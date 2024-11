Les opérateurs annoncent la fin des réseaux 2G et 3G : est-ce que je vais devoir changer mon téléphone ? Ça y est, d’après les principaux opérateurs en France, les réseaux 2G et 3G vont progressivement disparaître. Cela signifie que les téléphones plus anciens ne fonctionneront plus. Il devient donc indispensable de passer à des modèles compatibles avec les réseaux 4G. Heureusement, Doro, expert en téléphones pour seniors, est là pour vous accompagner en douceur dans cette transition. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/11/2024

Pourquoi les opérateurs abandonnent-ils les réseaux 2G et 3G ?



Les opérateurs mettent fin aux réseaux 2G et 3G pour plusieurs raisons.





Vers des réseaux plus modernes



Les technologies 4G et 5G sont en effet bien plus performantes que les anciennes 2G et 3G. Elles permettent de naviguer sur Internet plus rapidement, d’avoir des appels de meilleure qualité, et de connecter plus d’appareils à la fois. Les opérateurs préfèrent donc se concentrer sur ces réseaux plus modernes pour offrir une meilleure expérience à leurs clients.





Utiliser les fréquences autrement



Les fréquences utilisées par les réseaux 2G et 3G sont limitées. En arrêtant ces anciens réseaux, les opérateurs peuvent réutiliser ces fréquences pour la 4G et la 5G. Résultat : une couverture plus étendue, des connexions plus stables et de meilleures performances pour tout le monde.





Les nouvelles technologies s’imposent



Si vous utilisez encore un ancien téléphone, celui-ci risque de devenir obsolète. Vous ne pourrez plus passer d'appels ni envoyer de messages, car votre appareil ne sera plus compatible avec les réseaux 4G. Il est donc important de vérifier votre téléphone et d'en parler avec vos proches pour savoir s'il est nécessaire de le changer.





Les bénéfices d’un clapet 4G par rapport à un smartphone



Un téléphone à clapet 4G peut être un excellent choix pour vous. Il vous permet de téléphoner facilement, de prendre des photos, et de les partager avec vos proches, tout en restant simple d'utilisation. Contrairement à un smartphone, un clapet 4G ne possède pas de connexion internet, ce qui vous permet de rester facilement en contact avec vos proches, tout en profitant d'une véritable déconnexion lorsque vous refermez l'appareil. C'est une solution idéale pour maintenir le contact sans être constamment sollicité par les distractions en ligne d'un smartphone moderne.







Quel téléphone choisir pour la transition vers la 4G ?



Pour faciliter cette transition vers la 4G,





Un design pratique et élégant



Avec son design épuré, le Doro Leva est facile à utiliser et à transporter. Sa taille compacte en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un téléphone à la fois esthétique et fonctionnel. En l’ouvrant, vous accédez à un écran clair et lisible, parfait pour consulter vos messages et appels sans effort. Simplifiez vos communications Le





Une sécurité renforcée



Pour ceux qui se préoccupent de leur sécurité, le Doro Leva offre des fonctionnalités pratiques, comme la



Tout comme nous avons adopté cette nouvelle technologie pour profiter d’une meilleure qualité d’image,



La gamme de mobiles Doro Leva accompagne cette transition, rendant le quotidien plus simple et agréable.

Les opérateurs mettent fin aux réseaux 2G et 3G pour plusieurs raisons.Les technologies 4G et 5G sont en effet bien plus performantes que les anciennes 2G et 3G. Elles permettent de naviguer sur Internet plus rapidement, d’avoir des appels de meilleure qualité, et de connecter plus d’appareils à la fois. Les opérateurs préfèrent donc se concentrer sur ces réseaux plus modernes pour offrir une meilleure expérience à leurs clients.Les fréquences utilisées par les réseaux 2G et 3G sont limitées. En arrêtant ces anciens réseaux, les opérateurs peuvent réutiliser ces fréquences pour la 4G et la 5G. Résultat : une couverture plus étendue, des connexions plus stables et de meilleures performances pour tout le monde.Si vous utilisez encore un ancien téléphone, celui-ci risque de devenir obsolète. Vous ne pourrez plus passer d'appels ni envoyer de messages, car votre appareil ne sera plus compatible avec les réseaux 4G. Il est donc important de vérifier votre téléphone et d'en parler avec vos proches pour savoir s'il est nécessaire de le changer.Un téléphone à clapet 4G peut être un excellent choix pour vous. Il vous permet de téléphoner facilement, de prendre des photos, et de les partager avec vos proches, tout en restant simple d'utilisation. Contrairement à un smartphone, un clapet 4G ne possède pas de connexion internet, ce qui vous permet de rester facilement en contact avec vos proches, tout en profitant d'une véritable déconnexion lorsque vous refermez l'appareil. C'est une solution idéale pour maintenir le contact sans être constamment sollicité par les distractions en ligne d'un smartphone moderne.Pour faciliter cette transition vers la 4G, Doro vous propose des modèles parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs. Doro présente la gamme Leva : des téléphones à clapet 4G pour une connexion simplifiée Le Doro Leva est bien plus qu'un simple téléphone à clapet 4G ; c'est un véritable compagnon de vie qui s'adapte à votre quotidien.Avec son design épuré, le Doro Leva est facile à utiliser et à transporter. Sa taille compacte en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un téléphone à la fois esthétique et fonctionnel. En l’ouvrant, vous accédez à un écran clair et lisible, parfait pour consulter vos messages et appels sans effort. Simplifiez vos communications Le Doro Leva a été pensé pour simplifier les communications. Les touches larges et bien espacées facilitent la composition de numéros et l’envoi de messages, rendant chaque interaction fluide et agréable. Cela permet de rester en contact avec la famille et les amis sans stress, tout en évitant les complications souvent liées aux smartphones modernes.Pour ceux qui se préoccupent de leur sécurité, le Doro Leva offre des fonctionnalités pratiques, comme la touche d'assistance avec géolocalisation (GPS) qui permet d’alerter rapidement un proche en cas d’urgence. Cela apporte une tranquillité d'esprit essentielle pour profiter de chaque moment. Un accompagnement dans la transition En somme, cette évolution des Télécoms rappelle le passage de la télévision traditionnelle à la télévision numérique terrestre (TNT) offrant un plus grand nombre de chaînes.Tout comme nous avons adopté cette nouvelle technologie pour profiter d’une meilleure qualité d’image, il est essentiel d'évoluer vers la 4G La gamme de mobiles Doro Leva accompagne cette transition, rendant le quotidien plus simple et agréable.







La rédaction vous conseille < > Pour répondre à l'évolution des réseaux mobiles, Doro lance trois nouveaux mobiles 4G Montre Huawei Watch D2 : le suivi de santé en ligne de mire