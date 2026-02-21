Droits et aides sociales Un salon plein de jouets, mais aucun enfant : le calvaire de Mireille pour revoir ses petits-enfants Par Fabrice Crozier | Publié le 21/02/2026 à 17:51 Depuis six mois, Mireille n'a plus aucun contact avec ses deux petits-enfants. Une rupture brutale, décidée par ses propres enfants, qui la laisse sans recours apparent face à un silence total. À Périgueux, cette retraitée refuse pourtant de s'avouer vaincue. Elle a découvert que derrière ce conflit familial se cache un cadre légal strict, souvent ignoré des familles, qui protège le lien entre les générations. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

En France, 15,1 millions de grands-parents ont un droit fondamental que beaucoup ignorent — y compris quand un parent coupe le contact Une procédure existe pour rétablir le lien, mais le dilemme est cruel : agir, c'est risquer d'envenimer la rupture Une alternative au tribunal, peu connue et très accessible financièrement, pourrait tout changer — détails dans le Bloc 3 Ce que Mireille a découvert sur ses droits remet en question une idée reçue : la loi ne protège pas les parents qui coupent le lien — elle protège l'enfant

Le salon de Mireille attend toujours Mireille a 70 ans, une retraite de 1 850 € par mois après trente-deux ans dans l'assurance, et un pavillon à Périgueux où ça sent encore la cire d'abeille. Ce matin-là, comme tous les matins depuis neuf mois, elle passe devant la maison de poupée installée au milieu du salon. Personne n'y joue. Les cadeaux d'anniversaire de Léa et Tom — cinq et huit ans — sont empilés sur le buffet, toujours emballés. Celui de juillet. Celui d'octobre.



« Je ne demande pas la lune. Je demande juste à exister pour eux. »



Tout a basculé en mars dernier. Une dispute familiale dont Mireille préfère taire les détails — « des histoires de couple, pas les miennes ». Son fils Frédéric a quitté le domicile conjugal, puis le département. L'ex-belle-fille a d'abord espacé les visites, puis cessé de répondre au téléphone. Un dimanche de mai, Mireille a trouvé un mot dans sa boîte aux lettres : « Ne cherche plus à nous contacter. »



Depuis, plus rien. Plus de voix au bout du fil. Plus de dessins sur le réfrigérateur. Mireille a écrit trois lettres — aucune réponse. Elle a tenté d'appeler son fils — messagerie. Le silence est total, et dans ce salon de Périgueux, les jouets prennent la poussière comme dans un musée d'anniversaires manqués.



Pourtant, Mireille n'est pas femme à subir. « J'ai géré des sinistres pendant trente ans. Je sais lire un contrat. Alors un jour, j'ai cherché. »



Ce qu'elle a découvert, sur un site gouvernemental, entre deux tasses de café un mardi soir, va changer la donne. Pas pour elle seule : pour les dizaines de milliers de grands-parents qui, en France, vivent exactement la même mise à l'écart — sans savoir que la loi est de leur côté.

Ce que la loi dit vraiment — et ce que personne n'explique aux grands-parents



L'article 371-4 du Code civil dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. »



Mireille a dû relire trois fois. « J'ai compris que ce n'était pas MON droit de voir mes petits-enfants. C'est LEUR droit à eux d'avoir une grand-mère. La nuance est énorme. »



Elle a raison. Et cette nuance est la clé que la plupart des grands-parents n'ont pas. En droit français, ce n'est pas le « plaisir des aïeux » que la loi protège — c'est le droit fondamental de l'enfant à maintenir un lien avec ses ascendants. Ce principe, inscrit dans la loi depuis 1970 et renforcé en 2007, signifie une chose simple : un parent qui coupe le contact entre un enfant et ses grands-parents sans motif grave agit contre l'intérêt de l'enfant au sens de la loi.



Concrètement, seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut justifier un refus. Pas un conflit entre adultes. Pas une rancœur post-divorce. Pas un désaccord éducatif. Le juge examine la situation de l'enfant — et de l'enfant seul. La Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises : même lorsqu'un enfant de treize ans exprimait un refus de voir ses grands-parents, le juge a maintenu le droit de visite parce que ce refus ne correspondait pas à l'intérêt objectif de l'enfant.



Mais il y a un dilemme.



Pour faire valoir ce droit, il faut saisir le Juge aux Affaires Familiales — le « JAF », le magistrat spécialisé dans les conflits de famille — au tribunal du lieu de résidence de l'enfant. La procédure passe par une assignation — une convocation officielle devant le tribunal. Un avocat est obligatoire. La procédure dure un an minimum.



« Quand j'ai compris qu'il fallait assigner mon propre fils devant un juge, j'ai pleuré », raconte Mireille. « On se dit : si je fais ça, c'est fini entre nous. Mais si je ne fais rien… c'est déjà fini. »



C'est exactement le dilemme que vivent des dizaines de milliers de grands-parents. D'un côté, la peur de rompre définitivement le lien avec son enfant adulte. De l'autre, le risque de voir ses petits-enfants grandir sans elle.



