Aides auditives : les AirPods Pro 2 d'Apple s'y entendent bien Apple a frappé un grand coup hier avec ses AirPods Pro 2 , en annonçant une nouvelle fonctionnalité spécifiquement dédiée aux malentendants, intitulé "Hearing Aids". Présentés lors de la traditionnelle Keynote de rentrée, cette mise à jour du firmware représente un possible séisme à venir dans le domaine des aides auditives. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/09/2024

Apple a donc mis à jour ses AirPods Pro 2, les dotant de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires qui les rapprochent de plus en plus des dispositifs d'aide auditive proposés par les marques et enseignes spécialisées. Conçus pour améliorer l'expérience des utilisateurs, ces écouteurs de pointe s'adressent désormais également à ceux qui souffrent de déficience auditive légère à modérée.



Cette nouvelle mise à jour, identifiée par le numéro de firmware "build 7A5290a", est la quatrième depuis l'annonce des nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro 2, en Juin dernier. Parmi ces nouveautés, certaines sont spécifiquement conçues pour assister les utilisateurs dans leur quotidien auditif.



Les AirPods Pro 2 deviennent ainsi un outil précieux pour les personnes confrontées à une perte auditive. Grâce à un test intégré dans l'application iOS 18, l'utilisateur peut désormais réaliser un audiogramme personnalisé . Ce test évalue la capacité des tympans à percevoir différents niveaux de décibels ainsi que diverses fréquences sonores. Les résultats peuvent ensuite être utilisés pour ajuster automatiquement le son émis par les écouteurs, en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.



Selon la firme de Cupertino, cette innovation s'appuie sur une compréhension approfondie des défis liés à la surdité et offre désormais une alternative pratique aux dispositifs traditionnels. Apple reconnait cependant que, bien que cette fonctionnalité puisse aider ceux qui ont une déficience auditive légère à modérée, elle ne remplace pas un diagnostic ou un traitement médical professionnel . Les utilisateurs ayant des inquiétudes sérieuses concernant leur audition doivent bien évidemment toujours consulter un médecin spécialisé.



En attendant le déploiement public du nouveau logiciel iOS 18 qui rendra ces fonctionnalités accessibles à tous les utilisateurs, Apple continue d'améliorer ses produits en tenant compte des retours des développeurs et en se positionnant comme l'un des leaders dans l'intégration d'innovations technologiques au service du bien-être et de la santé.





