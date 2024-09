Nos téléphones mobiles sont-ils devenus de vrais mouchards ?

L'ère est au tout connecté, où chaque mouvement et chaque parole peut être captée, analysée et bien évidemment stockée. Les géants américains du secteur de la "Tech" – Google, Apple, Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Amazon & co – opèrent dans un espace numérique où l'écoute semble être devenue la norme plutôt que l'exception. Ces entités, dont le pouvoir s'étend en effet bien au-delà des frontières virtuelles, disposent en effet d'une capacité d'interception et de traitement des données qui suscite autant d'émerveillement que d'inquiétude. Car pour ses grandes sociétés et leurs prestataires de service publicitaires et marketing, la captation de nos données personnelles est devenu un enjeu majeur, celui de la véritable ruée vers l'or.





La confidentialité... Un terme désormais éclipsé par la réalité des faits ?



Les smartphones actuels regorgent de fonctionnalités qui facilitent notre quotidien, chacun le sait et les apprécient justement pour ça. Cependant, comme tout pièce de monnaie à son revers, ils ouvrent également la porte à une surveillance active potentielle. À l'heure où les termes "écoute" et "espionnage" font régulièrement les gros titres – rappelons les révélations choc autour des pratiques de la NSA ou encore les scandales liés à Cambridge Analytica – il devient impératif de s'interroger sur le rôle réel et l'usage que nous faisons de nos téléphones mobiles.



Les applications que nous installons avec insouciance sont-elles en réalité des chevaux de Troie modernes ? Les permissions que nous accordons sans un second regard autorisent-elles une intrusion silencieuse dans notre vie privée ? Les cas présentés récemment par le consortium médiatique américain CMG (Cox Media Group) soulignent cette réalité troublante : oui nos portables sont bien devenus des outils d'écoute marketing permanente.



Face à cette situation niée par la plupart des fournisseurs de services technologiques, les consommateurs se retrouvent souvent désemparés. Comment naviguer entre le besoin impérieux de rester connecté et la préservation nécessaire de notre sphère privée ? La réponse n'est pas simple et exige une vigilance constante ainsi qu'une éducation numérique adaptée aux défis actuels.



Il est primordial d'être conscient des risques liés à l'utilisation des technologies modernes. L'examen attentif des permissions accordées aux applications, le choix judicieux des paramètres de confidentialité et une veille proactive constituent autant de mesures pour se prémunir un tant soit peu contre les écoutes indésirables. Tout du moins le pense t-on, car c'est bien là la version qui nous est "vendue" par tous nos fournisseurs de services. Et pourtant...



Qui n'a pas déjà été surpris qu'une simple conversation entre amis dans le monde réel se transforme subitement en publicités ou en contenus ciblés diffusés dans nos appareils portables ou nos ordinateurs ? Amusez-vous simplement à parler d'un produit ou d'un service populaire à table en famille à portée de votre smarphones et observez ce qui se passe sur vos écrans dans les heures ou les jours qui suivent. Car même si les "Big Tech" (Google, Apple, Amazon, Meta, etc etc) nous jurent leurs grands dieux que notre vie privée est respectée, force est de constater que cette promesse ne tient pas longtemps l'épreuve des faits.



Je ne sais plus qui a dit un jour : "quand c'est gratuit, c'est toi le produit". Une affirmation qui semble chaque jour un peu plus vraie, n'en déplaise aux promoteurs de nos applications favorites dont les promesses de respect de la vie privée sont souvent sacrifiées sur l'autel de leur quête de profits ; au nom de la qualité du service qui nous est offert, qu'ils disent.