Cette aide méconnue que des milliers de seniors de 70 ans oublient de demander en 2026

Une aide maintenue contrairement à MaPrimeRénov'
Depuis le 1er janvier 2026, le guichet MaPrimeRénov' est fermé, faute de budget voté par le Parlement. La réouverture est prévue le 8 janvier, mais cette suspension a semé la confusion chez de nombreux propriétaires.
En revanche, Ma Prime Adapt reste pleinement accessible. Cette aide de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), créée en janvier 2024, permet de financer les travaux d'adaptation des logements pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap.
L'objectif affiché par le gouvernement est ambitieux : adapter 680 000 logements en dix ans, dont 250 000 sur le quinquennat 2023-2027, pour un budget total de 1,5 milliard d'euros. Près de 80 % des Français souhaitent vieillir chez eux plutôt qu'en établissement, selon le ministère des Solidarités.
En revanche, Ma Prime Adapt reste pleinement accessible. Cette aide de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), créée en janvier 2024, permet de financer les travaux d'adaptation des logements pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap.
L'objectif affiché par le gouvernement est ambitieux : adapter 680 000 logements en dix ans, dont 250 000 sur le quinquennat 2023-2027, pour un budget total de 1,5 milliard d'euros. Près de 80 % des Français souhaitent vieillir chez eux plutôt qu'en établissement, selon le ministère des Solidarités.
Qui peut en bénéficier ?
Ma Prime Adapt s'adresse à trois catégories de personnes :
Condition essentielle : vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds des catégories « modestes » ou « très modestes » définis par l'Anah. Le revenu fiscal de référence de l'année précédente est pris en compte.
- Les personnes de 70 ans et plus, sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. Il suffit d'avoir atteint cet âge pour être éligible.
- Les personnes de 60 à 69 ans en perte d'autonomie précoce, justifiant d'un niveau de GIR (groupe iso-ressources) de 1 à 6.
- Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, justifiant d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % ou éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Condition essentielle : vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds des catégories « modestes » ou « très modestes » définis par l'Anah. Le revenu fiscal de référence de l'année précédente est pris en compte.
Jusqu'à 15 400 € d'aide pour vos travaux
Le montant de Ma Prime Adapt dépend de vos ressources :
Les travaux éligibles concernent l'intérieur et l'extérieur du logement : remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, installation d'un monte-escalier électrique, pose de mains courantes, élargissement des portes, adaptation des revêtements de sol ou encore création d'une rampe d'accès.
Bonne nouvelle : Ma Prime Adapt est cumulable avec la prestation de compensation du handicap (PCH), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et même MaPrimeRénov' si vous souhaitez également réaliser des travaux de rénovation énergétique.
- 70 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus très modestes
- 50 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus modestes
Les travaux éligibles concernent l'intérieur et l'extérieur du logement : remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, installation d'un monte-escalier électrique, pose de mains courantes, élargissement des portes, adaptation des revêtements de sol ou encore création d'une rampe d'accès.
Bonne nouvelle : Ma Prime Adapt est cumulable avec la prestation de compensation du handicap (PCH), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et même MaPrimeRénov' si vous souhaitez également réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Comment faire votre demande ?
La demande s'effectue en ligne sur le site france-renov.gouv.fr ou en format papier auprès des délégations locales de l'Anah.
Dès la création de votre dossier, vous bénéficiez d'un accompagnement obligatoire par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) habilité par l'Anah. Ce professionnel se déplace chez vous pour réaliser un diagnostic autonomie, identifier vos besoins avec l'aide éventuelle d'un ergothérapeute, et vous accompagner dans la sélection des devis et le montage du plan de financement.
Attention : à partir du 1er janvier 2026, la sous-traitance des travaux est strictement encadrée. Les aides ne peuvent plus être accordées si l'entreprise qui facture les travaux a recours à une sous-traitance excédant deux rangs, selon la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques.
Pour vérifier votre éligibilité et estimer le montant de votre aide, un simulateur est disponible sur le site France Rénov'. Vous pouvez également contacter gratuitement un conseiller France Rénov' au 0 808 800 700 (service gratuit, du lundi au vendredi de 09h à 18h).
Dès la création de votre dossier, vous bénéficiez d'un accompagnement obligatoire par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) habilité par l'Anah. Ce professionnel se déplace chez vous pour réaliser un diagnostic autonomie, identifier vos besoins avec l'aide éventuelle d'un ergothérapeute, et vous accompagner dans la sélection des devis et le montage du plan de financement.
Attention : à partir du 1er janvier 2026, la sous-traitance des travaux est strictement encadrée. Les aides ne peuvent plus être accordées si l'entreprise qui facture les travaux a recours à une sous-traitance excédant deux rangs, selon la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques.
Pour vérifier votre éligibilité et estimer le montant de votre aide, un simulateur est disponible sur le site France Rénov'. Vous pouvez également contacter gratuitement un conseiller France Rénov' au 0 808 800 700 (service gratuit, du lundi au vendredi de 09h à 18h).
Vous êtes locataire d'un logement social (HLM) ?
Attention : Ma Prime Adapt est réservée aux propriétaires occupants et aux locataires du parc privé uniquement. Si vous habitez dans un logement social (HLM, office public de l'habitat, bailleur social comme Seqens, Paris Habitat, 1001 Vies Habitat, etc.), vous n'êtes pas éligible à ce dispositif.
D'autres solutions existent pour financer l'adaptation de votre logement : l'APA, la demande d'adaptation auprès de votre bailleur, ou la mutation vers un logement déjà adapté.
→ Lire notre article : Logement social : les 3 solutions pour adapter votre HLM à la perte d'autonomie
Attention : Ma Prime Adapt est réservée aux propriétaires occupants et aux locataires du parc privé uniquement. Si vous habitez dans un logement social (HLM, office public de l'habitat, bailleur social comme Seqens, Paris Habitat, 1001 Vies Habitat, etc.), vous n'êtes pas éligible à ce dispositif.
D'autres solutions existent pour financer l'adaptation de votre logement : l'APA, la demande d'adaptation auprès de votre bailleur, ou la mutation vers un logement déjà adapté.
→ Lire notre article : Logement social : les 3 solutions pour adapter votre HLM à la perte d'autonomie
Sources
- Service-public.fr, MaPrimeAdapt' : travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie, vérifié le 1er janvier 2026
- Economie.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : tout savoir sur cette aide à l'adaptation de votre logement, janvier 2026
- France-renov.gouv.fr, MaPrimeAdapt', l'aide à l'adaptation, janvier 2026
- Solidarites.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : nouvelle aide pour adapter son logement à la perte d'autonomie
- Anah.gouv.fr, MaPrimeAdapt', la nouvelle aide pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie
- Service-public.fr, MaPrimeAdapt' : travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie, vérifié le 1er janvier 2026
- Economie.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : tout savoir sur cette aide à l'adaptation de votre logement, janvier 2026
- France-renov.gouv.fr, MaPrimeAdapt', l'aide à l'adaptation, janvier 2026
- Solidarites.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : nouvelle aide pour adapter son logement à la perte d'autonomie
- Anah.gouv.fr, MaPrimeAdapt', la nouvelle aide pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie