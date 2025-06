Le magazine Vieux fête ses un an avec un numéro dédié au corps ! ​Pour son cinquième numéro, qui est aussi celui de sa première année en kiosque, la magazine Vieux propose de questionner sans fausse pudeur le sujet du corps avec une couv’ intitulée « Mon corps, ma bataille » qui rappelle sans équivoque possible, la fameuse chanson de Daniel Balavoine, « mon fils, ma bataille ». PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/06/2025

Un an après son lancement, le magazine Vieux, avec Antoine de Caunes aux manettes, « continue de conquérir son public et d’être salué par la profession » assure son communiqué de presse.



Dans ce nouveau numéro : notre corps, celui qu’on badigeonne de crème solaire ou celui que l’on resculpte au scalpel. Pour en parler une philosophe (Olivia Gazalé), des écrivains (Nicolas d’Estienne d’Orves, Noelle Bréham, Olivier Haralamon…), des médecins, des mannequins seniors, des naturistes convaincus…



Ce numéro signe les grandes retrouvailles d’Antoine de Caunes et de José Garcia (en couverture) dont on apprend qu’il cogne les requins à Bora Bora à l’heure où d’autres débouchent son rosé sous les parasols de la Riviera.



De complicité ensoleillée, il en est question toujours avec Antoine de Caunes et Franck Dubosc plus sensible que jamais.



Dans ce numéro d’été, Daphné Roulier évoque également des sujets graves et légers avec la comédienne Agnès Jaoui. Quant à Marie-Christine Barrault, elle nous parle de son amour fou pour Vadim et nous apprend qu’elle est surdouée pour la joie.



De son côté, Laurent Chalumeau fait l’éloge de Cher, icône malgré elle, de l’excès et de la persévérance à l’américaine. Et puis il y a toujours un « vieux con » dans Vieux. Dans ce numéro il parle des portables !



Il y a également de la poésie absurde avec Jackie Berroyer qui anticipe son absence. Et Sam Kerman qui se souvient de VGE (Valéry Giscard d’Estaing pour les plus jeunes). De la culture à gogo. Des livres de poche à lire sous les tonnelles avec Clémentine Goldszal ou à relire avec Blandine de Caunes.



Des séries avec le spécialiste de Canal+ Renan Cros ou du cinoche avec le « jamais ridicule » Patrice Leconte et l’expert Eric Libiot. Et dites-vous que si notre corps n’a jamais été parfait, maintenant il a des excuses.



Il vient de remporter le prix Relay SEPM du meilleur magazine de l’année 2025, dans la catégorie meilleur lancement.