Pourquoi votre AAH augmentera moins que prévu en avril 2026

- La revalorisation d'avril 2026 est la plus faible depuis cinq ans — et un mécanisme automatique en est la cause
- 1,3 million de personnes handicapées verront leur allocation augmenter, mais de quelques euros seulement
- Deux aides cumulables restent largement ignorées — l'une d'elles n'a pas été revalorisée depuis 2021
+0,9% : la douche froide après deux années de rattrapage
Les bénéficiaires de l'AAH avaient pris l'habitude des bonnes nouvelles. +4,6% en avril 2024. +1,7% en avril 2025. Deux années de revalorisations solides, portées par une inflation qui galopait. Le 1er avril 2026, le réveil sera brutal : +0,9%. Soit 9,30 euros de plus par mois.
L'AAH passera de 1 033,32 euros à 1 042,62 euros pour une personne seule sans ressources. C'est la plus faible hausse depuis la revalorisation de 2021, où le montant n'avait progressé que de 90 centimes. Pour 1,3 million de personnes handicapées en France, la déception sera d'autant plus vive qu'elle succède à un cycle de rattrapage qui laissait espérer mieux.
L'AAH passera de 1 033,32 euros à 1 042,62 euros pour une personne seule sans ressources. C'est la plus faible hausse depuis la revalorisation de 2021, où le montant n'avait progressé que de 90 centimes. Pour 1,3 million de personnes handicapées en France, la déception sera d'autant plus vive qu'elle succède à un cycle de rattrapage qui laissait espérer mieux.
Un mécanisme automatique que personne ne contrôle
Ce n'est pas une décision politique. C'est une formule mathématique. L'article L.161-25 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'AAH est revalorisée chaque année au 1er avril sur la base d'un coefficient lié à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Ce coefficient prend en compte les douze derniers indices mensuels publiés par l'Insee. Pour avril 2026, ce sont les prix enregistrés de février 2025 à janvier 2026 qui servent de référence. Or l'inflation a nettement ralenti sur cette période. Résultat : le coefficient tombe à 0,9%.
En 2024, l'inflation encore forte avait mécaniquement tiré la revalorisation vers le haut. En 2026, c'est l'effet inverse. Le même mécanisme qui vous avait donné 45 euros de plus en 2024 ne vous en donne que 9 cette année. Le ressenti est celui d'une perte. En réalité, c'est le reflet d'une inflation qui se calme.
Ce coefficient prend en compte les douze derniers indices mensuels publiés par l'Insee. Pour avril 2026, ce sont les prix enregistrés de février 2025 à janvier 2026 qui servent de référence. Or l'inflation a nettement ralenti sur cette période. Résultat : le coefficient tombe à 0,9%.
En 2024, l'inflation encore forte avait mécaniquement tiré la revalorisation vers le haut. En 2026, c'est l'effet inverse. Le même mécanisme qui vous avait donné 45 euros de plus en 2024 ne vous en donne que 9 cette année. Le ressenti est celui d'une perte. En réalité, c'est le reflet d'une inflation qui se calme.
Êtes-vous concerné par cette revalorisation
Tous les bénéficiaires de l'AAH verront leur allocation augmenter automatiquement au 1er avril 2026. Aucune démarche n'est nécessaire. Le nouveau montant apparaîtra sur le versement de début mai, puisque l'AAH est versée à terme échu.
Rappelons qui est éligible. L'AAH s'adresse aux adultes en situation de handicap âgés d'au moins 20 ans — ou 16 ans sous conditions — avec un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou compris entre 50% et 79% si une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est reconnue par la CDAPH.
Point important : depuis le 1er octobre 2023, l'AAH est déconjugalisée. Vos ressources seules comptent. Plus celles de votre conjoint. Cette règle, qui a permis à des milliers de personnes de toucher un montant plus élevé, reste pleinement en vigueur.
Rappelons qui est éligible. L'AAH s'adresse aux adultes en situation de handicap âgés d'au moins 20 ans — ou 16 ans sous conditions — avec un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou compris entre 50% et 79% si une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est reconnue par la CDAPH.
Point important : depuis le 1er octobre 2023, l'AAH est déconjugalisée. Vos ressources seules comptent. Plus celles de votre conjoint. Cette règle, qui a permis à des milliers de personnes de toucher un montant plus élevé, reste pleinement en vigueur.
Ce que changent concrètement ces 9,30 euros
Sur un mois, 9,30 euros. Sur une année, 111,60 euros. C'est la réalité chiffrée de cette revalorisation.
Pour ceux qui cumulent l'AAH avec un revenu d'activité, la hausse sera proportionnelle. Un système d'abattement progressif s'applique : 80% sur la part des revenus jusqu'à 546,91 euros par mois, puis 40% au-delà. Autrement dit, plus vous travaillez, moins l'AAH compense — mais la revalorisation s'applique quand même sur le montant de base.
Avant Jusqu'au 31 mars 2026
Montant mensuel AAH (taux plein)
1 033,32 €
Montant annuel
12 399,84 €
Après À partir du 1er avril 2026
Montant mensuel AAH (taux plein)
1 042,62 €
Montant annuel
12 511,44 €
Taux de revalorisation
+0,9%
Pour ceux qui cumulent l'AAH avec un revenu d'activité, la hausse sera proportionnelle. Un système d'abattement progressif s'applique : 80% sur la part des revenus jusqu'à 546,91 euros par mois, puis 40% au-delà. Autrement dit, plus vous travaillez, moins l'AAH compense — mais la revalorisation s'applique quand même sur le montant de base.
