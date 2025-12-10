Nouvelles technologies Cette petite bague pourrait bien changer le quotidien des personnes qui oublient facilement Par Régis Mayer | Publié le 10/12/2025 à 09:14 | mis à jour le 17/12/2025 à 09:33 La marque américaine de produits connectés Peeble vient de dévoiler un objet connecté d'un genre nouveau. Cette bague, qui se porte à l'index, permet d'enregistrer ses pensées instantanément grâce à un simple bouton. Un concept particulièrement adapté aux personnes confrontées aux petits oublis du quotidien. Partager : W f X in @

Les petits oublis du quotidien constituent une préoccupation croissante pour de nombreuses personnes, notamment avec l'avancée en âge. Où ai-je posé mes clés ? Quel était le nom de ce médicament à racheter ? Quelle était cette idée que je voulais noter ? Ces questions reviennent fréquemment dans la vie des seniors. Une entreprise américaine, Pebble, pionnière des montres connectées dans les années 2010, propose désormais une réponse technologique étonnamment simple à ces tracas quotidiens.

Un concept radicalement différent des autres objets connectés La bague Index 01, dévoilée en décembre 2025, se distingue de tous les autres objets connectés disponibles sur le marché. Contrairement aux bagues intelligentes proposées par Samsung ou Oura, qui mesurent le rythme cardiaque, analysent le sommeil ou comptent les pas, ce nouvel appareil ne fait rien de tout cela. Son créateur, Eric Migicovsky, la décrit comme une mémoire externe pour le cerveau. La bague ne contient qu'un microphone et un unique bouton en silicone. Son fonctionnement est d'une simplicité remarquable : lorsqu'une pensée traverse l'esprit, il suffit d'appuyer sur le bouton avec le pouce et de parler. Une fois le bouton relâché, l'enregistrement vocal est automatiquement transmis au téléphone associé.



Cette approche minimaliste représente un avantage considérable pour les personnes peu familières avec les technologies complexes. Il n'y a pas d'écran à consulter, pas de menu à naviguer, pas de réglages compliqués à effectuer. L'interaction se résume à un geste naturel et intuitif que chacun peut maîtriser en quelques secondes.

Une technologie pensée pour la simplicité L'application associée à la bague, disponible sur les téléphones fonctionnant sous les systèmes d'Apple et d'Android, transforme automatiquement les enregistrements vocaux en texte. Un programme d'intelligence artificielle intégré classe ensuite ces notes selon leur nature : pense-bête, rappel, événement à ajouter au calendrier ou simple note à conserver. L'ensemble du traitement s'effectue directement sur le téléphone, sans envoi de données vers des serveurs distants. Cette caractéristique garantit la confidentialité des informations personnelles, une préoccupation légitime pour de nombreux utilisateurs.



La bague reconnaît plus de quatre-vingt-dix-neuf langues, dont naturellement le français. Les personnes souhaitant enregistrer leurs pensées dans leur langue maternelle pourront donc le faire sans difficulté. Le système peut également être configuré pour contrôler la lecture musicale, déclencher l'appareil photo du téléphone à distance ou activer certains équipements domotiques.

Une autonomie exceptionnelle sans recharge L'un des aspects les plus remarquables de cette bague réside dans sa gestion de l'énergie. La Index 01 utilise des piles à l'oxyde d'argent, identiques à celles équipant les appareils auditifs. Ce choix technique présente un avantage majeur pour les seniors : aucune recharge n'est nécessaire. La bague fonctionne pendant environ deux ans avec une utilisation normale, estimée entre dix et vingt enregistrements quotidiens de quelques secondes chacune. Cette autonomie exceptionnelle libère l'utilisateur de la contrainte du rechargement quotidien ou hebdomadaire, source fréquente d'oublis et de frustrations.



Les personnes habituées aux appareils auditifs retrouveront un fonctionnement familier. Lorsque la pile arrive en fin de vie, le fabricant propose un programme de recyclage : la bague peut être renvoyée pour être remplacée. Ce système évite ainsi les manipulations délicates de changement de pile qui pourraient représenter une difficulté pour certaines personnes.

Un objet discret et résistant Sur le plan esthétique, la Index 01 se présente sous la forme d'une bague en acier inoxydable de qualité chirurgicale, disponible en trois coloris : argent poli, or poli et noir mat. Sa taille comparable à celle d'une alliance lui confère une discrétion appréciable. Elle ne ressemble pas à un appareil médical ou à un gadget technologique ostentatoire, ce qui peut rassurer les personnes soucieuses de leur apparence.



L'appareil résiste à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur, permettant de le conserver au doigt pendant la toilette quotidienne ou sous la douche. En revanche, il n'est pas conçu pour la natation en piscine. Huit tailles sont proposées, allant de la taille six à la taille treize selon la nomenclature américaine, afin de s'adapter à la morphologie de chaque main.

Un investissement accessible sans abonnement Le modèle économique choisi par Pebble se veut transparent et accessible. La bague est proposée en précommande au prix de soixante-quinze dollars, soit environ soixante-dix euros hors taxes, avant de passer à quatre-vingt-dix-neuf dollars après le lancement commercial. Aucun abonnement mensuel n'est requis pour utiliser l'appareil et son application. Cette absence de frais récurrents constitue un argument de poids à une époque où de nombreux services technologiques imposent des paiements mensuels.



Les premières livraisons sont annoncées pour mars 2026. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà réserver leur exemplaire sur le site du fabricant, qui assure des expéditions dans le monde entier.

Une réponse technologique aux difficultés de mémoire Les troubles de la mémoire liés à l'âge touchent une proportion significative de la population senior. Si la bague Index 01 ne prétend évidemment pas résoudre des pathologies neurodégénératives, elle peut constituer une aide précieuse pour les personnes confrontées aux oublis bénins du quotidien. La possibilité de capturer instantanément une pensée, un rendez-vous à ne pas manquer ou le nom d'un produit à acheter, sans avoir à chercher son téléphone dans un sac ou une poche, représente un gain de confort non négligeable.



Le fait que l'appareil n'écoute qu'au moment où le bouton est pressé rassure également quant au respect de la vie privée. Contrairement à certains assistants vocaux qui attendent en permanence un mot d'activation, la bague reste totalement passive tant que l'utilisateur ne sollicite pas explicitement l'enregistrement.

Sources :

Pebble / Core Devices (site officiel du fabricant), décembre 2025

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