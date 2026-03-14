Pourquoi votre AAH augmentera moins que prévu en avril 2026

Voici ce que beaucoup de bénéficiaires découvrent trop tard. L'AAH est calculée sur vos revenus de l'année N-2. En 2026, ce sont donc vos revenus de 2024 qui comptent. Si vos revenus ont augmenté cette année-là — même modestement — votre AAH peut être réduite, malgré la revalorisation. Le gain affiché de 9,30 euros peut alors se transformer en perte nette.



Autre piège : les délais de traitement à la MDPH. Si votre dossier est en cours d'instruction et que votre droit est accordé après le 1er avril, vous toucherez bien le montant revalorisé dès le premier versement. Mais la revalorisation n'est pas rétroactive. Les mois passés en attente ne seront pas recalculés. Or certains départements affichent des délais de 4 à 6 mois.



Enfin, vérifiez que la déconjugalisation est bien appliquée à votre dossier. Depuis octobre 2023, les revenus de votre conjoint ne devraient plus entrer dans le calcul. Mais si vous n'avez pas signalé votre changement de situation à la CAF ou la MSA, vous touchez peut-être encore un montant calculé selon l'ancien système. Un rappel peut être demandé — mais il faut agir.