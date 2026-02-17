UPG Unité de Vie Protégée 🏠 Type d'accueil Hébergement jour et nuit 👤 Capacité 12 à 18 résidents ⚠️ Troubles ciblés Modérés (déambulation, désorientation) PASA Pôle d'Activités et de Soins Adaptés 🏠 Type d'accueil Journée uniquement 👤 Capacité 12 à 14 résidents ✅ Atout clé Aucun surcoût pour les familles UHR Unité d'Hébergement Renforcé 🏠 Type d'accueil Hébergement jour et nuit 👤 Capacité 12 à 14 résidents ⚠️ Troubles ciblés Sévères (agitation, agressivité) Cantou Unité de vie familiale 🏠 Type d'accueil Hébergement jour et nuit 👤 Capacité 12 à 16 résidents ⭐ Atout clé Ambiance familiale, vie participative

Quatre types de dispositifs existent au sein des EHPAD pour accompagner les résidents atteints de troubles cognitifs. Chacun répond à un niveau de besoin différent.L', aussi appelée unité Alzheimer ou Cantou (Centre d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles), est un espace sécurisé qui héberge les résidents. Elle accueille en moyenne 12 à 18 personnes dans des chambres individuelles, réparties autour d'une salle de vie commune. L'accès est contrôlé pour éviter les risques de fugue. Le personnel, spécifiquement formé, propose un accompagnement individualisé : stimulation cognitive, ateliers mémoire, activités du quotidien comme la cuisine ou le jardinage. L'objectif est de maintenir les capacités restantes dans un cadre rassurant.Lefonctionne différemment. Il accueille12 à 14 résidents de l'EHPAD qui présentent des troubles du comportement modérés. Le soir, chacun regagne sa chambre habituelle dans l'établissement. Des professionnels spécialisés — ergothérapeute, psychomotricien, assistant de soins en gérontologie — proposent des activités thérapeutiques non médicamenteuses. En France, plus desont recensés, mais leur répartition reste inégale selon les territoires.L's'adresse aux situations les plus complexes. Elle accueille jour et nuitdont les troubles du comportement sont sévères et ne peuvent plus être gérés dans une unité classique. L'encadrement médical y est renforcé, avec un personnel présent en permanence, y compris la nuit. L'admission en UHR n'est pas définitive : lorsque les troubles s'atténuent, le résident peut réintégrer une unité traditionnelle.Le, terme issu de l'occitan signifiant « le coin du feu », désigne historiquement les premières unités de vie adaptées apparues dans les années 1970. Aujourd'hui, ce nom est souvent utilisé comme synonyme d'unité protégée. Ces petites structures de 12 à 16 places privilégient une ambiance familiale, avec des activités quotidiennes participatives.