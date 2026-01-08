Tarifs EHPAD 2026 : le plafond de 0,86% ne couvre pas tous les frais, voici ce qui peut vraiment augmenter

Une femme de 55 ans examine une facture d'EHPAD avec une expression perplexe et inquiète © SeniorActu
Ce que le plafond de 0,86% couvre vraiment
L'arrêté publié le 24 décembre 2025 fixe un plafond de hausse de 0,86% pour les tarifs EHPAD en 2026. C'est une baisse significative par rapport à 2025, où le plafond atteignait 3,21%.
Mais ce plafond ne concerne que le tarif hébergement : la chambre, la restauration, l'entretien des locaux, le linge et les animations. Il s'applique aux EHPAD non habilités à l'aide sociale et aux tarifs « libres » pratiqués pour les résidents non bénéficiaires de l'ASH.
Concrètement, sur un tarif hébergement de 2 100 € par mois (la moyenne nationale), la hausse sera limitée à 18 € mensuels. Une bonne nouvelle, mais qui ne reflète pas l'évolution réelle de la facture totale.
Mais ce plafond ne concerne que le tarif hébergement : la chambre, la restauration, l'entretien des locaux, le linge et les animations. Il s'applique aux EHPAD non habilités à l'aide sociale et aux tarifs « libres » pratiqués pour les résidents non bénéficiaires de l'ASH.
Concrètement, sur un tarif hébergement de 2 100 € par mois (la moyenne nationale), la hausse sera limitée à 18 € mensuels. Une bonne nouvelle, mais qui ne reflète pas l'évolution réelle de la facture totale.
Les frais qui échappent au plafonnement
Le tarif dépendance n'est pas concerné par l'arrêté. Il est fixé chaque année par le conseil départemental et peut augmenter sans limite réglementaire nationale. Ce tarif varie selon le niveau de perte d'autonomie du résident :
- GIR 1-2 (dépendance sévère) : environ 22,66 €/jour en moyenne
- GIR 3-4 (dépendance modérée) : environ 14,36 €/jour
- GIR 5-6 (autonomie) : environ 6,10 €/jour
Combien peut réellement augmenter votre facture
Prenons l'exemple d'un résident en GIR 3 dont la facture mensuelle s'élève à 2 800 € (la moyenne nationale). Cette facture se décompose ainsi :
Pour les résidents les plus dépendants (GIR 1-2), l'écart peut être encore plus important car le tarif dépendance représente une part plus élevée de la facture.
- Tarif hébergement : 2 100 € → hausse plafonnée à +18 €
- Tarif dépendance GIR 3-4 : 430 € → hausse possible de +15 à +30 € selon les départements
- Prestations supplémentaires : 270 € → hausse non encadrée
Pour les résidents les plus dépendants (GIR 1-2), l'écart peut être encore plus important car le tarif dépendance représente une part plus élevée de la facture.
Comment vérifier et anticiper les hausses
Pour éviter les mauvaises surprises, demandez à l'EHPAD une facture détaillée distinguant clairement les trois composantes : hébergement, dépendance et prestations supplémentaires.
Vérifiez que la hausse du tarif hébergement ne dépasse pas 0,86%. Si c'est le cas, l'établissement est en infraction avec l'arrêté du 24 décembre 2025.
Pour le tarif dépendance, contactez le conseil départemental de votre proche pour connaître les taux de revalorisation décidés pour 2026. Certains départements appliquent des hausses modérées, d'autres sont plus généreux.
Pensez aussi à vérifier les aides auxquelles vous avez droit : l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut couvrir une partie du tarif dépendance, et le crédit d'impôt de 25% sur les frais d'hébergement et de dépendance permet de récupérer jusqu'à 2 500 € par an.
Vérifiez que la hausse du tarif hébergement ne dépasse pas 0,86%. Si c'est le cas, l'établissement est en infraction avec l'arrêté du 24 décembre 2025.
Pour le tarif dépendance, contactez le conseil départemental de votre proche pour connaître les taux de revalorisation décidés pour 2026. Certains départements appliquent des hausses modérées, d'autres sont plus généreux.
Pensez aussi à vérifier les aides auxquelles vous avez droit : l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut couvrir une partie du tarif dépendance, et le crédit d'impôt de 25% sur les frais d'hébergement et de dépendance permet de récupérer jusqu'à 2 500 € par an.
Sources :
- Arrêté du 24 décembre 2025 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées, Légifrance, décembre 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Comprendre sa facture en EHPAD, novembre 2025
- CNSA, Données tarifs EHPAD 2024
- Arrêté du 24 décembre 2025 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées, Légifrance, décembre 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Comprendre sa facture en EHPAD, novembre 2025
- CNSA, Données tarifs EHPAD 2024