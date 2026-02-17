Grands groupes d'EHPAD en France : pourquoi leur taille ne garantit rien

Ce qu'il faut retenir
- La France compte environ 7 500 EHPAD : 48 % publics, 29 % associatifs, 23 % privés commerciaux.
- Les cinq plus grands groupes (Clariane, DomusVi, Emeis, Colisée, Domidep) concentrent 85 600 lits, soit les deux tiers du parc commercial.
- Après le scandale Orpea en 2022, la loi « Bien vieillir » de 2024 a renforcé les contrôles et la transparence des établissements.
- Depuis septembre 2025, la plateforme Qualiscope (HAS) permet de consulter gratuitement les notes de qualité de chaque EHPAD.
- Les EHPAD des grands groupes coûtent en moyenne 8 € de plus par jour que les autres privés, avec un taux d'encadrement légèrement inférieur.
Qui gère les EHPAD en France ?
La France compte environ 7 500 EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), pour un total de 615 000 places. Contrairement à une idée répandue, le privé commercial ne domine pas le paysage. Selon la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), les lits se répartissent ainsi : 48 % dans le public, 29 % dans l'associatif et 23 % dans le commercial. Pour comprendre ce que ces statuts impliquent concrètement en termes de prix et d'accès aux aides, consultez notre comparatif EHPAD public, associatif et privé.
Ce dernier secteur reste donc minoritaire. Mais en son sein, la concentration est spectaculaire. En 25 ans, les 15 premiers groupes privés sont passés de 30 % à 81 % des lits commerciaux, soit 108 000 lits sur 132 000. Les indépendants, autrefois 70 % du secteur, n'en représentent plus que 19 %. Un résident d'EHPAD sur dix vit dans un établissement géré par l'un des cinq plus grands groupes. Pour comprendre le fonctionnement de ces structures, consultez notre guide complet de l'EHPAD.
Ce dernier secteur reste donc minoritaire. Mais en son sein, la concentration est spectaculaire. En 25 ans, les 15 premiers groupes privés sont passés de 30 % à 81 % des lits commerciaux, soit 108 000 lits sur 132 000. Les indépendants, autrefois 70 % du secteur, n'en représentent plus que 19 %. Un résident d'EHPAD sur dix vit dans un établissement géré par l'un des cinq plus grands groupes. Pour comprendre le fonctionnement de ces structures, consultez notre guide complet de l'EHPAD.
Les principaux groupes privés d'EHPAD en France
Le classement Planète Grise de mars 2025, référence du secteur, dresse le panorama suivant au 31 décembre 2024.
Clariane, leader depuis dix ans, est présent dans six pays avec 1 220 établissements au total. Le groupe a réalisé 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et a cédé en juillet 2025 son réseau d'aide à domicile Petits-fils au Crédit Agricole.
DomusVi, fondé en 1983 par Yves Journel et détenu par le fonds britannique ICG et la holding SRS (Sagesse Retraite Santé) de son fondateur, s'est renforcé en rachetant Medeos (34 établissements). Il opère dans neuf pays.
Emeis, restructuré après le scandale des Fossoyeurs, est désormais détenu par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la MACSF et la MAIF. Malgré 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, il affiche encore une perte de 412 millions d'euros.
Colisée, détenu par le fonds suédois EQT, a ouvert début 2025 une procédure de conciliation pour restructurer sa dette.
Au total, ces cinq groupes concentrent 85 600 lits, soit près des deux tiers du parc commercial.
N°1 Clariane (ex-Korian)
EHPAD en France
269 établissements
Lits en France
22 703 lits
N°2 DomusVi
EHPAD en France
260 établissements
Lits en France
21 096 lits
N°3 Emeis (ex-Orpea)
EHPAD en France
229 établissements
Lits en France
19 935 lits
N°4 Colisée
EHPAD en France
163 établissements
Lits en France
12 197 lits
N°5 Domidep
EHPAD en France
144 établissements
Lits en France
9 668 lits
Clariane, leader depuis dix ans, est présent dans six pays avec 1 220 établissements au total. Le groupe a réalisé 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et a cédé en juillet 2025 son réseau d'aide à domicile Petits-fils au Crédit Agricole.
DomusVi, fondé en 1983 par Yves Journel et détenu par le fonds britannique ICG et la holding SRS (Sagesse Retraite Santé) de son fondateur, s'est renforcé en rachetant Medeos (34 établissements). Il opère dans neuf pays.
Emeis, restructuré après le scandale des Fossoyeurs, est désormais détenu par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la MACSF et la MAIF. Malgré 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, il affiche encore une perte de 412 millions d'euros.
Colisée, détenu par le fonds suédois EQT, a ouvert début 2025 une procédure de conciliation pour restructurer sa dette.
Au total, ces cinq groupes concentrent 85 600 lits, soit près des deux tiers du parc commercial.
Après les scandales : ce qui a changé
Le 26 janvier 2022, la publication de l'enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet a fait trembler le secteur. L'ouvrage mettait en cause l'ancienne direction d'Orpea : maltraitance institutionnelle, détournement de fonds publics, gestion brutale. L'action a perdu plus de 90 % de sa valeur. L'État a réclamé 55,8 millions d'euros de remboursement et plus de 80 plaintes ont été déposées.
