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Aperçu IA de Google : voici quel est le filtre gratuit qui fait disparaître l'encadré et vous rend vos liens habituels

Vous tapez votre question dans Google, et la réponse tombe avant les liens. Depuis quelques jours, un encadré rédigé par une intelligence artificielle occupe le haut de l'écran sur une partie des recherches françaises. Aucun réglage ne permet de l'éteindre, mais deux gestes suffisent à le contourner.



Ce qui a changé en haut de votre écran Google a activé l'Aperçu IA et le Mode IA en France le 22 juillet 2026, sur ordinateur comme sur téléphone. L'encadré s'installe en tête de page sur une partie des requêtes : quelques lignes de synthèse produites par Gemini, deux ou trois sources citées sur le côté, et les liens habituels qui reprennent plus bas. Le déploiement mondial, lui, avait démarré aux États-Unis en mai 2024, avant de gagner plus de 100 pays dès le mois d'octobre suivant. La France était le dernier grand marché à l'attendre.



Pourquoi Google ne vous donne pas d'interrupteur Or ce retard n'avait rien de technique, puisque les mêmes aperçus fonctionnaient déjà en français en Belgique et en Suisse. Le blocage tenait aux droits voisins, qui obligent les plateformes à rémunérer la presse dont elles reprennent les contenus. En mars 2024, l'Autorité de la concurrence avait sanctionné Google à hauteur de 250 millions d'euros, en relevant notamment que son service d'intelligence artificielle s'était entraîné sur des contenus d'éditeurs sans les avertir. Le déblocage est passé par une concession : les médias peuvent choisir d'apparaître ou non dans les réponses générées.



Sauf que cette case à cocher appartient aux éditeurs de sites. Vous, de votre côté, n'avez rien reçu d'équivalent : aucun réglage de compte, aucune option dans les paramètres de recherche ne renvoie l'encadré d'où il vient. La seule sortie passe par un filtre que Google documente dans son aide sans jamais le mettre en avant. Reste à savoir quand cet encadré apparaît, car il ne se déclenche pas à toutes les recherches.



Votre façon de taper décide de l'encadré 60 % des cas. La formulation pèse donc plus lourd que le sujet lui-même.



Concrètement, taper « pension revalorisation janvier » plutôt que la phrase complète ne demande aucun réglage et divise par sept la probabilité de voir l'encadré. Le réflexe vaut d'autant plus que ces résumés reviennent souvent : au rythme du panel américain, soit 76 recherches par personne et par mois, un internaute en croise environ 168 par an. Sur ces 168 encadrés, il n'ouvre une source citée qu'une fois et demie dans l'année, puisque Pew mesure 1 % de clics sur les liens du résumé. Le reste du temps, la réponse est lue et la page se referme.



Cette habitude déteint sur les liens classiques. Sur les pages avec aperçu, 8 % des visites se terminent par un clic vers un site, contre 15 % sur les pages sans, soit près de la moitié des départs vers le web en moins. Les chercheurs relèvent aussi 26 % de navigations interrompues après une page à aperçu, contre 16 % sans. L'encadré ne remplace donc pas seulement les liens, il raccourcit la recherche elle-même.

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Intelligence artificielle : les 60-69 ans ont fait un choix que leurs petits-enfants ignorent Le Pew Research Center a suivi pendant un mois la navigation de 900 adultes américains, soit 68 879 recherches Google, en notant à chaque fois ce que la page affichait. Une recherche de un ou deux mots produit un aperçu dans 8 % des cas seulement. Une question rédigée en toutes lettres, du type « pourquoi ma pension baisse-t-elle en janvier », en déclenche un dans. La formulation pèse donc plus lourd que le sujet lui-même.Concrètement, taper « pension revalorisation janvier » plutôt que la phrase complète ne demande aucun réglage et divise par sept la probabilité de voir l'encadré. Le réflexe vaut d'autant plus que ces résumés reviennent souvent : au rythme du panel américain, soit 76 recherches par personne et par mois, un internaute en croise environ. Sur ces 168 encadrés, il n'ouvre une source citée qu'une fois et demie dans l'année, puisque Pew mesure 1 % de clics sur les liens du résumé. Le reste du temps, la réponse est lue et la page se referme.Cette habitude déteint sur les liens classiques. Sur les pages avec aperçu, 8 % des visites se terminent par un clic vers un site, contre 15 % sur les pages sans, soit près de la moitié des départs vers le web en moins. Les chercheurs relèvent aussi 26 % de navigations interrompues après une page à aperçu, contre 16 % sans. L'encadré ne remplace donc pas seulement les liens, il raccourcit la recherche elle-même.

