Droits et aides sociales

Allocation veuvage 2026 : cette aide de 719 € par mois que la majorité des conjoints survivants oublient de demander

Au décès de votre conjoint, vous n'avez pas encore 55 ans et ne pouvez pas toucher la pension de réversion ? Une aide temporaire existe : l'allocation veuvage. Revalorisée à 719,58 € par mois en 2026, elle reste pourtant largement sous-demandée. Voici les conditions, montants et démarches pour ne pas passer à côté.



Qu'est-ce que l'allocation veuvage ? L'allocation veuvage est une aide financière temporaire versée par la Sécurité sociale ou la MSA au conjoint survivant d'un assuré décédé. Contrairement à la pension de réversion, accessible uniquement à partir de 55 ans, l'allocation veuvage s'adresse spécifiquement aux veufs et veuves plus jeunes qui se retrouvent brutalement sans ressources.



Cette prestation existe depuis 1980 et constitue un filet de sécurité essentiel pendant la période de transition qui suit le décès, le temps de retrouver une activité ou d'atteindre l'âge d'ouverture des droits à la réversion.



Le dispositif reste méconnu car il concerne une tranche d'âge souvent oubliée dans les communications sur les droits des conjoints survivants. Pourtant, pour les personnes éligibles, il représente un soutien financier non négligeable pouvant atteindre 17 270 € sur deux ans.

Qui peut bénéficier de l'allocation veuvage en 2026 ?



Conditions liées à votre situation personnelle :

Être âgé de moins de 55 ans au moment de la demande

au moment de la demande Avoir été marié avec la personne décédée (le Pacs et le concubinage sont exclus)

avec la personne décédée (le Pacs et le concubinage sont exclus) Ne pas être remarié, pacsé ou vivre en concubinage

Résider en France, dans un DOM, ou dans l'Union européenne Conditions liées au conjoint décédé :



Le défunt devait avoir été affilié à l'assurance vieillesse pendant au moins 3 mois (continus ou non) au cours de l'année précédant son décès. Cette condition est également remplie s'il était retraité, demandeur d'emploi indemnisé, en arrêt maladie ou invalidité.



Conditions de ressources :



Vos ressources personnelles des trois mois précédant la demande ne doivent pas dépasser 2 698,42 € par trimestre, soit environ 899 € par mois. Les APL et le RSA ne sont pas pris en compte. Pour percevoir l'allocation veuvage, vous devez remplir plusieurs conditions cumulatives.Le défunt devait avoir été affilié à l'assurance vieillesse pendant au moins(continus ou non) au cours de l'année précédant son décès. Cette condition est également remplie s'il était retraité, demandeur d'emploi indemnisé, en arrêt maladie ou invalidité.Vos ressources personnelles des trois mois précédant la demande ne doivent pas dépasser, soit environ. Les APL et le RSA ne sont pas pris en compte.

Quel montant pouvez-vous percevoir ? 719,58 € net par mois, suite à une revalorisation de 0,9 % liée à l'inflation. Ce montant peut être réduit si vos ressources dépassent un certain seuil : on parle alors d'allocation différentielle.



Durée de versement :

Moins de 50 ans au décès du conjoint : versement pendant 24 mois maximum

: versement pendant 24 mois maximum 50 ans ou plus au décès du conjoint : versement jusqu'à vos 55 ans Cette prolongation pour les personnes de 50 ans et plus assure une continuité financière jusqu'à l'ouverture des droits à la pension de réversion. L'allocation est versée le 20 de chaque mois.



Exemple concret : Marie, 52 ans, perd son mari en mars 2026. Elle touchera l'allocation veuvage pendant 3 ans, jusqu'à ses 55 ans, soit potentiellement 25 905 € au total. Au 1er janvier 2026, le montant maximum de l'allocation veuvage s'élève à, suite à une revalorisation de 0,9 % liée à l'inflation. Ce montant peut être réduit si vos ressources dépassent un certain seuil : on parle alors d'allocation différentielle.Cette prolongation pour les personnes de 50 ans et plus assure une continuité financière jusqu'à l'ouverture des droits à la pension de réversion. L'allocation est versée le 20 de chaque mois.Marie, 52 ans, perd son mari en mars 2026. Elle touchera l'allocation veuvage pendant 3 ans, jusqu'à ses 55 ans, soit potentiellementau total.

Comment faire la demande ? 2 ans à compter du premier jour du mois du décès. Plus vous faites la demande rapidement, plus vous maximisez vos droits :

Demande dans les 12 mois : versement rétroactif à partir du 1er jour du mois du décès

: versement rétroactif à partir du 1er jour du mois du décès Demande au-delà de 12 mois : versement à partir du 1er jour du mois de la demande uniquement Où effectuer la demande :



Vous pouvez faire votre demande en ligne via votre espace personnel sur



Documents à fournir : pièce d'identité, livret de famille, acte de décès, 3 derniers bulletins de salaire du conjoint décédé, RIB. La liste complète est disponible sur La demande d'allocation veuvage doit être effectuée dans un délai deà compter du premier jour du mois du décès. Plus vous faites la demande rapidement, plus vous maximisez vos droits :Vous pouvez faire votre demande en ligne via votre espace personnel sur le site de l'Assurance Retraite ou de la MSA. Vous pouvez également envoyer le formulaire Cerfa n°12098*04 par courrier.pièce d'identité, livret de famille, acte de décès, 3 derniers bulletins de salaire du conjoint décédé, RIB. La liste complète est disponible sur Service-public.fr

Les points de vigilance à connaître

Remariage , même si vous divorcez ensuite

, même si vous divorcez ensuite Conclusion d'un Pacs

Vie maritale (concubinage), même sans formalisation légale Vous êtes tenu de signaler tout changement de situation à votre caisse dans un délai d'un mois. Un non-signalement peut entraîner la récupération des sommes versées à tort.



Attention : l'allocation veuvage et la pension de réversion ne sont pas cumulables. Dès que vous atteignez 55 ans et remplissez les conditions de la réversion, l'allocation veuvage s'arrête automatiquement. Pensez à anticiper votre demande de pension de réversion quelques mois avant vos 55 ans pour éviter toute interruption de revenus.



Si vous reprenez une activité professionnelle, un cumul temporaire est possible dans certaines limites. Renseignez-vous auprès de votre caisse. Plusieurs situations entraînent la suppression immédiate et définitive de l'allocation veuvage :Vous êtes tenu de signaler tout changement de situation à votre caisse dans un délai d'un mois. Un non-signalement peut entraîner la récupération des sommes versées à tort.l'allocation veuvage et la pension de réversion ne sont pas cumulables. Dès que vous atteignez 55 ans et remplissez les conditions de la réversion, l'allocation veuvage s'arrête automatiquement. Pensez à anticiper votre demande de pension de réversion quelques mois avant vos 55 ans pour éviter toute interruption de revenus.Si vous reprenez une activité professionnelle, un cumul temporaire est possible dans certaines limites. Renseignez-vous auprès de votre caisse.

Sources :

- Service-public.fr, Allocation veuvage, vérifié le 5 janvier 2026

- Ministère des Solidarités, Ce qui change au 1er janvier 2026

- Circulaire Cnav 2025-29, revalorisation au 1er janvier 2026