Ce séisme a accéléré la refonte réglementaire. La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 impose désormais la déclaration des prises de contrôle des gestionnaires d'établissements, sous peine d'opposition de l'autorité de tutelle. Les ARS (Agences Régionales de Santé), les départements et la DGCCRF peuvent échanger librement leurs informations. La loi renforce aussi le droit de visite quotidien et la qualité nutritionnelle des repas.
Autre avancée : la Haute Autorité de Santé (HAS) a ouvert en septembre 2025 la plateforme Qualiscope aux EHPAD. Plus de 12 000 rapports sont consultables gratuitement. Chaque établissement reçoit une note de A à D, basée sur 157 critères. Fin 2025, environ 3 500 EHPAD avaient été évalués et 34,7 % obtenaient la note A.
Ce séisme a accéléré la refonte réglementaire. La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 impose désormais la déclaration des prises de contrôle des gestionnaires d'établissements, sous peine d'opposition de l'autorité de tutelle. Les ARS (Agences Régionales de Santé), les départements et la DGCCRF peuvent échanger librement leurs informations. La loi renforce aussi le droit de visite quotidien et la qualité nutritionnelle des repas.
Autre avancée : la Haute Autorité de Santé (HAS) a ouvert en septembre 2025 la plateforme Qualiscope aux EHPAD. Plus de 12 000 rapports sont consultables gratuitement. Chaque établissement reçoit une note de A à D, basée sur 157 critères. Fin 2025, environ 3 500 EHPAD avaient été évalués et 34,7 % obtenaient la note A.
Comment choisir au-delà du nom du groupe ?
Le premier réflexe de nombreuses familles est de se tourner vers un grand nom. Les données invitent pourtant à la prudence. Selon la DREES, les EHPAD des grands groupes affichent un taux d'encadrement légèrement inférieur : 60,2 ETP (équivalents temps plein) pour 100 résidents, contre 62,7 pour les autres EHPAD privés. Les grands groupes sont aussi moins souvent équipés d'espaces Alzheimer spécialisés : seuls 16 % disposent d'un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés, un espace dédié aux résidents atteints de troubles cognitifs), contre 21 % dans le reste du secteur privé.
Côté tarifs, l'écart est significatif. Le prix moyen d'une place non aidée dans un grand groupe atteint 98 euros par jour, contre 89 euros dans les autres EHPAD privés. Même en neutralisant les différences de localisation et de caractéristiques, la DREES mesure un surcoût moyen de 8 euros par jour, soit environ 240 euros de plus chaque mois pour les familles. Sur une année complète, cette différence représente près de 2 900 euros supplémentaires. Pour un décryptage complet de la facture, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026.
👉 Comment bien choisir ? La taille du groupe ne préjuge pas de la qualité d'un établissement en particulier. Les critères individuels comptent davantage :
Top 5 Grands groupes privés
Personnel pour 100 résidents
60,2 ETP
Tarif moyen journalier (non aidé)
98 €/jour
Équipés d'un espace Alzheimer (PASA)
16 %
Autres Autres EHPAD privés
Personnel pour 100 résidents
62,7 ETP
Tarif moyen journalier (non aidé)
89 €/jour
Équipés d'un espace Alzheimer (PASA)
21 %
Côté tarifs, l'écart est significatif. Le prix moyen d'une place non aidée dans un grand groupe atteint 98 euros par jour, contre 89 euros dans les autres EHPAD privés. Même en neutralisant les différences de localisation et de caractéristiques, la DREES mesure un surcoût moyen de 8 euros par jour, soit environ 240 euros de plus chaque mois pour les familles. Sur une année complète, cette différence représente près de 2 900 euros supplémentaires. Pour un décryptage complet de la facture, consultez notre article sur les tarifs EHPAD en 2026.
👉 Comment bien choisir ? La taille du groupe ne préjuge pas de la qualité d'un établissement en particulier. Les critères individuels comptent davantage :
- Consultez la note Qualiscope de l'EHPAD visé sur le site de la HAS.
- Visitez-le en observant l'ambiance, l'attitude du personnel et la propreté des espaces communs.
- Renseignez-vous sur le taux de rotation des soignants, un indicateur souvent révélateur de la qualité de vie au travail dans l'établissement.
- Demandez le taux d'occupation : un EHPAD à moitié vide peut signaler un problème de réputation ou de gestion.
- Vérifiez si l'établissement est habilité à l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) — les grands groupes disposent de moins de places habilitées que les EHPAD publics.
- Enfin, interrogez le Conseil de la Vie Sociale (CVS), instance obligatoire où familles et résidents peuvent s'exprimer sur le fonctionnement quotidien de l'établissement.
Sources :
- DREES, Études et Résultats n° 1346, septembre 2025
- Planète Grise, EHPAD : le Top 15 des groupes privés, mars 2025
- Vie-publique.fr, Loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024
- Haute Autorité de Santé (HAS), Qualiscope, septembre 2025
- DREES, Études et Résultats n° 1346, septembre 2025
- Planète Grise, EHPAD : le Top 15 des groupes privés, mars 2025
- Vie-publique.fr, Loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024
- Haute Autorité de Santé (HAS), Qualiscope, septembre 2025