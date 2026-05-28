Clap de fin pour Ardoiz, la tablette tactile que La Poste avait pensée pour les seniors

Une activité que La Poste ne parvient plus à rentabiliser
Ardoiz, la tablette tactile que La Poste avait conçue pour les seniors, va disparaître. Le groupe arrête sa commercialisation et fermera sa filiale Tikeasy d'ici un an.
L'outil avait été lancé pour aider les personnes âgées à se mettre à Internet, avec une interface épurée, sans publicité, et une assistance téléphonique incluse. Au plus fort du confinement, il s'en vendait deux cents exemplaires par jour.
Jusqu'à cent dix mille personnes l'ont utilisé au fil des années. Il reste aujourd'hui quarante mille abonnés, dont les services fonctionneront jusqu'au printemps prochain.
La Poste avait racheté cette activité en 2016, auprès de la société nantaise Tikeasy. Dix ans plus tard, le groupe préfère solder une activité qu'il ne parvient plus à rentabiliser.
L'outil avait été lancé pour aider les personnes âgées à se mettre à Internet, avec une interface épurée, sans publicité, et une assistance téléphonique incluse. Au plus fort du confinement, il s'en vendait deux cents exemplaires par jour.
Jusqu'à cent dix mille personnes l'ont utilisé au fil des années. Il reste aujourd'hui quarante mille abonnés, dont les services fonctionneront jusqu'au printemps prochain.
La Poste avait racheté cette activité en 2016, auprès de la société nantaise Tikeasy. Dix ans plus tard, le groupe préfère solder une activité qu'il ne parvient plus à rentabiliser.