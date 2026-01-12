Crédit d'impôt 2026 : les 5 services à domicile que les retraités peuvent se faire rembourser à 50 %

Qu'est-ce que le crédit d'impôt services à la personne ?
Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est un dispositif fiscal qui permet de récupérer 50 % des dépenses engagées pour des services rendus à votre domicile. Contrairement à une simple réduction d'impôt, il bénéficie à tous les foyers, y compris ceux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu.
Concrètement, si vous dépensez 4 000 € dans l'année pour faire venir une aide ménagère ou un jardinier, le fisc vous rembourse 2 000 €. Pour les non-imposables, ce montant est directement versé sur votre compte bancaire.
Le dispositif concerne tous les retraités, qu'ils emploient directement un salarié ou qu'ils fassent appel à un organisme prestataire agréé (association, entreprise de services à la personne). Les prestations doivent être réalisées à votre résidence principale ou secondaire, ou au domicile d'un ascendant bénéficiaire de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie).
Concrètement, si vous dépensez 4 000 € dans l'année pour faire venir une aide ménagère ou un jardinier, le fisc vous rembourse 2 000 €. Pour les non-imposables, ce montant est directement versé sur votre compte bancaire.
Le dispositif concerne tous les retraités, qu'ils emploient directement un salarié ou qu'ils fassent appel à un organisme prestataire agréé (association, entreprise de services à la personne). Les prestations doivent être réalisées à votre résidence principale ou secondaire, ou au domicile d'un ascendant bénéficiaire de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie).
Quels services donnent droit au crédit d'impôt ?
La liste des activités éligibles est fixée par le code du travail. Pour les retraités, les services les plus utilisés sont :
D'autres prestations sont également éligibles : les petits travaux de bricolage (plafond de 500 €), la téléassistance, les soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes, ou encore la promenade d'animaux de compagnie si vous êtes en situation de perte d'autonomie.
Certains services réalisés à l'extérieur du domicile peuvent aussi ouvrir droit au crédit d'impôt, à condition d'être inclus dans une offre globale comprenant des prestations à domicile. C'est le cas de la livraison de repas, de la livraison de courses ou de l'accompagnement dans vos déplacements.
- L'entretien de la maison : ménage, repassage, nettoyage des vitres
- Les petits travaux de jardinage : tonte, taille des haies, débroussaillage (plafond spécifique de 5 000 € par an)
- La préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
- L'assistance aux personnes âgées : aide au lever, à la toilette, aux déplacements
- L'assistance informatique : installation, dépannage, initiation (plafond de 3 000 € par an)
Certains services réalisés à l'extérieur du domicile peuvent aussi ouvrir droit au crédit d'impôt, à condition d'être inclus dans une offre globale comprenant des prestations à domicile. C'est le cas de la livraison de repas, de la livraison de courses ou de l'accompagnement dans vos déplacements.
Quel montant pouvez-vous récupérer ?
Le crédit d'impôt couvre 50 % de vos dépenses, dans la limite d'un plafond annuel qui dépend de votre situation :
Cas général : le plafond de dépenses est fixé à 12 000 € par an, soit un crédit d'impôt maximum de 6 000 €. Ce plafond peut être majoré de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans dépasser 15 000 € au total.
Première année d'emploi direct : si vous employez un salarié pour la première fois, le plafond passe à 15 000 € (soit jusqu'à 7 500 € de crédit d'impôt), avec une limite maximale de 18 000 € après majorations.
Situation de handicap : si vous ou votre conjoint êtes titulaire d'une carte mobilité inclusion invalidité ou percevez une pension d'invalidité de 3e catégorie, le plafond atteint 20 000 €, soit un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 10 000 €.
Attention : les aides perçues (APA, PCH, CESU préfinancé par votre ancien employeur) doivent être déduites de vos dépenses avant le calcul du crédit d'impôt. Vous pouvez estimer votre avantage fiscal grâce au simulateur du Cesu.
Cas général : le plafond de dépenses est fixé à 12 000 € par an, soit un crédit d'impôt maximum de 6 000 €. Ce plafond peut être majoré de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans dépasser 15 000 € au total.
Première année d'emploi direct : si vous employez un salarié pour la première fois, le plafond passe à 15 000 € (soit jusqu'à 7 500 € de crédit d'impôt), avec une limite maximale de 18 000 € après majorations.
Situation de handicap : si vous ou votre conjoint êtes titulaire d'une carte mobilité inclusion invalidité ou percevez une pension d'invalidité de 3e catégorie, le plafond atteint 20 000 €, soit un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 10 000 €.
Attention : les aides perçues (APA, PCH, CESU préfinancé par votre ancien employeur) doivent être déduites de vos dépenses avant le calcul du crédit d'impôt. Vous pouvez estimer votre avantage fiscal grâce au simulateur du Cesu.
Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier du crédit d'impôt, vous devez déclarer vos dépenses lors de votre déclaration annuelle de revenus. Les montants versés via le Cesu ou Pajemploi sont généralement pré-remplis : vérifiez-les et complétez si nécessaire les cases 7DB (dépenses) et 7DR (aides perçues).
Deux modes de remboursement existent :
L'avance classique : chaque année en janvier, le fisc vous verse un acompte de 60 % du crédit d'impôt perçu l'année précédente. Le solde est versé à l'été, après traitement de votre déclaration. Si l'acompte est trop élevé par rapport à vos dépenses réelles, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre.
L'avance immédiate : si vous utilisez le service Cesu+ ou si votre organisme prestataire le propose, vous ne payez que 50 % de la facture au moment de la prestation. Le crédit d'impôt est déduit automatiquement, sans avance de trésorerie. Pour activer ce service, rendez-vous sur le site du Cesu.
Conservez précieusement vos justificatifs (attestations Urssaf, factures des organismes agréés) pendant trois ans. L'administration fiscale peut vous les réclamer en cas de contrôle. Retrouvez toutes les informations détaillées sur Service-public.fr.
Deux modes de remboursement existent :
L'avance classique : chaque année en janvier, le fisc vous verse un acompte de 60 % du crédit d'impôt perçu l'année précédente. Le solde est versé à l'été, après traitement de votre déclaration. Si l'acompte est trop élevé par rapport à vos dépenses réelles, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre.
L'avance immédiate : si vous utilisez le service Cesu+ ou si votre organisme prestataire le propose, vous ne payez que 50 % de la facture au moment de la prestation. Le crédit d'impôt est déduit automatiquement, sans avance de trésorerie. Pour activer ce service, rendez-vous sur le site du Cesu.
Conservez précieusement vos justificatifs (attestations Urssaf, factures des organismes agréés) pendant trois ans. L'administration fiscale peut vous les réclamer en cas de contrôle. Retrouvez toutes les informations détaillées sur Service-public.fr.
Les points de vigilance à connaître
Respectez les plafonds spécifiques : les dépenses de jardinage, bricolage et assistance informatique ont leurs propres limites (5 000 €, 500 € et 3 000 €), qui s'inscrivent dans le plafond global de 12 000 €. Dépasser ces seuils n'augmentera pas votre crédit d'impôt.
Vérifiez l'agrément du prestataire : si vous passez par une entreprise ou une association, elle doit être déclarée auprès de la Dreets (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Un prestataire non agréé ne vous permettra pas de bénéficier de l'avantage fiscal.
Pas de paiement en espèces : pour justifier vos dépenses, le fisc n'accepte que les paiements traçables (virement, chèque, prélèvement, Cesu). Les factures réglées en liquide ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
Attention au cumul : si vous déduisez déjà une pension alimentaire pour un ascendant, vous ne pouvez pas bénéficier en plus du crédit d'impôt pour les dépenses engagées à son domicile. Il faut choisir l'un ou l'autre.
Anticipez les changements possibles : le projet de loi de finances 2026 prévoyait d'abaisser le plafond de 12 000 € à 10 000 €. En l'absence de budget voté au 1er janvier 2026, les règles actuelles restent en vigueur jusqu'à l'adoption définitive de la loi de finances.
Vérifiez l'agrément du prestataire : si vous passez par une entreprise ou une association, elle doit être déclarée auprès de la Dreets (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Un prestataire non agréé ne vous permettra pas de bénéficier de l'avantage fiscal.
Pas de paiement en espèces : pour justifier vos dépenses, le fisc n'accepte que les paiements traçables (virement, chèque, prélèvement, Cesu). Les factures réglées en liquide ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
Attention au cumul : si vous déduisez déjà une pension alimentaire pour un ascendant, vous ne pouvez pas bénéficier en plus du crédit d'impôt pour les dépenses engagées à son domicile. Il faut choisir l'un ou l'autre.
Anticipez les changements possibles : le projet de loi de finances 2026 prévoyait d'abaisser le plafond de 12 000 € à 10 000 €. En l'absence de budget voté au 1er janvier 2026, les règles actuelles restent en vigueur jusqu'à l'adoption définitive de la loi de finances.
Sources :
- Service-public.fr, fiche F12, mise à jour avril 2025
- Impots.gouv.fr, rubrique Emploi à domicile, 2025
- Code général des impôts, article 199 sexdecies
- Code du travail, articles D7231-1 et D7233-5
(NDLR : montants en vigueur au 10 janvier 2026, susceptibles d'évoluer après adoption du budget)
- Service-public.fr, fiche F12, mise à jour avril 2025
- Impots.gouv.fr, rubrique Emploi à domicile, 2025
- Code général des impôts, article 199 sexdecies
- Code du travail, articles D7231-1 et D7233-5
(NDLR : montants en vigueur au 10 janvier 2026, susceptibles d'évoluer après adoption du budget)