Nouvelles technologies Casques de réalité virtuelle : une méta-analyse révèle leurs bienfaits sur la qualité de vie des seniors Une équipe de chercheurs espagnols vient de publier la première méta-analyse consacrée aux effets de la réalité virtuelle immersive chez les plus de 60 ans. Verdict : quatre semaines d'utilisation suffisent à améliorer significativement la qualité de vie, avec une bonne tolérance.

Une première scientifique pour les plus de 60 ans Publiée lundi 12 janvier 2026 dans la revue scientifique JMIR Aging, cette méta-analyse marque une étape importante dans la recherche sur le bien-vieillir assisté par la technologie. C'est la première fois qu'une équipe de chercheurs compile et analyse l'ensemble des études portant spécifiquement sur la réalité virtuelle immersive (IVR) utilisée pendant au moins quatre semaines chez des personnes de plus de 60 ans.



L'équipe de l'Université de Castille-La Manche (Espagne), dirigée par Iria Trillo-Charlín et Javier Bravo-Aparicio, a passé au crible 14 essais cliniques randomisés impliquant un total de 839 participants. Les études analysées ont été publiées entre 2021 et 2025 et couvrent des populations variées : seniors en bonne santé, personnes souffrant de troubles cognitifs légers, patients atteints de Parkinson ou d'arthrose du genou. Les interventions testées allaient de l'exercice physique en environnement virtuel à la stimulation cognitive, en passant par des thérapies de réminiscence et des programmes de gestion de la douleur.



La revue JMIR Aging, classée numéro un mondial dans la catégorie « gérontologie » avec un facteur d'impact de 4,8, est spécialisée dans les technologies numériques appliquées au vieillissement.

Des résultats statistiquement significatifs sur la qualité de vie Le principal enseignement de cette méta-analyse concerne l'amélioration de la qualité de vie. L'analyse quantitative, portant sur 8 des 14 études, révèle un effet modéré mais statistiquement significatif (SMD = 0,48, p = 0,007) en faveur de la réalité virtuelle immersive. En termes simples, les seniors utilisant un casque VR ont vu leur qualité de vie s'améliorer davantage que ceux des groupes témoins, qui bénéficiaient soit de soins habituels, soit d'activités conventionnelles.



Les bénéfices apparaissent particulièrement marqués dans deux situations : lorsque les programmes durent 10 à 12 semaines, et lorsque le temps total d'exposition dépasse 600 minutes (soit 10 heures réparties sur plusieurs séances). Les personnes présentant des vulnérabilités cliniques ou vivant en institution semblent également en tirer davantage profit que les seniors autonomes vivant à domicile.



En revanche, l'impact sur l'activité physique n'a pas montré de différence significative entre les groupes VR et les groupes témoins.

Une technologie bien tolérée par les seniors Question cruciale pour cette population souvent réticente face aux nouvelles technologies : les effets indésirables. Bonne nouvelle, ils restent rares et légers. Le principal problème rapporté est le « cybersickness », un mal des transports numérique se traduisant par des vertiges, des nausées passagères ou une fatigue visuelle temporaire.



Sur les 7 études ayant documenté ces effets, seul un participant a dû interrompre définitivement le programme en raison de symptômes persistants. Dans l'essai le plus important, mené auprès de 293 participants, l'incidence des effets indésirables n'a pas dépassé 3 %. Les chercheurs concluent à une « bonne tolérance globale » de la technologie chez les plus de 60 ans, à condition d'adapter correctement le casque à la morphologie du visage et de prévoir un encadrement lors des premières séances.

Quelles perspectives pour les seniors français ? 28 % de la population française âgée de plus de 60 ans selon le dernier bilan démographique de l'INSEE, soit près de 19 millions de personnes, ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses. La réalité virtuelle immersive pourrait devenir un outil complémentaire dans les EHPAD, les centres de rééducation ou même à domicile pour lutter contre l'isolement et maintenir la qualité de vie des aînés.



Plusieurs établissements français expérimentent déjà ces dispositifs, notamment pour des séances de relaxation ou de voyages virtuels permettant aux résidents de « revisiter » des lieux marquants de leur passé.



Les auteurs appellent toutefois à la prudence : le niveau de preuve reste « faible à très faible » selon la méthodologie GRADE, en raison de biais méthodologiques dans certaines études incluses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets à long terme et identifier les programmes les plus efficaces selon les profils de patients.



L'étude complète est accessible gratuitement sur le site de Avecselon le dernier bilan démographique de l'INSEE, soit près de 19 millions de personnes, ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses. La réalité virtuelle immersive pourrait devenir un outil complémentaire dans les EHPAD, les centres de rééducation ou même à domicile pour lutter contre l'isolement et maintenir la qualité de vie des aînés.Plusieurs établissements français expérimentent déjà ces dispositifs, notamment pour des séances de relaxation ou de voyages virtuels permettant aux résidents de « revisiter » des lieux marquants de leur passé.Les auteurs appellent toutefois à la prudence : le niveau de preuve reste « faible à très faible » selon la méthodologie GRADE, en raison de biais méthodologiques dans certaines études incluses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer leset identifier les programmes les plus efficaces selon les profils de patients.L'étude complète est accessible gratuitement sur le site de JMIR Aging

Sources :

- JMIR Aging, 12 janvier 2026

- INSEE, Bilan démographique 2025

Par Par Régis Mayer | Publié le 22/01/2026 à 16:21



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