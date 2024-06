Ardoiz : 100.000 tablettes pour seniors ont été commercialisées par La Poste depuis 2015 ! 100.000 exemplaires écoulés... Le chiffre est significatif et témoigne d'un succès incontestable pour la tablette Ardoiz, spécialement conçue pour les seniors par Tikeasy, filiale du Groupe La Poste. Le cap a été franchi en Juin 2024 et témoigne parfaitement de l'appropriation croissante du numérique par les seniors, notamment chez les plus âgés ou les plus isolés.

L'objectif de cette solution technologique est clair : permettre aux seniors de naviguer sur internet sans crainte, notamment chez les plus âgés ou ceux pour qui l'appropriation du numérique reste compliquée... Prendre leurs rendez-vous médicaux, envoyer des emails ou partager une photo devient un jeu d'enfant ! Même la visioconférence avec les petits-enfants devient une expérience simple. Et pour ceux qui redoutent de se lancer seuls dans cette aventure numérique, des services exclusifs sont proposés avec deux formules adaptées : Équilibre et Sérénité . Lancé en juin 2015 ( nous en parlions déjà à l'époque ), Ardoiz n'est pas une tablette comme les autres : elle est le fruit d'une réflexion profonde sur les besoins spécifiques des personnes âgées. Facile à prendre en main, son utilisation se veut intuitive et rassurante. Mais surtout,. Que ce soit à domicile avec l'aide d'un postier ou par téléphone grâce à des conseillers dédiés, chaque utilisateur peut bénéficier d'L'objectif de cette solution technologique est clair : permettre aux seniors de naviguer sur internet sans crainte, notamment chez les plus âgés ou ceux pour qui l'appropriation du numérique reste compliquée... Prendre leurs rendez-vous médicaux, envoyer des emails ou partager une photo devient un jeu d'enfant ! Même la visioconférence avec les petits-enfants devient une expérience simple. Et pour ceux qui redoutent de se lancer seuls dans cette aventure numérique, des services exclusifs sont proposés avec

une expérience utilisateur optimale : une interface simplifiée, des options d'accessibilité adaptées aux difficultés liées à l'âge ou au handicap, sans oublier un catalogue de contenus variés pour se divertir au quotidien. Des jeux sans publicité aux contenus informatifs et éducatifs, tout est mis en œuvre pour que chaque senior trouve son bonheur.



L'appareil offre également la possibilité de prendre des photos et vidéos facilement partageables avec ses proches. Et quand il s'agit de démarches administratives, Ardoiz facilite l'accès aux sites essentiels comme ceux des impôts ou de l'assurance maladie. Tout cela contribue à simplifier la vie quotidienne des utilisateurs.



Pour l'équipe qui oeuvre au développement d'Ardoiz, l'objectif est également de tisser du lien social . Le



Commercialisée à partir de 199€ TTC avec un abonnement mensuel raisonnable (à partir de 10,99€/mois), La Poste propose une solution économique et complète qui inclut non seulement la tablette mais aussi tout un éventail de services associés, avec différentes options disponibles selon le niveau d'autonomie souhaité par chacun.





