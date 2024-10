Pour répondre à l'évolution des réseaux mobiles, Doro lance trois nouveaux mobiles 4G Avec l'abandon progressif des réseaux 2G et 3G par les opérateurs dans de nombreuses régions, les utilisateurs des mobiles classiques, les seniors vont être confrontés à une transition essentielle vers des appareils compatibles 4G. C’est dans ce contexte que Doro, grand spécialiste des téléphones simplifiés pour seniors présentent ces trois nouveautés disponibles fin octobre 2024. A partir de 99,99 euros. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 25/10/2024

Avec l'abandon progressif des réseaux 2G et 3G par les opérateurs dans de nombreuses régions, les utilisateurs des mobiles classiques, les seniors et surtout les personnes âgées en grande majorité vont être confrontés à une transition essentielle vers des appareils compatibles 4G.



La fermeture progressive des réseaux 2G et 3G, en particulier celle du 2G qui est prévue dans plusieurs pays dès 2025, entraînera l'obsolescence brutale des téléphones utilisant ces anciennes technologies.



En effet, ces réseaux seront progressivement remplacés par des infrastructures 4G et 5G, offrant de meilleures performances, une couverture accrue et une qualité d’appel nettement améliorée.



Les utilisateurs de mobiles à touches (aussi appelés feature phones ou dumdphones), souvent des personnes âgées doivent donc se préparer à remplacer leur téléphone 2G par un nouveau produit compatible 4G pour garantir une continuité dans l'utilisation de leur téléphone.



En réponse à cette évolution, Doro, annonce la sortie de trois nouveaux téléphones mobiles 4G. Le Doro Leva 10, le Doro Leva 20 et le Doro Leva 30 qui sont conçus spécifiquement pour offrir plus de confort, de sécurité, et assurer une transition fluide vers cette nouvelle ère technologique.



Le Doro Leva 10 est un téléphone classique (format Monobloc), idéal pour tous ceux qui recherchent des fonctionnalités de base associées à un son de qualité et à une grande facilité d'utilisation. Le téléphone à clapet Doro Leva 20 est le choix de ceux privilégiant la facilité d'utilisation.



Enfin, avec le Doro Leva 30, tout le monde peut profiter d'un téléphone à clapet, facile à utiliser et doté d'un écran externe supplémentaire dédié à l'identification de l'appelant et aux notifications.



Valérie Olek, directrice Doro France, déclare à cette occasion : « nos trois nouveaux téléphones 4G sont destinés à améliorer l'expérience utilisateur de nos clients, et seront l’allié idéal de ceux qui préfèrent un téléphone pour téléphoner en toute simplicité. Il est important de s’équiper d’un mobile 4G à l’heure où certains opérateurs commencent à arrêter les réseaux 2G/3G. Un téléphone 4G vous garantira unemeilleure couverture sur tout le territoire dans les années à venir. »



Pour plus de sécurité où que vous soyez, les trois téléphones intègrent également la touche d'assistance Doro avec géolocalisation GPS. Ce bouton, situé au dos de chaque téléphone peut être utilisé pour alerter jusqu'à cinq proches en cas d’urgence, ce qui constitue un élément de réassurance non négligeable pour le senior comme pour sa famille.



Avec la fonction Doro Clearsound, ces nouveaux téléphones 4G permettent d’amplifier la voix

pour mieux entendre. Livrés avec un socle de charge, les mobiles Leva offrent une grande autonomie, de larges touches et permettent d’écrire des messages et de prendre des photos.



Les trois téléphones seront disponibles dès octobre sur le site www.doro.com et le Doro LEVA L30 dans les boutiques Orange. D’autres opérateurs devraient suivre d’ici la fin de l’année.



Disponibilités et prix :

• Doro Leva 10 : 99,99€

• Doro Leva 20 : 109,99€

• Doro Leva 30 : 119,99€







