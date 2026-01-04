Habitat

Cette aide méconnue que des milliers de seniors de 70 ans oublient de demander en 2026

Alors que MaPrimeRénov' est suspendue depuis le 1er janvier, une autre aide de l'État reste pleinement accessible. Ma Prime Adapt peut financer jusqu'à 70 % de vos travaux d'adaptation, dans la limite de 22 000 €. Pourtant, des centaines de milliers de personnes éligibles ne la demandent pas.



Une aide maintenue contrairement à MaPrimeRénov' Depuis le 1er janvier 2026, le guichet MaPrimeRénov' est fermé, faute de budget voté par le Parlement. La réouverture est prévue le 8 janvier, mais cette suspension a semé la confusion chez de nombreux propriétaires.



En revanche, Ma Prime Adapt reste pleinement accessible. Cette aide de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), créée en janvier 2024, permet de financer les travaux d'adaptation des logements pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap.



L'objectif affiché par le gouvernement est ambitieux : adapter 680 000 logements en dix ans, dont 250 000 sur le quinquennat 2023-2027, pour un budget total de 1,5 milliard d'euros. Près de 80 % des Français souhaitent vieillir chez eux plutôt qu'en établissement, selon le ministère des Solidarités.

Qui peut en bénéficier ?

Les personnes de 70 ans et plus , sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. Il suffit d'avoir atteint cet âge pour être éligible.

, sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. Il suffit d'avoir atteint cet âge pour être éligible. Les personnes de 60 à 69 ans en perte d'autonomie précoce, justifiant d'un niveau de GIR (groupe iso-ressources) de 1 à 6.

en perte d'autonomie précoce, justifiant d'un niveau de GIR (groupe iso-ressources) de 1 à 6. Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, justifiant d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % ou éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH). Pour bénéficier de l'aide, vous devez être propriétaire occupant ou locataire du parc privé de votre résidence principale. Les locataires doivent avoir obtenu l'accord de leur bailleur pour réaliser les travaux.



Condition essentielle : vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds des catégories « modestes » ou « très modestes » définis par l'Anah. Le revenu fiscal de référence de l'année précédente est pris en compte. Ma Prime Adapt s'adresse à trois catégories de personnes :Pour bénéficier de l'aide, vous devez êtrede votre résidence principale. Les locataires doivent avoir obtenu l'accord de leur bailleur pour réaliser les travaux.: vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds des catégories « modestes » ou « très modestes » définis par l'Anah. Le revenu fiscal de référence de l'année précédente est pris en compte.

Jusqu'à 15 400 € d'aide pour vos travaux

70 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus très modestes

pour les ménages aux revenus très modestes 50 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus modestes Le plafond de travaux subventionnables est fixé à 22 000 € hors taxes. Concrètement, un ménage aux revenus très modestes peut donc obtenir jusqu'à 15 400 € d'aide (70 % de 22 000 €).



Les travaux éligibles concernent l'intérieur et l'extérieur du logement : remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, installation d'un monte-escalier électrique, pose de mains courantes, élargissement des portes, adaptation des revêtements de sol ou encore création d'une rampe d'accès.



Bonne nouvelle : Ma Prime Adapt est cumulable avec la prestation de compensation du handicap (PCH), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et même MaPrimeRénov' si vous souhaitez également réaliser des travaux de rénovation énergétique. Le montant de Ma Prime Adapt dépend de vos ressources :Le plafond de travaux subventionnables est fixé à. Concrètement, un ménage aux revenus très modestes peut donc obtenir jusqu'à(70 % de 22 000 €).Les travaux éligibles concernent l'intérieur et l'extérieur du logement : remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, installation d'un monte-escalier électrique, pose de mains courantes, élargissement des portes, adaptation des revêtements de sol ou encore création d'une rampe d'accès.: Ma Prime Adapt est cumulable avec la prestation de compensation du handicap (PCH), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et même MaPrimeRénov' si vous souhaitez également réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Comment faire votre demande ?



Dès la création de votre dossier, vous bénéficiez d'un accompagnement obligatoire par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) habilité par l'Anah. Ce professionnel se déplace chez vous pour réaliser un diagnostic autonomie, identifier vos besoins avec l'aide éventuelle d'un ergothérapeute, et vous accompagner dans la sélection des devis et le montage du plan de financement.



Attention : à partir du 1er janvier 2026, la sous-traitance des travaux est strictement encadrée. Les aides ne peuvent plus être accordées si l'entreprise qui facture les travaux a recours à une sous-traitance excédant deux rangs, selon la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques.



Pour vérifier votre éligibilité et estimer le montant de votre aide, un simulateur est disponible sur le site France Rénov'. Vous pouvez également contacter gratuitement un conseiller France Rénov' au La demande s'effectue en ligne sur le site france-renov.gouv.fr ou en format papier auprès des délégations locales de l'Anah.Dès la création de votre dossier, vous bénéficiez d'unhabilité par l'Anah. Ce professionnel se déplace chez vous pour réaliser un diagnostic autonomie, identifier vos besoins avec l'aide éventuelle d'un ergothérapeute, et vous accompagner dans la sélection des devis et le montage du plan de financement.: à partir du 1er janvier 2026, la sous-traitance des travaux est strictement encadrée. Les aides ne peuvent plus être accordées si l'entreprise qui facture les travaux a recours à une sous-traitance excédant deux rangs, selon la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques.Pour vérifier votre éligibilité et estimer le montant de votre aide, un simulateur est disponible sur le site France Rénov'. Vous pouvez également contacter gratuitement un conseiller France Rénov' au 0 808 800 700 (service gratuit, du lundi au vendredi de 09h à 18h).

Vous êtes locataire d'un logement social (HLM) ?



Attention : Ma Prime Adapt est réservée aux propriétaires occupants et aux locataires du parc privé uniquement. Si vous habitez dans un logement social (HLM, office public de l'habitat, bailleur social comme Seqens, Paris Habitat, 1001 Vies Habitat, etc.), vous n'êtes pas éligible à ce dispositif.



D'autres solutions existent pour financer l'adaptation de votre logement : l'APA, la demande d'adaptation auprès de votre bailleur, ou la mutation vers un logement déjà adapté.



→ Lire notre article : Logement social : les 3 solutions pour adapter votre HLM à la perte d'autonomie Attention : Ma Prime Adapt est réservée aux propriétaires occupants et aux locataires duuniquement. Si vous habitez dans un logement social (HLM, office public de l'habitat, bailleur social comme Seqens, Paris Habitat, 1001 Vies Habitat, etc.), vous n'êtes pas éligible à ce dispositif.D'autres solutions existent pour financer l'adaptation de votre logement : l'APA, la demande d'adaptation auprès de votre bailleur, ou la mutation vers un logement déjà adapté.

Sources

- Service-public.fr, MaPrimeAdapt' : travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie, vérifié le 1er janvier 2026

- Economie.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : tout savoir sur cette aide à l'adaptation de votre logement, janvier 2026

- France-renov.gouv.fr, MaPrimeAdapt', l'aide à l'adaptation, janvier 2026

- Solidarites.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : nouvelle aide pour adapter son logement à la perte d'autonomie

- Anah.gouv.fr, MaPrimeAdapt', la nouvelle aide pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie