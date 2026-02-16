ViaTrajectoire : cet outil méconnu qui simplifie votre recherche d'EHPAD

Aidante familiale aidant sa mère à remplir un dossier d'admission en EHPAD en ligne sur ViaTrajectoire © SeniorActu
Qu'est-ce que ViaTrajectoire ?
Trouver un EHPAD — un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, autrement dit une maison de retraite médicalisée — relève souvent du parcours du combattant. Appels multiples, courriers en double, délais d'attente sans visibilité… Beaucoup de familles ignorent qu'un outil officiel existe pour simplifier toutes ces démarches : ViaTrajectoire.
ViaTrajectoire est le service public national d'orientation en établissement médico-social. Gratuit, sécurisé et confidentiel, il est développé en partenariat avec les Agences Régionales de Santé (ARS) — les organismes publics qui supervisent les établissements de santé dans chaque région — et les Conseils Départementaux.
Concrètement, cette plateforme en ligne permet de :
ViaTrajectoire est le service public national d'orientation en établissement médico-social. Gratuit, sécurisé et confidentiel, il est développé en partenariat avec les Agences Régionales de Santé (ARS) — les organismes publics qui supervisent les établissements de santé dans chaque région — et les Conseils Départementaux.
Concrètement, cette plateforme en ligne permet de :
- consulter un annuaire complet des EHPAD, résidences autonomie et unités de soins de longue durée de votre région ;
- créer un dossier unique de demande d'admission, envoyable à plusieurs établissements en un seul clic ;
- suivre en temps réel l'avancement de chaque demande et les réponses des établissements.
Comment créer un dossier sur ViaTrajectoire ?
L'inscription sur ViaTrajectoire est ouverte à toute personne âgée de 60 ans et plus, à ses proches ou à son tuteur légal. La démarche se fait entièrement en ligne, en quatre étapes.
Bon à savoir : les pièces justificatives (carte d'identité, avis d'imposition, ordonnances…) ne sont pas obligatoires pour créer le dossier. Vous pouvez les ajouter à tout moment. En revanche, le volet médical rempli par votre médecin traitant est indispensable pour que les établissements puissent examiner votre demande.
👉 Point important : votre dossier reste actif pendant 6 mois. Passé ce délai sans mise à jour, il devient inaccessible pendant 9 mois. Pensez à vous connecter régulièrement pour le maintenir actif.
Pour effectuer votre inscription, rendez-vous directement sur le site officiel ViaTrajectoire. La démarche est également référencée sur Service-Public.gouv.fr.
Étape 1 Créer un compte
Ce que vous devez faire
Rendez-vous sur usager.viatrajectoire.fr et cliquez sur « Créer mon dossier »
Informations demandées
État civil, adresse, coordonnées du médecin traitant
Étape 2 Remplir le dossier médical
Qui s'en charge
Votre médecin traitant, informé automatiquement par courriel
Conseil
Prenez RDV avec votre médecin avant de créer le dossier
Étape 3 Sélectionner les EHPAD
Critères de recherche
Localisation, type d'hébergement, tarifs
Envoi
Un seul clic pour envoyer votre dossier à tous les EHPAD choisis
Étape 4 Suivre les réponses
Notifications
Vous recevez les réponses en ligne et par courriel
Décision
Acceptez ou refusez chaque proposition directement sur la plateforme
Bon à savoir : les pièces justificatives (carte d'identité, avis d'imposition, ordonnances…) ne sont pas obligatoires pour créer le dossier. Vous pouvez les ajouter à tout moment. En revanche, le volet médical rempli par votre médecin traitant est indispensable pour que les établissements puissent examiner votre demande.
👉 Point important : votre dossier reste actif pendant 6 mois. Passé ce délai sans mise à jour, il devient inaccessible pendant 9 mois. Pensez à vous connecter régulièrement pour le maintenir actif.
Pour effectuer votre inscription, rendez-vous directement sur le site officiel ViaTrajectoire. La démarche est également référencée sur Service-Public.gouv.fr.
Comment bien utiliser ViaTrajectoire pour trouver une place ?
ViaTrajectoire simplifie la recherche, mais trouver une place en EHPAD demande de la méthode. Selon la DREES, le taux d'occupation moyen des EHPAD en France s'établit à environ 92 % fin 2023, en baisse depuis la crise sanitaire. Malgré cette détente relative, le délai d'attente varie toujours de 3 mois à plus d'un an selon les régions et le type d'établissement.
Le type d'EHPAD choisi influence directement les délais et les tarifs. Voici les principales différences :
Pour maximiser vos chances, voici les réflexes à adopter :
Sélectionnez au moins 5 à 10 EHPAD. Ne vous limitez pas à un ou deux établissements proches de chez vous. Plus vous envoyez de demandes, plus vous avez de chances d'obtenir une réponse rapide. L'avantage de ViaTrajectoire : un seul dossier suffit pour toutes ces candidatures.
Élargissez votre zone géographique. Les EHPAD situés en grande couronne ou en zone semi-rurale affichent souvent des délais nettement plus courts que ceux des centres-villes. En Bretagne, par exemple, les délais oscillent entre deux et cinq mois, contre six à douze mois en Île-de-France.
Diversifiez les types d'établissements. Comme le montre le comparatif ci-dessus, combiner des candidatures en EHPAD publics et privés augmente considérablement vos chances d'obtenir une place rapidement. Pour comprendre les différences concrètes entre ces statuts, consultez notre article Pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout.
👉 Relancez régulièrement. Connectez-vous à votre espace ViaTrajectoire toutes les deux à trois semaines pour vérifier les réponses, mettre à jour votre dossier si votre situation a évolué, et montrer aux établissements que votre demande est toujours active.
