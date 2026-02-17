Grands groupes d'EHPAD en France : pourquoi leur taille ne garantit rien

N°1 Clariane (ex-Korian) 🏥 EHPAD en France 269 établissements 💶 Lits en France 22 703 lits N°2 DomusVi 🏥 EHPAD en France 260 établissements 💶 Lits en France 21 096 lits N°3 Emeis (ex-Orpea) 🏥 EHPAD en France 229 établissements 💶 Lits en France 19 935 lits N°4 Colisée 🏥 EHPAD en France 163 établissements 💶 Lits en France 12 197 lits N°5 Domidep 🏥 EHPAD en France 144 établissements 💶 Lits en France 9 668 lits

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Le classement Planète Grise de mars 2025, référence du secteur, dresse le panorama suivant au 31 décembre 2024., leader depuis dix ans, est présent dans six pays avec 1 220 établissements au total. Le groupe a réalisé 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et a cédé en juillet 2025 son réseau d'aide à domicile Petits-fils au Crédit Agricole., fondé en 1983 par Yves Journel et détenu par le fonds britannique ICG et la holding SRS (Sagesse Retraite Santé) de son fondateur, s'est renforcé en rachetant Medeos (34 établissements). Il opère dans neuf pays., restructuré après le scandale des, est désormais détenu par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la MACSF et la MAIF. Malgré 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, il affiche encore une perte de 412 millions d'euros., détenu par le fonds suédois EQT, a ouvert début 2025 une procédure de conciliation pour restructurer sa dette.Au total, ces cinq groupes concentrent, soit près des deux tiers du parc commercial.