EHPAD et Résidences Seniors

Tarifs EHPAD 2026 : le plafond de 0,86% ne couvre pas tous les frais, voici ce qui peut vraiment augmenter

L'arrêté du 24 décembre 2025 limite la hausse des tarifs EHPAD à 0,86% pour 2026. Une bonne nouvelle pour les 600 000 familles concernées. Mais attention : ce plafond ne s'applique qu'à une partie de la facture. Le tarif dépendance et certaines prestations peuvent augmenter bien davantage. Voici comment éviter les mauvaises surprises.



Ce que le plafond de 0,86% couvre vraiment L'arrêté publié le 24 décembre 2025 fixe un plafond de hausse de 0,86% pour les tarifs EHPAD en 2026. C'est une baisse significative par rapport à 2025, où le plafond atteignait 3,21%.



Mais ce plafond ne concerne que le tarif hébergement : la chambre, la restauration, l'entretien des locaux, le linge et les animations. Il s'applique aux EHPAD non habilités à l'aide sociale et aux tarifs « libres » pratiqués pour les résidents non bénéficiaires de l'ASH.



Concrètement, sur un tarif hébergement de 2 100 € par mois (la moyenne nationale), la hausse sera limitée à 18 € mensuels. Une bonne nouvelle, mais qui ne reflète pas l'évolution réelle de la facture totale.

Les frais qui échappent au plafonnement tarif dépendance n'est pas concerné par l'arrêté. Il est fixé chaque année par le conseil départemental et peut augmenter sans limite réglementaire nationale. Ce tarif varie selon le niveau de perte d'autonomie du résident :

GIR 1-2 (dépendance sévère) : environ 22,66 €/jour en moyenne

(dépendance sévère) : environ en moyenne GIR 3-4 (dépendance modérée) : environ 14,36 €/jour

(dépendance modérée) : environ GIR 5-6 (autonomie) : environ 6,10 €/jour Les prestations supplémentaires échappent également au plafond : téléphone, télévision, coiffeur, pédicure, accompagnement aux rendez-vous médicaux, ou encore suppléments pour chambre avec vue ou balcon. Ces services, facturés en sus, peuvent augmenter librement. Len'est pas concerné par l'arrêté. Il est fixé chaque année par le conseil départemental et peut augmenter sans limite réglementaire nationale. Ce tarif varie selon le niveau de perte d'autonomie du résident :Leséchappent également au plafond : téléphone, télévision, coiffeur, pédicure, accompagnement aux rendez-vous médicaux, ou encore suppléments pour chambre avec vue ou balcon. Ces services, facturés en sus, peuvent augmenter librement.

Combien peut réellement augmenter votre facture GIR 3 dont la facture mensuelle s'élève à 2 800 € (la moyenne nationale). Cette facture se décompose ainsi :

Tarif hébergement : 2 100 € → hausse plafonnée à +18 €

→ hausse plafonnée à Tarif dépendance GIR 3-4 : 430 € → hausse possible de +15 à +30 € selon les départements

→ hausse possible de selon les départements Prestations supplémentaires : 270 € → hausse non encadrée Au total, la facture peut augmenter de 50 à 100 € par mois, soit 600 à 1 200 € par an, bien au-delà des 216 € annuels suggérés par le plafond de 0,86%.



Pour les résidents les plus dépendants (GIR 1-2), l'écart peut être encore plus important car le tarif dépendance représente une part plus élevée de la facture. Prenons l'exemple d'un résident endont la facture mensuelle s'élève à(la moyenne nationale). Cette facture se décompose ainsi :Au total, la facture peut augmenter de, soit, bien au-delà des 216 € annuels suggérés par le plafond de 0,86%.Pour les résidents les plus dépendants (GIR 1-2), l'écart peut être encore plus important car le tarif dépendance représente une part plus élevée de la facture.

Comment vérifier et anticiper les hausses Pour éviter les mauvaises surprises, demandez à l'EHPAD une facture détaillée distinguant clairement les trois composantes : hébergement, dépendance et prestations supplémentaires.



Vérifiez que la hausse du tarif hébergement ne dépasse pas 0,86%. Si c'est le cas, l'établissement est en infraction avec l'arrêté du 24 décembre 2025.



Pour le tarif dépendance, contactez le conseil départemental de votre proche pour connaître les taux de revalorisation décidés pour 2026. Certains départements appliquent des hausses modérées, d'autres sont plus généreux.



Pensez aussi à vérifier les aides auxquelles vous avez droit : l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut couvrir une partie du tarif dépendance, et le crédit d'impôt de 25% sur les frais d'hébergement et de dépendance permet de récupérer jusqu'à 2 500 € par an.

Sources :

- Arrêté du 24 décembre 2025 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées, Légifrance, décembre 2025

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Comprendre sa facture en EHPAD, novembre 2025

- CNSA, Données tarifs EHPAD 2024