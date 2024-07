NoCode : une véritable révolution digitale à portée des seniors ! Dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, une nouvelle tendance se dessine et offre des opportunités inédites aux seniors… Le NoCode, une approche innovante qui permet de simplifier et démocratiser la création d’outils digitaux, tels que des applications et des solutions logicielles pour gérer ses loisirs, simplifier sa vie quotidienne ou s’occuper de sa santé, sans compétences en programmation. Explications !



près des deux-tiers (64%) des personnes âgées de 70 ans ou plus seraient des internautes (une tendance qui ne fera que s’accroitre avec les années).



Aujourd’hui, grâce au NoCode, les seniors peuvent désormais devenir acteurs de leur vie digitale . En effet, les applications NoCode se révèlent particulièrement utiles dans des domaines variés, améliorant ainsi le quotidien des seniors.



Pour être plus précis, le no-code est un système de développement qui permet d’imaginer et de réaliser des applications ou des sites Internet sans avoir à recourir au codage !



Ces nouveaux outils facilitent donc grandement la création sur internet grâce à une interface visuelle intuitive. Bref, pour faire simple, le développement en no-code ne nécessite aucune connaissance en programmation !

Santé : des applications comme "HealthyTrack" permettent de suivre les indicateurs de santé (pression artérielle, taux de glucose) et d'envoyer des rappels pour la prise de médicaments. La simplification de l'analyse des données médicales avec des plateformes comme "MediAnalyzer", facilite la création de modèles d'analyse, la génération de rapports détaillés et la visualisation interactive des résultats. Des applications de téléconsultation sécurisées, telles que "TeleHealth Connect", qui intègrent la planification des rendez-vous, la gestion des dossiers médicaux et le paiement en ligne, offrent une alternative pratique et efficace aux consultations en personne.

: des applications comme "HealthyTrack" permettent de suivre les indicateurs de santé (pression artérielle, taux de glucose) et d'envoyer des rappels pour la prise de médicaments. La simplification de l'analyse des données médicales avec des plateformes comme "MediAnalyzer", facilite la création de modèles d'analyse, la génération de rapports détaillés et la visualisation interactive des résultats. Des applications de téléconsultation sécurisées, telles que "TeleHealth Connect", qui intègrent la planification des rendez-vous, la gestion des dossiers médicaux et le paiement en ligne, offrent une alternative pratique et efficace aux consultations en personne. Organisation : les outils NoCode offrent aux seniors une multitude de solutions pour gérer et simplifier leur vie quotidienne : des applications comme "EasyFinance" permettent aux ainés de suivre leurs dépenses, de gérer leurs comptes bancaires, et d'effectuer des virements d'argent de manière simple et sécurisée. D’autres comme "ShopEase" facilitent la commande de produits essentiels, que ce soit pour les courses alimentaires, les médicaments ou d'autres besoins quotidiens, en offrant une interface intuitive et des options de livraison à domicile. Enfin, "DocOrganizer" permet de numériser, stocker et organiser les documents importants (assurances, factures, papiers administratifs) de manière sécurisée et accessible à tout moment.

: les outils NoCode offrent aux seniors une multitude de solutions pour gérer et simplifier leur vie quotidienne : des applications comme "EasyFinance" permettent aux ainés de suivre leurs dépenses, de gérer leurs comptes bancaires, et d'effectuer des virements d'argent de manière simple et sécurisée. D’autres comme "ShopEase" facilitent la commande de produits essentiels, que ce soit pour les courses alimentaires, les médicaments ou d'autres besoins quotidiens, en offrant une interface intuitive et des options de livraison à domicile. Enfin, "DocOrganizer" permet de numériser, stocker et organiser les documents importants (assurances, factures, papiers administratifs) de manière sécurisée et accessible à tout moment. Loisirs et relations sociales : en plus de faciliter les tâches quotidiennes, les applications NoCode peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre l’isolement des séniors. Ces outils offrent de nombreuses possibilités pour maintenir et enrichir leurs relations sociales et leurs loisirs : des outils comme "TripOrganizer" aident à planifier des vacances en famille ou entre amis, en simplifiant la réservation de logements, la coordination des transports et la création d'itinéraires. Cela permet aux seniors de rester actifs et de profiter de moments de détente avec leurs proches. "PhotoShare" leur donne l’opportunité de partager facilement des photos et des vidéos avec la famille et les amis. Les ainés peuvent donc créer des albums numériques, commenter les photos et rester connectés avec leurs proches à travers des souvenirs visuels.

Exemple Concret : Muse’iF par Yellow Bricks



Un exemple concret de l'utilisation des outils NoCode est le projet un TripAdvisor culturel pour les seniors franciliens . Dans la pratique, ce projet permet aux utilisateurs de construire une carte culturelle en partageant leurs lieux culturels préférés. L'objectif est de stimuler la créativité et de renforcer les liens sociaux parmi les seniors.



D’autre part, rappelons que de plus en plus de formations NoCode se tournent vers les seniors, visant notamment les cadres et dirigeants en quête de nouvelles compétences . Des programmes intensifs comme ceux proposés par l’



Les seniors peuvent ainsi devenir acteurs de leur vie numérique en créant de toutes pièces des outils sur-mesure pour leur activité quotidienne.



Moïses, 72 ans, apiculteur : « J’ai créé moi-même ma boutique en ligne pour vendre mes produits, gérer mes stocks, faire le suivi de mes commandes et des envois. Je n’aurais jamais pensé pouvoir faire ça tout seul et pourtant, je l’ai fait simplement et rapidement avec les outils NoCode ! ». Selon l’édition 2024 du Baromètre du numérique, pilotée par l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT,(une tendance qui ne fera que s’accroitre avec les années).Aujourd’hui, grâce au NoCode,. En effet, les applications NoCode se révèlent particulièrement utiles dans des domaines variés, améliorant ainsi le quotidien des seniors.Pour être plus précis,qui permet d’imaginer et de réaliser des applications ou des sites InternetCes nouveaux outils facilitent donc grandement la création sur internet grâce à une interface visuelle intuitive. Bref, pour faire simple, le développement en no-code ne nécessite aucune connaissance en programmation !Un exemple concret de l'utilisation des outils NoCode est le projet Muse’iF , développé par Yellow Bricks pour l'association Hello Art Up. Muse’iF est une plateforme interactive qui fonctionne comme. Dans la pratique, ce projet permet aux utilisateurs de construire une carte culturelle en partageant leurs lieux culturels préférés. L'objectif est de stimuler la créativité et de renforcer les liens sociaux parmi les seniors.D’autre part, rappelons que de plus en plus de formations NoCode se tournent vers les seniors, visant notamment les. Des programmes intensifs comme ceux proposés par l’ Ecole Cube permettent à des individus de tous âges de se former au NoCode en quelques semaines.Les seniors peuvent ainsi devenir acteurs de leur vie numérique en créant de toutes pièces des outils sur-mesure pour leur activité quotidienne.Moïses, 72 ans, apiculteur : « J’ai créé moi-même ma boutique en ligne pour vendre mes produits, gérer mes stocks, faire le suivi de mes commandes et des envois. Je n’aurais jamais pensé pouvoir faire ça tout seul et pourtant, je l’ai fait simplement et rapidement avec les outils NoCode ! ».

Publié le 10/07/2024 à 02:00 | Lu 594 fois

La rédaction vous conseille < > Le petit bol d'air de l'été : une gazette numérique pour réduire l'isolement des ainés pendant les vacances Ardoiz : 100.000 tablettes pour seniors ont été commercialisées par La Poste depuis 2015 !