Mais Mireille a découvert qu'il existe un chemin intermédiaire — avant le tribunal. Un chemin que la plupart des grands-parents ignorent. Ce que Mireille a trouvé sur le site service-public.gouv.fr , c'est une phrase qui tient en deux lignes. Mais ces deux lignes changent tout.L'article 371-4 du Code civil dispose :Mireille a dû relire trois fois.Elle a raison. Et cette nuance est la clé que la plupart des grands-parents n'ont pas. En droit français, ce n'est pas le « plaisir des aïeux » que la loi protège — c'est leà maintenir un lien avec ses ascendants. Ce principe, inscrit dans la loi depuiset renforcé en, signifie une chose simple :Concrètement, seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut justifier un refus. Pas un conflit entre adultes. Pas une rancœur post-divorce. Pas un désaccord éducatif. Le juge examine la situation de l'enfant — et de l'enfant seul. La Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises : même lorsqu'un enfant de treize ans exprimait un refus de voir ses grands-parents, le juge a maintenu le droit de visite parce que ce refus ne correspondait pas à l'intérêt objectif de l'enfant.Pour faire valoir ce droit, il faut saisir le Juge aux Affaires Familiales — le « JAF », le magistrat spécialisé dans les conflits de famille — au tribunal du lieu de résidence de l'enfant. La procédure passe par une assignation — une convocation officielle devant le tribunal. Un avocat est obligatoire. La procédure dure, raconte Mireille.C'est exactement le dilemme que vivent des dizaines de milliers de grands-parents. D'un côté, la peur de rompre définitivement le lien avec son enfant adulte. De l'autre, le risque de voir ses petits-enfants grandir sans elle.Mais Mireille a découvert qu'il existe un chemin intermédiaire —. Un chemin que la plupart des grands-parents ignorent.

La médiation familiale : l'alternative que Mireille n'imaginait pas



« Je m'attendais à un bureau administratif avec des formulaires. J'ai trouvé une femme qui m'a écoutée pendant une heure sans me juger. »



La médiation familiale, c'est un espace neutre et confidentiel où un professionnel diplômé — le médiateur familial — aide les deux parties à renouer le dialogue. Ce n'est pas un tribunal. Personne ne « gagne » ni ne « perd ». L'objectif est de parvenir à un accord que chacun peut accepter.



Et surtout, c'est accessible. Le coût des séances est calculé selon un barème national fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (la CNAF, qui gère les aides aux familles). Il dépend des revenus de chaque personne :

2 € Revenus < RSA 💶 Participation par séance et par personne 2 € 5 à 25 € Revenus de RSA à 2 500 € 💶 Participation par séance et par personne De 5 € à 25 € 35 à 131 € Revenus > 2 500 € 💶 Participation par séance et par personne De 35 € à 131 € maximum



Avec sa pension de 1 850 €, Mireille paye environ 14 € par séance. La médiation dure entre deux et six rencontres, soit un coût total de 28 à 84 € — loin des milliers d'euros d'une procédure judiciaire avec avocat.



En France, 277 services de médiation familiale sont conventionnés par les Caisses d'Allocations Familiales. En 2022, près de 43 000 personnes ont bénéficié d'une mesure de médiation — dont 71 % à la suite d'une démarche volontaire. Et le conflit grands-parents / parents est explicitement listé parmi les situations prises en charge.



Pour Mireille, la médiation a commencé en novembre. Elle attend toujours la réponse de son ex-belle-fille, qui a reçu l'invitation du médiateur. « C'est le plus dur. Tu tends la main, et tu ne sais pas si l'autre va la prendre. Mais au moins, j'ai fait quelque chose. Je ne suis plus assise dans ce salon à attendre. » Avant d'assigner qui que ce soit, Mireille a poussé la porte d'un service de médiation familiale — une permanence installée dans les locaux de la Maison de la Justice de Périgueux. Le premier entretien est gratuit. C'est une heure, sans engagement, pour comprendre si cette voie peut fonctionner.La médiation familiale, c'est un espace neutre et confidentiel où un professionnel diplômé — le médiateur familial — aide les deux parties à renouer le dialogue. Ce n'est pas un tribunal. Personne ne « gagne » ni ne « perd ». L'objectif est de parvenir à un accord que chacun peut accepter.Et surtout, c'est accessible. Le coût des séances est calculé selon un barème national fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (la CNAF, qui gère les aides aux familles). Il dépend des revenus de chaque personne :Avec sa pension de, Mireille paye environ. La médiation dure entre deux et six rencontres, soit un coût total de— loin des milliers d'euros d'une procédure judiciaire avec avocat.En 2022, près deont bénéficié d'une mesure de médiation — dont 71 % à la suite d'une démarche volontaire. Et le conflit grands-parents / parents est explicitement listé parmi les situations prises en charge.Pour Mireille, la médiation a commencé en novembre. Elle attend toujours la réponse de son ex-belle-fille, qui a reçu l'invitation du médiateur.

