Habitat Électricité 2026 : Le calendrier officiel des hausses et la méthode pour bloquer votre prix avant février Par Régis Mayer | Publié le 17/12/2025 à 10:14 C'est une nouvelle qui risque de peser lourd sur le budget des retraités en ce début d'année 2026. Comme chaque année, le 1er février marque la révision des tarifs réglementés de l'électricité. Entre la fin définitive des mesures exceptionnelles de bouclier tarifaire et l'évolution des taxes sur l'énergie, les factures pourraient de nouveau s'alourdir. Pour protéger votre pouvoir d'achat, il existe pourtant des solutions légales et gratuites pour bloquer vos tarifs dès maintenant. Découvrez le calendrier des augmentations et les démarches pour éviter de subir de plein fouet l'inflation énergétique en 2026. Partager : W f X in @

1er février 2026 : Pourquoi votre facture d'électricité risque de grimper Le mécanisme est désormais bien connu des Français : le 1er février de chaque année, le gouvernement, sur proposition de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), réajuste les tarifs. Pour 2026, la situation est particulièrement scrutée par les associations de défense des consommateurs seniors. En effet, si les prix de gros de l'électricité sur les marchés européens se sont stabilisés fin 2025, c'est le volet fiscal qui inquiète. L'État doit terminer de réintégrer les taxes qui avaient été abaissées pendant la crise énergétique, notamment l'Accise sur l'électricité (ex-TICFE).



Pour un foyer retraité vivant dans une maison chauffée à l'électricité, cette hausse technique peut représenter une augmentation de plusieurs dizaines d'euros par mois sur la mensualité. En 2026, la fin du bouclier tarifaire complet signifie que les tarifs réglementés d'EDF (le fameux Tarif Bleu) refléteront davantage les coûts réels de production et de distribution. Il est donc impératif d'anticiper cette échéance dès le mois de décembre pour ne pas découvrir une régularisation douloureuse à la fin de l'hiver. La vigilance est d'autant plus de mise que les seniors consomment proportionnellement plus d'énergie du fait d'une présence prolongée au domicile durant la journée.

La stratégie du prix fixe : comment sanctuariser votre budget 2026 Face à l'incertitude des tarifs réglementés, une stratégie gagne du terrain pour l'année 2026 : les offres à prix fixe. Contrairement au Tarif Bleu d'EDF qui peut varier deux fois par an, de nombreux fournisseurs alternatifs (et EDF lui-même via d'autres gammes) proposent des contrats où le prix du kilowattheure (kWh) est bloqué pendant 1, 2 ou même 3 ans. En souscrivant à une telle offre avant le 31 janvier 2026, vous vous mettez à l'abri de la hausse de février.



L'avantage pour un senior est la prévisibilité budgétaire. En connaissant exactement le prix unitaire de votre consommation, vous pouvez lisser vos dépenses sur l'année sans crainte de voir votre contrat révisé unilatéralement. Attention toutefois à bien lire les clauses : souvent, seule la part "énergie" est fixe, tandis que les taxes et l'abonnement peuvent continuer de varier selon les décisions ministérielles. En 2026, privilégiez les offres dites "prix fixes TTC" si elles sont disponibles, bien qu'elles soient de plus en plus rares. Une analyse fine de votre historique de consommation sur votre espace client est indispensable pour choisir l'option la plus rentable entre l'option "Base" et l'option "Heures Pleines / Heures Creuses", cette dernière étant de moins en moins avantageuse pour les retraités qui utilisent leurs appareils ménagers en journée.

Le Médiateur National de l'Énergie : l'outil officiel gratuit Médiateur National de l'Énergie (energie-info.fr). Ce service public gratuit est totalement indépendant des fournisseurs. En 2026, alors que les sollicitations commerciales se multiplient par téléphone, cet outil est votre meilleure protection pour obtenir une information neutre et transparente.



La démarche est simple et ne prend que quelques minutes :

Munissez-vous de votre dernière facture annuelle pour connaître votre consommation en kWh .

. Saisissez votre code postal, car les tarifs peuvent légèrement varier selon les zones de desserte.

