Habitat Chauffage au bois interdit en 2027 : ce que la norme EcoDesign change vraiment pour votre poêle Par Fabrice Crozier | Publié le 30/03/2026 à 09:41 Un Français sur deux pense que son poêle sera interdit l'an prochain. La réalité est plus subtile — et le piège n'est pas celui qu'on croit. Partager : W f X in @

La norme européenne EcoDesign 2027 ne concerne pas les appareils déjà installés chez vous Mais dans certains départements, les foyers ouverts et les vieux poêles sont déjà interdits depuis 2024 Le coût de remplacement peut atteindre 7 000 € — et toutes les aides ne se cumulent pas comme on le croit

Ce que dit — et ne dit pas — la norme européenne 51 % des Français pensent que tous les poêles et chaudières à bois seront interdits en 2027. Seuls 10 % connaissent la bonne réponse, selon une enquête du fabricant HASE publiée en 2025. La confusion est massive — et compréhensible. L'origine : un projet de règlement de la Commission européenne, mis en ligne en janvier 2025, qui proposait de renforcer la norme EcoDesign applicable aux appareils de chauffage au bois. Le texte a provoqué un tollé chez les professionnels du secteur. La Commission a reporté sa présentation, élargi la concertation, puis maintenu la date cible : 1er janvier 2027.



Ce que cette norme prévoit réellement : des seuils renforcés sur les émissions de particules fines, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, ainsi qu'un rendement énergétique minimum supérieur à 75 % pour les appareils neufs mis sur le marché. Le mot clé est « neufs ». La norme ne s'applique qu'aux appareils vendus à partir de cette date. Aucune obligation nationale de remplacer un poêle ou une cheminée déjà installés n'est prévue. Votre appareil actuel, s'il fonctionne, peut continuer à être utilisé.



Mais réduire le sujet à cette bonne nouvelle serait une erreur. Car les vraies interdictions existent déjà — et elles ne viennent pas de Bruxelles.

Foyers ouverts : la carte des interdictions qui existent déjà Île-de-France, depuis un arrêté interpréfectoral du 21 janvier 2015, les cheminées à foyer ouvert ne peuvent plus servir de chauffage principal. Seuls l'usage d'appoint et les flambées d'agrément restent autorisés. La mesure concerne l'ensemble de la région francilienne.



En Isère, le calendrier est plus brutal. Un arrêté préfectoral du 21 juillet 2023 a lancé un plan d'interdiction progressif dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) Grenoble Alpes Dauphiné. Depuis octobre 2024, les foyers ouverts sont interdits dans 123 communes autour de Grenoble, du Grésivaudan et du Pays Voironnais. Depuis le 1er janvier 2026, 174 communes supplémentaires sont concernées — soit 297 communes au total. Pire : dans les 123 premières communes, les poêles et inserts antérieurs à 2002 sont eux aussi interdits depuis janvier 2026. L'extension à l'ensemble des 297 communes est prévue au 1er janvier 2030.



Dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, les foyers ouverts sont proscrits depuis 2022 dans les 41 communes du PPA. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, le chauffage au bois est à l'origine de 70 % des émissions annuelles de particules fines en Isère. Le schéma se répète : d'abord les cheminées ouvertes, puis les vieux appareils fermés. Les départements alpins sont les premiers visés, mais les grandes agglomérations classées en zones à faibles émissions (ZFE) peuvent aussi restreindre l'usage des appareils non performants lors des pics de pollution, avec une amende de 450 € en cas d'infraction. Foyer ouvert Interdit dans plusieurs zones ⚠️ Rendement 10 à 15 % — 85 % de la chaleur perdue 📍 Zones concernées Île-de-France, 297 communes d'Isère, vallée de l'Arve Poêle / insert avant 2002 En sursis ⏱️ Calendrier Isère Interdit dans 123 communes depuis jan. 2026 — 297 communes en 2030 📊 Rendement moyen Environ 50 % — 2 fois plus de bois consommé qu'un appareil moderne Poêle Flamme Verte 7★ Conforme ✅ Rendement 75 à 90 % — éligible aux aides 🔒 Norme EcoDesign 2027 Déjà conforme — aucun changement à prévoir En, depuis un arrêté interpréfectoral du 21 janvier 2015, les cheminées à foyer ouvert ne peuvent plus servir de. Seuls l'usage d'appoint et les flambées d'agrément restent autorisés. La mesure concerne l'ensemble de la région francilienne.En, le calendrier est plus brutal. Un arrêté préfectoral du 21 juillet 2023 a lancé un plan d'interdiction progressif dans le cadre du(PPA) Grenoble Alpes Dauphiné. Depuis octobre 2024, les foyers ouverts sont interdits dans 123 communes autour de Grenoble, du Grésivaudan et du Pays Voironnais. Depuis le, 174 communes supplémentaires sont concernées — soit. Pire : dans les 123 premières communes, lessont eux aussi interdits depuis janvier 2026. L'extension à l'ensemble des 297 communes est prévue au 1er janvier 2030.Dans la, en Haute-Savoie, les foyers ouverts sont proscrits depuis 2022 dans les 41 communes du PPA. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, le chauffage au bois est à l'origine deen Isère. Le schéma se répète : d'abord les cheminées ouvertes, puis les vieux appareils fermés. Les départements alpins sont les premiers visés, mais les grandes agglomérations classées en(ZFE) peuvent aussi restreindre l'usage des appareils non performants lors des pics de pollution, avec une amende deen cas d'infraction.

Pourquoi le piège n'est pas celui que vous imaginez Le vrai risque n'est pas une interdiction nationale de se chauffer au bois. C'est l'effet ciseaux entre deux calendriers. D'un côté, les arrêtés préfectoraux locaux qui s'étendent progressivement. De l'autre, le parc installé qui vieillit : en France, 7,5 millions de résidences principales se chauffent au bois, selon l'ADEME (saison 2022-2023). C'est le quart du parc de logements, et 43 % des maisons individuelles. Parmi ces foyers, la moitié possèdent un appareil de plus de dix ans ou un foyer ouvert.



Pour un retraité propriétaire d'une maison en zone rurale, le bois est souvent le mode de chauffage principal — et le moins cher. Le prix du stère oscille entre 80 et 130 €, quand l'électricité et le gaz ne cessent d'augmenter. Mais si l'appareil est ancien et que la commune bascule dans un périmètre PPA, la facture de remplacement tombe sans prévenir : 2 500 à 7 000 € pour un poêle à bûches ou à granulés, pose incluse. Si le logement n'a pas de conduit, comptez 1 500 à 3 000 € supplémentaires.



L'urgence n'est donc pas de paniquer sur 2027. C'est de vérifier deux choses : la date de fabrication de votre appareil, et la réglementation applicable dans votre commune. Le site de votre préfecture ou la mairie peuvent confirmer si votre zone est couverte par un PPA.

MaPrimeRénov' 2026 : combien l'État rembourse vraiment Revenus très modestes Aide maximale 💶 MaPrimeRénov' poêle à bûches 1 250 € Revenus modestes Aide intermédiaire 💶 MaPrimeRénov' poêle à bûches 1 000 € Revenus intermédiaires Aide réduite 💶 MaPrimeRénov' poêle à bûches 500 €

Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), versés par les fournisseurs d'énergie. Le montant varie selon l'opérateur, la zone climatique et vos revenus — comptez 150 à 250 € en prime standard, mais le dispositif Coup de pouce chauffage peut atteindre plusieurs milliers d'euros si vous remplacez une chaudière au fioul ou au charbon. La TVA est réduite à 5,5 % sur la fourniture et la pose, appliquée directement par l'artisan. Enfin, l'éco-prêt à taux zéro permet d'emprunter jusqu'à 15 000 € sans intérêts pour une action de rénovation. Ces aides sont cumulables, mais toutes imposent une condition : les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).