Le filtre qui ramène les liens bleus habituels Web, sans plus de mystère. Après une recherche, il se trouve dans la barre de filtres sous le champ de saisie, à côté d'Images ou d'Actualités, parfois rangé sous « Plus ». L'aide de Google le décrit comme le filtre qui ne renvoie que des liens textuels vers des sites. Un clic suffit, et la page se recharge sans encadré ni module.



Reste que le geste est à refaire à chaque recherche, ce qui lasse vite. D'où le second réglage, qui installe ce mode une bonne fois dans votre navigateur en ajoutant le paramètre udm=14 à l'adresse de recherche.

Chrome : Paramètres, puis Moteur de recherche, puis Gérer les moteurs de recherche et la recherche sur les sites. Ajoutez un moteur, nommez-le, indiquez google.com en raccourci et {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s en adresse, puis définissez-le par défaut.

Firefox : Paramètres, puis Recherche, puis Ajouter un moteur de recherche, avec l'adresse https://www.google.com/search?udm=14&q=%s.

Sur téléphone : le filtre Web s'affiche de la même façon sous la barre de recherche, dans le navigateur comme dans l'application Google. Le résultat n'a rien de spectaculaire, une liste de liens comme avant. C'est précisément ce que l'on cherche quand la question porte sur un droit ou sur un montant.

Le filtre qui rend la main s'appelle, sans plus de mystère. Après une recherche, il se trouve dans la barre de filtres sous le champ de saisie, à côté d'Images ou d'Actualités, parfois rangé sous « Plus ». L'aide de Google le décrit comme le filtre qui ne renvoie que des liens textuels vers des sites. Un clic suffit, et la page se recharge sans encadré ni module.Reste que le geste est à refaire à chaque recherche, ce qui lasse vite. D'où le second réglage, qui installe ce mode une bonne fois dans votre navigateur en ajoutant le paramètreà l'adresse de recherche.Le résultat n'a rien de spectaculaire, une liste de liens comme avant. C'est précisément ce que l'on cherche quand la question porte sur un droit ou sur un montant.

Quand la question porte sur vos droits



L'Aspa en donne la mesure. Son plafond pour une personne seule est passé à 1 043,59 € brut par mois au 1er janvier 2026, un montant que la



Le Baromètre du numérique publié en février par le CRÉDOC pour l'Arcep et l'Arcom notait que, pour chercher une information, 59 % des Français passaient encore par un moteur de recherche contre 28 % par une intelligence artificielle. Cette frontière vient de s'effacer sans que personne l'ait demandé, puisque l'IA ne s'ouvre plus, elle s'affiche. Vous gardez le choix de la refermer. Sur le terrain des droits et des barèmes, l'aperçu a pourtant meilleure allure qu'un résultat ordinaire. Pew a compté 6 % de sites publics parmi les sources citées dans les encadrés, contre 2 % dans les résultats classiques, soit trois fois plus. Le résumé s'appuie donc davantage sur l'administration qu'une simple page de liens, sauf que le lecteur ne va presque jamais y voir lui-même. Or les barèmes changent chaque 1er janvier, et une synthèse peut très bien reposer sur une page mise à jour l'année précédente.L'Aspa en donne la mesure. Son plafond pour une personne seule est passé à 1 043,59 € brut par mois au 1er janvier 2026, un montant que la fiche officielle de Service Public a revérifié le 23 juin dernier, alors que des pages reprenant l'ancien chiffre circulent toujours. Trente secondes sur le site de l'administration valent mieux qu'un résumé de soixante-sept mots, longueur médiane d'un aperçu dans l'étude américaine.Le Baromètre du numérique publié en février par le CRÉDOC pour l'Arcep et l'Arcom notait que, pour chercher une information, 59 % des Français passaient encore par un moteur de recherche contre 28 % par une intelligence artificielle. Cette frontière vient de s'effacer sans que personne l'ait demandé, puisque l'IA ne s'ouvre plus, elle s'affiche. Vous gardez le choix de la refermer.