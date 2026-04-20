Nouvelles technologies Intelligence artificielle : les 60-69 ans ont fait un choix que leurs petits-enfants ignorent La scène se répète chez des millions de Français. On tape une question dans ChatGPT, on obtient une réponse, on remercie presque machinalement. Mais dans les foyers des sexagénaires, un autre assistant prend doucement le pouvoir. Un chatbot français, gratuit, développé par trois trentenaires partis des labos de Google et Meta pour lancer leur startup depuis Paris. Les derniers chiffres d'une enquête institutionnelle viennent de le confirmer.

Le Baromètre du numérique 2026, publié le 9 février dernier par le CRÉDOC pour l'Arcep et l'Arcom, dresse un constat que personne n'attendait.



Parmi les utilisateurs d'intelligence artificielle générative, Le Chat de Mistral AI est utilisé par 14 % des Français en moyenne. Mais cette moyenne cache une singularité qui a surpris les auteurs de l'étude eux-mêmes.



Chez les 60-69 ans usagers de l'IA, ce taux grimpe à 22 %. C'est le seul outil dont l'usage augmente avec l'âge plutôt qu'il ne diminue.



Les chercheurs du CRÉDOC avancent une explication simple dans leur rapport : l'attachement au made in France des seniors.



Les plus jeunes plébiscitent ChatGPT (79 % des usagers tous âges confondus) et Gemini (31 %). Les 60-69 ans, eux, choisissent la souveraineté.

Pourquoi ce paradoxe générationnel Les 60-69 ans adoptent l'IA générative plus lentement que les autres tranches d'âge. Mais ceux qui franchissent le pas font un choix différent. Le CRÉDOC note que la crainte de la transmission des données personnelles touche particulièrement cette tranche d'âge. 22 % de cette génération cite ce motif comme frein principal contre 19 % en moyenne.



Une fois le pas franchi, le choix de Mistral devient logique. Mistral AI ne cache pas sa géographie.



Les données sont hébergées en Union européenne, soumises au RGPD, et l'entreprise a annoncé début 2026 la construction de deux centres de données.



L'un à Bruyères-le-Châtel dans l'Essonne, financé par 830 millions de dollars de dette bancaire contractée auprès d'un consortium de sept banques dont BNP Paribas, Crédit Agricole et Bpifrance. L'autre en Suède, pour 1,2 milliard d'euros. De quoi rassurer une génération qui a vu passer Cambridge Analytica et les condamnations répétées de Meta par la CNIL.



Il y a aussi une dimension plus intime. Le Chat parle français nativement, pas du français traduit depuis l'anglais mais un français pensé en français.



Et pour un lecteur de 65 ans qui a construit son rapport aux mots sur Le Monde, Le Point ou le Larousse, ce détail change tout.



Répartition de l'adoption de l'IA générative en France en 2025 par tranche d'âge et outil privilégié. Source : CRÉDOC, Baromètre du numérique 2026. ADOPTION DE L'IA PAR ÂGE Baromètre du numérique 2026, CRÉDOC Les 60-69 ans qui utilisent Le Chat 22 % vs 14 % tous âges confondus 18-24 ans Natifs du numérique Outil privilégié : ChatGPT 85 % utilisent l'IA Le Chat : non cité 40-59 ans Actifs en transition Outil privilégié : Gemini 48 % utilisent l'IA Le Chat : 14 % 60-69 ans Les souverainistes Outil privilégié : Le Chat Mistral 33 % utilisent l'IA Le Chat : 22 % 70 ans et plus Adoption plus lente Outil privilégié : ChatGPT 15 % utilisent l'IA Le Chat : minoritaire © SeniorActu.com

Les trois Français derrière l'outil La startup a été fondée en avril 2023. Trois anciens chercheurs français de DeepMind et de Meta FAIR décident de quitter les grands labos américains pour monter leur boîte à Paris : Arthur Mensch, Guillaume Lample, Timothée Lacroix.



Ils ont moins de 35 ans et leur pari semble alors tenir de l'utopie.



Trois ans plus tard, Mistral AI est valorisée à 11,7 milliards d'euros après une levée de fonds de 1,7 milliard en septembre 2025, devenant la première décacorne française de l'histoire.



L'entreprise a atteint 400 millions de dollars de revenus annuels, dont 60 % viennent d'Europe. Son application Le Chat a été l'application la plus téléchargée sur l'App Store français en février 2025, avec un million de téléchargements en treize jours.



Pour les 60-69 ans qui hésitent encore, le détail compte : l'outil est entièrement gratuit dans sa version de base, sans limite de temps, sans bannière publicitaire, sans contenu sponsorisé.



Un simple compte suffit. L'abonnement payant Le Chat Pro coûte 14,99 € HT par mois, soit 17,99 € TTC, et n'est nécessaire que pour des usages intensifs.