Si la médiation échoue : ce que la loi permet (et impose)



Voici les deux voies qui s'offrent à tout grand-parent dans la même situation :

Voie 1 Médiation familiale ⏱️ Durée moyenne 2 à 6 mois 💶 Coût (barème CNAF) De 2 € à 131 € par séance ⚖️ Avocat obligatoire Non ✅ Accord homologable par le juge Oui Voie 2 Assignation devant le JAF ⏱️ Durée moyenne 1 an minimum 💶 Coût estimé (avocat + procédure) 1 500 à 4 000 € ⚖️ Avocat obligatoire Oui ✅ Issue la plus fréquente Droit de visite accordé dans la majorité des cas



Si la médiation échoue ou si l'autre partie refuse d'y participer, le grand-parent peut saisir le Juge aux Affaires Familiales du tribunal du lieu de résidence de l'enfant. L'avocat est alors obligatoire. Le juge examine la demande en se fondant sur un seul critère : l'intérêt de l'enfant. Il peut ordonner une enquête sociale, une expertise psychologique, et entendre l'enfant s'il est en âge de s'exprimer.



Ce que Mireille a aussi découvert : en cas de refus persistant de présenter l'enfant malgré une décision de justice, la loi prévoit des sanctions pénales. Le refus de représenter un enfant à la personne qui en a le droit est un délit — puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.



« Je ne veux pas en arriver là », dit Mireille. « Mais si un jour un juge dit que Léa et Tom ont le droit de venir goûter chez leur mamie le mercredi, et que personne ne les amène… alors oui, la loi me protège aussi. »



Si vous êtes dans la même situation que Mireille, voici les démarches à connaître :

Étape 1 : Conservez toutes les preuves de vos tentatives de contact (lettres, SMS, emails). Ce dossier sera précieux si vous devez un jour saisir un juge.

Conservez toutes les preuves de vos tentatives de contact (lettres, SMS, emails). Ce dossier sera précieux si vous devez un jour saisir un juge. Étape 2 : Contactez un service de médiation familiale conventionné. L'entretien d'information est gratuit et sans engagement. Vous pouvez trouver le service le plus proche de chez vous sur le site de votre Caisse d'Allocations Familiales ou en appelant le 3230 (numéro de la CAF).

Contactez un service de médiation familiale conventionné. L'entretien d'information est gratuit et sans engagement. Vous pouvez trouver le service le plus proche de chez vous sur le site de votre Caisse d'Allocations Familiales ou en appelant le (numéro de la CAF). Étape 3 : Si la médiation échoue ou est refusée, consultez un avocat spécialisé en droit de la famille pour préparer une assignation devant le JAF. L'aide juridictionnelle peut couvrir tout ou partie des frais si vos revenus sont modestes. Mireille, elle, attend. Les cadeaux sont toujours sur le buffet. Mais le salon a changé. Ce n'est plus une salle d'attente. C'est le quartier général d'une grand-mère qui a décidé de se battre — avec la loi comme bouclier. Mireille espère que la médiation suffira. Mais elle sait — parce qu'elle a lu, parce qu'elle s'est renseignée, parce qu'elle est cette femme qui gérait des sinistres — que si le dialogue ne se rétablit pas, la justice prendra le relais.Voici les deux voies qui s'offrent à tout grand-parent dans la même situation :Si la médiation échoue ou si l'autre partie refuse d'y participer, le grand-parent peut saisir le Juge aux Affaires Familiales du tribunal du lieu de résidence de l'enfant. L'avocat est alors obligatoire. Le juge examine la demande en se fondant sur un seul critère :. Il peut ordonner une enquête sociale, une expertise psychologique, et entendre l'enfant s'il est en âge de s'exprimer.Ce que Mireille a aussi découvert : en cas de refus persistant de présenter l'enfant malgré une décision de justice, la loi prévoit des sanctions pénales. Le refus de représenter un enfant à la personne qui en a le droit est un délit — puni deet de, dit Mireille., voici les démarches à connaître :Mireille, elle, attend. Les cadeaux sont toujours sur le buffet. Mais le salon a changé. Ce n'est plus une salle d'attente. C'est le quartier général d'une grand-mère qui a décidé de se battre — avec la loi comme bouclier.

Sources :

- Article 371-4 du Code civil (Légifrance)

- Article 227-5 du Code pénal (Légifrance)

- Service-public.gouv.fr, fiche « Médiation familiale », vérifiée le 1er octobre 2025

- Caf.fr, dispositif médiation familiale, barème CNAF

- Droit d'Enfance, « Le lien enfant/grands-parents, un droit », octobre 2025

Pour aller plus loin :



- Droit de visite et d'hébergement : les grands-parents aussi ont des droits, ne l'oublions pas

- Droits et obligations des grands-parents pendant les vacances

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