EHPAD et Résidences Seniors

ViaTrajectoire : cet outil méconnu qui simplifie votre recherche d'EHPAD

Par Fabrice Crozier | Publié le 16/02/2026 à 07:00 | mis à jour le 17/02/2026 à 13:17

Chaque année, des milliers de familles s'épuisent à chercher une place en EHPAD sans connaître la plateforme officielle. Un service public gratuit qui centralise les démarches et peut réduire considérablement les délais.