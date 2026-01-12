Crédit d'impôt 2026 : les 5 services à domicile que les retraités peuvent se faire rembourser à 50 %

Respectez les plafonds spécifiques : les dépenses de jardinage, bricolage et assistance informatique ont leurs propres limites (5 000 €, 500 € et 3 000 €), qui s'inscrivent dans le plafond global de 12 000 €. Dépasser ces seuils n'augmentera pas votre crédit d'impôt.



Vérifiez l'agrément du prestataire : si vous passez par une entreprise ou une association, elle doit être déclarée auprès de la Dreets (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Un prestataire non agréé ne vous permettra pas de bénéficier de l'avantage fiscal.



Pas de paiement en espèces : pour justifier vos dépenses, le fisc n'accepte que les paiements traçables (virement, chèque, prélèvement, Cesu). Les factures réglées en liquide ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.



Attention au cumul : si vous déduisez déjà une pension alimentaire pour un ascendant, vous ne pouvez pas bénéficier en plus du crédit d'impôt pour les dépenses engagées à son domicile. Il faut choisir l'un ou l'autre.



Anticipez les changements possibles : le projet de loi de finances 2026 prévoyait d'abaisser le plafond de 12 000 € à 10 000 €. En l'absence de budget voté au 1er janvier 2026, les règles actuelles restent en vigueur jusqu'à l'adoption définitive de la loi de finances.