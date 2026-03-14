Chaque année, des milliers de retraités passent à côté d'une aide de leur mairie

Votre commune dispose probablement d'un budget pour vous aider à payer vos factures, vos repas ou votre téléassistance. Mais personne ne viendra vous le dire : c'est à vous de frapper à la bonne porte.

Deux communes sur trois disposent d'aides spécifiques pour les personnes âgées — des aides distinctes de l'ASPA ou de l'APA Factures d'énergie, portage de repas, téléassistance : ces dépenses peuvent être allégées, même si vous touchez déjà une pension Contrairement à certaines aides nationales, ces dispositifs ne sont généralement pas récupérés sur votre succession — mais une condition les rend invisibles



Un budget municipal que personne ne vient réclamer

Imaginons Monique, 72 ans, veuve, dans un pavillon des Yvelines. Sa pension de réversion et sa retraite de base lui laissent 1 100 € par mois. Chaque hiver, la facture de gaz la met en difficulté. Elle serre les dents. Elle n'a jamais poussé la porte du CCAS de sa commune.



Pourtant, sa mairie dispose d'un fonds pour aider les personnes âgées à régler une facture d'énergie exceptionnelle. Elle pourrait aussi lui financer une partie de sa téléassistance. Monique l'ignore. Personne ne l'a prévenue. Et elle n'est pas seule : selon la DREES, deux communes sur trois mènent au moins une action spécifique en faveur des personnes âgées. Mais ces aides, dites extralégales, ne sont jamais versées automatiquement. Elles attendent qu'on les demande.



Des aides que votre caisse de retraite ne verse pas

L'ASPA, l'APA, la complémentaire santé solidaire : ces dispositifs nationaux sont relativement connus. Ils passent par les caisses de retraite ou la CAF. Les aides extralégales, elles, fonctionnent autrement. Elles sont financées directement par la commune, gérées par le Centre communal d'action sociale (CCAS), et leur périmètre varie d'une ville à l'autre.



Concrètement, votre mairie peut prendre en charge tout ou partie de certaines dépenses : une facture d'électricité impayée, le coût du portage de repas à domicile, l'abonnement mensuel à la téléassistance (souvent 20 à 30 € par mois), des frais de lunettes ou d'appareils auditifs mal remboursés, ou encore une aide pour adapter votre logement (barre d'appui, douche de plain-pied).



Ces aides prennent deux formes : une aide financière directe (versement ponctuel ou récurrent) ou une aide en nature (prise en charge d'un service). Elles complètent les prestations nationales. Elles ne les remplacent pas.



Êtes-vous concerné par ces aides locales ?

âge (généralement 60 ou 65 ans, parfois 55 ans en cas de handicap) et les ressources. Les plafonds s'alignent fréquemment sur ceux de l'ASPA, ou légèrement au-dessus.



Voici les seuils ASPA en vigueur en 2026, qui servent de référence à de nombreuses communes :

Solo Personne seule 💶 Montant maximum mensuel ASPA 1 043,59 €/mois 📊 Plafond annuel de ressources 12 523,14 €/an Duo Couple 💶 Montant maximum mensuel ASPA 1 620,18 €/mois 📊 Plafond annuel de ressources 19 442,21 €/an



Attention : ces seuils ne sont pas universels. Chaque commune dispose d'une marge d'appréciation. Certaines villes ouvrent leurs aides à des revenus supérieurs. D'autres réservent certains dispositifs aux situations d'urgence, sans condition stricte de ressources. Les critères d'éligibilité sont définis localement. Il n'existe pas de barème national. Mais la plupart des communes se calent sur deux éléments : l'(généralement 60 ou 65 ans, parfois 55 ans en cas de handicap) et les. Les plafonds s'alignent fréquemment sur ceux de l'ASPA, ou légèrement au-dessus.Voici les seuils ASPA en vigueur en 2026, qui servent de référence à de nombreuses communes :Attention : ces seuils ne sont pas universels. Chaque commune dispose d'une. Certaines villes ouvrent leurs aides à des revenus supérieurs. D'autres réservent certains dispositifs aux situations d'urgence, sans condition stricte de ressources.



Ce que ces aides changent concrètement au quotidien

Le portage de repas à domicile coûte entre 7 et 10 € par repas selon les communes. Sur un mois, la facture dépasse souvent 200 €. Quand le CCAS prend en charge 50 à 70 % de ce montant, c'est un budget de 100 à 140 € par mois qui se libère.



