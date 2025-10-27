Tourisme et loisirs

Sidoké : jeu de société intergénérationnel !

Cela fait déjà quelques années que les jeux de société intergénérationnels se développent sur le marché du loisir. Voici l’un des derniers en date : Sidoké, un jeu de société fabriqué en bois qui stimule la mémoire, l’attention et la logique des aînés. Utilisé dans de nombreuses maisons de retraite et familles. Compter une trentaine d’euros.

Publié le 27/10/2025

Le jeu de société Sidoké © Sasu Sidoké
Créé en Touraine par Caroline Meunier, Sidoké s’annonce comme un jeu intergénérationnel testé dès sa conception dans des écoles, bibliothèques mais aussi dans plusieurs établissements pour personnes âgées. Intergénérationnel dès sa conception.
 
 « Mes petites filles (11, 9 et 6 ans) ont été enchantées de découvrir ce nouveau jeu cet été ! Les parents ont adoré également ! Super création à offrir ou s’offrir pour les longues soirées d’hiver ou pour les fêtes de fin d’année ! » témoigne Claude D.
 
Comment jouer ? Les joueurs alignent leurs tuiles sur le plateau, en suivant le sens des flèches, pour composer : une suite croissante de 1 à 6 dans la même couleur, une suite croissante de 1 à 6 avec six couleurs différentes (avec ou sans la même lettre) ou six tuiles du même chiffre dans six couleurs différentes.
 
Chaque tuile posée rapporte un point, et des bonus sont attribués pour certaines combinaisons. Lorsqu’une combinaison complète est réalisée, c'est un Sidoké, elle est retirée du plateau, ce qui libère de l’espace pour de nouveaux coups.
 
Le vainqueur est celui qui se débarrasse de toutes ses tuiles et obtient le score le plus élevé.
 
Comme on peut le voir, Sidoké permet de travailler la mémoire, la logique et la concentration, le tout dans une ambiance détendue et joyeuse.
 
Pensé pour réunir petits et grands autour des chiffres, Sidoké est aussi un merveilleux facilitateur de lien social. Facile à prendre en main, il favorise l’échange, l’écoute et l’envie de jouer ensemble.

​Sidoké en trois questions ?

Comment avez-vous eu l’idée de créer Sidoké ?
Après une série d’épreuves personnelles et vingt ans dans la banque, j’ai ressenti le besoin de donner un nouveau sens à ma vie. J’ai alors pris une feuille et j’ai listé tous mes rêves : parmi eux, inventer un produit de A à Z, le commercialiser et en vivre.
 
C’est en cherchant un jeu pour ma famille, sans trouver celui qui réunissait vraiment simplicité et convivialité, que l’idée de Sidoké m’est venue.
 
Ce projet est devenu pour moi le moyen de réaliser un rêve tout en transmettant du bonheur et du partage. Inspirée par des classiques comme le Scrabble, j'ai conçu Sidoké pour rendre les mathématiques ludiques, surtout après avoir vu mon fils y jouer avec enthousiasme.
 
À quels jeux connus Sidoké peut-il être comparé en termes de mécanique et d'expérience de jeu ?
Sidoké peut être comparé à un mélange de Scrabble, Quirkle et Rummikub. Comme le Scrabble, il nécessite une stratégie de placement des tuiles. Il partage avec Quirkle l'idée de créer des combinaisons basées sur les couleurs et les chiffres.

Enfin, à l'instar du Rummikub, il encourage la réflexion et la résolution de problèmes. Ces influences se combinent pour offrir une expérience de jeu unique qui est à la fois stimulante et accessible à toute la famille.
 
En quoi Sidoké peut avoir un usage et des bénéfices thérapeutiques ?
Le jeu est également utilisé dans les EHPAD et par les orthophonistes pour stimuler la mémoire et les capacités cognitives, ce qui élargit son impact au-delà du simple divertissement.



