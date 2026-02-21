Un salon plein de jouets, mais aucun enfant : le calvaire de Mireille pour revoir ses petits-enfants

Ce qu'il faut retenir
- En France, 15,1 millions de grands-parents ont un droit fondamental que beaucoup ignorent — y compris quand un parent coupe le contact
- Une procédure existe pour rétablir le lien, mais le dilemme est cruel : agir, c'est risquer d'envenimer la rupture
- Une alternative au tribunal, peu connue et très accessible financièrement, pourrait tout changer — détails dans le Bloc 3
- Ce que Mireille a découvert sur ses droits remet en question une idée reçue : la loi ne protège pas les parents qui coupent le lien — elle protège l'enfant