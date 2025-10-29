Nouvelles technologies Mon-senior.fr : un nouveau club qui s'adresse aux jeunes seniors Le concept de clubs seniors en ligne ou physique n’est pas nouveau. Cela fait déjà une vingtaine d’années que cela existe. Certains durent. D’autre pas. Voici donc le dernier né en la matière : Mon-senior.fr qui s’adresse comme les autres au plus de 50 ans et qui vise à rassembler et valoriser les savoirs, les histoires et les talents de chacun. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/10/2025





Notre conseil : attendez que le site soit véritablement installé et patientez quelques mois avant de vous inscrire en format payant. On le sait, les seniors d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. Ils restent actifs plus longtemps, sont curieux, voyagent, surfent sur le web, etc. Bref, ils font pleinement partie de la communauté.Ils refusent les stéréotypes (cf. le magazine Vieux d’Antoine de Caunes ) et surtout, représentent un vivier de compétences, de transmission, de créativité et de lien social et souhaitent vivre pleinement, avec des projets, du lien, du plaisir, et un vrai rôle à jouer !C’est pour eux qu’est née cette nouvelle communauté bienveillante qui propose des services concrets, des lieux partenaires, des clubs locaux, des événements et des initiatives pensées par et pour les seniors.A titre d’exemple, ce site propose des activités dans des villages oubliés, des événements culturels et joyeux pour retisser des liens localement. Dès le mois d’octobre 2025, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (avec un élargissement national prévu l’an prochain), que l’on soit membre ou simple participant, Mon Senior ouvrira la porte à une foule d’initiatives.Le site propose aussi des contenus variés autour de la santé, du bien-être, des nouvelles technologies, des voyages, des conseils, des inspirations et des solutions pour mieux vivre le quotidien, un forum de discussion bienveillant pour échanger et s’entraider, un agenda des événements avec inscription en ligne, une plateforme de rencontres pour créer des amitiés ou trouver l’amour, et même un accès à une intelligence artificielle pour les accompagner dans leur quotidien.Au-delà des événements et de la plateforme, cette nouvelle plateforme propose également une boutique avec des produits sélectionnés pour les seniors.Notre conseil : attendez que le site soit véritablement installé et patientez quelques mois avant de vous inscrire en format payant.





