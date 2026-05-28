Nouvelles technologies Clap de fin pour Ardoiz, la tablette tactile que La Poste avait pensée pour les seniors Par Fabrice Crozier | Publié le 28/05/2026 à 07:54 Lancée par La Poste pour initier les seniors à Internet, la tablette Ardoiz va cesser d'exister. Sa filiale fermera dans un an. Pour les quarante mille personnes encore abonnées, le service tiendra jusqu'au printemps prochain. Partager : W f X in @

Une activité que La Poste ne parvient plus à rentabiliser Ardoiz, la tablette tactile que La Poste avait conçue pour les seniors, va disparaître. Le groupe arrête sa commercialisation et fermera sa filiale Tikeasy d'ici un an.



L'outil avait été lancé pour aider les personnes âgées à se mettre à Internet, avec une interface épurée, sans publicité, et une assistance téléphonique incluse. Au plus fort du confinement, il s'en vendait deux cents exemplaires par jour.



Jusqu'à cent dix mille personnes l'ont utilisé au fil des années. Il reste aujourd'hui quarante mille abonnés, dont les services fonctionneront jusqu'au printemps prochain.



La Poste avait racheté cette activité en 2016, auprès de la société nantaise Tikeasy. Dix ans plus tard, le groupe préfère solder une activité qu'il ne parvient plus à rentabiliser.

Des ventes effondrées et un réseau qui se rétracte La décision tient d'abord à quelques chiffres. Le chiffre d'affaires de Tikeasy a fondu de plus de neuf millions d'euros en 2020 à cinq millions en 2025, soit une division par deux en cinq ans.



La filiale devait encore cinq millions d'euros à La Poste, sans perspective de remboursement à court terme. Un projet de réorientation vers la santé et le maintien à domicile avait été étudié, mais les investissements sont restés trop modestes pour relancer l'activité.



La fermeture de près de deux cents bureaux de poste en 2025 a accéléré le déclin. C'était au guichet que les postiers présentaient la tablette et aidaient les plus réticents à démarrer.



Privée de ce réseau de vente, Ardoiz a perdu son principal canal de diffusion. Un produit destiné aux seniors les moins à l'aise avec le numérique se vend mal sur Internet seul.



Le retournement est brutal pour un produit qui faisait figure de référence. Pendant la pandémie, Ardoiz incarnait la réponse concrète à l'isolement numérique des aînés, salué comme un outil utile et bien pensé.

Ce qui se passe si vous êtes encore abonné Si vous êtes abonné, rien ne s'arrête brutalement. Vos services restent actifs jusqu'au printemps prochain.



La vingtaine de salariés de Tikeasy sera licenciée progressivement, une dizaine avant l'été et le reste dans les mois suivants. La date d'extinction définitive des services n'a pas été précisée au-delà de cette échéance de printemps.



Vous disposez donc de plusieurs mois pour décider de la suite, sans avoir à vous précipiter. Quand les serveurs s'arrêteront, l'interface Ardoiz et l'assistance téléphonique cesseront de fonctionner, même si la tablette continue de s'allumer.

La tablette, elle, reste parfaitement utilisable Bonne nouvelle pour les abonnés : la tablette elle-même reste utilisable. Sous son interface simplifiée, Ardoiz est une tablette Android classique, avec un écran de 10,1 pouces et l'accès au magasin d'applications Google Play.



En restaurant les réglages d'usine depuis les paramètres, vous la transformez en tablette ordinaire, comparable à un modèle acheté dans le commerce. Le numéro vert de l'assistance peut vous accompagner dans cette manipulation tant que le service reste ouvert.



Pensez à sauvegarder vos photos, vos contacts et vos messages avant toute opération. Une remise à zéro efface l'ensemble du contenu enregistré sur l'appareil.



Cette réversibilité change tout pour ceux qui hésitent à investir dans un nouvel appareil. Le boîtier que vous avez payé ne perd pas sa valeur d'usage, il change simplement de mode de fonctionnement.

Résilier l'abonnement et la question d'après



La demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à la fin du mois en cours si le courrier arrive avant le 20 du mois.



Les conditions du service et les coordonnées de résiliation figurent sur le



Au-delà du cas d'Ardoiz, cette fermeture rouvre une question plus large. Celle de l'accompagnement des personnes âgées vers le numérique, alors qu'un nombre croissant de démarches du quotidien passe désormais par un écran.



Reste à savoir qui prendra le relais. Aucune offre publique équivalente, aussi simple et accompagnée, n'a été annoncée pour remplacer Ardoiz auprès de ce public. Pour l'abonnement, la résiliation suit des règles simples. Au terme de la première année d'engagement, le contrat se résilie sans frais ni motif à fournir.La demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à la fin du mois en cours si le courrier arrive avant le 20 du mois.Les conditions du service et les coordonnées de résiliation figurent sur le site officiel d'Ardoiz , géré par La Poste. Mieux vaut conserver une trace écrite de chaque échange en cas de litige sur un prélèvement.Au-delà du cas d'Ardoiz, cette fermeture rouvre une question plus large. Celle de l'accompagnement des personnes âgées vers le numérique, alors qu'un nombre croissant de démarches du quotidien passe désormais par un écran.Reste à savoir qui prendra le relais. Aucune offre publique équivalente, aussi simple et accompagnée, n'a été annoncée pour remplacer Ardoiz auprès de ce public.



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