Attention : les ménages aux revenus supérieurs ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' pour ce type de travaux. Et le guichet, rouvert en février 2026 après une suspension depuis le 1er janvier, reste soumis à des enveloppes budgétaires qui s'épuisent. Anticiper la demande avant l'automne, quand les ménages se précipitent à l'approche de l'hiver, évite de se retrouver dans la file d'attente. Le remplacement d'un appareil ancien par un poêle performant est éligible à plusieurs aides, cumulables entre elles. La principale reste MaPrimeRénov' parcours par geste , versée par l'Anah.À cette prime s'ajoutent les(CEE), versés par les fournisseurs d'énergie. Le montant varie selon l'opérateur, la zone climatique et vos revenus — comptezen prime standard, mais le dispositifpeut atteindre plusieurs milliers d'euros si vous remplacez une chaudière au fioul ou au charbon. Lasur la fourniture et la pose, appliquée directement par l'artisan. Enfin, l'permet d'emprunter jusqu'àsans intérêts pour une action de rénovation. Ces aides sont cumulables, mais toutes imposent une condition : les travaux doivent être réalisés par un(Reconnu Garant de l'Environnement).: les ménages aux revenus supérieurs ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' pour ce type de travaux. Et le guichet, rouvert en février 2026 après une suspension depuis le 1er janvier, reste soumis à des enveloppes budgétaires qui s'épuisent. Anticiper la demande avant l'automne, quand les ménages se précipitent à l'approche de l'hiver, évite de se retrouver dans la file d'attente.

Le label Flamme Verte : votre meilleur repère avant d'acheter Dans la jungle des références techniques, un repère simple existe : le label Flamme Verte, développé par le Syndicat des Énergies Renouvelables et l'ADEME. Un appareil labellisé 7 étoiles garantit un rendement élevé, des émissions basses et une éligibilité aux aides publiques. C'est aussi le seuil exigé par les arrêtés préfectoraux pour toute nouvelle installation dans les zones couvertes par un PPA.



L'erreur la plus fréquente est de remplacer un vieil appareil par un modèle premier prix non labellisé, sous prétexte d'économiser quelques centaines d'euros. L'appareil ne sera ni éligible aux primes, ni conforme en cas de durcissement local. Et un poêle moderne labellisé consomme jusqu'à 30 % de bois en moins pour une chaleur équivalente — l'économie se fait sur la durée, pas sur la facture d'achat.



Pour ceux qui possèdent une cheminée ouverte et souhaitent conserver le charme du feu visible, l'installation d'un insert transforme le foyer en système fermé, avec un rendement qui passe de 15 % à plus de 70 %. Le coût de cette transformation oscille entre 2 500 et 5 000 €, pose comprise — souvent inférieur à celui d'un poêle neuf avec création de conduit.

Ce qu'il faut retenir

La norme EcoDesign 2027 ne concerne que les appareils neufs mis en vente à partir du 1er janvier 2027. Votre poêle actuel peut continuer à fonctionner. Les vraies interdictions sont locales : foyers ouverts déjà bannis en Île-de-France (appoint seulement), dans 297 communes d'Isère et dans la vallée de l'Arve. D'autres zones suivront. Vérifiez la date de votre appareil et la réglementation de votre commune auprès de votre préfecture ou mairie. Un poêle antérieur à 2002 est en sursis dans les zones PPA. En cumulant MaPrimeRénov', CEE, TVA réduite et éco-PTZ, le reste à charge d'un poêle Flamme Verte 7 étoiles peut être divisé par deux — à condition de passer par un artisan RGE.

Sources :

- Enquête HASE, « Les Français mal informés sur la réglementation chauffage bois 2027 », septembre 2025

- UFC-Que Choisir, « Chauffage au bois — Non, le chauffage au bois ne sera pas interdit », avril 2025

- SDES, « La consommation de bois-énergie des ménages — Enquête nationale logement 2020 »

- ADEME, « Situation du chauffage domestique au bois en 2022-2023 », juin 2024

- Préfecture de l'Isère, « Interdiction des chauffages bois à foyers ouverts sur 174 communes à compter du 1er janvier 2026 »

- economie.gouv.fr, « MaPrimeRénov' parcours par geste », mis à jour 2026

Pour aller plus loin :



- Cette aide méconnue que des milliers de seniors de 70 ans oublient de demander en 2026

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