Pour la téléassistance, l'abonnement mensuel tourne autour de 25 €. Certaines communes le financent intégralement. D'autres couvrent la moitié. Dans tous les cas, c'est un service vital pour un retraité vivant seul — et un frein financier en moins.



Les aides d'urgence pour les factures d'énergie peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros en une seule fois. C'est parfois la différence entre un hiver chauffé et un hiver subi. Ces dispositifs sont cumulables avec les aides départementales (APA, aide à domicile) et les prestations des caisses de retraite. Il n'y a pas de doublon : chaque niveau d'aide couvre un besoin différent.



Comment obtenir ces aides en trois étapes

contactez votre mairie ou votre CCAS. Chaque commune de plus de 1 500 habitants en possède un obligatoirement. Pour les plus petites communes, adressez-vous directement à la mairie ou au centre intercommunal d'action sociale (CIAS).



Deuxième étape : demandez la liste des aides extralégales disponibles. Il n'existe pas de catalogue national — c'est bien là le problème. Chaque commune définit ses propres dispositifs. Un simple appel téléphonique ou un passage au guichet suffit pour savoir ce qui existe chez vous.



Troisième étape : constituez votre dossier. Les pièces habituelles sont un justificatif d'identité, un justificatif de domicile, votre avis d'imposition, vos derniers relevés de pension, et selon l'aide demandée, des devis ou factures. Le CCAS étudie la demande et répond en moyenne sous un à deux mois. Le portail La démarche est plus simple qu'on ne l'imagine. Première étape :. Chaque commune de plus de 1 500 habitants en possède un obligatoirement. Pour les plus petites communes, adressez-vous directement à la mairie ou au centre intercommunal d'action sociale (CIAS).Deuxième étape : demandez la liste desdisponibles. Il n'existe pas de catalogue national — c'est bien là le problème. Chaque commune définit ses propres dispositifs. Un simple appel téléphonique ou un passage au guichet suffit pour savoir ce qui existe chez vous.Troisième étape : constituez votre dossier. Les pièces habituelles sont un justificatif d'identité, un justificatif de domicile, votre, vos derniers relevés de pension, et selon l'aide demandée, des devis ou factures. Le CCAS étudie la demande et répond en moyenne sous un à deux mois. Le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense les aides disponibles selon votre situation et peut vous orienter vers les bons interlocuteurs.



Ce détail que la plupart des retraités ignorent

Voici l'information qui change tout : dans la grande majorité des cas, les aides extralégales ne sont pas récupérables sur succession. Contrairement à l'ASPA, dont les sommes versées peuvent être réclamées aux héritiers au-delà de 108 586 € d'actif net, les aides de votre mairie ne génèrent aucune dette transmissible.



C'est un point capital. Beaucoup de retraités renoncent aux aides nationales par crainte de léser leurs enfants. Les aides communales ne posent pas ce problème. Pourtant, elles restent invisibles pour une raison simple : aucune communication systématique n'est prévue. Les aides nationales font l'objet de campagnes, de formulaires en ligne, de relances. Les aides extralégales, elles, dépendent d'une démarche volontaire.



Autre point méconnu : certaines communes proposent des aides ponctuelles sans condition stricte de ressources, en fonction de la situation individuelle. Un veuvage récent, une hospitalisation, une perte d'autonomie soudaine peuvent suffire à déclencher un accompagnement. Mais il faut parfois solliciter un entretien avec un travailleur social du CCAS pour les découvrir. Ces dispositifs ne figurent pas toujours dans un règlement écrit.

Ce qu'il faut retenir

Deux communes sur trois mènent une action sociale spécifique en faveur des personnes âgées, avec des aides distinctes des prestations nationales (DREES, enquête ASCO) Ces aides extralégales couvrent les factures d'énergie, le portage de repas, la téléassistance, les frais de santé non remboursés et l'adaptation du logement Les critères d'attribution varient selon les communes, mais reposent généralement sur l'âge (60 ans minimum) et les ressources (plafonds proches de l'ASPA) Pour en bénéficier, contactez le CCAS de votre commune avec un dossier comprenant justificatifs d'identité, de domicile et de ressources Ces aides ne sont pas automatiques, mais ne sont généralement pas récupérables sur succession — contrairement à l'ASPA ou à l'ASH