Santé (ARS) peut déclencher une inspection inopinée, exiger des corrections, prononcer une mise sous administration provisoire ou ordonner la fermeture. Le signalement se fait par téléphone ou courrier auprès de l'ARS régionale.

(ARS) peut déclencher une inspection inopinée, exiger des corrections, prononcer une mise sous administration provisoire ou ordonner la fermeture. Le signalement se fait par téléphone ou courrier auprès de l'ARS régionale. Le procureur de la République doit être saisi en cas de faits graves : agressions physiques, abus sexuels, privations mettant la vie en danger. Le signalement se fait par lettre recommandée au tribunal judiciaire du lieu de l'établissement.

doit être saisi en cas de faits graves : agressions physiques, abus sexuels, privations mettant la vie en danger. Le signalement se fait par lettre recommandée au tribunal judiciaire du lieu de l'établissement. Le Défenseur des droits intervient lorsque les droits fondamentaux sont bafoués : discrimination, restriction abusive de liberté, non-respect du consentement aux soins. Face à une situation de maltraitance en EHPAD, plusieurs recours existent par ordre de gravité.

Connaître ses droits en EHPAD 2 janvier 2002 et renforcés par la loi du 8 avril 2024 pour bâtir la société du bien vieillir.



Le contrat de séjour en est le socle. Remis au plus tard 15 jours après l'admission, il doit être signé dans le mois qui suit. Il détaille les prestations, leurs tarifs et les conditions de résiliation. Un droit de rétractation de 15 jours s'applique après la signature. L'établissement remet un livret d'accueil comprenant la



Cette charte, fixée par arrêté du 8 septembre 2003, rappelle les droits fondamentaux : respect de la dignité, de l'intimité, de la vie privée, liberté d'aller et venir, droit de recevoir des visites chaque jour sans autorisation préalable, droit à un accompagnement individualisé.



Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance obligatoire dans chaque EHPAD. Composé de représentants des résidents, des familles, du personnel et de l'organisme gestionnaire, il se réunit au moins trois fois par an. Il donne son avis sur le fonctionnement, les repas, les activités, les tarifs. C'est un levier concret pour porter une réclamation collective.



👉 Si les droits de votre proche ne sont pas respectés, un changement d'EHPAD est possible. Le transfert peut être initié par le résident, sa famille ou son représentant légal via la plateforme ViaTrajectoire. En cas de maltraitance avérée, la sortie peut être immédiate, sans préavis. Un résident en EHPAD dispose de droits garantis par la loi duet renforcés par lapour bâtir la société du bien vieillir.Leen est le socle. Remis au plus tardaprès l'admission, il doit être signé dans le mois qui suit. Il détaille les prestations, leurs tarifs et les conditions de résiliation. Un droit de rétractation de 15 jours s'applique après la signature. L'établissement remet un livret d'accueil comprenant la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement.Cette charte, fixée par arrêté du, rappelle les droits fondamentaux : respect de la dignité, de l'intimité, de la vie privée, liberté d'aller et venir, droit de recevoir des visites chaque jour sans autorisation préalable, droit à un accompagnement individualisé.Le(CVS) est une instance obligatoire dans chaque EHPAD. Composé de représentants des résidents, des familles, du personnel et de l'organisme gestionnaire, il se réunit au moins. Il donne son avis sur le fonctionnement, les repas, les activités, les tarifs. C'est un levier concret pour porter une réclamation collective.👉 Si les droits de votre proche ne sont pas respectés,. Le transfert peut être initié par le résident, sa famille ou son représentant légal via la plateforme ViaTrajectoire. En cas de maltraitance avérée, la sortie peut être immédiate, sans préavis.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Maltraitance sur une personne âgée, vérifié le 1er juillet 2024

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Droits en EHPAD et résidence autonomie, mis à jour le 2 avril 2025

- Solidarites.gouv.fr, Bilan du plan de contrôle des EHPAD, mars 2025

- Défenseure des droits, Rapport sur les droits fondamentaux en EHPAD, 2021 et 2023

- Organisation Mondiale de la Santé, Maltraitance des personnes âgées, 2019

Pour aller plus loin :



- EHPAD en 2026 : le guide complet pour comprendre, choisir et financer une maison de retraite

- Votre parent entre en EHPAD ? Ce que vous serez peut-être obligé de payer