Montre ABYX Fit Touch 5 : montre connectée abordable et efficace Dans le domaine des montres connectées, la fourchette des prix est large. Si les marques stars comme Apple, Suunto, Garmin, Samsung ou Xiaomi s’affichent à des tarifs qui font réfléchir, il existe un certain nombre de marque qui offrent des fonctions identiques à des prix totalement abordables qui ne dépassent pas la barre des 70€. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/09/2024





Montres rondes, carrées, rectangulaires ou simples bracelets, chacun trouve un modèle adapté à ses activités.



En s’affichant au tarif de Abyx Fit Touch 5 offre un rapport fonctions/prix particulièrement positif.



Sans que cela soit péjoratif, ce modèle d’entrée de gamme est particulièrement séduisant. A commencer par son design qui l’apparente à une Apple Watch avec un boitier presque carré (4,4 X 3,8 cm).



En alliage de zinc, celui-ci est associé à un écran Amoled HD de 1,75 pouces qui offre une bonne visibilité (390 X 450 pixels).



Comme il se doit, l’Abyx se synchronise aussi bien avec le système Android qu’avec le système des IPhone. Idéale pour les actifs, cette montre assure le suivi de 120 modes d’activités physiques allant de la classique course à pied jusqu’à une séance de yoga en passant par le billard ou les fléchettes !



Mais surtout, elle donne accès aux informations de fréquence cardiaque, de pression artérielle, de taux d’oxygène dans le sang (ces dernières informations de santé étant à contrôler et étalonner chez votre médecin avec un appareil professionnel).



La fonctionnalité bluetooth permet de passer et de recevoir des appels ou de déclencher l’appareil photo d’un Smartphone. Donné pour une durée de trente-cinq jours d’autonomie en veille et vingt jours en activité, elle s’avère réellement supérieure à dix jours.



Le chargement se fait par induction. Précisons que le chargeur est fourni avec la montre. En revanche, celui-ci chauffe légèrement durant la charge.



A l’usage, le fonctionnement de l’Abyx Fit Touch 5 diffère d’autres modèles connectés. Outre le toucher tactile du cadran, l’accès aux différentes fonctions se fait également par l’intermédiaire d’une molette située à droite du cadran au-dessus du bouton on/off.



Sept cadrans sont proposés par défaut. Concernant l’étanchéité, le constructeur annonce une résistance à l’eau « IP68 ». Donc, bien que la fonction natation soit indiquée dans le programme, il ne faut pas tenter le diable. Il ne s’agit pas là d’une montre étanche.



On apprécie également le bracelet en silicone au fermoir pratique d’usage à l’inverse de certains modèles concurrents.



En résumé, cette Abyx Fit Touch 5 offre pour un prix imbattable un produit complet où il conviendra simplement d’étalonner les fonctions de santé.