Le type d'EHPAD choisi influence directement les délais et les tarifs. Voici les principales différences :
Public EHPAD publics et municipaux
Délai d'attente moyen
6 à 18 mois
Tarifs
Modérés (habilités aide sociale)
Listes d'attente
Longues (forte demande)
Privé EHPAD privés commerciaux
Délai d'attente moyen
1 à 4 mois
Tarifs
Plus élevés
Disponibilité
Solution la plus rapide en cas d'urgence
Pour maximiser vos chances, voici les réflexes à adopter :
Sélectionnez au moins 5 à 10 EHPAD. Ne vous limitez pas à un ou deux établissements proches de chez vous. Plus vous envoyez de demandes, plus vous avez de chances d'obtenir une réponse rapide. L'avantage de ViaTrajectoire : un seul dossier suffit pour toutes ces candidatures.
Élargissez votre zone géographique. Les EHPAD situés en grande couronne ou en zone semi-rurale affichent souvent des délais nettement plus courts que ceux des centres-villes. En Bretagne, par exemple, les délais oscillent entre deux et cinq mois, contre six à douze mois en Île-de-France.
Diversifiez les types d'établissements. Comme le montre le comparatif ci-dessus, combiner des candidatures en EHPAD publics et privés augmente considérablement vos chances d'obtenir une place rapidement. Pour comprendre les différences concrètes entre ces statuts, consultez notre article Pourquoi le choix entre public, associatif et privé change tout.
👉 Relancez régulièrement. Connectez-vous à votre espace ViaTrajectoire toutes les deux à trois semaines pour vérifier les réponses, mettre à jour votre dossier si votre situation a évolué, et montrer aux établissements que votre demande est toujours active.
Les autres outils pour chercher un EHPAD
ViaTrajectoire est l'outil de référence pour la demande d'admission en ligne, mais d'autres ressources officielles complètent utilement la recherche. Chacune répond à un besoin différent :
👉 Le portail gouvernemental permet de comparer les prix de plusieurs EHPAD par département, avec les tarifs d'hébergement, les tarifs dépendance et un comparateur du reste à charge après déduction de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) — l'aide départementale destinée aux personnes en perte d'autonomie — et des aides au logement. Accédez à l'annuaire sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Qualiscope est la plateforme officielle de la Haute Autorité de Santé (HAS). Depuis septembre 2025, les résultats d'évaluation de plus de 12 000 établissements médico-sociaux sont accessibles gratuitement. Chaque EHPAD évalué reçoit une note de A (démarche qualité avancée) à D (insuffisante), basée sur 157 critères. Consultez les résultats sur Qualiscope.
Les relais de proximité sont à votre disposition si vous n'êtes pas à l'aise avec internet. Les CLIC — les Centres Locaux d'Information et de Coordination, autrement dit les guichets d'accueil dédiés aux seniors dans votre département — sont habilités à vous accompagner dans la création de votre dossier ViaTrajectoire. Les CCAS (les services sociaux de votre mairie) et les points info seniors de votre département orientent également les familles dans leurs recherches.
Prix Comparer les tarifs
Outil
pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Ce qu'il permet
Annuaire complet + comparateur du reste à charge après aides (APA, APL)
Idéal pour
Comparer les prix avant de déposer un dossier
Qualité Vérifier les évaluations
Outil
Qualiscope (Haute Autorité de Santé)
Ce qu'il permet
Notes de A à D sur 157 critères, +12 000 rapports depuis sept. 2025
Idéal pour
Vérifier la qualité d'un établissement avant de candidater
Aide Se faire accompagner
Relais de proximité
CLIC, CCAS, points info seniors
Ce qu'ils permettent
Aide gratuite pour créer un dossier ViaTrajectoire ou orienter les recherches
Idéal pour
Les personnes peu à l'aise avec internet
👉 Le portail gouvernemental permet de comparer les prix de plusieurs EHPAD par département, avec les tarifs d'hébergement, les tarifs dépendance et un comparateur du reste à charge après déduction de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) — l'aide départementale destinée aux personnes en perte d'autonomie — et des aides au logement. Accédez à l'annuaire sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Qualiscope est la plateforme officielle de la Haute Autorité de Santé (HAS). Depuis septembre 2025, les résultats d'évaluation de plus de 12 000 établissements médico-sociaux sont accessibles gratuitement. Chaque EHPAD évalué reçoit une note de A (démarche qualité avancée) à D (insuffisante), basée sur 157 critères. Consultez les résultats sur Qualiscope.
Les relais de proximité sont à votre disposition si vous n'êtes pas à l'aise avec internet. Les CLIC — les Centres Locaux d'Information et de Coordination, autrement dit les guichets d'accueil dédiés aux seniors dans votre département — sont habilités à vous accompagner dans la création de votre dossier ViaTrajectoire. Les CCAS (les services sociaux de votre mairie) et les points info seniors de votre département orientent également les familles dans leurs recherches.
Sources :
- ViaTrajectoire, site officiel pour les particuliers, février 2026
- Service-Public.gouv.fr, demande en ligne d'admission en EHPAD, 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1351, « Établissements d'hébergement pour personnes âgées », novembre 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, annuaire et comparateur EHPAD, 2025
- Haute Autorité de Santé, Qualiscope, septembre 2025
- ViaTrajectoire, site officiel pour les particuliers, février 2026
- Service-Public.gouv.fr, demande en ligne d'admission en EHPAD, 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1351, « Établissements d'hébergement pour personnes âgées », novembre 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, annuaire et comparateur EHPAD, 2025
- Haute Autorité de Santé, Qualiscope, septembre 2025