Droits et aides sociales Prothèses auditives 100% Santé : 2026, l'année du renouvellement gratuit pour 300 000 seniors Si vous avez été équipé d'appareils auditifs en 2021, bonne nouvelle : le délai de 4 ans est atteint. Vous pouvez désormais renouveler vos prothèses gratuitement dans le cadre du 100% Santé. Voici comment en profiter.

2026 : la première vague de renouvellement 100% Santé C'est une date que beaucoup de malentendants attendaient. Le 1er janvier 2026 marque le début de la première grande vague de renouvellement des appareils auditifs acquis dans le cadre du dispositif 100% Santé.



Pour rappel, cette réforme est entrée pleinement en vigueur le 1er janvier 2021. Elle permet aux personnes souffrant de déficience auditive de s'équiper d'appareils de classe I (le panier 100% Santé) sans aucun reste à charge, à condition de disposer d'une mutuelle responsable.



Or, la réglementation impose un délai minimum de 4 ans entre deux prises en charge d'appareils auditifs par l'Assurance Maladie et les complémentaires santé. Ce délai est désormais atteint pour les centaines de milliers de personnes équipées dès 2021.

Un succès massif dès 2021 Le dispositif 100% Santé en audiologie a rencontré un succès bien supérieur aux attentes des pouvoirs publics. Selon les chiffres de l'Assurance Maladie, 773 000 personnes se sont équipées d'appareils auditifs en 2021, soit une hausse de 73% par rapport à 2019.



Parmi elles, 39% ont opté pour des appareils de classe I, intégralement remboursés. Cela représente environ 300 000 personnes qui ont pu s'équiper sans débourser un euro, alors que le gouvernement tablait initialement sur un taux de recours de seulement 20%.



Ces premiers bénéficiaires constituent aujourd'hui la première génération de seniors éligibles au renouvellement gratuit de leurs prothèses auditives.

Ce que vous devez savoir pour renouveler

Prescription médicale obligatoire : consultez votre médecin ORL ou votre médecin traitant pour obtenir une nouvelle ordonnance.

: consultez votre médecin ORL ou votre médecin traitant pour obtenir une nouvelle ordonnance. Délai de 4 ans respecté : la date de facturation de votre ancien appareil doit remonter à au moins 4 ans.

: la date de facturation de votre ancien appareil doit remonter à au moins 4 ans. Mutuelle responsable : vous devez être couvert par une complémentaire santé responsable pour bénéficier du reste à charge zéro. L'audioprothésiste est obligé de vous proposer au moins une offre 100% Santé pour chaque oreille à appareiller. Le prix des appareils de classe I est plafonné à 950 euros par oreille, intégralement pris en charge. Si vos appareils auditifs ont été facturés en 2021, vous pouvez dès maintenant entamer les démarches de renouvellement. Voici les conditions à respecter :L'audioprothésiste estde vous proposer au moins une offre 100% Santé pour chaque oreille à appareiller. Le prix des appareils de classe I est plafonné à, intégralement pris en charge.

Comment procéder concrètement devis normalisé détaillant les appareils proposés, leur prix et les modalités de remboursement.



Vous bénéficierez d'un essai gratuit de 30 jours minimum avant de vous engager. Les appareils sont garantis 4 ans et le suivi par l'audioprothésiste est inclus dans le prix.



Trois types d'appareils sont éligibles au 100% Santé : le contour d'oreille classique, le micro-contour à écouteur déporté et l'intra-auriculaire. Tous répondent à des critères de qualité stricts, avec notamment 12 canaux de réglage minimum.



Pour connaître les conditions détaillées de remboursement selon votre situation, consultez La procédure de renouvellement est identique à celle du premier appareillage. Commencez par prendre rendez-vous chez un audioprothésiste. Celui-ci réalisera un bilan de votre audition et vous présentera undétaillant les appareils proposés, leur prix et les modalités de remboursement.Vous bénéficierez d'unavant de vous engager. Les appareils sont garantiset le suivi par l'audioprothésiste est inclus dans le prix.Trois types d'appareils sont éligibles au 100% Santé : le contour d'oreille classique, le micro-contour à écouteur déporté et l'intra-auriculaire. Tous répondent à des critères de qualité stricts, avec notamment 12 canaux de réglage minimum.Pour connaître les conditions détaillées de remboursement selon votre situation, consultez la fiche officielle de Service-public.fr

Sources :

- Service-public.fr, janvier 2026

- Ministère de la Santé, réforme 100% Santé audiologie

- Assurance Maladie, rapport Charges et produits 2022

Par Par Régis Mayer | Publié le 17/01/2026 à 15:50



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