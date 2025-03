Données personnelles et applications mobiles : les 5 réflexes à adopter pour garder le contrôle ! Qui n’a jamais téléchargé une application sans trop lire les conditions d’utilisation ? Aujourd’hui, nos smartphones sont de véritables compagnons de vie, mais chaque appli installée peut collecter des informations personnelles. Bonne nouvelle : pas besoin d’être un expert en cybersécurité pour protéger ses données ! Voici 5 réflexes simples et efficaces à adopter avant, pendant et après l’installation d’une application. Le point avec MyTraffic*. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/03/2025

1. Avant de télécharger : on enquête un peu

Avant de cliquer sur "Installer", prenez quelques secondes pour vérifier qui est derrière l’application. Regardez les avis des utilisateurs, le nombre de téléchargements et surtout, jetez un œil à la fiche "Confidentialité" disponible sur l’App Store ou Google Play. Une appli ultra populaire avec zéro info sur la gestion des données ? Méfiance !



2. Pendant l’installation : on garde la main

Une application vous demande l’accès à votre localisation, votre micro ou votre carnet d’adresses alors que ce n’est pas nécessaire pour son fonctionnement ? Il est temps de dire "non merci" !



Sur iOS et Android, vous pouvez accepter ou refuser chaque permission au cas par cas. Et si une appli exige trop d’accès sans raison, mieux vaut chercher une alternative.



3. Juste après : on fait le ménage

Une fois l’appli installée, direction les paramètres de votre téléphone pour ajuster les autorisations accordées. Vous pouvez par exemple autoriser la localisation uniquement lorsque l’appli est en cours d’utilisation et refuser l’accès en arrière-plan. Et si un suivi publicitaire est activé par défaut ? Désactivez-le en quelques clics !



4. Pendant l'utilisation : on garde l'œil ouvert

Soyez attentif aux changements ! Une appli qui, du jour au lendemain, commence à demander plus d’accès qu’avant ou qui envoie des notifications suspectes peut cacher quelque chose. Les mises à jour peuvent aussi modifier les règles du jeu, alors un petit tour dans les paramètres de temps en temps ne fait jamais de mal.



5. Et quand on n’en a plus besoin ? On supprime… vraiment !

Désinstaller une application ne suffit pas toujours. Pensez à supprimer votre compte et à effacer les données associées depuis les paramètres de l’appli ou sur son site web. Un petit effort supplémentaire pour s’assurer que vos informations ne traînent pas dans la nature.



Un dernier conseil ? Faites le test !

Prenez une application que vous utilisez souvent et allez vérifier ses permissions dans vos paramètres. Vous pourriez être surpris… et reprendre le contrôle en quelques secondes !



Le numérique peut être un espace de liberté, à condition d’en maîtriser les règles. En appliquant ces 5 réflexes, chacun peut naviguer en toute sérénité sans renoncer aux services numériques du quotidien.



*MyTraffic est une entreprise spécialisée dans l’analyse des flux de déplacement, fournissant aux enseignes, aux collectivités et aux investisseurs des données précises sur la fréquentation et les dynamiques urbaines.







La rédaction vous conseille < > Les opérateurs annoncent la fin des réseaux 2G et 3G : est-ce que je vais devoir changer mon téléphone ? Pour répondre à l'évolution des réseaux mobiles, Doro lance trois nouveaux mobiles 4G