Trois vérifications à faire avant le mois de mai
La hausse est automatique. Mais c'est justement le bon moment pour vérifier ce qui ne l'est pas.
Première chose : votre taux d'incapacité. Si votre état de santé a évolué depuis votre dernière évaluation, vous pouvez demander un réexamen à la MDPH. Une aggravation reconnue peut ouvrir droit à des prestations supplémentaires.
Deuxième chose : la Prestation de compensation du handicap (PCH). Elle finance l'aménagement du logement, l'aide humaine, l'équipement spécifique. Et pourtant, 7 bénéficiaires de l'AAH sur 10 ne la demandent pas. Elle est cumulable avec l'AAH. C'est de l'argent qui dort.
Troisième chose : la Majoration pour la vie autonome (MVA). Si vous vivez dans un logement indépendant et ne travaillez pas, vous pouvez toucher 104,77 euros supplémentaires par mois. Ce montant est inchangé depuis 2021. Contrairement à l'AAH, la MVA n'a bénéficié d'aucune revalorisation ces dernières années. Un oubli qui pèse.
Première chose : votre taux d'incapacité. Si votre état de santé a évolué depuis votre dernière évaluation, vous pouvez demander un réexamen à la MDPH. Une aggravation reconnue peut ouvrir droit à des prestations supplémentaires.
Deuxième chose : la Prestation de compensation du handicap (PCH). Elle finance l'aménagement du logement, l'aide humaine, l'équipement spécifique. Et pourtant, 7 bénéficiaires de l'AAH sur 10 ne la demandent pas. Elle est cumulable avec l'AAH. C'est de l'argent qui dort.
Troisième chose : la Majoration pour la vie autonome (MVA). Si vous vivez dans un logement indépendant et ne travaillez pas, vous pouvez toucher 104,77 euros supplémentaires par mois. Ce montant est inchangé depuis 2021. Contrairement à l'AAH, la MVA n'a bénéficié d'aucune revalorisation ces dernières années. Un oubli qui pèse.
Le piège des revenus 2024 et des dossiers en attente
Voici ce que beaucoup de bénéficiaires découvrent trop tard. L'AAH est calculée sur vos revenus de l'année N-2. En 2026, ce sont donc vos revenus de 2024 qui comptent. Si vos revenus ont augmenté cette année-là — même modestement — votre AAH peut être réduite, malgré la revalorisation. Le gain affiché de 9,30 euros peut alors se transformer en perte nette.
Autre piège : les délais de traitement à la MDPH. Si votre dossier est en cours d'instruction et que votre droit est accordé après le 1er avril, vous toucherez bien le montant revalorisé dès le premier versement. Mais la revalorisation n'est pas rétroactive. Les mois passés en attente ne seront pas recalculés. Or certains départements affichent des délais de 4 à 6 mois.
Enfin, vérifiez que la déconjugalisation est bien appliquée à votre dossier. Depuis octobre 2023, les revenus de votre conjoint ne devraient plus entrer dans le calcul. Mais si vous n'avez pas signalé votre changement de situation à la CAF ou la MSA, vous touchez peut-être encore un montant calculé selon l'ancien système. Un rappel peut être demandé — mais il faut agir.
Autre piège : les délais de traitement à la MDPH. Si votre dossier est en cours d'instruction et que votre droit est accordé après le 1er avril, vous toucherez bien le montant revalorisé dès le premier versement. Mais la revalorisation n'est pas rétroactive. Les mois passés en attente ne seront pas recalculés. Or certains départements affichent des délais de 4 à 6 mois.
Enfin, vérifiez que la déconjugalisation est bien appliquée à votre dossier. Depuis octobre 2023, les revenus de votre conjoint ne devraient plus entrer dans le calcul. Mais si vous n'avez pas signalé votre changement de situation à la CAF ou la MSA, vous touchez peut-être encore un montant calculé selon l'ancien système. Un rappel peut être demandé — mais il faut agir.
Ce qu'il faut retenir
- L'AAH passe à 1 042,62 euros par mois au 1er avril 2026, soit +0,9% — la plus faible hausse depuis 2021
- Ce taux est automatique : il suit l'inflation mesurée par l'Insee, sans intervention politique
- Aucune démarche n'est requise — le nouveau montant apparaîtra sur le versement de début mai
- Vérifiez vos droits à la PCH et à la MVA (104,77 €/mois), deux aides cumulables trop souvent ignorées
- Attention : vos revenus 2024 servent de base au calcul — une hausse même modeste peut réduire votre allocation
Sources :
- Mon Parcours Handicap (site officiel), montant de l'AAH 2026, consulté le 14 mars 2026
- service-public.gouv.fr, fiche Majoration pour la vie autonome, mise à jour 2024
- Handicap.fr, Tout ce qui change en janvier 2026 pour les personnes handicapées, janvier 2026
- Mes-Allocs.fr, historique des revalorisations AAH, mis à jour mars 2026
- Mon Parcours Handicap (site officiel), montant de l'AAH 2026, consulté le 14 mars 2026
- service-public.gouv.fr, fiche Majoration pour la vie autonome, mise à jour 2024
- Handicap.fr, Tout ce qui change en janvier 2026 pour les personnes handicapées, janvier 2026
- Mes-Allocs.fr, historique des revalorisations AAH, mis à jour mars 2026