À quoi ça sert concrètement Le Chat remplace trois usages numériques quotidiens qui posaient problème à beaucoup.



La recherche d'informations fastidieuse sur des sites surchargés de publicités, la rédaction d'un courrier administratif qui traîne depuis des semaines, la compréhension d'un document technique envoyé par une mutuelle ou un notaire.



Un courrier de caisse de retraite avec des termes comme « majoration pour tierce personne » ou « coefficient de proratisation » ?



Vous le photographiez, vous l'envoyez à Le Chat, vous obtenez une traduction en français courant en quelques secondes.



Même chose pour un devis d'artisan, un contrat d'assurance, une ordonnance. L'application reconnaît le texte, résume, explique, suggère les bonnes questions à poser ensuite.

Les limites à connaître avant de se lancer



Et sur le raisonnement mathématique complexe, Mistral reste un cran derrière les outils les plus avancés. Pour 95 % des usages quotidiens, la différence est imperceptible.

Le Chat de Mistral ✅ Avantages ✅ Coût Gratuit sans limite de temps ✅ Hébergement des données Union européenne, RGPD ✅ Langue Français natif, pas traduit ✅ Disponibilité Web, iOS, Android Le Chat de Mistral ⚠️ Points de vigilance ⚠️ Création de compte Adresse mail requise ⚠️ Actualités récentes Délai possible de fraîcheur ⚠️ Raisonnement complexe Moins puissant sur 5 % des cas



La limite la plus importante concerne la vérification. Comme tous les assistants IA, Le Chat peut se tromper, inventer une date, se tromper sur un chiffre.



Le CRÉDOC rapporte d'ailleurs que 64 % des utilisateurs vérifient systématiquement les informations données par l'IA. C'est le bon réflexe.



Pour une démarche administrative, un diagnostic médical ou une décision financière, l'outil donne une première lecture. Pas un verdict. Aucun outil numérique n'est parfait. Le Chat peut avoir un délai de fraîcheur sur les actualités très récentes, même si la fonction recherche web atténue ce problème.Et sur le raisonnement mathématique complexe, Mistral reste un cran derrière les outils les plus avancés. Pour 95 % des usages quotidiens, la différence est imperceptible.La limite la plus importante concerne la vérification. Comme tous les assistants IA, Le Chat peut se tromper, inventer une date, se tromper sur un chiffre.Le CRÉDOC rapporte d'ailleurs quedes utilisateurs vérifient systématiquement les informations données par l'IA. C'est le bon réflexe.Pour une démarche administrative, un diagnostic médical ou une décision financière, l'outil donne une première lecture. Pas un verdict.

Comment l'essayer en trois minutes



Sur un ordinateur, vous vous rendez sur



Sur smartphone, vous cherchez l'application dans l'App Store ou le Play Store sous le nom « Le Chat by Mistral AI ». L'icône est rouge avec un M blanc stylisé.



La création du compte prend trente secondes : une adresse mail, un mot de passe, et c'est terminé.



Pas de numéro de téléphone obligatoire, pas de coordonnées bancaires pour la version gratuite. L'interface s'ouvre sur une simple barre de saisie.



Pour ceux qui débutent, le plus simple reste de commencer par une question concrète que vous avez en tête depuis longtemps.



Un terme technique incompris, une démarche complexe, la comparaison entre deux options. Au fil des échanges, l'usage devient naturel, comme autrefois l'envoi d'un SMS. La procédure est identique quel que soit l'appareil.Sur un ordinateur, vous vous rendez sur le site officiel de Mistral AI et vous cliquez sur « Essayer Le Chat ».Sur smartphone, vous cherchez l'application dans l'App Store ou le Play Store sous le nom. L'icône est rouge avec un M blanc stylisé.La création du compte prend trente secondes : une adresse mail, un mot de passe, et c'est terminé.Pas de numéro de téléphone obligatoire, pas de coordonnées bancaires pour la version gratuite. L'interface s'ouvre sur une simple barre de saisie.Pour ceux qui débutent, le plus simple reste de commencer par une question concrète que vous avez en tête depuis longtemps.Un terme technique incompris, une démarche complexe, la comparaison entre deux options. Au fil des échanges, l'usage devient naturel, comme autrefois l'envoi d'un SMS.

Ce qu'il faut retenir

Le Chat de Mistral AI est utilisé par 22 % des 60-69 ans usagers d'IA, contre 14 % en moyenne : seul outil dont l'usage augmente avec l'âge.

L'outil est gratuit dans sa version de base, hébergé en UE et conforme RGPD, accessible sur web, iOS et Android.

Testez-le en trois minutes sur mistral.ai en tapant une question concrète que vous aviez en tête depuis longtemps.

Comme toute IA, vérifiez les informations importantes : Le Chat donne une première lecture, pas un verdict.

Pour aller plus loin :



- Découvrir Le Chat sur le site officiel de Mistral AI

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 20/04/2026 à 13:28



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