5 conseils pour optimiser les cadeaux "nouvelles technos" pour les seniors

Comment accompagner au mieux les seniors dans l’adoption des solutions technologiques, et vers quels produits les orienter ?



SPC, spécialiste européen des technologies grand public, propose des idées de cadeaux adaptés ainsi que des conseils pratiques pour aider les familles à franchir ce cap en toute sérénité.



5 conseils essentiels pour faciliter l’accompagnement technologique des seniors

Pour simplifier le quotidien des seniors, plusieurs solutions existent, comme les téléphones sans accès internet, les portables avec le bouton SOS ou encore l’ajustement de la taille des caractères...



SPC propose cinq conseils clés pour rendre l’utilisation des appareils plus intuitive et rassurante, tout en permettant aux familles de rester en contact étroit avec leurs proches.





1. Le téléphone sans internet : une solution épurée et efficace



De nombreux seniors perçoivent les smartphones comme des appareils trop complexes, notamment à cause de l’accès à internet. Pourtant, pour rester joignable en toutes circonstances, les téléphones portables sans internet, ou « feature phones », restent une solution idéale.



Compacts, dotés d’une excellente autonomie et d’un clavier familier, les modèles récents offrent même une connectivité 4G pour des appels d’une qualité optimale.





2. Le téléphone fixe avec carte SIM : mobilité et simplicité



En raison des démarchages téléphoniques intempestifs, les téléphones fixes sont de plus en plus délaissés par les foyers français. Pourtant, ils restent plébiscités par les seniors.



Le téléphone fixe avec carte SIM, indépendant de la box internet et de la ligne téléphonique, constitue une alternative pratique : il ne nécessite aucune installation, permet de conserver son numéro et offre une mobilité tout en garantissant une qualité d’appel supérieure.





3. Le bouton SOS : une sécurité en cas d’urgence



Pour les seniors, la santé est une priorité absolue. En cas d’accident, il est crucial de pouvoir alerter rapidement ses proches.



La plupart des appareils conçus pour ce public intègrent un bouton SOS : en le maintenant enfoncé, l’appareil envoie automatiquement un SMS d’urgence à jusqu’à cinq contacts, permettant une intervention rapide.





4. Des caractères plus lisibles : un réglage simple et utile



Avec l’âge, certains seniors développent des troubles de la vision ou des difficultés de motricité.



Heureusement, la plupart des appareils actuels permettent d’agrandir les textes. Si l’utilisateur n’est pas à l’aise avec le zoom tactile, il suffit d’ajuster la taille des caractères directement dans les paramètres.





5. La compatibilité avec les appareils auditifs : un confort au quotidien



La perte d’audition, bien que fréquente chez les seniors, ne les concerne pas exclusivement.



Pour les personnes utilisant des appareils auditifs, certains téléphones (feature phones ou smartphones) sont spécialement conçus pour s’y adapter.



En plus de la connexion entre les deux dispositifs, certains modèles permettent d’augmenter progressivement le volume de la sonnerie des appels.