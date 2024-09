Montre Huawei Watch D2 : le suivi de santé en ligne de mire

Disponible depuis le 19 Septembre au tarif de 399,99 euros et dotée d'un design à la fois épuré et élégant - qui n'est pas sans rappeler celui d'Apple Watch, la montre connectée Huawei Watch D2 s'adresse avant tout à un public soucieux de son bien-être. L'appareil intègre en effet des capteurs de pointe permettant une surveillance précise et en temps réel des principaux paramètres vitaux : fréquence cardiaque ; pression artérielle, oxygénation du sang ; qualité du sommeil...L'intelligence artificielle embarquée (IA) dans la Watch D2 joue un rôle primordial dans l'interprétation des données collectées. Grâce à elle, la montre peut fournir des recommandations personnalisées pour améliorer l'hygiène de vie de son porteur. Par exemple, des exercices respiratoires seront proposés par l'application dédiée si un niveau de stress élevé est détecté.Outre les fonctions liées à la santé, la Huawei Watch D2 n'en oublie pas pour autant les autres aspects pratiques d'une montre connectée. Notifications, gestion des appels et musique sont également au rendez-vous, permettant ainsi à l'utilisateur de rester connecté sans compromettre son activité en cours.Et la durabilité n'est pas en reste : avec une autonomie annoncée comme étant remarquable (le fabricant revendique jusqu'à 6 jours d'utilisation sans recharge nécessaire !), cette montre est conçue pour accompagner ses utilisateurs dans toutes leurs aventures quotidiennes, qu'elles soient urbaines ou en plein air.La Huawei Watch D2 semble donc être prête à rivaliser avec ses grandes rivales de chez Apple ou encore Samsung, pour toutes celles et ceux qui désirent un suivi précis de leur état de santé tout en restant connecté.