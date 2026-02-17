Votre parent entre en EHPAD ? Ce que vous serez peut-être obligé de payer

L'obligation alimentaire n'est pas absolue. Le Code civil prévoit plusieurs cas où un enfant peut en être déchargé. Le cas le plus fréquent est celui du « parent indigne » : si le parent a gravement manqué à ses obligations envers ses enfants — abandon, maltraitance, violences —, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (article 207, alinéa 2).



Depuis la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, dite « Bien vieillir », de nouveaux cas de dispense s'appliquent. Les enfants retirés de leur milieu familial par décision de justice pendant au moins 36 mois cumulés avant l'âge de 18 ans sont désormais dispensés automatiquement. Même chose si le parent a été condamné pour crime ou agression sexuelle contre l'autre parent. Ces dispositions sont applicables depuis le 10 avril 2024.



En cas de divorce, la question est plus simple : le gendre ou la belle-fille n'est plus tenu envers ses ex-beaux-parents dès que le divorce est prononcé. L'obligation cesse également si le conjoint qui créait le lien d'alliance et tous les enfants du couple sont décédés.



Pour contester une obligation alimentaire, la démarche passe par le Juge aux Affaires Familiales. Il faut apporter des preuves concrètes : jugement de placement, certificats de violences, attestations de rupture familiale documentée. Le seul désaccord ou la mauvaise entente ne suffit pas.