Nouvelles technologies

Noël 2025 : SPC repense les cadeaux technologiques pour les seniors

Par Régis Mayer | Publié le 17/12/2025 à 03:00 | mis à jour le 15/12/2025 à 15:18

À l’approche des fêtes de fin d’année, une même question revient dans de nombreux foyers : comment offrir un cadeau utile, moderne et accessible, sans se tromper ? Pour Noël 2025, SPC, spécialiste européen des technologies grand public, entend simplifier le choix en proposant une gamme de produits adaptés à tous les âges et notamment aux seniors, souvent laissés de côté par l’innovation technologique.



Le numérique, un enjeu de lien intergénérationnel



Accompagner les personnes âgées dans l’usage du numérique est devenu un véritable défi familial.



Pourtant, savoir utiliser un smartphone permet aujourd’hui de maintenir un lien essentiel : échanger en visioconférence avec ses proches, partager des photos, rassurer la famille, rester autonome plus longtemps.



Face à ce constat, SPC développe des solutions pensées pour faciliter l’adoption des technologies, sans complexité ni renoncement aux fonctionnalités modernes.





SPC ZEUS 2 PRO : un smartphone pensé pour les seniors



Avec le



Son design intègre des éléments clés pour une prise en main rassurante : un bouton SOS facilement accessible, deux touches physiques pour décrocher et raccrocher, une base de charge pratique, un mode facile permettant d’afficher de grandes icônes et une police agrandie.





Technologie accessible, sans compromis sur les performances



Loin d’être un téléphone « basique », le ZEUS 2 PRO propose des caractéristiques dignes des smartphones actuels : un écran de 6,1 pouces confortable, un appareil photo haute résolution, une connexion 4G, le paiement sans contact et le déverrouillage par empreinte digitale.



Autant de fonctionnalités qui permettent aux seniors de profiter pleinement du numérique, en toute simplicité.





SPC CARE : accompagner à distance, en toute sérénité



Atout majeur du ZEUS 2 PRO : sa compatibilité avec SPC CARE, une application pensée pour les aidants. Elle permet aux proches de piloter à distance le smartphone du senior, afin de l’accompagner au quotidien.



Grâce à cette solution, il est possible de : gérer le répertoire de contacts, organiser les icônes de l’écran, ajuster à distance le volume et la taille des caractères et géolocaliser l’appareil.



Un système d’alertes intelligentes informe également les aidants en cas d’activation du bouton SOS, de batterie faible ou de période d’inactivité, renforçant ainsi la sécurité et la tranquillité d’esprit.





Une alternative compacte : le SPC ZEUS 2



Pour ceux qui préfèrent un format plus petit, le SPC ZEUS 2, doté d’un écran de 5 pouces, offre les mêmes fonctionnalités de sécurité et d’accompagnement à distance, dans un format plus compact.





Un cadeau utile, rassurant et porteur de lien



Avec sa gamme ZEUS, SPC répond à un besoin croissant : proposer une technologie inclusive, pensée pour le bien-être, l’autonomie et le lien intergénérationnel.



Pour Noël 2025, offrir un smartphone SPC, c’est offrir bien plus qu’un objet : c’est un outil de connexion, de sécurité et de proximité, pour toute la famille. Accompagner les personnes âgées dans l’usage du numérique est devenu un véritable défi familial.Pourtant, savoir utiliser un smartphone permet aujourd’hui de maintenir un lien essentiel : échanger en visioconférence avec ses proches, partager des photos, rassurer la famille, rester autonome plus longtemps.Face à ce constat, SPC développe des solutions pensées pour faciliter l’adoption des technologies, sans complexité ni renoncement aux fonctionnalités modernes.Avec le SPC ZEUS 2 PRO , la marque propose un smartphone à la fois ergonomique, sécurisé et intuitif, spécialement conçu pour les utilisateurs seniors.un bouton SOS facilement accessible, deux touches physiques pour décrocher et raccrocher, une base de charge pratique, un mode facile permettant d’afficher de grandes icônes et une police agrandie.un écran de 6,1 pouces confortable, un appareil photo haute résolution, une connexion 4G, le paiement sans contact et le déverrouillage par empreinte digitale.Autant de fonctionnalités qui permettent aux seniors de profiter pleinement du numérique, en toute simplicité.Atout majeur du ZEUS 2 PRO : sa compatibilité avec SPC CARE, une application pensée pour les aidants. Elle permet aux proches de piloter à distance le smartphone du senior, afin de l’accompagner au quotidien.Grâce à cette solution, il est possible de : gérer le répertoire de contacts, organiser les icônes de l’écran, ajuster à distance le volume et la taille des caractères et géolocaliser l’appareil.Un système d’alertes intelligentes informe également les aidants en cas d’activation du bouton SOS, de batterie faible ou de période d’inactivité, renforçant ainsi la sécurité et la tranquillité d’esprit.Pour ceux qui préfèrent un format plus petit, le SPC ZEUS 2, doté d’un écran de 5 pouces, offre les mêmes fonctionnalités de sécurité et d’accompagnement à distance, dans un format plus compact.Avec sa gamme ZEUS, SPC répond à un besoin croissant : proposer une technologie inclusive, pensée pour le bien-être, l’autonomie et le lien intergénérationnel.Pour Noël 2025, offrir un smartphone SPC, c’est offrir bien plus qu’un objet : c’est un outil de connexion, de sécurité et de proximité, pour toute la famille.