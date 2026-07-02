Démarchage téléphonique : ces trois exceptions qui permettront encore de vous appeler après le 11 août

La première concerne vos contrats en cours. Votre banque, votre assureur, votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'énergie conserveront le droit de vous appeler pour tout ce qui a un rapport direct avec le contrat que vous avez signé chez eux.



Concrètement, votre assureur pourra vous proposer une garantie complémentaire liée à votre contrat habitation, mais pas vous démarcher pour un produit d'épargne qu'il commercialise par ailleurs. La frontière entre service contractuel et prospection déguisée sera la première zone grise.



La deuxième exception couvre la presse. La prospection visant la vente de journaux, de périodiques et de magazines échappe à l'interdiction.



La troisième situation est celle où c'est vous qui avez pris l'initiative. Si vous avez demandé un rappel via un formulaire en ligne, coché une case de consentement sur un site marchand ou donné votre numéro lors d'un salon, l'entreprise disposera d'une preuve d'opt-in et pourra vous appeler.



Mais la faille la plus large n'est dans aucune de ces exceptions.



Les centres d'appels installés au Maroc, en Tunisie, à Madagascar ou en Albanie, qui génèrent la majorité des appels subis par les Français, ne seront pas soumis à une loi française. Les arnaqueurs qui usurpent des numéros géographiques français depuis le roaming international non plus.



D'après l'UFC-Que Choisir, chaque foyer français reçoit en moyenne six appels non sollicités par semaine, et la majorité provient de plateformes situées hors du territoire.



La loi protège le territoire, pas la ligne.