Le site affichera la liste de toutes les offres disponibles pour votre domicile, classées par prix annuel estimé.

Vérifiez la colonne "Type de prix" pour repérer les mentions Prix Fixe. Un point essentiel à retenir en 2026 pour tous les contrats d'électricité pour particuliers : ils sont sans engagement. Cela signifie que même si vous signez un contrat à prix fixe pour 2 ans, vous gardez le droit de changer de fournisseur à tout moment, sans frais et sans coupure d'électricité, si vous trouvez une offre plus attractive ailleurs ou si les tarifs réglementés finissent par baisser de nouveau. Pour comparer les offres sans risquer de tomber sur des sites publicitaires ou trompeurs, il n'existe qu'une seule adresse officielle : le comparateur du(energie-info.fr). Ce service public gratuit est totalement indépendant des fournisseurs. En 2026, alors que les sollicitations commerciales se multiplient par téléphone, cet outil est votre meilleure protection pour obtenir une information neutre et transparente.La démarche est simple et ne prend que quelques minutes :Un point essentiel à retenir en 2026 pour tous les contrats d'électricité pour particuliers : ils sont. Cela signifie que même si vous signez un contrat à prix fixe pour 2 ans, vous gardez le droit de changer de fournisseur à tout moment, sans frais et sans coupure d'électricité, si vous trouvez une offre plus attractive ailleurs ou si les tarifs réglementés finissent par baisser de nouveau.

Attention aux arnaques : les réflexes de sécurité pour les seniors



Voici les règles d'or pour vous protéger :

Ne donnez jamais votre numéro PDL (Point de Livraison) ou votre RIB par téléphone à un inconnu. Avec ces informations, un démarcheur malveillant peut changer votre contrat sans votre signature.

(Point de Livraison) ou votre RIB par téléphone à un inconnu. Avec ces informations, un démarcheur malveillant peut changer votre contrat sans votre signature. Méfiez-vous des offres trop belles : Un tarif inférieur de 20 % au tarif réglementé cache souvent une offre à prix variable qui s'envolera après quelques mois.

Un tarif inférieur de 20 % au tarif réglementé cache souvent une offre à prix variable qui s'envolera après quelques mois. Prenez le temps de la réflexion : Un fournisseur sérieux vous enverra toujours une proposition écrite par courrier ou par e-mail avant toute souscription.

Un fournisseur sérieux vous enverra toujours une proposition écrite par courrier ou par e-mail avant toute souscription. Vérifiez le délai de rétractation : Si vous avez signé par mégarde lors d'un démarchage à domicile ou par téléphone, vous disposez légalement de 14 jours pour annuler sans justification. En 2026, la gestion de l'énergie est un pilier de la défense de votre pouvoir d'achat. En restant sur les circuits officiels (EDF ou comparateur du Médiateur) et en privilégiant la sécurité des prix fixes avant février, vous assurez une année sereine à votre portefeuille tout en garantissant le confort de votre foyer. La période de changement de tarifs est malheureusement propice aux tentatives de fraudes ciblant les personnes âgées. En ce début d'année 2026, de nombreux retraités rapportent des appels téléphoniques pressants de démarcheurs se faisant passer pour "EDF", "le service public de l'énergie" ou même "la mairie". Ces individus utilisent souvent la peur de la hausse des prix pour vous forcer à signer un nouveau contrat dans l'urgence, parfois beaucoup plus cher ou assorti de services d'assurance inutiles.Voici les règles d'or pour vous protéger :En 2026, la gestion de l'énergie est un pilier de la défense de votre. En restant sur les circuits officiels (EDF ou comparateur du Médiateur) et en privilégiant la sécurité des prix fixes avant février, vous assurez une année sereine à votre portefeuille tout en garantissant le confort de votre foyer.

Sources :

- Commission de Régulation de l'Énergie (CRE)

- Médiateur National de l'Énergie (energie-info.fr)

- Ministère de la Transition Énergétique, Code de la consommation (Dispositions sur le démarchage et la rétractation).

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